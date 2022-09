CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! AMÉRICA gana el CLÁSICO en Atlanta, un partido amistoso que reunió a más de 70 mil espectadores; las ÁGUILAS están imparables, el partido de MÉXICO vs PERÚ dejó mucho que desear, ganaron pero no convencieron; ayer jugaron contra su similar de COLOMBIA y sí demostraron que pueden hacer un buen papel en CATAR, quedan solo dos partidos de preparación que serán en Europa antes de viajar al mundial… El TATA MARTINO está muy soberbio y eso no es bueno para nuestra selección… Este fin se reanuda la liga MX en su última jornada, el AMÉRICA debe ganarle uno PUEBLA si quiere ser súper líder o que pierdan los RAYADOS de Monterrey… Ya viene el clásico de otoño, un béisbol de alto nivel… Se casó TOÑO LASTRA FACES con CHRISTELLE THOMAS, estuvo presente casi todo San Rafael, en las fotos la gran mayoría de las primas THOMAS… Últimos días para disfrutar los chiles en nogada del restaurante Namik junto a las delicias del Chef, están ubicados en primero de mayo a media cuadra del bule… LESSIA SOSA ORTIZ nuestra dorada juventud veracruzana, es heredera de TAVO SOSA y LESSIA ORTIZ DE SOSA… Muy festejada por su cumpleaños MELINA RIVERA DE UNANUE, su esposo JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL fue el primero en felicitarla junto a su heredera AITANA UNANUE RIVERA; felicidades y que cumplas muchos años más… Planchadísimo Veracruz al 2292127516; si te gustan los tacos, Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE, y a media cuadra Moichic, renta de vestidos…

MARIFER MORÁN MARTÍNEZ excelente tenista, estuvo disfrutando de su deporte favorito; es heredera del DR. FERNANDO MORÁN HUERDO y VERÓNICA MARTÍNEZ DE MORÁN… FIDEL KURI GRAJALES muy contento porque se está haciendo justicia, saludos a su esposa EDNA AMAYA DE KURI, así como a su heredero FIDELITO, está muy contento porque su heredera LORENA KURI lo hará abuelo… En el restaurante Río de la Plata los mejores buffets de mariscos, miércoles y domingos, pida los chiles en nogada de mariscos… ARIADNA y FERNANDO OCEJO VILABOA enamoradísimos, saludos a la familia… TITO PÉREZ ACASUSO y MIRANDA ÁLVAREZ MORFÍN felices… El 3, 4 y 5 de octubre el 13avo bazar de ASOCIACIÓN GILBERTO, invita LILY SÁNCHEZ DE RUIZ, será en las instalaciones del hotel GRAND FIESTA AMERICANA… ANDREA DÍAZ ROSS de los rostros más bellos de VERACRUZ, saludos a su galanazo PACO CALVO… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hormail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… Kebagrill la mejor comida libanesa en plaza Sol al 2293087986, comida mediterránea en Al Bahía en plaza El Dorado… La regidora del ayuntamiento porteño GABY AGUIRRE REVA, feliz y enamorada de su galanazo FERNANDO SIMÓN MARÍN LUNA… CLAUDINE THOMAS MEUNIER lució espectacular en la boda de TOÑO y CHRISTELLE… Moka Salone está en Costa de Oro MARLIÍ 167 entre avenida Costa de Oro y Sierra, felicidades a KAREN NAYUD… Un feliz matrimonio lo forma el diputado local BINGEN REMENTERÍA MOLINA y REGINA VELASCO CASAZZA, saludos a sus papis JULEN y PAMELA MOLINA DE REMENTERÍA, así como TOÑO y ANGELINES CASAZZA DE VELASCO… Muchas felicidades para IÑIGO REMENTERÍA SEMPÉ, cumplió años y lo festejó en familia, saludos a su esposa MARILÚ COBOS DE REMENTERÍA… Estamos en ALERTA GRIS nortazo de 95 km por hora en esta zona conurbada…

