CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El máster de AUGUSTA 2023 fue ganado por el español JON RAHM, es el cuarto que lo gana detrás de SEVERIANO BALLESTEROS, OLEAZABAL y SERGIO GARCÍA… Ayer en la CHAMPIONS se enfrentaron MANCHESTER CITY vs BAYERN MÜNCHEN, y BENFICA vs INTERNAZIONALE de MILÁN, hoy juegan REAL MADRID vs CHELSEA, así como NAPOLI vs MILÁN; cuartos de final de los campeones de Europa… En la liga MX los partidos del pasado domingo, PUMAS goleó al SAN LUIS 3 a 1, SANTOS LAGUNA fue goleado en casa por PACHUCA 4 a 1, y los bravos de JUÁREZ empataron a 1 gol con ATLAS; la jornada 15 arranca mañana con el partido ATLÉTICO de SAN LUIS vs JUÁREZ; el viernes hay varios partidos, NECAXA vs PUEBLA, y MAZATLÁN vs TIJUANA; el próximo sábado jugarán ATLAS vs PACHUCA, LEÓN vs CHIVA y AMÉRICA vs CRUZ AZUL, el CLASICO joven del fútbol mexicano; el domingo los PUMAS reciben al TOLUCA, el QUERÉTARO a TIGRES UNIVERSITARIOS, y MONTERREY al SANTOS… Estamos a solo 9 días del inicio de la liga mexicana de béisbol, el play Ball se cantará en el BETO ÁVILA cuando el ÁGUILA de VERACRUZ reciba a los TOROS de TIJUANA; compre sus abonos y no se pierda un solo partido de los emplumados que están cumpliendo 120 años de historia y tradición… Muchas felicidades por su cumpleaños al contador público cordobés MANUEL ALONSO, lo disfrutó en compañía de su familia y seres queridos…

Yazmín Farías, (porteña)…

Goyo Chedraui y Roberto Ahued, (amigos)…

Thalía Azuara Sánchez, (internacional)…

Begoña Ruiz, (emprendedora)…

Una de las jóvenes veracruzanas que se destacan por su belleza es YAZMÍN FARIAS… Disfrutando de Miami en familia, TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ con su heredero TOÑITO, hasta un purito nicaragüense disfrutaron… GOYO CHEDRAUI BOLADO y ROBERTO AHUED LOMELI, excelentes amigos del CHOCHOL, disfrutando de la nieve en el vecino país del norte… Estas vacaciones de Semana Santa estuvieron estupendas en esta zona conurbada, el saldo fue blanco, muchas actividades sociales, deportivas y recreativas, mucha seguridad y buen ambiente… Un saludo especial para JOSÉ LUIS LIMA FRANCO, actual secretario de finanzas del gobierno estatal… THALÍA AZUARA SÁNCHEZ una joven emprendedora que siempre la captamos en las principales playas del mundo… BEGOÑA RUIZ, saludos a su familia… Hermanas del sur del estado de VERACRUZ que siempre lucen a la última moda son AMANDA GASPERÍN DE RODRÍGUEZ y DORIS GASPERÍN DE MONTALVO, saludos a su mami y a sus respectivos esposos… MARILÚ DE LA FUENTE RIVERA siempre luciendo espectacular, saludos a sus papis MANOLO y LOURDES RIVERA DE LA FUENTE… Mi madrina BERTHA ROSALÍA MALPICA MARTÍNEZ DE AHUED sigue festejando su cumpleaños, el día de hoy acompañada de algunos de sus nietos adorados… FRANCIS BARRADAS casi lista para el certamen nacional de MxU 2023, es de Alto Lucero y está siendo apoyada por el director de turismo de esa localidad RICARDO VIVEROS… Saludos a los arquitectos RICARDO CAHUE y MARICELA PARDO… SANDRA VIYELLA OUBIÑA guapísima joven que se destaca por su sencillez… IVANA PAZ FERNÁNDEZ disfrutó vacaciones en esta Semana Santa 2023, saludos a sus papis… Nació PÍA, la heredera de PACO PÉREZ y AMÉRICA DELGADO KAYSER, la bebe está preciosa y hoy debutando en los CHOCHOLAZOS…

Amanda Gasperín de Rodríguez y Doris Gasperín de Montalvo, (guapísimas)….

Marilú De La Fuente Rivera, (linda)…

Bertha Malpica Martinez de Ahued, (con sus nietos)…

Una de las parejas del momento la forman XIMENA POO ÁLVAREZ y LUIS AGUILAR, se llevan muy bien, saludos a sus papis… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… Los cumpleañeros de hoy son PRISCILA ORTEGA, HÉCTOR HAAZ, JESSICA ZETINA, VÍCTOR PONCE, ROBERTO CEVALLOS, PILI LEDESMA, ALISSON PÉREZ, VERÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ, hoy lo cumpliría PANCHO GALÍ, bendiciones hasta el cielo, y BETY GARCÍA; mañana lo cumplirán MARYCARMEN MAITRET, SARAIH ROURA, SARAH LEVITT, ARY DEL VALLE, MARÍA LARA, ANDREA MEUNIER, PAOLA TORROELLA, las gemelas CHRISTELLE y EMILY THOMAS, LALO VILA DEL VALLE; el viernes YLIAN MEDINA, MAURICIO HERNÁNDEZ, MARIO DE DIEGO COUTURIER, SAÚL SANTAMARINA, OSMAR ALCÁNTARA, LARISSA DÍAZ, ROBERTO CRESPO, ERNESTO SCHUMANN, ARTURO ARAGÓN, LUZ ALICIA MORENO y TITO PÉREZ ACASUSO; el fin de semana CECILIA LUNA, SOL MAYORAL, DOMINGA GARCÍA, TOMÁS MÁRQUEZ, ALINA COBOS, MANUEL DE LA FUENTE, JORGE ESPARZA, CELIA COBOS, FABIOLA ZURITA, YALENE y ANA RODRÍGUEZ, JOANNA CAPITAINE y PACO GARCÍA MANICA, a todos muchas felicidades…

Francis Barradas y Ricardo Viveros, (Alto Lucero)…

Sandra Viyella Oubiña, (jarocha)…

Ivana Paz Fernández, (de viaje)…

Luis Aguilar y Ximena Poo Álvarez, (noviazgo)…

Les recomiendo la película “El exorcista del papa”, ahí nos encontramos a mis sobrinas PAULA y MICHELLE PIMENTEL… Hoy hay reunión del puro al parecer será en mi casa, me tocará recibir a la flota CHOCHOLERA… PATRICIO FERNANDO GARCÍA y ROMINA DÍAZ ACUERNO, tres años de feliz noviazgo… JULIÁN FIGUEROA, hijo de MARIBEL GUARDIA y JOAN SEBASTIÁN, falleció a la edad de 28 años de edad, descanse en paz… Saludos a CECILIO GARCÍA, siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… MARILY ZAVALA ya dos años radicando en el caribe mexicano… JULIO URIAS, tres ganados y cero perdidos con los DODGERS, esta implacable el culichi… La cantante española ROSALÍA se presentará gratis en la CDMX… CAÑELO vs RYDER el 6 de mayo en Guadalajara… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…