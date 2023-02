CHOCHOL JAROCHO

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! AMÉRICA saca 6 puntos en esta semana, donde se jugaron 2 partidos y se los ganaron a SAN LUIS y XOLOS, y llegaron a 16 puntos; están ya en tercer lugar de la liga mexicana de fútbol… Los otros resultados del domingo pasado QUERÉTARO y MAZATLÁN se repartieron puntos y TOLUCA vence a domicilio a PACHUCA 2 goles a 1, la revancha de la gran final fue para los choriceros; hoy miércoles hay partido pendiente de CRUZ AZUL vs ATLAS y mañana SANTOS vs TOLUCA… La siguiente jornada, número 9, arranca el viernes NECAXA enfrenta a QUERÉTARO, ese mismo día MAZATLÁN recibe a PUMAS, el sábado 25 de febrero CRUZ AZUL vs JUÁREZ, TIGRES vs CHIVAS y AMÉRICA vs ATLAS; el domingo TOLUCA jugará vs SAN LUIS, SANTOS laguna vs PUEBLA y XOLOS vs PACHUCA; el lunes 27 hay partido LEÓN vs MONTERREY… En la liga española, BARCELONA sigue de líder sacando 8 puntos al segundo lugar que es REAL MADRID, ayer jugaron la CHAMPIONS vs LIVERPOOL, así como FRANKFURT vs NAPOLI, hoy juegan LEIPZIG vs MANCHESTER CITY, y el ÍNTER de MILÁN vs PORTO; los octavos de final de la CHAMPIONS partidos de ida, están candentes todos los juegos… Todos sus deportes favoritos los puedes ver en el restaurante Namik… RAFAEL AGUIRRE PALENCIA y MARICRUZ ACOSTA DE AGUIRRE los saludo siempre en los grandes eventos, son fieles y buenos aficionados al vino, saludos CHOCHOLEROS… Un feliz noviazgo que seguramente culminará en el altar, porque se llevan muy bien, es la que forman la regidora GABY AGUIRRE REVA y FERNANDO SIMÓN MARIN LUNA, hacen bonita pareja…

Planchadísimo Veracruz al 2292127516, tacos en Novillero Grill ubicados en Costa Verde esquina Mar ADRIÁTICO, y a media cuadra está Moichic renta de vestidos sin gastar una fortuna… ILEANA CAPELLINI DE URIBEZALGO, saludos a su familia… De las jóvenes que se destacan en el jet set nacional es FERNANDA LAGUNES FERNÁNDEZ, heredera de OCTAVIO LAGUNES y BEGOÑA FERNÁNDEZ… JOE BIDEN, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, hizo viaje relámpago y sorpresivo a UCRANIA, en donde le dio todo su apoyo al presidente ucraniano, VOLODIMIR ZELENSKI, este viaje sorprendió al mundo entero, inclusive al propio PUTIN, presidente de RUSIA… En el restaurante Río de la Plata encontrarás los mejores mariscos de la región, buffets miércoles y domingos… DANIELA GUTIÉRREZ NOGUEZ cada vez más guapa… El DR. ROMÁN y MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN encantados con su nieta ROMINA, saludos a su mami ROMINA y a sus hermanos JOSE ROMÁN y EMILIANO GARZÓN RODRÍGUEZ… SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA, originaria de Cerro Azul, destacándose en el ambiente CHOCHOLERO estatal, pronto nos dará agradable sorpresa en el área laboral, una joven profesionista, muy preparada y luciendo cuerpazo escultural… ROMINA AVELLA GIL, heredera de ALEX y CLAUDIA GIL HANSEN DE AVELLA, saludos a los abuelos… LUDIVINO REDONDO siempre atento a los CHOCHOLAZOS… Ayer delicioso el cocido madrileño en la ya famosa comida de los martes, se ha extrañado a RAFAEL DELGADO, quien anda disfrutando de la madre patria; también a JESÚS REDONDO, RICARDO MOREIRA y varios más que no faltaban… Hoy la reunión del puro en casa de JOSÉ MANUEL CAMIÑA OGANDO, quien ha estado muy chambeador… SOFÍA ARAGÓN, quien representó a MÉXICO en Miss UNIVERSO, engalana este CHOCHOLAZO…

PEPIN y PAOLA PARATORE DE RUIZ enamoradísimos, saludos a sus herederas MÁXIMA y SILVANA RUIZ PARATORE… Repitiendo viaje por la madre patria FLAVIO SERGIO HERNÁNDEZ CANO, ARMANDO MANTECÓN ROJO, EDUARDO VILA DEL VALLE y LUIS GONZÁLEZ MAROÑO, se la están pasando de lujo… GABY CARMONA encantadora… Se casó CAROLINA BALDERAS PÉREZ con su galanazo DANIEL ABSALÓN, muchas felicidades… Otra de las bodas relevantes de este pasado fin de semana fue la de FERNANDO MORÁN IV y EUGENIA SEDANO ÁLVAREZ, les deseamos una eterna luna de miel… Saludos al DR. HUGO FONSECA, mi querido suegro, su recuperación va muy bien… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NCHOCHOLNEW… Los cumpleañeros de hoy son ANA GABRIELA ALFARO FLORES, LETICIA SUÁREZ BRIANO, KEREN GARCÍA, MANUEL LÓPEZ MONDRAGÓN, VICENTE PÉREZ AVELLA, MILY ÁLVAREZ, JEAN PIERRE y JUAN CARLOS PAGESY, AURORA COUSILLAS; mañana EMILY FORCAUT, LUPITA FERRER, MARY SAINT MARTÍN y RAMÓN DIDIER VÁZQUEZ; el viernes BENJAMÍN LAGUNAS, LILIANA AHIDALI, ALEJANDRA PEÑA, PATY PITALUA, REBECA REMENTERÍA DE PEÑA, MARÍA DE JESÚS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, LILIAN KEGEL ORTIZ y el tenista internacional y veracruzano SANTIAGO GONZÁLEZ; el fin de semana LILIANA FOUCHET, EDUARDO HERRERA, CERES BETANCOURT y PILAR LASTRA BARQUÍN, a todos muchas felicidades… Ya viene el cumpleaños de JORGITO AHUED MALPICA y MAGO RODAL GÓMEZ…

Anuncia funcionaria federal que bajarán tarifa de luz en esta zona conurbada, ¿será cierto?, cumplirá lo dicho o será sólo una llamarada de petate… Me alegra y nos alegra mucho, que TITO BARQUÍN GORNÉS haya tenido una exitosa intervención quirúrgica, ya en etapa de recuperación, siempre de la mano de Dios y de su Virgen de Guadalupe; saludos a TETO PÉREZ y SERGIO MORENO CABRERA, amigos de TITO que estuvimos pendientes de su salud y hoy seguimos en oración para que su recuperación sea total… Pregunten por los puros HOJA REAL en Querrevé, La Cata, Miramate, Mardel, 1930, Namik, Deli Deli, El Estribo Cantina, Río de la Plata y El Llagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…