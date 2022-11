CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Arrancó el mundial de CATAR, el más criticado por la cantidad de restricciones con motivo de las costumbres y leyes que tienen, ya hubo goliza de INGLATERRA sobre IRÁN, MÉXICO se enfrentó a su similar POLONIA, le fue bastante bien, empataron a 0 goles, parando un penal MEMO OCHOA; ARGENTINA perdió 2 a 1 con ARABIA SAUDITA, la primera sorpresa del mundial; DINAMARCA y TUNEZ empatan a 0 goles, y FRANCIA vs AUSTRALIA; hoy juegan ALEMANIA vs JAPÓN, ESPAÑA vs COSTA RICA, MARRUECOS vs CROACIA, y BÉLGICA vs CANADÁ; todos los partidos del mundial los puedes disfrutar en Namik restaurante, en primero de mayo a media cuadra del bule… ERICK VARGAS fue tendencia en MÉXICO, un boqueño en CATAR con la playera del TIBURÓN… ROSSY LAJUD SERUR se casó con MARTÍN LOZANO SÁNCHEZ, les deseamos una eterna luna de miel… Estuve en el cambio de mesa directiva del Club Libanés y en el festejo LXXIX de la Independencia de Líbano, gentil anfitrión fue el DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS acompañado de su esposa ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, el nuevo presidente que encabeza la mesa directiva es el MVZ. JOSÉ LUIS KARAM INCLÁN junto con su esposa ROCÍO DE KARAM, les deseamos todo el éxito del mundo, la cena estuvo exquisita, saludamos a MIGUEL y MARTHA ÁVALOS DE AUDE, JORGE y JUDITH DE SHADID, estuve presente en compañía de mi esposa JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ; entre los invitados especiales se destacaron el comandante de la Tercera Región Naval, almirante RAÚL PÉREZ VÁZQUEZ, asistió con su esposa IRMA MAYO DE PÉREZ VÁZQUEZ; JULIO CÉSAR GRANADOS y GRECIA GONZÁLEZ, disfrutaron los bailables libaneses; CP. MANUEL y MARÍA DEL ROSARIO VERA DE RIVERA, ABRAHAM y MARICARMEN ABAID DE BUJAIDAR, JUAN CARLOS e IVETTE CORTEZ DE COTRINA, CP. KIKO y AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, ROGELIO y LENNY COELLO DE HERNÁNDEZ, tenemos posada navideña a mediados de diciembre; ANTONIO BARAT, JOSÉ GRAYEB y XIMENA CASTILLO, JAIME CARRIÓN con su mami LUPITA FONSECA, RAGUEB y NABIL MARTÍNEZ MASSOUH, YAMILÉ MARTÍNEZ, en general un eventazo… Cumplió 13 años el CATEM, felicidades al senador y líder PEDRO HACES, saludos a TATO VEGA y GERARDO ISLAS…

Conchita Abascal de Zárraga y Lupita Castro de Abascal, (guapísimas)…

Andrea García Lastra y Jorge Mawcinitt, (enamorados)…

Valeria Arrieta Salazar con Frida, (felices)…

América Delgado Kayser y Paco Pérez, (serán papás)…

Declara gobierno del estado, a través de JOSÉ LUIS LIMA FRANCO, que habrá Tiburones Rojos, sea quien sea el empresario, inclusive FIDEL KURI GRAJALES, la remodelación del PIRATA está en marcha, tendremos estadio de primer nivel… JAVIER DUARTE DE OCHOA saldrá muy pronto en libertad, lo maquilado en la fiscalía estatal no tendrá mayor trascendencia… RAMÓN y TERE MONTALVO DE CANO, feliz matrimonio… Saludos para LUPITA CASTRO DE ABASCAL, en la foto con su heredera CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA, estuvieron en los festejos del Criver… Planchadísimo Veracruz al 2292127516; Novillero Grill en Mar Adriático esquina Costa Verde; y a media cuadra está Moichic renta de vestidos… ANDREA GARCÍA LASTRA y JORGE MAWCINITT disfrutando los CHOCHOLAZOS por el caribe mexicano… VALERIA ARRIETA SALAZAR luciendo despampanante en compañía de su perrita FRIDA, saludos a su mami FABIOLA SALAZAR… Bocamarina un sueño hecho realidad al 2292442097 en el corazón de BOCA del RÍO… Este 28 de noviembre el primer informe de labores de MELINA RIVERA ROBERT DE UNANUE, presidenta del DIF boqueño, en el hotel HOLIDAY INN de Boca… PACO PÉREZ y AMÉRICA DELGADO KAYSER felices y enamorados en espera de su primer bebé… DANIEL NORIEGA muy chambeador… En el restaurante Río de la Plata los mejores mariscos de la región, disfruta los buffets de miércoles y domingos y los partidos del mundial… FIDEL KURI MUSTIELES enamoradísimo de LUPITA SÁNCHEZ SALCIDO, hacen bonita pareja… MARILÚ ACEVEDO disfrutando con su amiga MARIANA MONT del mejor momento de su vida…

