¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA sigue imbatible y sigue dando muchas satisfacciones a sus seguidores, ya se jugó con SANTOS laguna y este sábado 17 de septiembre van contra las CHIVAS rayadas de GUADALAJARA, y después la pelea del CANELO desde Las Vegas, va estar bueno el fin de semana; lo veremos con mi compadre PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL… La jornada completa arranca este viernes, PUEBLA vs TIGRES, el mismo día MAZATLÁN vs TOLUCA; el sábado SAN LUIS contra PACHUCA que está muy goleador; MONTERREY se enfrenta al campeón ATLAS; el domingo estarán jugando PUMAS vs CRUZ AZUL, SANTOS vs BRAVOS, LEÓN vs QUERÉTARO, y XOLOS vs NECAXA así la jornada 15 del fútbol mexicano… A continuación les comento cuando se jugará el repechaje, el sábado 8 y domingo 9 de octubre, los cuartos de final del fútbol mexicano serán miércoles 12 y jueves 13 de octubre, la vuelta sábado 15 y domingo 16 de octubre, las semifinales miércoles 19 y jueves 20 de octubre, el regreso sábado 22 y domingo 23 de octubre la gran final será el jueves 27 y la vuelta el 30 de octubre del año en curso, el mundial de CATAR inicia el 20 de noviembre… Feliz cumpleaños para NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO, felices 72 te desea el CHOCHOL JAROCHO… En el restaurante Namik encontrarás los mejores platillos, pesca del día elaborada especialmente para usted, están en primero de mayo a media cuadra del BULE…

Felicidades para ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, coordinadora estatal de MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ, realizó exitosamente su casting en el gran hotel Diligencias, está pasado fin de semana en compañía de un excelente equipo, por ahí saludé a SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA, MxU VERACRUZ 2022 en compañía de la diseñadora de imagen DIANA CHACÓN, ya radica en este puerto; las participantes en el casting fueron ESTEFANIE USCANGA de Veracruz, MELISSA SALINAS de Minatitlán, MÓNICA RAMÍREZ de Tuxpan, AMAIRANI SOSA NAMBO de Boca del Río y LOURDES GÓMEZ CARRERA de Xalapa; gracias al regidor DANIEL MARTÍN LOIS por el apoyo para realizar este gran evento, plataforma de belleza que es la eliminatoria de MISS UNIVERSO, saludos a LUPITA JONES GARAY, directora nacional; se amplió hasta hoy el plazo para inscribirse y hacer el CASTING… Feliz noviazgo lo forman RAMÓN SEDANO RUIZ y ALEJANDRA CEBALLOS CORONEL, saludos a sus papis… NADIA PIANA cada vez más guapa, al parecer está muy enamorada, saludos a su heredera ANTONELLA MALDONADO… Planchadísimo Veracruz al 2292127516; si te gustan los tacos, Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE, y a media cuadra, Moichic renta de vestidos… JOHANNA VALENCIA, una gran bailarina de ballet… GIORGIO VILLARELLO AHUED, muy activo siempre mi compadrito… BERENICE GIRÓN recibió anillo de compromiso de su galanazo AMADO DEL RÍO GOLFFIER, están felices y enamorados… Un saludo muy especial para PEDRO y KARI MORENO DE ROSALES, están felices disfrutando sus vacaciones, ellos radican en la ciudad de los rascacielos… En el restaurante Río de la Plata todo exquisito, les recomiendo el buffet de mariscos… SOFÍA y NORELLY GONZÁLEZ LUNA, encantadoras y esta última recibiendo