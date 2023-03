CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! AMÉRICA saca importante triunfo en el volcán, venciendo 2 a 0 a unos TIGRES que estaban jugando muy bien; en otros resultados, TOLUCA goleó en el infierno a un MAZATLÁN que no tiene ni pies ni cabeza, MONTERREY le ganó al PACHUCA 2 a 1, SANTOS le gana 3 a 2 a unos XOLOS que no pudieron con el paquete, cerró la jornada 11; JUAREZ empataron con NECAXA a 1 gol por bando… En la CHAMPIONS ayer jugaron LEIPZIG vs MANCHESTER City, y el INTER de MILAN y el PORTO, hoy jugarán REAL MADRID vs LIVERPOOL, y el FRANKFURT vs NAPOLI, de aquí saldrán los rivales del BAYERN MÚNICH, el CHELSEA, BENFICA y MILAN que ya están en cuartos de final… En el mundial de béisbol que se está jugando en el CHASE FIELD de PHOENIX Arizona, MÉXICO, perdió con COLOMBIA en extraining y apaleó a USA 11 a 5, ayer se enfrentaron a GRAN BRETAÑA y hoy jugarán vs CANADÁ… Hoy inicia pretemporada el ÁGUILA de VERACRUZ, apoyemos al equipo de casa que iniciará temporada el 21 de abril contra TIJUANA, festejemos con el equipo los 120 años de historia, compren su abono…

Todos los deportes los puedes disfrutar en las pantallas panorámicas del restaurante Namik… Hoy a la una de la tarde entregarán reconocimiento a TELEVER por cumplir 40 años, recuerdo perfectamente el 1 de junio de 1983 cuando el gobernador AGUSTÍN ACOSTA LAGUNES, representando a TELEVISA vino ALEJANDRO BURILLO AZCÁRRAGA, el director era MARIO DÍAZ ÁLVAREZ, después vino ROMEO RAMOS quien estuvo un corto tiempo, le siguió MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BRISEÑO y el actual director NACHO REYNA CARRERA, a quien agradezco la invitación a este evento, el reconocimiento lo entregará la alcaldesa del puerto jarocho PATY LOBEIRA DE YUNES, al término habrá cocktail en el palacio de VERACRUZ, la ceremonia será a las 13 horas… En la capital de la República festejó su cumpleaños 39 LUIS DE LA FUENTE MANGE, estuvieron presentes sus amigos y seres queridos, por ahí ALEX BASTERI con su novia MARIANA OTERO, saludos a HUGO DEL BARRIO y familia… Feliz matrimonio lo forman JAIME y DENISSE GRAHAM DE RUIZ… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, Novillero Grill en Mar Adriatico esquina COSTA VERDE, y a media cuadra, Moichic renta de vestidos… Bellísima KRISTAL SILVA, reina de la belleza mexicana hace algunos años y actual conductora estrella de TV AZTECA… Un feliz matrimonio lo forman ENRIQUE y MARY FUSTER DE DE LA FUENTE, en la foto con su familia… Río de la Plata buffets miércoles y domingos… MIRANDA MALPICA RODRÍGUEZ luciendo espectacular en sus vacaciones, saludos a sus papis FRANKIE y SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA, por cierto, FRANKIE lo saludamos con la flota CHOCHOLERA de los viernes en el gran Café de la Parroquia de los 500 años, saludos al entusiasta ARMANDO BRAVO, ENRIQUE RIVAS, MEMO DE LA MIYAR, JOSÉ ALBERTO ÁVILA y VALDEMAR HERNÁNDEZ, entre otros, siempre se la pasan muy bien… Del 26 al 29 de marzo el tianguis turístico en la capital del país… ELISA MUÑOZ DE COTE encantadora bebita heredera de JESÚS y PAULETTE PRÉSTAMO DE MUÑOZ DE COTE… ANDREA GAYA COLLADO, una belleza veracruzana de GUTIÉRREZ ZAMORA, estuvo recientemente en la despedida de CLAUDINE CASTAGNE THOMAS, se casa en mayo con MAURICIO MUÑOZ… Maroma Residencial tu mejor opción para invertir en Boca del Río…

