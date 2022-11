CHOCHOL JAROCHO

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Faltan cuatro días para el mundial de CATAR, uno de los mundiales más polémicos de la historia; nuestra selección MEXICANA jugará el martes 22 contra su similar a las 10 de la mañana, el sábado 26 jugarán contra ARGENTINA, uno de los favoritos para llevarse el mundial, y el día 30 de noviembre jugarán contra ARABIA SAUDITA, ese partido el CHOCHOL lo trasmitiremos desde el restaurante Miramate a través del 96.5 de FM… MÉXICO hoy juega vs su similar de SUECIA, un partido importante, será el último de la preparación del TRI de ahí volarán a CATAR para enfrentar sus compromisos… En el restaurante Namik podrás ver todos los partidos en las pantallas panorámicas, aparte disfrutar tu bebida preferida y comer las delicias de los cheffs comandados por ERIK GUERRERO, primero de mayo casi esquina con el boulevard… KARINA MORENO DE ROSALES guapísima disfrutando vacaciones por Mónaco en compañía de su esposo PEDRO ROSALES… Bocamarina un sueño hecho realidad en Boca del Río, llámalos al 2292442097, aprovechen la pre venta… El arquitecto TONY ALBA CASIS cumplió 66 años y lo festejó con amigos en el centro libanés, por ahí saludé al ING. FRANCISCO MALPICA VALVERDE en compañía de GERARDO RODRÍGUEZ ZORRILLA, al igual que ARMANDO BRAVO, nos comentó del evento de los ex alumnos del CECC el 19 la reunión, habrá misa y comidón, reportarse con LOURDES BÁEZ GARCÍA; también saludé a GERRY RAMOS, EDUARDO GONZÁLEZ SANTIESTÉBAN, MIGUEL AUDE, PEDRITO FERNÁNDEZ, está muy seguido en Aguascalientes, se le ve contento y enamorado; presente LUIS ALBERTO MARTÍN CAPISTRÁN, DANIEL BERISTAIN, ALDO FLORES; un ambiente espectacular; PACO TORRES TRUEBA disfrutó; un saludo para CARLOS y CÉSAR VENTA SUÁREZ está organizando a la perfección la quiniela CHOCHOLERA del MUNDIAL…

Karina Moreno de Rosales, (guapísima)…

Miguel Aude y Arq. Antonio Alba Casis, (cumpleaños)…

Melissa Franco, (jarocha)…

Blanca Lima, (veracruzana)…

Planchadísimo al teléfono 2292127516; si te gustan los tacos, Novillero Grill en Mar ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE, y a media cuadra Moichic renta de vestidos… Este sábado 19 de noviembre el festejo por el aniversario LXXIX de la independencia del LÍBANO, y el cambio de mesa directiva 2023-2024, el evento será en el salón fenicio, como espectáculo estarán el ballet LIBANÉS, grupo KADISHA del Centro Libanés MÉxico… MELISSA FRANCO radicando en la ciudad del cerro de la silla, está guapísima… DISTRITO BOCA segunda edición en breve… BLANCA LIMA una belleza veracruzana del norte de la entidad, fue reina de la belleza en 2013… HEÉTOR YUNES LANDA reportándose, está muy activo… En el restaurante Río de la Plata, buffets miércoles y domingos, muy pronto reabrirán centro histórico… Una feliz familia la forman MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA, saludos a sus herederos MARIO y MATEO VERA RAMÍREZ… DANIEL y MINA MARTÍNEZ DE ANDERSON felices con la graduación de su heredera DANIELA ANDERSON MARTÍNEZ, egresó con excelentes calificaciones del TEC de Monterrey… Ayer cumplió años PACO VILA DEL VALLE, su novia GISELA THOMAS ARTEZAN le tiene preparadas muchas sorpresas… FÉLIX MALPICA VALVERDE vacacionando por la madre patria en compañía de su esposa ÁNGELES BADA DE MALPICA, saludos a su familia… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… ANTONIO ABASCAL ZAMORA cumplió años y lo festejó en familia, siempre a su lado su esposa LUPITA CASTRO DE ABASCAL, estuvieron presentes sus hijos TOÑO y TRICIA VECI DE ABASCAL, LUPITA ABASCAL CASTRO y CARLOS CEBALLOS PONCE, así como RAFAEL y CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA, con ellos sus nietos y bisnieto…

