CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Hoy la semifinal de vuelta de la copa del Rey entre REAL MADRID y BARCELONA, el barza juega en casa con ventaja de un gol, va estar bueno el partido; un día antes jugarán el ATLETHIC vs el OSASUNA… La jornada 14 del fútbol mexicano arrancará este viernes en donde los camoteros de PUEBLA reciben al enrachado TOLUCA, el mismo viernes los XOLOS de Tijuana recibirán al QUERÉTARO, el próximo sábado jugarán el aguerrido LEÓN vs la máquina cementera CRUZ AZUL, las CHIVAS recibirán al NECAXA, los TIGRES universitarios van contra MAZATLÁN, el mismo sábado MONTERREY visita al AMÉRICA, el próximo domingo jugarán los Pumas de la UNAM contra el atlético SAN LUIS, SANTOS enfrentará a PACHUCA y los Bravos de JUÁREZ van contra el ATLAS que con FURCH y QUIÑONES, están provocando muchas buenas jugadas, así la liga MX en su jornada 14… Los partidos del pasado domingo TOLUCA le ganó a TIGRES 3 a 2 y ya son sublíderes, SAN LUIS le pega 2 a 1 a MAZATLÁN y QUERÉTARO le gana a PUMAS por la mínima diferencia… Siguen las felicitaciones para el tenista veracruzano SANTIAGO GONZÁLEZ, ganó el campeonato de dobles en el abierto de Miami ante la presencia de su familia, saludos a LIZETTE BEVERIDO DE GONZÁLEZ, así como a sus hijos CAMILA y MATEO, enhorabuena para el cordobés… Los mexicanos en grandes ligas destacándose al más alto nivel, enhorabuena, la CHAMPIONS la próxima semana, los cuartos de final estarán muy emocionantes… 21 de abril inicia la temporada de béisbol de la liga mexicana…

La jornada 14 queda así, en el fútbol mexicano este viernes 7 de abril hay dos partidos, los camoteros de PUEBLA vs TOLUCA, y los XOLOS de TIJUANA vs QUERÉTARO; el sábado estarán jugando LEÓN vs CRUZ AZUL, CHIVAS vs NECAXA, AMÉRICA vs MONTERREY, y TIGRES universitarios vs MAZATLÁN, el próximo domingo hay tres partidos, PUMAS vs el atlético SAN LUIS, SANTOS laguna vs PACHUCA, y cierra la jornada los bravos de JUÁREZ vs ATLAS, así la jornada 14 del balompié mexicano… GUADALUPE TADDEI rinde protesta como nueva presidenta del INE, le deseamos todo el éxito posible… Un gustazo saludar en reciente aniversario a AMELITA FERNÁNDEZ DE ACOSTA y NINI MABARAK DE SÁNCHEZ, siempre elegantes y atentas con el CHOCHOL, ambas muy amigas de mi mami, estaban con MARICRUZ ACOSTA DE AGUIRRE, así como CARLOS y REBECA CERDÁN DE SÁNCHEZ, disfrutando el espectáculo y las danzas árabes… En el denominado Mezquila Fest 2023 hubo mucho tequila y mezcal, buena música, comida y muy buen ambiente, enhorabuena para PAUL PIMENTEL y LUIS MELLADO, estuvieron al pendiente de todo, así como PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL… Guapísima a sus 27 años la diseñadora de imagen KAREN NAVARRO, festejó su cumpleaños con amigos y seres queridos… Uno de los matrimonios que se destacan en el jet set veracruzano lo forman los abogados PABLO y VANESSA VELÁZQUEZ DE MORANDO, saludos a PABLITO y MACARENA MORANDO VELÁZQUEZ… Un gusto saludar a RICARDO y DANY BASURTO DE RUIZ en compañía de EMILIO RUIZ GIL, realizó su primera comunión y el festejo fue familiar, saludos a los abuelos y a los papás del festejado MANOLO y MARIOLA GIL DE RUIZ… Siguen los buenos comentarios de una reciente apertura, donde tuvo excelente coordinación MÓNICA RUIZ GARRIDO, por ahí saludamos a MARTHA BRIANO, SOFÍA RIGANTI, ambas lucieron espectacular; ARACELY CAZARÍN DE MORAL llegó con su heredera PAULINA; LETY REYES DE ESCALANTE asistió con MORGANA ESCALANTE REYES, saludos a todas… MIRANDA MALPICA RODRÍGUEZ disfrutando Nueva York en un fin de semana inolvidable, ella continua sus estudio profesionales en BOSTON, sus papis FRANKIE y SUSY la extrañan…

