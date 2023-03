CHOCHOL JAROCHO

¡Que tal amigos CHOCHOLEROS! Arrancamos con el tercer mes del año 2023, les comentaré que la liga MX está que arde, los partidos del domingo sensacionales, TOLUCA ganó fácilmente en el infierno a un débil SAN LUIS, 2 a 0 fue el marcador; SANTOS sufre pero gana a PUEBLA 3 a 2, XOLOS gana 2 a 0 a PACHUCA que perdió la brújula, y este próximo sábado se mete al Azteca vs ÁGUILAS; el pasado lunes jugaron LEÓN vs MONTERREY, empataron a 1 gol… En más partidos de la liga MX de la jornada 10, el viernes jugarán NECAXA vs TIGRES universitarios, MAZATLÁN recibirá a CRUZ AZUL, lleva 3 partidos al hilo ganados; ese mismo viernes jugarán XOLOS vs ATLAS; el sábado hay programado también tres partidos, LEÓN vs ATLÉTICO de SAN LUIS, MONTERREY vs JUAREZ y ÁGUILAS contra PACHUCA; el próximo PUMAS vs PUEBLA y QUERÉTARO recibirá al TOLUCA, así la décima jornada de la liga MX; todos sus deportes los puedes ver en las pantallas panorámicas del restaurante Namik… En la liga española, BARCELONA sigue en la cima aunque ya eliminado de la UEFA, y mañana hay semifinal de la COPA del REY, juegan los catalanes vs los merengues del REAL MADRID que recientemente empató el derby madrileño con el ATLÉTICO de MADRID… Ya falta menos para la inauguración de la liga mexicana de béisbol, festeja los 120 años del ÁGUILA de VERACRUZ, compra tu abono… Falleció nuestro amigo GERARDO ZURITA VILA, el gran toci, va nuestro pésame para la familia, en especial a sus primos PACO y EDUARDO VILA DEL VALLE, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, descanse en paz… Uno de los noviazgos que mejor se llevan lo forman MARIÁN MALPICA BADA y RODOLFO DE LA GARZA, saludos a sus papis… Disfrutando de los eventos CHOCHOLEROS encontramos a LUIS AGUILAR y su novia XIMENA POO ÁLVAREZ, saludos a sus padres…

Planchadísimo Veracruz al 2292127516, Novillero Grill en Mar Adriatico esquina Costa Verde, y a media cuadra de ahí, Moichic, renta de vestidos para las ocasiones… Saludos a TOÑO LASTRA, TAVO SOUSA, SANTIAGO CORTINA, WILLY GONZÁLEZ y GUILLERMO GONZÁLEZ AUBRY, se dejaron ver en los principales eventos… Uno de los aspirantes que va a la cabeza en la sucesión presidencial es el actual secretario de gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, el tabasqueño tiene carisma y le cae bien a los veracruzanos… Importante obra de remodelación anunció RAMÓN ÁLVAREZ FONTÁN en el tramo Veracruz – Cardel, comentó el apoyo del gobernador CUITLÁHUAC GARCÍA y JORGE NUÑO LARA, secretario de comunicaciones a nivel federal… Uno de los matrimonios que se destacan en el jet set veracruzano lo forman GERRY y GABY VILABOA DE CEBALLOS, disfrutaron del enlace matrimonial de ROSAMARY EXSOME MIRAVETE… CAROLINA y JULIETA THOMAS CAPITAINE, linduras de San Rafael, Veracruz, saludos a OSCAR y JULIETA CAPITAINE DE THOMAS… MAGO RODAL GÓMEZ muy festejada por su cumpleaños… En el restaurante Río de la Plata buffet de miércoles y domingos… REBECA ARÉVALO REVA se dejó ver en el Baby Shower de AMÉRICA DELGADO KAYSER, PÍA llegará muy pronto, el más feliz PACO PÉREZ… por este puerto jarocho PEDRO y KARINA MORENO DE ROSALES, ellos radican en NY pero disfrutan vacaciones por el globo terráqueo… Muy festejado ERNESTO LEVET REYES, heredero de NETO y PAULINA REYES DE LEVET por cumplir un año más de vida, en la foto con sus abuelos JORGE y LUCY LEO DE REYES PERALTA…