Cumplieron años PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO y PACO CALVO, gentiles anfitriones de la reunión fueron MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO y ELSY LARA, por ahí ALFONSO y DAVID GUTIÉRREZ DE VELASCO, MICKEY y MARICARMEN PARDO DE GUTIERREZ DE VELASCO, OMAR ALEMÁN CHANG en compañía de KARIME TORRES, LIC. RAÚL VELAZQUEZ, VALERIA CALVO con su galanazo DIMAS ANTONIO VILLARREAL, con ellos EDUARDO CALVO, MIGUEL PORTILLA, FERNANDO y DANY GUTIÉRREZ DE VELASCO DE BELLO, BELEM GUTIÉRREZ DE VELASCO, JOSÉLO y ANITA GUTIÉRREZ DE VELASCO y muchos más, la cena exquisita y el ambiente sensacional… NURY PIMENTEL destacándose en los grandes eventos CHOCHOLEROS, al igual que IVALANY CAZARÍN VIÑA… Comida libanesa en Kebagrill, plaza Sol al 2293087986, comida mediterránea en Al Bahía de plaza El Dorado… Hoy miércoles en el sanatorio español el evento TE CUIDAMOS DE CORAZÓN, saludos a KIKO AJA OTEGUI y al DR. TOÑO RAMOS DE LA MEDINA, tienen el hospital español de primer mundo y sigue creciendo… DANY GUTIÉRREZ NOGUEZ nos comentó estar enamorada, le mandamos saludos… Un feliz noviazgo lo forman MELANIE FICACHI y TOTI RUIZ DOMÍNGUEZ, hacen bonita pareja… Por motivos de fuerza mayor, PAUL suspendió la fiesta CHOCHOLERA de mañana en La Casona, estaremos pendientes de la nueva fecha… Este 18 y 19 de marzo Mezquila frente al Bolerama Veracruz, habrá mucho tequila y mezcal, música en vivo, comida para todos los gusto y zona vip, así como lugar especial para niños… Mañana el primer aniversario de Querrevé… Ayer fiestón en honor de FERNANDO PADILLA FARFÁN en la hacienda de los MORALES, estuvieron presentes familiares y amistades, saludos a CARLO PADILLA y MAKO YÁÑEZ… Un éxito la entrega del OSCAR en su edición 95, el mexicano GUILLERMO DEL TORO se lleva su Oscar por PINOCHO a mejor película animada, la gran ganadora de la noche fue “Todo en todas partes al mismo tiempo” con 7 Oscares y “Sin novedad en el frente” con 4 Oscares, se destacó SALMA HAYEK con su heredera PALOMA… Saludos para ROSY URETA y MIRIAM JURADO, siempre a la última moda… GERARDO y ROCÍO ACOSTA DE RODRÍGUEZ muy chambeadores en la lonchería Paris… ABRAHAM GUILLÉN chambeando al 100, la remodelación de Mardel un exitazo y la comida espectacular…

Los cumpleañeros de hoy son el ARQ. ENRIQUE DEL VAL MARTÍN, RAÚL PEIMBERT DÍAZ, el abogado DAVID MACEDO SANTOS, CLAUDIA HERNÁNDEZ, WILLO SCHLESKE RUIZ, hoy cumpliría años TAVO MARDONES, descanse en paz; BERENICE GIRÓN, LAURA MARTÍNEZ, TERE GONZÁLEZ, LIZETTE RIVERO DE GROOT, LALO ROBLES y FANNY LÓPEZ; mañana lo cumplirán ALMA NADER, VICTORIA ZÚÑIGA, ANA MARY BARQUÍN DE DÍAZ, ALDO WALLS, LALO PÉREZ, PIPILIN PURAS, ARI VILLASAÑA e IRENE PERUYERO; el viernes PAUL PIMENTEL, MARIANA OSORIO, RICARDO CANO, IVONNE SALGADO, ALEX “el nanches” CASTELLANOS, MONSERRATH LOIS HEREDIA y SAMANTHA HERRERA; el fin de semana ALFONSO CAMPOS, CHIQUIS CANTÚ MORALES, CLAUDIA TERRONES, MARYANT ROJAS, ALINE ROSAS, SAGRARIO GARCÍA, REBECA VÁZQUEZ, ELIDEE CHIUNTI, PAOLA RAMAGNOLI y LOURDES COBO DE DEL VAL, a todos muchas felicidades… Mandamos saludos a GERARDO y LUZ DEL CARMEN GARCÍA DE MALPICA, así como a su familia… Viene el primer puente de este año 2023, también ya CUMBRE TAJÍN, al igual que los cumpleaños de GABY DEL PUERTO y JAIME DEL VAL… Gracias a CHARITO MENÉNDEZ DE LARA por el envío diario de la frase del día… ISACC GUTIÉRREZ de Más Latina me apostó una gorra del ÁGUILA en el partido CHIVAS vs ÁGUILAS… Preciosa la boda de ANA LORENA RUÍZ ZURITA y MAX RODRÍGUEZ BARROSO en la Riviera Veracruzana, saludos a TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ, fueron excelentes anfitriones… MARÍA PUENTE maquillada por KAREN NAVARRO… ADRIANA ABASCAL luciendo espectacular en los grandes eventos del jet set internacional, saludos a su heredera JIMENA VILLALONGA… NADIA PIANA feliz con su heredera ANTONELLA MALDONADO, una bebe encantadora… La Negrita GALÍ MALPICA celebrando su cumpleaños por el viejo continente, saludos para ANA MARTINEZ POO… Las misas en honor de DON TONY CHEDRAUI MAFUD en la iglesia de SAN CHARBEL… Alma de Café lo podrá encontrar en Namik, lonchería Paris y restaurante Miramate… Hoy la reunión del puro en casa de DANY CARBALLAL, por ahí estaremos… Hoy estaremos también en el Diligencias en compañía de la reina de la belleza veracruzana SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA, que por cierto cumple años en unos días… Pregunten por los puros HOJA REAL en Querrevé, La Cata, Miramate, Mardel, 1930, Namik, Deli Deli, El Estribo Cantina, Río de la Plata y El Llagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…