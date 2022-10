CHOCHOL JAROCHO

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA termina a tambor batiente la temporada del fútbol mexicano y ya espera rival para los cuartos de final, están en la misma situación MONTERREY, PACHUCA y SANTOS… Jugarán TIGRES vs NECAXA, TOLUCA vs BRAVOS, CRUZ AZUL vs LEÓN, PUEBLA vs CHIVAS; los ganadores van a cuartos de final… Ayer hubo champions, jugaron BAYERN con el PLZEÑ, LIVERPOOL vs RANGERS, AJAX vs NAPOLI; el club BRUDGE jugó con el ATLÉTICO de MADRID y el ÍNTER de MILÁN vs el BARCELONA, esos fueron los partidos más destacados de ayer hoy juegan CHELSEA vs el MILÁN, los merengues vs SHAKHTAR, SEVILLA contra BORUSIA DORTMUND, JUVE vs HAIFA y BENFICA vs PSG… Namik en breve estrenará nuevos platillos del Chef estrella ERIK GUERRERO; está en primero de mayo a media cuadra del bule… PALOMA GARCÍAFERRO LAJUD, radicando en Madrid felizmente casada con TATO VIZOSO, acaban de bautizar a su primer bebé que lleva por nombre SOFÍA, enhorabuena…

Paloma García Ferro, (elegantísima)…

José Miguel y Lety Reyes de Morales con Salvador, Leo y Morgana Morales Reyes, (familia)…

Iñaki Sierra Chedraui y Marilú Chedraui de Del Rivero, (disfrutando)…

Daniel Noriega y Mané De La Parra, (amigos exitosos)…

Un éxito rotundo la presentación de MANE DE LA PARRA en La Casona, DANIEL NORIEGA un gran anfitrión, el lleno fue espectacular y el show muy profesional, recordó a varios artistas de los 80´s y 90´s, gracias por sus atenciones a MANÉ DE LA PARRA; estuve presente en compañía de JACQUELINE, nos acompañó PAUL PIMENTEL, saludos a PERITA, también BYRON interpretó lo mejor de su repertorio y hasta una canción nos dedicó, un gusto saludar a ROSHO CAMIÑA, GOYO CHEDRAUI llegó en compañía de su esposa IVONNE PAZOS DE CHEDRAUI, con ellos JORGE y MARILÚ CHEDRAUI DE DEL RIVERO con sus herederos IÑAKI, DIEGO y PAOLA SIERRA CHEDRAUI; MARIO VERA lo saludé de lejos con su esposa ISNA RAMÍREZ DE VERA, con ellos JORGITO AHUED y CARLOS CAZARÍN, ambientazo, saludos a FALLO y CLARA ARIAS DE CUENCA, disfrutaron del espectáculo en compañía de JEANETTE SCHETTINO y RAÚL PIEDRA, RODRIGO ABASCAL y TATHIANA BARQUIN DE ABASCAL, estaban en compañía de ENRIQUE y JUDITH ACOSTA DE HOMS, con ellos PACO MANTECÓN y NANCY RUIZ, así como los recién casados GABRIEL y GABY GÁNDARA DE BRAVO; un gustazo saludar a GELES y MÓNICA BOSCH con LORENA CARREÑO y SUSY TIBURCIO DE GÓMEZ, sindica única del ayuntamiento boqueño, su esposo PEPE TOÑO GÓMEZ RUIZ estaba presente; FERNANDO HIDALGO feliz en compañía de su novia mi sobrina KARIME CARLO AHUED, con ellos DANIELA GONZÁLEZ KEGEL; JOHNNY LÓPEZ no se pierde un solo CHOCHOLAZO, gracias por las fotos; KARIM PALOMBA llegó como siempre con PIO LÓPEZ, un saludo especial para DANIEL LINARES, comentó que vienen buenos proyectos; un saludo especial para todo el equipo de seguridad y meseros…

Daniela González Kegel y Kari Carlo Ahued, (guapísimas)…

Rodrigo y Tathiana Barquín de Abascal con Enrique y Judith Acosta de Homs, (matrimonios)…

Mónica y Geles Bosch Alvaro con Lorena Carreño y Susy Tiburcio de Gómez, (de fiesta)…

