CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El CLÁSICO de clásicos mexicanos fue para el AMÉRICA, que golearon en su casa 4 a 2 a las CHIVAS y están de sub líderes; los próximos partidos de los Azul cremas serán vs LEÓN, después MONTERREY, CRUZ AZUL, PUMAS y los bravos de JUÁREZ, así el cierre de torneo para las ÁGUILAS… Los resultados del domingo en la liga mx PUMAS pierde en casa con PACHUCA, QUERÉTARO y BRAVOS de Juárez empataron a 2, y LEÓN golea 4 a 1 al SANTOS laguna, la jornada 13 arranca hasta próximo viernes 31 de marzo, porque hay fecha FIFA y jugarán NECAXA vs SANTOS, y JUAREZ vs PUEBLA; el sábado 1 de abril PACHUCA recibirá a CRUZ AZUL y AMÉRICA al LEÓN, los dos vienen de golear, ese mismo sábado MONTERREY vs XOLOS, y ATLAS vs CHIVAS, el domingo 2 de abril TOLUCA recibe a TIGRES, SAN LUIS vs MAZATLÁN y QUERÉTARO vs PUMAS… En esta fecha FIFA nuestra selección MEXICANA jugará mañana vs SURINAM y luego vs PANAMÁ en la copa de las naciones… EU venció y apaleo a CUBA y está en la final del mundial de clubes, antier MÉXICO enfrentó a JAPÓN, los nipones dejaron en el terreno de juego a los MEXICANOS, falló el relevo de nuestro equipo mexicano y los JAPONESES jugaron ayer la final contra su similar de USA, el campeón del mundial de béisbol es JAPÓN, enhorabuena… En el clásico español el VAR le robó un gol al REAL MADRID y fue derrotado por un BARCELONA que se va solo en la liga española perfilándose al campeonato 2023…

Mario y Hugo Delfín Vázquez, (hermanos)…

Juan Manuel y Melina Rivera de Unanue con Aitana de Unanue Rivera, (familia)…

Ernesto Levet Reyes, (comunión)…

África María Ramírez Pérez, (profesionista)…

El ÁGUILA de VERACRUZ emprendiendo el vuelo, la cita con la liga mexicana es este próximo 21 de abril vs los TOROS de Tijuana, compren sus abonos y disfruten del rey de los deportes… SERGIO “Checo” PÉREZ se llevó el Gran Premio de ARABIA SAUDITA, felicidades, la próxima carrera de fórmula UNO a fin de mes en AUSTRALIA… Todos los deportes los puedes disfrutar en el restaurante Namik en primero de mayo casi esquina Boulevard… Se casó en OAXACA de Juárez la cordobesa CRISTINA SUSTAETA PORRES y ROMÁN ACEVEDO GIORGANA, les deseamos muchas felicidades y una eterna luna de miel… Planchadísimo Veracruz al 2292127516 y si te gustan los tacos Novillero Grill en Mar Adriático esquina Costa Verde, a media cuadra de ahí está Moichic renta de vestidos para las grandes ocasiones… Saludos para VALERIA CALVO elegantísima y muy bien acompañada de su galanazo DIMAS ANTONIO VILLARREAL, se dejaron ver en reciente evento social… JULIETA y CHUCHO MORA, hermanos que se llevan muy bien, son originarios de Tierra Blanca, Veracruz… MACLOVIO YÁÑEZ estuvo por Monterrey con varios equipos de la organización FC RACING PORTO PALMEIRAS, realizaron un excelente papel los pequeños futbolistas jarochos de 6 equipos 4 jugaron la semifinal, enhorabuena… Un feliz noviazgo lo forman ALEJANDRA CEBALLOS CORONEL y RAMÓN SEDANO RUIZ, disfrutaron de los CHOCHOLAZOS… Un éxito rotundo Botanic Panic le está pegando a todos los antros de BOCA y VERACRUZ, el lugar está padrísimo, buen ambiente, buena música y bien modulada se puede hasta platicar, la atención casi casi personalizada, gracias por las atenciones a JUAN REGUEIRO y MARIANA LÓPEZ, hacen bonita pareja… De los noviazgos que se destacan en el jet set jarocho lo forman ANDREA DÍAZ ROSS y PACO CALVO, saludos a sus papis…

Ana Fernanda Rivera Zaragoza, (cumpleaños)…

Kerem Hapuc Juárez Sánchez, (modelo)…

Susa Ogando de Camiña con Maricela Pardo, Alena Camiña, Rosy Coutolenc, Blanca Calviño de López, (disfrutando la 10K)…

