CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Culminó con un clima precioso el año 2022 e iniciamos 2023 con mucho entusiasmo, alegría, actitud y enamorado de mi bella esposa JACQUELINE, exactamente el pasado lunes cumplimos 2 años de esta hermosa relación, muchas gracias por llegar a mi vida y hacer de mí una persona diferente, te adoro… En nuestro recorrido por este puerto jarocho y alrededores pudimos constatar que el restaurante que más les gustó a los comensales que visitaron esta zona fue Namik, si usted no ha probado las delicias se lo recomendamos, está en primero de mayo a media cuadra del bule… Ahí pudimos saludar a ADRIANA FONSECA con su esposo IKER CALDERÓN, con ellos mi suegra DOÑA GUILLE CASTELLANOS, está disfrutando este puerto con su heredero HUGO FONSECA, saludos al DR. HUGO FONSECA… Nuestro recorrido de fin de año arrancó en los famosos portales del GHD, en El Estribo Cantina, en donde DANY MARTÍN LOIS y ANDRÉS HERNÁNDEZ fueron excelentes anfitriones, hubo música, comida y cena con el espectáculo del doble de JUANGA, el ambiente espectacular, revivió el independencia peatonal, a la gente le gusta y los turistas se llevaron un recuerdo inolvidable, muchas caras conocidas, TOMÁS CARRILLO, el líder MANOLITO ALCÁNTARA, EVERARDO AVENDAÑO, el abogado JESÚS SOTO, sin faltar LUDIVINO REDONDO, cenó en casa de su yerno TAVITO SOUSA; LUIS GIL GIL feliz con sus nietos, el Dr. guatemalteco JOSÉ RICARDO DUARTE MORALES, OMAR MORALES con su tío JOSÉ MANUEL ARMENTA, el tradicional viejo no podía faltar, mi esposa JACKIE y quien esto escribe pasamos una tarde muy agradable, de ahí nos fuimos al centro LIBANÉS en donde el DR. FERMÍN y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ nos invitaron a comer, saludos a ROGELIO y LENNY COELLO DE HERNÁNDEZ, ya no llegué al Bayo, saludos a MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA, pero les agradezco el comidón que nos hicieron a mi cuñada ADRIANA y a mi esposa JACKIE, así como a mi concuño IKER CALDERÓN, comimos hasta cola de langosta enchilpayada y enchipotlada…

Toño y Lumi Zurita de Ruiz, (disfrutando Miami)…

Elizabeth Zambrano de Martínez y Jacqueline Fonseca de Gómez, (guapísimas)…

Thalia Azuara Sánchez, (distinción)…

Adán Augusto López Hernández, Fernando Padilla Farfan y Sergio Salomón, (personalidades)…

Cenamos este fin de año en casa de mi querida GORDITA AHUED MALPICA, como siempre excelente anfitriona, un gusto saludar a mi madrina BERTHA MALPICA MARTÍNEZ DE AHUED, estaba en compañía de su comadrita LOLIS VIVES IÑIGUEZ DE KAYSER, así como de la tía GÜERA VELÁZQUEZ, mi querida KARIME AHUED MALPICA lucía espectacular su galán CARLOS ROSAS SÁNCHEZ, muy enamorado; saludé a sus herederas de mi hermanita, SALME VICTORIA y KARI CARLO AHUED con su galanazo FERNANDO HIDALGO REQUEJO no pararon de bailar toda la noche, un gustazo saludar a mis sobrinos BETO VILLARELLO AHUED con su novia ANDREA ROJAS, por ahí la BEBA VILLARELLO AHUED en compañía de su amigo KIKO CHÁZARO ACOSTA; GIORGIO VILLARELLO AHUED disfrutando un habano, JUAN EDMUNDO y JORGE EMILIO DAGDUG AHUED estuvieron presentes, saludos a MANOLÍN y TUGGY AUBRY, JAVIER GONZÁLEZ ABSALÓN muy ambientado, ROBERTO ANDARZA fue el encargado de la música, JORGE AHUED MALPICA llegó al CHOCHOL con sus herederos JORGITO y ALESSANDRA, un gusto saludar a LILIA RODRÍGUEZ MELGAREJO, la pasamos de maravilla, el bailongo y la cena estuvieron sensacionales, llegaron muchos amigos de mis sobrinos y la fiesta se prolongó hasta el amanecer… Al otro día comimos en MIRAMATE con la familia CAMIÑA OGANDO, como siempre súper atentos, abrazos para DON ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA, estaba toda la familia presente, saludos a JOSÉ MANUEL y FERNANDA AARUN DE CAMIÑA, con ellos ALBERTO CAMIÑA y SILVIA RICÓN DE CAMIÑA, con su heredera JULIA; LITA GARCÍA DE LOIS siempre atenta con el CHOCHOL, por ahí sus tres herederas VERÓNICA LOIS DE BARREIRO, saludos a JORGE y a su heredero VÍCTOR BARREIRO LOIS; JESSICA LOIS la saludé con su heredera VICTORIA, y KAREN LOIS GARCÍA con ISABELLA y LORETHA; SANTIAGO y JESSY MARTÍNEZ DE CARAMÉS con su heredero SANTY, comimos delicioso, saludos a ROBERTO y SANDRA FONTES DE MOREIRA, ROSENDO estuvo presente, el que nunca llegó fue BETIÑO SAN MARTÍN, feliz año nuevo para todos…