La DRA. ALEJANDRA SCHELESKE MUÑIZ, una joven profesionista muy linda y elegante, saludos a ALEX y YOYIS MUÑIZ DE SCHELESKE, papás de la doctora… Mi querida JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ por la CDMX en compañía de su mami DOÑA GUILLE, tuvo visita de su hermana IRMA desde la capital del estado… FRANCIS BARRADAS, MxU 2022 continua con su preparación rumbo al certamen nacional, estuvo acompañada del director de turismo de ALTO LUCERO, el Lic. RICARDO VIVEROS… MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA disfrutando la Semana Santa en compañía de sus herederos MARIO y MATEO VERA RAMÍREZ… Un gustazo saludar a la flota de la curvita todos con su gorra CHOCHOLERA, por ahí los concuños LUIS EXSOME y PEPE RIVERO, con ellos PANCHO REQUEJO, trae un pelado que parece que está haciendo su servicio militar o se quedó dormido en la peluquería, el Arq. RICARDO CAHUE muy chambeador en Mérida, Yucatán, están realizando importante complejo habitacional, JAIME ROSETE siempre fiel a las ÁGUILAS, JORGE DOMÍNGUEZ GALÍ, presente en los CHOCHOLAZOS jarochos, así como JURGEN, saludos a JORGE y ALBERTO GARCÍA, el PATO RUIZ THEUREL siempre puntual a la cita, saludos a DON ELIGIO CAMIÑA y PATRISCO MOREIRA, TITO RODRÍGUEZ Y CORTIZO estuvo por este puerto para felicitar a su mami… JOSÉ MANUEL CAMIÑA por Cambridge, será que va estudiar un doctorado; ALBERTO, su hermano, ya por el puerto jarocho… DANY MARTIN LOIS muy activo en las colonias del puerto jarocho, estuvo en una carrera con el gober CUITLÁHUAC allá por ACTOPAN y alrededores… LUIS FLORES y VALERIA ALFARO una bonita pareja… 19 años de feliz matrimonio cumplieron TOÑO y ERIKA HESLESS DE CAZARÍN, que sean muchos años más… MIGUEL GONZÁLEZ BOSÉ, el cantante español, cumplió 67 años está radicando en la CDMX… Tembló en Oaxaca antier y se sintió en la capital del país… IVETTE VELÁZQUEZ SANSORES una joven veracruzana encantadora, saludos a sus papis RAÚL e IVETTE SANSORES DE VELÁZQUEZ… BELINDA con todo en este 2023, al parecer este es su año y encontrará el amor que tanto desea… KEREM HAPUC JUÁREZ SÁNCHEZ cada vez más bella… OFELIA CORREA sigue desarrollándose en la coordinación general de MxU a nivel nacional… JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ feliz y enamorado de ADRIANA AGUDELO, su bebé está linda… SAMANTHA HERRERA disfrutando su noviazgo a lo máximo…

Mi madrina BERTHA MALPICA DE AHUED festejó su cumpleaños rodeada de sus seres queridos, presentes sus hijos y nietos… El TUCÁN TEJEDA disfrutando a su heredera, saludos a su esposa VERÓNICA OROZCO DE TEJEDA… ANDREA MONTALVO TAVIZÓN de las jóvenes que se destacan en el CHOCHOL… SANDRA VIYELLA OUBIÑA guapísima y siempre atenta… Sábados y domingos por televisión abierta el béisbolde las grandes ligas… Hasta septiembre la sentencia para GENARO GARCÍA LUNA en USA… En este puerto jarocho hay un clima espectacular y excelente operativo de seguridad en esta zona conurbada Veracruz – Boca del Río… La Macroplaza y el Zócalo lucen sensacionales… ANDREA GAYA COLLADO guapísima jovencita de Gutiérrez Zamora, Veracruz… Este próximo 6 de mayo será la coronación formal del rey CARLOS III en la Gran Bretaña, al parecer el presidente norteamericano JOE BIDEN no asistirá, en su representación irá su esposa o la vicepresidenta de USA, inclusive muchos artistas han desistido la invitación para cantar en la gran celebración, algo está pasando y no nos estamos dando cuenta… Estamos en Semana Santa, cumpla con sus obligaciones religiosas y después continúe con su rutina habitual de vacaciones, saludos al obispo de la diócesis de Veracruz monseñor CARLOS BRISEÑO ARCH, así como al arzobispo de Xalapa monseñor JORGE CARLOS PATRÓN WONG… Este viernes santo estaremos trasmitiendo a través de la frecuencia MÁS LATINA 96.5 de FM desde Boca del Río desde las playas de conocido hotel… Saludos al alcalde boqueño JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL y para su papi DON ROBERTO DE UNANUE, gran persona que posee muy buen carácter y don de gente, besos para MELINA RIVERA ROBERT DE UNANUE, su heredera AITANA está hermosa… Hoy el Gran Premio de AUSTRALIA… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…