Hoy comida con la flota CHOCHOLERA, gracias a GERARDO MANTECÓN por la invitación, estará presente CHACHO CEBALLOS PONCE, habrá cochinillo… FRANKIE MALPICA VALVERDE de fiesta por su cumpleaños, ayer la pasamos muy bien… Saludos a GERRY y ALE ÁLVAREZ DE POO, excelentes amigos del CHOCHOL… SERGIO GUTIÉRREZ LUNA sigue recorriendo Veracruz, muy amigo de ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, festejó su cumpleaños en familia… Saludos al LIC. WILLY GONZÁLEZ DÍAZ, felizmente casado con SILVIA AUBRY DE GONZÁLEZ… Un gusto saludar a BENITO REQUEJO GUTIÉRREZ en compañía de sus gemelas MARINA y PATY REQUEJO FOX DE CORTINES, con ellos REGINA MONTCOUQUIOL… Los siguientes saludos van hasta Villahermosa, Tabasco, para MARIMAR GARCÍA y su heredero DARIO CORTÉS GARCÍA, saludos a la familia… Los cumpleañeros de hoy son AGUSTÍN HERRERA BELTRÁN, SUHAIL HERNÁNDEZ, BELÉM PAREDES, SUGEY HERNÁNDEZ, ROSY REYES, MIRIAM MÉNDEZ, FERNANDO CASO, MARU JIMÉNEZ DE MABARAK, LAURA HERNÁNDEZ y FINITA RUIZ VALDEZ; mañana MARIO CANALES, ROSY CORTÉS, DON PEPE AJO, ROSA DE LOS ÁNGELES BAQUEIRO, CLAUDIA PÉREZ ASTORGA, MARISOL ORTA y ANGÉLICA CAMIÑA DE RODRÍGUEZ; el viernes CHEMO ESTANDÍA COLOM, POLITO FUSTER, ARIADNA DÍAZ, GERARDO PÉREZ, VERÓNICA CALDERÓN y BRIANDA ESQUIVEL; el fin de semana ADE RÍOS, BRITANIA VILLEGAS, ILIANA MORALES DE CELIS, JALILI SEDAS y KRIZIA BARRAGÁN GÁNDARA, a todos muchas felicidades… BETO SAN MARTÍN tremendo pachangón realizó, estuvieron presentes amigos y seres queridos, en esta ocasión no fui requerido, pero desde aquí le deseamos muchas felicidades… Ayer se celebró el día mundial del TURISMO, me lo comentó TITO BARQUÍN, que conoce a la perfección este sector… ALEMANIA 3 INGLATERRA 3, en partidazo… FRANCIA perdió, ARGENTINA goleó a HONDURAS y ahora va contra JAMAICA… Ya están a la venta los abonos para la temporada 2023 del ÁGUILA de VERACRUZ con excelentes promociones, aprovéchelas y sea de los primeros en tener asegurada su entrada al rey de los deportes… Saludos a BERNARDO PASQUEL… Del que no sabemos nada es de REYNALDO BERNARDÍ MANICA, o tiene novia o anda de viaje, le mandamos saludos… Hoy estaré con el abogado RODOLFO REUS, saludos…

ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, coordinadora estatal de MxU VERACRUZ dio a conocer el nombre de las 7 finalistas de este certamen: AMAIRANI SOSA representará a BOCA del RÍO, VALERIA CASTRO a COSCOMATEPEC, VIVIANA USCANGA al puerto de VERACRUZ, TEREZA REY al municipio de COATZACOALCOS, FRANCIS BARRADAS a ALTO LUCERO, MÓNICA RAMÍREZ a TUXPAN y LOURDES GÓMEZ a la capital del estado; la gran final se dará a conocer en breve… Este 1 de octubre MANE DE LA PARRA en LA CASONA… Reapareció HÉCTOR YUNES LANDA en el ambiente político y social veracruzano… Saludos a TONY HANNA… PEPE y LUPITA SPINOLA DE ALCÁNTARA un feliz matrimonio… Va nuestro pésame para las familias RIVERO GARCÍA y RIVERO MANTECÓN por el fallecimiento de nuestro amigo JAIME RIVERO MANTECÓN, en especial a su esposa GABY y sus herederos, las condolencias se hacen extensivas a DON ALFONSO RIVERO BARREDO y PILAR MANTECÓN DE RIVERO, y su hijo ÁNGEL RIVERO MANTECÓN; descanse en paz JAIME… Muchas felicidades para ARANZA GRAPPA HERMIDA, cumplió XV años y tuvo fiesta… Pregunten por los puros HOJA REAL en Querrevé, Deli Deli, Namik, Mardel, 1930, El Llagar y El Estribo Cantina… Nació PABLO IGNACIO ÁLVAREZ OCHOA, heredero primogénito de MANOLO y ANDREA OCHOA DE ÁLVAREZ, felicidades… El fenómeno OVNI está cobrando mucha importancia, las principales potencias mundiales están alertas… Viene CRISTINA CUÉLLAR al Club de Leones en noviembre… Viene FLANS y PANDORA a Boca del Río… COCO RETOLAZA disfrutando vacaciones… Increíble cómo se blindó el palacio nacional con motivo del octavo aniversario del caso AYOTZINAPA, está igual de lo sucedido en el campo militar número 1… GERRY cumple aniversario este fin de semana y lo festejará a lo grande… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en el DICTAMEN decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM a las 13 horas de lunes a viernes, y ahora sí, ADIÓS…