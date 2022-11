CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Ayer jugó MÉXICO contra IRAK, y este 16 jugará vs SUECIA, sus últimos partidos de preparación rumbo a catar 2022; estamos a 11 días de arrancar el máximo evento futbolístico mundial con un sin número de restricciones, pero con la mejor comodidad y tecnología; MÉXICO juega el 22 contra POLONIA a las 10 de la mañana, el 26 jugará vs ARGENTINA a la una de la tarde, y el 30 va contra ARABIA SAUDITA a las 13 horas, trasmitiremos los CHOCHOLAZOS desde el restaurante Miramate… En seis juegos se coronaron los ASTROS DE HOUSTON, DUSTY BAKER la volvió a hacer, los FILIS de Filadelfia tendrán que esperar para ganar el título… En el restaurante Namik se come excelente, están en primero de mayo casi esquina boulevard… Estuvimos presentes en la boda de MIRANDA ÁLVAREZ MORFÍN, ahora de PÉREZ-ACASUSO, y ALBERTO PÉREZ ACASUSO, la ceremonia civil se realizó hace algunos días en el Foro Boca y la ceremonia religiosa en la capilla de la hacienda Cielo Tisú; presentes sus padres MANOLO y NENA MORFÍN DE ÁLVAREZ, así como el CP. ALBERTO y PILAR ACASUSO DE PÉREZ-KURI; ahí mismo se realizó el fiestón, la cena exquisita y las atenciones de diez, la música sensacional y buena organización; entre los invitados JUAN BOSCO con su esposa JUDITH ZEPEDA DE PÉREZ ACASUSO, MIGUELÓN LAJUD SERUR con BELÉM ÁLVAREZ DE LAJUD, sus herederos grandísimos BELÉM y MIGUEL; ING. ÁNGEL MARIO en compañía de su esposa KARLA MANICA DE ÁLVAREZ, saludos a sus herederos; GERARDO y ALE ÁLVAREZ DE POO, sus herederos presentes, saludos a GERRY, XIMENA y ALESSANDRA POO ÁLVAREZ, con ellos LUIS MANUEL y PAOLA POO DE RODRÍGUEZ, joven matrimonio…

Luis Aguilar y Ximena Poo, (elegantes)…

Carlos y Verónica Blanco de Maroño, (disfrutando)…

Ana Lorena Ruiz Zurita y Max Rodríguez Barroso, (próxima boda)…

Raúl Rementería Sempé, Ángel Mario Álvarez y Luis González Maroño, (de fiesta)…

GUSTAVO y FABIOLA ÁLVAREZ DE CABADA, saludos a EMMA CUETO DE ÁLVAREZ, FABY CABADA y RAÚL REMENTERÍA; PACHI con su esposa ALEJANDRA HERNÁNDEZ DE ÁLVAREZ, en la mesa nos acompañaron EDUARDO VILA con RAMÓN ARBULU, DR. GERARDO NORIEGA con su pareja PATY IBARRA, CARLOS MAROÑO con VERÓNICA BLANCO DE MAROÑO, mi esposa JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ guapísima; JAIME y ADRIANA ALONSO DE HOMS muy bailadores, TONY lo saludé con su esposa ALEJANDRA STIVALET DE CHEDRAUI, felices con sus nietos; JOSU y MARTHA BRAVO DE REMENTERÍA, JOSÉ MANUEL y CARLA PERLASCA DE URRETA, SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ, estaban en compañía de GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO, con ellos GERARDO y ROCÍO ACOSTA DE RODRÍGUEZ, RAÚL y VIVI BRAVO DE REMENTERÍA con ARMANDO y EVELYN CABRALES DE HERRERA, su heredero ARMANDO jr feliz y enamorado de MICHELLE VENTA, saludos a JUAN JOSÉ y ARMELL DE VENTA, BETO y GIORGIO VILLARELLO AHUED, SALME VICTORIA CARLO AHUED lució espectacular; JAVIER y TAMARA SEDAS DE GARCÍA-KURI asistieron, JUAN JOSÉ y REBECA MUSLERA DE SIERRA, OCTAVIO y ANDREA ÁLVAREZ DE LA PEÑA, FRANKIE y SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA con TOÑO y KIKIS AJA DE QUIJANO elegantísimos, MARIO e IRMA ÁGUILAR DE ORTIZ siempre un gustazo saludarlos; TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ preparando la boda de su heredera ANA LORENA RUIZ ZURITA, se casa con MAX RODRÍGUEZ BARROSO, la pedida formal fue el pasado fin de semana; PACO VILA y GISELA THOMAS ARTEZAN, hacen bonita pareja; LIC. ALEJANDRO y MARTHA ARGÜELLES DE HERNÁNDEZ disfrutando; ADRIÁN DIEZ con su novia TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI, próximos a casarse; ROLANDO y LETY BREMONT DE REYES retornaron felices de sus vacaciones; RAMÓN ÁLVAREZ FONTÁN lo saludé con su heredera VALERIA; MARCO y MÓNICA MOLINA DE BARQUÍN felices 38 años de casados, ya viene en camino su tercer nieto; PONCHO y ANA MARY BARQUÍN DE DÍAZ presentes; solo nos resta felicitar a MIRANDA y TITO, deseándoles una eterna luna de miel…