Fidel Kuri Mustieles y Lupita Sánchez Salcido, (enamorados)…

Marilú Acevedo y Mariana Mont, (guapas)…

Chemita García Ortega y Jorge Reyes Flores, (primos)…

Adrián Diez Olavarrieta, Elvira Chiunti Bauza y Tamara Martínez Chiunti, (elegantes)…

CHEMITA GARCÍA ORTEGA divina en los CHOCHOLAZOS en compañía de su primo JORGE REYES FLORES, saludos a sus abuelos JORGE REYES PERALTA y LUCY LEO DE REYES… Un exitazo la reunión de ex alumnos del CECC, felicidades para LOURDES BÁEZ y ARMANDO BRAVO por la organización, por ahí salude a ARTURO WENZEL, MELY VELASCO, ENRIQUE RIVAS, ARTURO HOLIDAY, MIGUEL RODRÍGUEZ, ALEX MORENO, MARÍA EUGENIA MAZA, MEMO DE LA MIYAR y muchos más… JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS MORALES disfrutó este puerto en compañía de RICARDO CARLO ESPARZA, disfrutamos de buenos vinos… Un gusto disfrutar de las delicias del restaurante Il Veneziano en compañía de CINTHYA FACCO, quien invitó al diseñador de corte internacional HÉCTOR TERRONES, degustamos una lasaña de bacalao, receta exclusiva del diseñador, un saludo a JORGE QUINTAS y ÁFRICA RAMÍREZ PÉREZ, abrazos para MARCO FACCO… YAZMÍN FARÍAS espectacular…. DON ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA ya disfrutando este puerto… Felices ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA y TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI en su pedida de mano, su mami ELVIRA CHIUNTI BAUZA lució espectacular, muchas felicidades… Cumplió años AMANDITA PADILLA BALLESTER, lo festejó en familia, saludos a FERNANDO PADILLA FARFÁN y su mami BEGOÑA BALESTER DIEZ, me dio gusto saludar a GUSTAVO MATOSAS, por ahí TRIANA y FERNANDITO PADILLA BALLESTER, están creciendo rapidísimo; AMANDA estuvo acompañada de su galanazo MAX OCHOA, llevan tres meses de feliz noviazgo, muchas gracias a FERNANDO PADILLA por todas las atenciones…

Juan Carlos e Ivette Cortez de Cotrina, (de fiesta)…

Ricardo Carlo, Jorge Gutiérrez Barrios Morales e Ignacio Gómez, (amigos)…

Yazmín Farías, (bellísima)…

Flor Aubry de Juárez, Blanca Gendrón, Benito Juárez Lagunes, Daniel Contreras, Alonso López Cantero y Juan Castillo disfrutando la boda de Rossy Lajud Serur y Martín Lozano Sánchez.

Este 26 estaremos, en Cardel, en el evento QUE SIGA LÓPEZ en donde contarán con la presencia del secretario de gobernación ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, gracias por la invitación a SERGIO GUTIÉRREZ LUNA… Estamos exactamente a 31 días para Navidad… Va nuestro pésame para la familia BENVENUTTI ARANDA, en especial a JULIETA BENVENUTTI por el fallecimiento de su mami, doña CELIA GUADALUPE ARANDA CABRAL, descanse en paz, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos… Por Barcelona IKER y ADRIANA FONSECA DE CALDERÓN… Pregunten por los Puros HOJA REAL, los puedes encontrar En Querrevé, Namik, Miramate, La Cava, Mardel, Deli Deli, El Estribo Cantina, 1930, El Llagar y Río de la Plata… Muere PABLO MILANES a los 77 años de edad… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…