Mario y Mateo Vera Ramírez con su mami Isna Ramírez de Vera, (familia)…

Daniel y Mina Martínez de Anderson con Daniela Anderson Martínez, (de fiesta)…

Félix y Ángeles Bada de Malpica, (por España)…

Toño y Lupita Castro de Abascal, (cumpleaños)…

ERICKA CARLO ESPARZA DE DEL ROSARIO muy elegante, saludos a su familia, en especial a su esposo MANOLO DEL ROSARIO, así como a los abuelos RICARDO y GUILLE ESPARZA DE CARLO… Un gusto recibir desde la madre patria a ALFONSO ENRIQUEZ BOUSSART, está disfrutando en compañía de su pareja NADIAN POPO PULIDO de vacaciones por GIJÓN, con ellos MAURICIO CARLÍN e IRIS CRUZ, disfrutaron de las atenciones de PANKY e IVONNE CABALLERO; también estuvieron en el cumpleaños de PATY COELLO DE REMENTERÍA, su esposo JON REMENTERÍA SEMPÉ le organizó fiestón en Vigo… PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL muy contentos, comí con ellos y me contaron que están jugando SOFT BALL, así como los éxitos teatrales de DANY PIMENTEL, saludos a COTY, MICHELLE y PAULA, están muy chambeadoras… Sigue la colecta anual de la CRUZ ROJA MEXICANA, OSWALDO y LUCILA ALE DE FICACHI están realizando extraordinaria labor… El 17 de noviembre arranca la FERIA DEL CABALLO en YLANG YLANG… El 19 sábado, LOS ACOSTA en la explanada del auditorio BENITO JUÁREZ, celebrando sus 50 años, alternarán con JUNIOR KLAN e invitados… PEPE y LUPITA SPINOLA DE ALCÁNTARA un feliz y muy querido… CARLOS ALBERTO PANIAGUA, excelente su trabajo en el mantenimiento de casas, climas y todo lo que necesite para su hogar, su empresa GLACIAR muy profesional en su trabajo… EMILIO VEGA RUEDA codeándose con las grandes estrellas y personalidades a nivel mundial, saludos a RONALDINHO y varios más, estuvieron con el PAPA FRANCISCO… THALIA AZUARA SÁNCHEZ espectacular desde COLOMBIA… El novato del año de la liga mexicana de béisbol es para LUIS MARQUEZ del ÁGUILA de VERACRUZ, ya compraron su abono para los juegos del glorioso, ya están a la venta, aproveche las oportunidades… DARIO MORALES ya está en CATAR, su Quinto mundial, enhorabuena… Los cumpleañeros de hoy son MARIANO GONZÁLEZ, ARQ. TONY ALBA, GABY SANTIAGO, CLARA HERNÁNDEZ, NEY VALENCIA, VIOLETA ORTIZ, ELIEZER ALVARADO, REBECA SIERRA, SHEREZADA ANGIE, SCARLETT DRAGO DE LÁRRAGA y EVELYN CABRALES DE HERRERA; mañana lo cumplen VÍCTOR SANCHEZ, MARIO GUEVARA, GUILLERMO LOYO, ARGELIA SARMIENTO, JORGE FABIÁN, AMAIRANI AMARO, MARILOLI LEZAMA, SARALI NORIEGA, ETNA SAQUI, CRISTINA FEEHLY, JUANA MARÍA ARRIBAS, LAURA BELTRÁN, ADRIANA BLANCO, ADRIANA BARRIOS, LUIS FEIJOO y el CRIVER estará de fiesta ,25 aniversario; el viernes RENÉ LIÑERO BAQUEIRO, ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, TERE MALPICA DE ESTANDÍA, ANGELO ÁLVAREZ, PATY REBOLLEDO, ROCÍO LEDEZMA, ROCÍO JIMÉNEZ FER RUIZ, ARIZETH HERNÁNDEZ, ALBA ESTHER VILLA, EDUARDO ACIERNO y SCARLETT MERCADO; el sábado PATY BREN, ANA MIRIAM GUZMÁN, ALMA RAMÍREZ, JOSÉ LUIS GUZMÁN, CRISTY MAZA, LIZBETH MORALES y MICKEY GUTIÉRREZ DE VELASCO, a todos muchas felicidades…

Ericka Carlo de Del Rosario, (de viaje)…

Alfonso Enríquez Boussart y Nadian Popo Pulido, (por Europa)…

Armando Bravo, Frankie Malpica Valverde y Dr. Eduardo González Santiesteban, (en El Dictamen)…

Xavi de la Mata, (guapísimo campeón de Ping Pong en Monterrey).

La Casona el mejor ambiente, la leyenda continúa… BETITO VILLARELLO AHUED le fue muy bien en el torneo de Las Palmas Racquet Club en su 40 aniversario… Terrible lo que está pasando la señora MÓNICA TAIBO CANO, necesita urgentemente la protección de la justicia, esperemos no prosperen las amenazas, estamos a tiempo… ALEX BASTERI y MARIANA OTERO estuvieron en la boda de VANESA HUPPENKOTHEN y RICARDO DUEÑAS en el Museo DIEGO RIVERA… INGRID GIORGANA disfrutando del viejo continente… Pregunten por los Puros HOJA REAL en Querrevé, Namik, Deli Deli, Miramate, La Cata, 1930, Mardel, El Estribo Cantina, El Llagar y Río de la Plata… MARIANA VILLALOBOS guapísima en sus despedidas de soltera… IKER y ADRIANA FONSECA DE CALDERÓN pasarán navidad y fin de año en esta zona conurbada… La comida con la palomilla LASALLISTA sigue en espera y no veo para cuando, igual que la de la flota CHOCHOLERA, ni fecha tenemos… La marcha del pasado 13 de noviembre fue pacífica, no hubo disturbios ni paredes pintadas, ni un solo vidrio roto, marchó el MÉXICO que queremos… FIDEL KURI GRAJALES está sacando a la luz publica toda la cloaca que hay en la federación, los malos manejos se tienen que acabar, quisieron pisotear a un veracruzano que tiene los pantalones bien puestos y se toparon con pared, muy bien por el burro VANRANKIN, excelente entrevista… JAVIER DUARTE DE OCHOA realizando sus abogados una excelente defensa, muy pronto estará en libertad después de cumplir su sentencia, aunque le quieren imputar delitos que no cometió, la justicia, la verdad y la buena fe siempre van de la mano… Dicen que van por acosadores en SEFIPLAN, caiga quien caiga, todo el peso de la ley, muy bien por LIMA FRANCO… El cuarto informe del gobernador CUITLÁHUAC GARCÍA está a la vista… MELINA RIVERA DE UNANUE nos invitó a su primer informe de actividades del DIF BOQUEÑO, será en el hotel Holiday Inn de boca el 28 de noviembre a las 18 horas, ahí estaremos mi esposa JACQUELINE y quien esto escribe.. Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…