Raúl y Bibi Bravo de Rementería, (disfrutando)…

José Manuel y Carla Perlasca de Urreta, (disfrutando)…

Fabiola Cabada Álvarez y Ana Karen Rodríguez Ortiz, (guapísimas)…

En el restaurante Río de la Plata los mejores buffets de mariscos, miércoles y domingos… LUIS ÁGUILAR y XIMENA POO una bonita pareja, favor de confirmar relación al centro de cómputo del CHOCHOL… ALEJO y LOLITA ORTIZ DE RODRÍGUEZ disfrutaron al máximo el evento de mis vecinos; ROCÍO RUIZ REYES feliz con su viaje por el viejo continente… Cumplió años GISELA LINARES DE DÍAZ y lo festejó en familia, siempre a su lado su esposo MARIO DÍAZ LAGUNAS, disfrutamos deliciosa paella y buen ambiente, saludos a ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, su heredera MÍA preparando sus XV primaveras que serán en marzo 2023, su galanazo ya hasta se compró smoking para ser el chambelán… En grande el festejo del día del FERROCARRILERO, enhorabuena para VÍCTOR FLORES MORALES… Planchadísimo Veracruz al teléfono 2292127516, tacos de Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE, y a media cuadra, Moichic renta de vestidos… Ya viene la cuarta feria del CABALLO, del 17 al 20 de noviembre en YLANG YLANG, y el 19 de noviembre en la explanada del auditorio BENITO JUÁREZ los 50 años de los ACOSTA alternando con JUNIOR KLAN, van a poner a bailar a todo VERACRUZ… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Los cumpleañeros de hoy son HÉCTOR GONZÁLEZ, CIRCE FADANELLI, MARCO ANTONIO BARQUÍN DE LA CALLE, SOFÍA MOGA, ALE GONZÁLEZ SOBREVALS, RULO MONTALVO, TETÉ GARCÍA PENSADO y ADRIANA DEL VALLE; mañana jueves MARGA MELGAREJO, LUIS MELGOZA, FERNANDA GUERRERO, ISA MARTÍNEZ, BELLA LIMÓN, KARLY CRUZ, el gordo de AQUINO, ROCÍO CASO, LUIS DE LA CRUZ REYES, ANA BUENO, MARISOL HOYOS y MAYTE GÓMEZ CARACAS, el viernes lo cumplirán ADRIANA PARRA, RICARDO CHUA, FELIPE LEDEZMA, MARTÍN GONZÁLEZ, JULY GAYA, TANIA ROBLES, PATY GRAHAM, LILIANA PADILLA, RUALDO DÍAZ, ZARA LORENA ICHANTE y PAQUITO GODOY; el fin de semana el diseñador de los carnavales y eventos de belleza JOSE LUIS FÉREZ PAXTIAN, MUÑE FACES DE LASTRA, MILI PAO, LORENA GONZÁLEZ, ANDREA GARCÍA LASTRA, el diseñador TONY SEQUERA, MARICRUZ BARREDA DE POO, MARIO LAVALLE TOMMASI, JOSÉ LUIS ENRIQUEZ AMBELL, LUIS SCHLESKE, JESÚS HERNÁNDEZ CALVO, MAGDALENA HERNÁNDEZ, MARTÍN SOL, JOSÉ LUIS PALMEROS y PIRRI VARELA MATEOS, a todos muchas felicidades…

Mario y Gisela Linares de Díaz, (cumpleaños)…

Jaime y Adriana Alonso de Homs, (matrimonio)…

Leonardo Hernández Mengelle, (cumplió 8 años el pasado 3 de noviembre)…

Mario e Irma Aguilar de Ortiz, (divertidos)…

NINO BAXIN líder de los empleados de limpia pública realizando muy bien su trabajo, es muy querido por el gremio… Este 19 la comida de ex alumnos del CECC, repórtense con LOURDES BÁEZ GARCÍA DE MAÑON, nos reuniremos como siempre tres generaciones, la 72-74, 73-75 y 74-76, habrá misa de acción de gracias en la capilla del CECC y después comodón en el HOWARD JOHNSON… MAURICIO RESENDIZ destacado tenista del centro de la entidad veracruzana, enamoradísimo de MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ… GERRY y GABY VILABOA DE CEBALLOS felices y enamorados disfrutando… MARCO y ADRIANA CADENA DE BARQUÍN en espera de su primer bebé, será niña… En unos días más estará por este puerto jarocho DON ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA, la más feliz su nieta ALENA CAMIÑA AARUN, saludos a sus papis y tíos… Me encontré a TOÑO FERNÁNDEZ, hijo del profesor ALBERTO FERNÁNDEZ que nos dio matemáticas en segundo de secundaria… RAÚL USCANGA entregó anillo de compromiso a MIRANDA TIBURCIO… Pregunten por los Puros HOJA REAL en Namik, Querrevé, Deli Deli, Mardel, Río de la Plata, El Llagar, El Estribo Cantina, 1930 y próximamente en el Miramate… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…