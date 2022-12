CHOCHOL JAROCHO

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Ayer jugaron ARGENTINA vs CROACIA, y hoy jugarán FRANCIA vs MARRUECOS; el sábado 17 de diciembre será el partido por el tercer lugar y la gran final el domingo 18 a las 9 de la mañana; quién es su favorito, yo creo que FRANCIA será nuevamente el CAMPEÓN… Comí en compañía de mi esposa JACQUELINE en el restaurante Namik con FERNANDO PADILLA, llegó acompañado de sus hijos AMANDA, TRIANA y FERNANDO PADILLA BALLESTER, con ellos el consentido de la familia KIM, presentes CARLO y SHANTAL DE PADILLA con su heredera, saludos para MAX DE OCHOA LÓPEZ, la pasamos de maravilla… Estuve visualizando los avances de Bocamarina y es impresionante la rapidez con que van construyendo en lo que será el hogar de muchos mexicanos, es una realidad, visítelos, haga su cita al 2292442097… Un gusto saludar a ALMUDENA DEL VAL DE MAROÑO, así como FABIOLA CORS DE MURO, con ellas la ingeniero industrial NAYELI AQUINO… Múltiples eventos en este fin de año 2022, les comento primero el de la palomilla ex TELEVER, en donde convocó NORMA REYNA CAMACHO y le salió muy bien, saludos a ROGERIO PANO, campechanea Acapulco y Veracruz, DADIN y ELOÍSA MAASBERG DE REMES siempre juntos; el Ing. AGUSTÍN CAMARILLO contando sus aventuras, LILIANA LÓPEZ FLORES disfrutando a sus tres retoños; asistí en compañía de mi esposa; la CP. LEONOR LÓPEZ CABRERA asistió, así como RAQUEL CAPALLERA, MATILDE MONASTERIO, GRETEL LUENGAS acompañada de su heredera; ARACELY BAIZABAL, BRUNO y EDMUNDO GÓMEZ, EMILIO CUEVAS, que como siempre llegó tarde; ya se está preparando la comida con las ex pasarelas, casi todos confirmaron…

Almudena Del Val De Maroño, Fabiola Cors Gil y Nayeli Aquino, (trabajando)…

Dr. Jorge Amerena, Elsy y Jorge Amerena Abreu, (fiver)…

Paulina Ruiz Meunier, (guapísima)…

Mario García Yeffal y Javier Gómez Rodríguez, (de fiesta)…

Planchadísimo Veracruz al 2292127516; Novillero Grill en Mar Adriático esquina Costa Verde y a media cuadra Moichic renta de vestidos… Un exitazo la tradicional POSADA FIVER, enhorabuena para el DR. JORGE AMERENA y sus hijos ELSY y JORGE AMERENA ABREU… Impresionante belleza de PAULINA RUIZ MEUNIER… Un éxito rotundo la comida LASALLISTA en la Riviera Veracruzana, ABEL GUTIÉRREZ y MANOLO FERNÁNDEZ, excelentes anfitriones, la carne del rancho La Parroquia espectacular, si no pregúntenle a PEPE BUENO que repitió tres veces, los frijoles exquisitos, el guacamole, excelentes vinos, saludos a JUAN TRUJILLO, FERNANDO CORREA y ALEJANDRO DÍAZ; MARIO GARCIA YEFFAL y JAVIER GÓMEZ RODRÍGUEZ presentes, así como GERARDO MANTECÓN y PERUCHO, hasta el atardecer vimos en lancha allá por el Club de Golf La Villa Rica, que por cierto tuvo Torneo del PAVO, saludos… En el restaurante Río de la Plata eventazos de fin de año, excelentes menús; los mejores buffets de mariscos miércoles y domingos… ARELO AGUIRRE DE HERNÁNDEZ cumplió años, esposa de JULIO HERNÁNDEZ, lo disfrutaron en compañía de su familia y amigas, saludos para JEKA, BEA, VANESA y AMIRA… En el restaurante Kebagrill encontrarás la mejor comida libanesa de la región estamos en Plaza Sol, reserva al 2293087986, y si prefieres la comida mediterránea Al Bahía en plaza El Dorado… GOYITO CHEDRAUI feliz con su familia, saludos para su esposa IVONNE PAZOS DE CHEDRAUI, sus tres herederos grandísimos…