En el restaurante Río de la Plata todo delicioso, les recomiendo el buffet de mariscos miércoles y domingos… JOSÉ MIGUEL y LETY REYES DE MORALES felices y enamorados, saludos a SALVADOR, LEO y MORGANA, todos forman una bonita familia, saludos a ROLANDO y LETY BREMONT DE REYES, siguen disfrutando vacaciones… El bazar de Asociación GILBERTO en su décima tercera edición fue todo un éxito en el Grand Fiesta Americana, enhorabuena para LILÍ SANCHEZ DE RUIZ, presidenta vitalicia de esta gran institución, a su lado su heredera LILÍ RUIZ SÁNCHEZ, así como PEPE RUIZ ORTIZ, como siempre este bazar reúne a lo más selecto de VERACRUZ; como invitada especial estuvo MELINA RIVERA DE UNANUE y BERTHA AHUED MALPICA, quien por viaje a la capital del país estuvo representada por su hijo BETO VILLARELLO AHUED, asistieron distinguidas damas… Planchadísimo Veracruz al 2292127516; tacos de Novillero Grill en mar ADRIÁTICO esquina Costa Verde, y a media cuadra Moichic, renta de vestidos para las grandes ocasiones… JORGE FRICKE y ÁFRICA RAMÍREZ disfrutando vacaciones de ensueño por el Medio Oriente en compañía de su suegra y mi ahijada API GUEVARA… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… Ayer eventazo en plaza Andamar, gracias por la invitación a WAVE, a través de ADRIANA SEDANO me contactaron… En Cabagrill ven y festeja tu cumpleaños en RUIZ CORTINES 525, frente de la residencia La Paz, hay cortés de carne… En el ámbito cultural, la UCC se inauguró la exposición PALABRA VISUAL… Este viernes 7 de octubre, en la USBI, a las 20 horas la presentación del libro LA NOCHE EN QUE SE PERDIÓ LA COCHINA de LILIA HUBER, será presentado por IVONNE MORENO y ese mismo día en el sanatorio español, MINI CurArte tercera edición a las 18:30 horas…

Carla González Zamudio y Alejandro Carús, (comprometidos)…

Enrique y Mary Fuster de De La Fuente con Enrique y Eduardo De La Fuente Fuster, (feliz familia)…

Eduardo y Paco Vila Del Valle, Jaime y Enrique Del Val Martín, Nacho Gómez, Javier Aillaud, Gerardo Mantecón, Chacho y Andrés Ceballos, Pepe Ruíz Blanco y Armando Mantecón Rojo, (comida de amigos)…

Jorge Fricke y África Ramírez, (enamorados)…

Los cumpleañeros de hoy son CHARITO SUÁREZ DE VIOLANTE, FLAVIO RAMÍREZ DE ARELLANO y LUCY VÁZQUEZ; mañana lo cumplen GEORGINA MALPICA DE LAGOS, ROSE MARY, MANELY ACOSTA, ALONDRA RIVERA, DAVID BARQUERO, ABIMAEL PEDRAZA, SARA CARRILLO, HÉCTOR LÓPEZ, HENRY MERCADO, KARLA DELGADO y MIRANDA MALPICA RODRÍGUEZ; el viernes DR. TOÑO RAMOS DE LA MEDINA, el regidor boqueño GERARDO ROSETE, TERE HIRIART, ULISES MIRÓN, ANA BAUTISTA, LUCIANO RIGOBERTO, JANE TERÁN, BETO AILLAUD, LINA DENIS, PACO MANTECÓN DEL PUERTO, MANUEL MORALES RODRÍGUEZ, YOLANDA PIÑA QUEVEDO, GUILELY BOYLAN y JUAN REY; el fin de semana DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS, SABRINA HERNÁNDEZ, EVELYN ACOSTA, CLAUDIA CORTÉS, GABRIEL BRAVO, CECILIA GAONA y MICKEY CASTELÁN, a todos muchas felicidades… CARLA GONZÁLEZ ZAMUDIO hoy ya de CARÚS felizmente casada con el cordobés ALEX CARÚS… Feliz matrimonio lo forman ENRIQUE y MARY FUSTER DE DE LA FUENTE junto con sus herederos ENRIQUE y EDUARDO DE LA FUENTE FUSTER, forman una bonita familia… Saludo para la flota CHOCHOLERA, nos reunimos recientemente y pasamos una tarde espectacular… En Kebagrill encontrarás la mejor comida libanesa en plaza Sol al 2293087986, y si prefieres comida mediterránea en Al Bahía estamos en plaza El Dorado… Les recuerdo preguntar por los puros HOJA REAL en Querrevé, Andamar, Namik, Mardel, 1930, Deli Deli, El Llagar, El Estribo Cantina y próximamente Río de la Plata… DON SERGIO MORALES ORTIZ de los comentaristas deportivos con una gran trayectoria, muy pronto lo veremos en el salón de la fama del béisbol mexicano… En breve el CLÁSICO de OTOÑO… Ayer cumplió 14 años JOSÉ FRANCISCO LAZO GÓMEZ, muchas felicidades, saludos a su papi PEPE LAZO… ALBERT PUJOLS pega su jonron 703 y ya supera a BABE RUTH en carreras producidas… DODGERS llega a 110 triunfos y saca 23 juegos de ventaja a los padres de san DIEGO… Los YANKEES tienen 98 puntos en la americana y están calificados, los guardianes de CLEVELAND y los astros de HOUSTON también calificados y seguramente los bravos de ATLANTA calificarán… PAULINA PEÑA y FERNANDO TENA se casan en España en casa del padre de la novia, el ex presidente de MÉXICO ENRIQUE PEÑA NIETO… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…