Juan Regueiro y Marianis con Rodrigo y Mar Regueiro de Basurto, (felices)…

Jaime y Denise Graham de Ruiz con Jaime y Hanna Ruiz Graham, (familia)…

Eli y Marimar Anitúa de Gómez, (disfrutando)…

Nacho Gómez, Beto Villarello Ahued, Jorge Emilio y Juan Edmundo Dagdug Ahued con Giorgio Villarello Ahued, (familia)…

Planchadísimo Veracruz al teléfono 2292127516, tacos de Novillero Grill en Costa Verde esquina Mar ADRIÁTICO, y a media cuadra Moichic renta de vestidos… THALIA AZUARA SÁNCHEZ lució este fin de año como una verdadera princesa… Saludos a CARLOS ALBERTO PANIAGUA… Comida libanesa en Kebagrill en plaza Sol al 2293087986, y comida mediterránea en Al Bahía de plaza El DORADO… El secretario de gobernación ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, uno de los políticos mexicanos con carisma y profesionalismo, se dejó ver en compañía de FERNANDO PADILLA FARFÁN, con ellos SERGIO SALOMÓN, gobernador del estado de Puebla… Saludos al diputado SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, el veracruzano mejor posesionado… CRISTIANO RONALDO el mejor pagado en el fútbol mundial… JUAN REGUEIRO enamoradísimo de MARIANIS, saludos a RODRIGO y MAR REGUEIRO DE BASURTO, pasaron su primer navidad como esposos… JAIME y DENISSE GRAHAM DE RUIZ, un feliz matrimonio, sus herederos JAIME y HANNA, todos unos galanazos saludos a MANOLO y ROSALÍA MALPICA DE RUIZ… ELI y MARIMAR ANITÚA DE GÓMEZ, feliz matrimonio radicando en el caribe mexicano… RENATA CORRONS guapísima veracruzana, su galanazo LEONIDES RODRÍGUEZ MURILLO feliz y enamorado de la lindura… Los bocadillos de ROCÍO ACOSTA los mejores… Los cumpleañeros de hoy son LEO VALBUENA, ARACELY DOMÍNGUEZ, JOEL LAGUNA, ANA KAREN MORENO y JORGE CASTRO, mañana lo cumplirán MYRNA SÁNCHEZ PUGLIESSE, PEPE RUIZ CARMONA, TEMI QUINTANA, LETICIA CRUZ, OLGA LANDAVERDE, la TÍA GÜERA FLORENTINA VELÁZQUEZ y JAVIER PERABELES; el viernes IVONNE CABALLERO DE GARCÍA, KASANDRA REYES, ALBERTO CANCINO, SOFÍA RAMÍREZ, DANNA GÓMEZ y CLAUDIA PÉREZ DIEZ; el fin de semana MARTHA REQUEJO DE COOPER, DIANA SÁNCHEZ, LINETTE MARTÍNEZ, ERIKA VIDERIQUE y TINA MONTIEL, a todos muchas felicidades… Ayer comidón en casa de VEVA PÉREZ OSEGUERA… ENRIQUE ÁLVAREZ cumple 18 años de llegar al puerto jarocho, su primer amigo fue CALIXTO VALENCIA, un vendedor de relojes de los Portales de Lerdo…

Karime Ahued Malpica, Julieta Benvenutti y Jacqueline Fonseca de Gómez, (distinguidas)…

Nacho Gómez, Lolis Vives Iñiguez, Bertha Malpica Martínez, Güera Velázquez, Bertha Ahued Malpica y Jacqueline Fonseca de Gómez, (feliz año 2023)…

Renata Corrons, (bellísima)…

Reunión de compañeros de la primera generación 76-79 dela SEC Lázaro Cárdenas turno vespertino despidiendo el año 2022.

Aprovecho para felicitar a MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, cumplió años recientemente y lo festejamos con comidón en Il Veneziano, estuvimos con mi esposa JACKIE y mi cuñis ADRIANA con su esposo IKER CALDERÓN, con ellos MÍA ÁLVAREZ con su galanazo, en marzo sus XV años; por ahí MARIO y GISELA LINARES DE DÍAZ, en breve llegará su primer heredera, sus abues estuvieron presentes, saludos a MARCO y SINTHYA FACCO, pasaron fin de año en San Miguel de Allende… Saludos para SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ, un matrimonio muy querido… HÉCTOR YUNES LANDA sonando fuerte en este 2023… JORGE y LUCY LEO DE REYES PERALTA despidieron el año en PARIS… Ya viene el cumpleaños de TONY CHEDRAUI… Se fue el REY PELÉ y el mundo lo reconoció y le brindó homenaje MUNDIAL, descanse en Paz… Les recuerdo preguntar por los puros HOJA REAL en Querrevé, Deli Deli, Mardel, 1930, Namik, La Cata, Miramate, Río de la Plata, el Estribo Cantina y El Llagar… Felicidades para GRETEL LUENGAS, EMILIO CUEVAS y NORMA REYNA, cumplieron años recientemente… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…