Desde Madrid en la madre patria se reportan TATO VIZOSO y su esposa PALOMA GARCIAFERRO DE VIZOSO, su heredero SANTY creciendo… En el restaurante Río de la Plata todo exquisito, les recomiendo los buffets de los miércoles y domingos… EDER GÓMEZ ÁLVAREZ dio cátedra de lo que es bailar con su mami BELEM ÁLVAREZ DE LAJUD, su heredero esta enamoradísimo de MARIANA HERRÁN GONZÁLEZ… JUAN BOSCO y JUDITH ZEPEDA DE PÉREZ-ACASUSO disfrutaron de bonito evento en Oaxaca, con ellos TITO y MIRANDA ÁLVAREZ DE PÉREZ-ACASUSO… Otro de los noviazgos que se llevan muy bien son FERNANDO OCEJO y ARIADNA HERNÁNDEZ… Kebagrill comida libanesa al 2293087986 en Plaza Sol, y comida mediterránea Al Bahía en Plaza El Dorado… RODRIGO y ADRIANA HOMS DE HERNÁNDEZ felices y enamorados… Un gusto saludar a través del CHOCHOL a CÉSAR y YOLANDA RODRÍGUEZ DE MORFÍN… RAMÓN ÁLVAREZ FONTÁN se le ha visto recorriendo obras que se están realizando en beneficio de los veracruzanos, el funcionario federal no es un persona de oficina, anda por todos lados supervisando para que los trabajos y proyectos salgan como están planeados… JULIETA y CHUCHO MORA presentes los hermanos originarios de Tierra Blanca, de ahí eran mis papis… Siguen los buenos comentarios del festejo del ING. FERNANDO PADILLA FARFÁN…. Maroma Residencial una opción para invertir en el corazón de Boca del Río… JAIME DE LA GARZA, un diputado local comprometido con su distrito, está trabajando muy bien… LALO DURÁN y VALERIA VERA siguen cosechando triunfos en MÁS LATINA 96.5 de FM… ISAAC GUTIÉRREZ cumplió con su apuesta, no como otros que apuestan y no pagan… JAVI AILLAUD y SOFÍA RIGANTI más enamorados que nunca…

Samira Castro Gutiérrez, (elegante)…

Eugenio Jeffrey Mabarak y Constanza Capellini Acosta, (comprometidos)…

Rebeca Arévalo Reva, (encantadora)…

Don Lencho Acosta Lagunes, (100 años de edad)…

Los cumpleañeros de hoy son OLIVER OLEA, GUSTAVO LARA, ANTONIO CHAPARRO, ANA PAOLA PANTOJA POLA, TERESA HOMS, LIZETTE ORTIZ CARRILES y OCTAVIO HIDALGO; mañana jueves ISIDRO LAISEQUILLA, GABY DEL PUERTO DE MARTÍNEZ, JAIME DEL VAL MARTÍN, SANDRA VÁZQUEZ, ROSARIO RIVAS, EDGAR VARGAS, CUAUHTÉMOC VELÁZQUEZ, PATY HERRERA, PEPE MEDINA, MIREN DESCHAMPS, MAR LARA, JUDITH GÓMEZ y OSVALDO JARAMILLO; el viernes MEL IBARRA, MARTHA AVENDAÑO, DANIELA VILLALOBOS, ROXANA GUZMÁN, MAYEL DEL VALLE y ANNIA ARANO; el fin de semana JULIO ALCAZAR, TANY GORRIZ, BEGOÑA BALLESTER, MARU CISNEROS, HUGO DELFÍN VÁZQUEZ, ESTEFANY FIERRO, LIDA TIBURCIO, LILIANA GÓMEZ, ALO TAMARIZ, RENATO RODRÍGUEZ, ROCHY IZA, JAYDA ROJAS, MONI DIAZ, DULA HERNÁNDEZ y LULI BLANCO DE DESCHAMPS, a todos muchas felicidades… Hoy la reunión del puro en casa de JUAN CARLOS MARQUÍNEZ… A fin de mes el Gran Premio de AUSTRALIA… Reprobó el presidente AMLO lo sucedido en el zócalo de la CDMX, en donde quemaron la figura de la ministra NORMA PIÑA, presidenta de la SCJN, también fue reprobado y con protesta enérgica por los ministros, magistrados, jueces y todos los integrantes del Poder JUDICIAL de la Federación… Pregunten por los puros HOJA REAL en Querrevé, La Cata, Miramate, Mardel, 1930, Namik, Deli Deli, El Estribo Cantina, Río de la Plata y El Llagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…