un sinnúmero de despedidas de soltera, ya que contraerá nupcias… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… PEPE SÁNCHEZ MABARAK muy trabajador, saludos a sus primos FLAVIO y CRISTY CHÁZARO DE HERNÁNDEZ… IVETTE VELÁZQUEZ SANSORES encantadora la heredera de RAÚL e IVETTE SANSORES DE VELÁZQUEZ, le seguimos el conteo de feliz noviazgo con su galanazo JAIME HOMS ALONSO… Hubo boda en la ciudad del cerro de la silla, unieron sus vidas SERGIO PARROQUÍN SANSORES y GABY TORRES DE PARROQUÍN, saludos a BEATRIZ SANSORES, por allá estuvo su mami CECY GARCÍA VIGORITTO DE SANSORES y LETY SANSORES GARCÍA…

SUZANNE GISH GARZON es la guapa nieta de GABRIEL GARZÓN CHAPA, saludos a su esposa TERE VELÁZQUEZ DE GARZÓN… JOSÉ MANUEL CAMIÑA OGANDO muy activo el joven empresario hotelero, saludos a su esposa FER AARUN DE CAMIÑA, su heredera ALENA creciendo rapidísimo, saludos a BETIÑO SAN MARTÍN… ABEL VAQUEIRO siempre presente en los grandes CHOCHOLAZOS… ALBERTO SCHETTINO promocionando MORENA y más bien apoyando a MARCELO EBRARD, se vio un poco falto de presupuesto el vídeo… Ayer el festejo de los 124 años de EL DICTAMEN en donde se entregaron reconocimientos a distinguidas personalidades que siempre han apoyado a este diario, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, enhorabuena para mí madrina BERTHA MALPICA DE AHUED así como para ELSITA hasta el cielo, descanse en paz; la GORDA, KARIME y JORGE AHUED MALPICA, sin faltar BETO VILLARELLO AHUED, la nueva generación de periodistas; un gusto saludar a LUIS RUZ, MARIO VÁZQUEZ, PACO BRAVO en compañía de su novia SOL TOSS; MARIO E. DURÁN; de Más Latina llegó LALO DURÁN y muchos colaboradores y amigos; saludos a RODOLFO GONZÁLEZ, JULIO MORA y muchos más… En Kebagrill encontrarás la mejor comida libanesa en Plaza Sol, y si te gusta la comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado, reserva para la gran noche mexicana este 15 de septiembre al 2295313728, cupo limitado… DISTRITO BOCA en el gusto de los veracruzanos, en portada INÉS SAINZ… Feliz matrimonio lo forman ALEJO RODRÍGUEZ SOBERÓN y su esposa LOLITA ORTIZ DE RODRÍGUEZ, están felices con su nieta NEREA, hija de ELOY y CAROLINA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ, saludos a ELOY y SONIA CARACAS DE GÓMEZ… En el restaurante Cabagrill encontrarás los mejores platillos, podrás disfrutar tu deporte favorito en las pantallas panorámicas; están en RUIZ CORTINES 525frente de la residencia La Paz… Un gusto saludar a DON RAFAEL DELGADO comiendo con los hermanos RAFAEL y TOÑO FERNÁNDEZ DE LA GARZA… Los cumpleañeros de hoy son ELIA MARTÍNEZ, MIRIAM CADENA, JOSÉ MUÑIZ, ALEJANDRA GARCÍA, MARTÍN GONZÁLEZ, GABRIELA MARTÍNEZ, VÍCTOR HERNÁNDEZ, RODOLFO NAVA, JULIO JÁCOME e ISIS ZAVALA; mañana lo cumplen ERÉNDIRA CAZARÍN, PERLA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, GILDA NAVARRETE DE CELIS, CÉSAR HERNÁNDEZ, SANDRA CORTE VAILLARD, SAMY MORA, EDITH CERVANTES, HARRY GRAPPA, MARÍA LUISA RUGARCIA DE POO, MIMÍ UTRERA DE DÍAZ, LORENA CEBALLOS y TANIA DE LA PEÑA; el viernes HÉCTOR BETANCOURT, HAYDEÉ JARA, BRIANDA CARMONA, INASERES GÓMEZ, AMIRA GALINDO, EFRAÍN RALERO PURAS, MAYRA BESARES PARES, OCTAVIO LAGUNES, OSCAR DÍAZ, FALLITO GIL BARQUÍN y LIZETTE ROCHA; el fin de semana NATALIA HERNÁNDEZ, PILAR LASO, ALVARO VARGAS, RUTH PULIDO, ARGELIA GONZÁLEZ, el famoso CHEFF JHOJANS PRIEGO ZÁRATE de mariscos Villa Rica; PATY FONSECA, CLAUDIA NAVA y RUBÉN APARICIO, a todos muchas felicidades…