La Flota Lasallista de 1964, (disfrutando las fiestas decembrinas 2022)…

Juan Trujillo, Pepe Bueno y Manolo Fernández Rivero, (comida decembrina)…

Eduardo y Eloísa Maasberg de Remes, (matrimonio)…

PEPE RIVERO siempre con excelente carácter, así como CARLOS RAMÍREZ DUARTE y ARTURO LARA SORIA, los saludé recientemente… Un feliz cumpleaños que todavía sigue festejando pasó el ARQ. RICARDO CAHUE, con su gran amigo ENRIQUE GUZMÁN… Los cumpleañeros de hoy son ADRIÁN GUTIÉRREZ, MARCO LAGUNES, PERLA MORA, MARTHA CASTRO, DOMINGO ÁNGULO, HÉCTOR PEÑAFIEL, FABIOLA PÉREZ LIMA, NATALIA RODRÍGUEZ, ERIKA VALENTÍN, EDUARDO BRAVO, LUPITA IÑIGUEZ, DOÑA GUILLE CASTELLANOS e ILSE PÉREZ; mañana lo cumplirán MARISOL DE LA MIYAR DE PORRES, GUILLERMO ZUCOLOTTO, DANY ORLO, RACHEL VARGAS, lo cumpliría JOSE REYES, descanse en paz; JUAN MANUEL CENA, ELADIO MORALES, LUCIANO CONSTANTINO, RAFAEL HAKIM, BLANCA LIMA, YUN LÓPEZ AGUILERA y FABIOLA DE LA MIYAR; el viernes lo cumplirán CRISTINA VIVES IÑIGUEZ, FRIDA FERNÁNDEZ, MARY DE ORTIZ, RAÚL VELA, JACQUELINE CUETO, GILBERTO GARCÍA, JESÚS CALLEJA y GILBERTO HERNÁNDEZ ORTIZ; el fin de semana ASTRID MX, SILVIA AUBRY DE GONZÁLEZ, LUIS OSCAR GUZMÁN y FERNANDA NAVARRA, a todos muchas felicidades… ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ con MÍA por Monterrey en los festejos de MARIANA OTERO y sus papis, con ellos ALEX BASTERI, se la pasaron increíble… Hoy estaré en la posada CHOCHOLERA de LENNY COELLO DE HERNÁNDEZ… Mañana tenemos evento con SOFIA RIGANTI en Plaza Mocambo y después la cena del CCE, por ahí estaremos con JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ, le mandamos saludos de recuperación al DR. HUGO FONSECA…

Arelo Aguirre de Hernández, (feliz cumpleaños)…

Pepe Rivero de Groot, Goyo Chedraui Bolado, Carlos Ramírez Duarte y Arturo Lara Soria, (amigos)…

Aracely Baizabal, Gretel Luengas, Liliana López Flores, Norma Reyna y Matilde Monasterio, (de fiesta)…

Enrique Guzmán y Ricardo Cahue, (cumpleaños)…

Continúa la colecta de la Cruz Roja Mexicana delegación Veracruz – Boca del Río, OSWALDO y LUCILA ALE DE FICACHI, realizando extraordinaria labor al frente de la benemérita institución… DON GERARDO y CHELITA GIL DE POO tuvieron una decisión muy acertada… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… Saludé en La Parroquia de los 200 años a FERNANDO y ANGELITO FERNÁNDEZ… Pregunten por los Puros HOJA REAL en Namik, Mardel, 1930, La Cata, Miramate, Río de la Plata, Deli Deli, El Estribo Cantina y El Llagar… BERNARDO PASQUEL estuvo por este puerto jarocho afinando los detalles de lo que será el ÁGUILA de VERACRUZ 2023… Ya estamos en la segunda etapa de venta de abonos, apoyemos al GLORIOSO ÁGUILA DE VERACRUZ… Se encendieron los arbolitos navideños del puerto y Boca… MANEH TAMER CHAIN festejó a lo grande sus primeros 50 años, aunque no fui requerido, es un excelente amigo y le deseo que cumpla muchos años más, saludos a su esposa LETY MORÁN DE TAMER… El viernes la posada MÁS LATINA… CARMEN ARESTEGUI gana el premio DIARIO MADRID por su permanente defensa de las libertades… MIGUEL ROCHA ya quiere que comience la posada de la radio… RICARDO AHUED BARDAHUIL salió rankeado como el tercer mejor alcalde del país enhorabuena… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, y ahora sí, ADIÓS…