Maroma Residencial tu mejor opción para invertir en el corazón de BOCA del RÍO, pregunten por el complejo de Mérida, Yucatán… Kebagrill, comida libanesa, en plaza Sol al 2293087986, y comida mediterránea en Al Bahía de plaza El Dorado… Fue bautizada PALOMA, saludos a sus papis, presentes sus familiares y amistades, saludos para RICARDO y DANY BASURTO DE RUIZ, presentes MANOLO y ROSALÍA MALPICA DE RUIZ, así como a sus herederos MANOLO y MARIOLA GIL DE RUIZ, MAURICIO e IRENE PERUYERO DE RUIZ, JAIME y DENISSE GRAHAM DE RUIZ; saludos a JIMY y HANNA, así como PACO y PATY BARQUÍN DE RUIZ… BICHIR y MÓNICA TENA DE NAHUM, joven matrimonio disfrutando de los CHOCHOLAZOS… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… Los cumpleañeros de hoy son RAÚL USLA, GERARDO RAMOS, ELIZABETH ESTRADA, DANIELA ZEPEDA, ONÉSIMO AGUIRRE, ARTURO DOMÍNGUEZ, DANIEL OROZCO, BRUNO VIVANCO, ADRIANA MORENO, MARIANA RUSSI, GABRIELA GARCÍA, ALEX VALENCIA, SUSANA POSADA, KATY RAMÍREZ y GRACIELA GIL ARJONA; mañana jueves HELENI GEORGOULIS, JUAN JOSÉ LÓPEZ, DAVID VELASCO CHEDRAUI, ADRIANA FLORES, ZOE PAVÓN, MAYTE LLANOS, PANCHO VILABOA, ANDREA GONZÁLEZ y TANIA ANAYA; el viernes MALENA NIETO, PEDRO ALCEDA, JUAN JOSÉ VENTA SUÁREZ, INÉS MARIA HERNÁNDEZ, BETY INGRAM, ANGELINA SANTOS, NELSON ARCE, CITLALI VITE, ADRIANA OCEJO, PAULETTE RODAL y JORGE LUIS PEÑA; el fin de semana BRENDA ROJAS, felicitaciones hasta ITALIA; ADRIANA REYNOSO, JORGE KAYSER VIVES, GABRIEL ROMANO RAMOS, DANY BANDERAS, DAVID OSORIO, DINA MARÍA RUIZ, PAMELA LÓPEZ DE FRANCO, IVETTE MORALES, ADRIANA HUERTA, GUADALUPE MORA, GIOVANNA PORTILLO, MIGUEL ÁNGEL GARCÍA y ANA MARTHA CAMARGO PANES, a todos muchas felicidades…

Muere el popular BIGOTES, se le va extrañar en el BETO ÁVILA, descanse en paz… 21 de abril inicia la temporada de béisbol de la liga mexicana, tenemos manager de lujo, MATÍAS CARRILLO… Saludo especial para TONY CHEDRAUI MAFUD, así como para el gran BETIÑO SAN MARTIN, se les extraña… De los recién casados que se destacan en el jet set veracruzano son TITO y MIRANDA ÁLVAREZ DE PÉREZ ACASUSO, saludos… Humillaron y golpearon en forma brutal a soldados del Ejército Mexicano en Tamaulipas, hasta cuándo seguirán nuestras Fuerzas Armadas permitiendo estos atropellos, falta de respeto a una de las instituciones más sólidas de nuestro país… JORGE AHUED MALPICA festejó su cumpleaños con comida familiar, muchas felicidades y que cumpla muchos más… Muchas probabilidades de que TESLA, con una inversión de DIEZ MIL MILLONES de dólares, se instale en MÉXICO, dando trabajo a 7 mil trabajadores; ELON MUSK tiene la última palabra y decidió que será NUEVO LEÓN donde se construirá la planta de TESLA, así lo anunció AMLO el día de ayer, la fuerte inversión si se hará en MÉXICO… Arrancó el abierto mexicano de TENIS en ACAPULCO… Hoy habrá miércoles de puro en casa de PAUL PIMENTEL… Excelente Alma de Café, de altura, originario de COATEPEC… Mañana en La Casona noche disco, revive los 80s y 90s, se va poner bueno, y el 18 y 19 de marzo MEZQUILA enfrente de las instalaciones del Bolerama Veracruz, 25 expositores de mezcal y 25 de tequila, habrá comida para todos los gustos y música en vivo, área de niños y buen ambiente… 4 de marzo, los xv años de MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS… Ese mismo día en el salón fenicio del centro libanés estarán las cenizas de SAN CHARBEL con motivo de su bicentenario de su natalicio y los 50 años de haber sido canonizado, gracias a JOSÉ LUIS KARAM por la invitación… Pregunten por los puros HOJA REAL en Querrevé, La Cata, Miramate, Mardel, 1930, Namik, Deli Deli, El Estribo Cantina, Río de la Plata y El Llagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…