175 años se cumplieron ayer de la gesta heroica de los niños héroes que defendieron con su vida la invasión norteamericana de 1947, los cadetes del Heroico Colegio Militar JUAN DE LA BARRERA, JUAN ESCUTIA, AGUSTÍN MELGAR, VICENTE SUÁREZ, FERNANDO MONTES DE OCA y FRANCISCO MÁRQUEZ son los héroes que ayer recordamos con gran patriotismo y devoción, y este viernes se cumplirá 212 años de nuestra Independencia de MÉXICO, 212 años de paz, de justicia social de Libertad, honraremos a todos los héroes que nos dieron patria aquel 15 de septiembre de 1910 cuando se inició en Dolores Hidalgo la INDEPENDENCIA de MÉXICO con el grito del cura MIGUEL HIDALGO y COSTILLA… Retornaron felices del viejo continente mi suegra GUILLE CASTELLANOS y mi cuñis ADRIANA FONSECA DE CALDERÓN, se la pasaron de lujo… JACKIE FONSECA DE GÓMEZ, realizando excelente labor en el palacio federal de este puerto jarocho el 19 de septiembre habrá simulacro de temblor apoyado por protección civil que preside ALFONSO GARCÍA CARDONA… Pregunten por los Puros HOJA REAL, los puedes encontrar en Querrevé, El Llagar, Mardel, Deli Deli, Namik, 1930 y El Estribo Cantina… Hoy 14 de septiembre, en el marco del día del trabajador de la radio y televisión, el STIRTT sección VERACRUZ hará un reconocimiento especial a SERGIO MORALES ORTIZ en el Museo de la Ciudad a las 18 horas; don SERGIO inicia en la radio en 1953 en la XELL a invitación de VICENTE GÓMEZ BRETÓN, en 1967 empezó a narrar béisbol en la XEU, enhorabuena; saludos a ARTURO MORALES ZURITA; aprovechamos para mandar saludos a la DRA. PATRÍCIA ARENAS DE MORALES y a todos los trabajadores de la radio y la televisión… Mañana habrá POZOLE en MÁS LATINA, elaborado por MAGUITO DE LOS SANTOS… Hoy a las 21 horas la elección de chica y chico UGMEX en la disco PH, gracias a RICARDO ZAMUDIO por la invitación… Ayer hubo desayuno mexicano a beneficio de MUAC en la lucha contra el Cáncer de mama en reconocido restaurante jarocho, gracias a CARLA JIMÉNEZ por la invitación… Por Cancún en reunión de amigas de toda la vida BELÉM ÁLVAREZ DE LAJUD, GABY DEL PUERTO DE MARTÍNEZ, MAYELA MIJARES DE CORS, ANITA GUTIÉRREZ DE VELASCO, PILI MABARAK PALACIOS e INGRID GIORGANA; saludos para BELÉM LAJUD ÁLVAREZ, una modelo veracruzana natural… Problemas mayúsculos en la ciudad de las aguas alegres, el municipio número 1 de México lo quieren desestabilizar y no se vale, el que ha de estar bravísimo es el alcalde orizabeño JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS… MIGUEL ÁNGEL FÉLIX GALLARDO pasará el resto de su sentencia en su casa, el fundador del cartel de Guadalajara… Increíble lo sucedido al vicepresidente de COPARMEX nacional JUAN JOSE SIERRA ALVAREZ, la ciudadanía y las cámaras empresariales ya protestaron por tales hechos en donde el empresario veracruzano vio violentado su hogar, ojalá y la autoridad investigue y de con los culpables y reciban su merecido castigo… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM a las 13 horas de lunes a viernes, y ahora sí, ADIÓS…