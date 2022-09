CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA está que no creen en NADIE, un triunfo más vs TIGRES y ayer llegaron a ocho fechas sin perder, venciendo a un ATLÉTICO de SAN LUIS que no opuso mucha resistencia; las ÁGUILAS son súper líderes de la liga MX y se enfilan rumbo a las finales del campeonato 2022 torneo de apertura; no importa si serán campeones, con que queden de súper líderes es suficiente… SULTANES de MONTERREY, campeones zona norte, van contra DIABLOS ROJOS, campeones zona sur por la serie del rey que arranca en unos días… NADAL sigue avanzando en el US OPEN al número uno del mundo MEDVEDEV, ya lo eliminó el australiano NICK KYRGIOS… En el restaurante Namik los mejores platillos, pide los CHILES en NOGADA… Se casaron en San Pedro y San Pablo LUMI RUIZ ZURITA y RODOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ, presentes sus padres, amigos y familiares más allegados, el fiestón se realizó en prestigiado salón social donde sus padres fueron anfitriones, saludos a TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ… Saludos a GERARDO y MARISOL MARTÍNEZ SIERRA DE URRETA, lucieron elegantes en este gran acontecimiento… Planchadísimo Veracruz al 2292127516; si te gustan los tacos, Novillero Grill en mar Adriático esquina COSTA VERDE, y a media cuadra, Moichic renta de vestidos… Siguen los buenos comentarios de la boda de RODRIGO y MAR REGUEIRO DE BASURTO realizada en Galicia, España… Gracias a ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ por la gorra CHOCHOLERA de los puros Monte Cristo y los puros hondureños, así como el cenicero; saludos a MÍA, feliz y enamorada de DIEGO…

Gerardo y Marisol Martínez de Urreta, (de fiesta)…

Rodrigo y Mar Regueiro de Basurto, (recién casados)…

Alejandra Álvarez de Poo, Emma Cueto de Álvarez y Belém Álvarez de Lajud, (distinguidas)…

Victoria Yamasaki Rodríguez, (guapísima)…

FIDEL KURI GRAJALES tendrá audiencia, esperemos que ahora si salga todo bien conforme a derecho, es lo único que se pide… En el restaurante Río de la Plata exquisito el buffet de miércoles… EMMA CUETO DE ÁLVAREZ muy guapa, elegante y distinguida, sus hijas BELEM, FABIOLA y ALE ÁLVAREZ CUETO encantadoras… VICTORIA YAMASAKI RODRÍGUEZ, guapísima modelo veracruzana destacándose a nivel internacional… Siguen festejando su cumpleaños JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ en compañía de su esposa REBECA MUSLERA DE SIERRA, saludos a su familia… SERGIO GUTIÉRREZ LUNA sonando muy fuerte a nivel nacional, el veracruzano tiene muchas posibilidades de ganar escaños en el estado, la gente lo conoce y ubica su trabajo… Cabagrill, el lugar consentido de los veracruzanos en RUIZ CORTINES 525, frente a la residencia La Paz… Pregunten por los puros Hoja Real en Querrevé, Andamar, 1930, Deli Deli, Mardel, Namik, El Estribo Cantina y El Llagar… PEPE y TANIA MEZA DE SALVATORI un feliz matrimonio, saludos a sus herederos… MARIANA VILLALOBOS retornó feliz de sus vacaciones por el viejo continente… CARLOS ESCALANTE y ALFONSO MAYANS disfrutaron vacaciones… JORGE GALVÁN y ROSY URETA felices y enamorados disfrutando de los calores de este otoño… En noviembre inicia el mundial de CATAR… MÉXICO vs PERÚ este 24 de septiembre, y después contra COLOMBIA, creo que esta selección mexicana es la peor de la historia por su rendimiento, todo esto se debe a la pésima organización que hay en sus corruptos dirigentes, la limpieza tiene que llegar ya desde arriba… MARTHA RUIZ DE QUEROL y MARALÍ DUARTE FERRAEZ, amigas xalapeñas…

Juan José y Rebeca Muslera de Sierra, (matrimonio)…

Tania Meza de Salvatori y Mariana Villalobos, (bellísimas)…

Carlos Escalante y Alfonso Mayans, (vacaciones)…

KAREN GUERRERO OLSEN, una chica deportista y veracruzana feliz con la llegada de su sobrina… JOSÉ MANUEL y FER AARUN DE CAMIÑA ya en este puerto jarocho, saludos a ALENA, gracias por sus atenciones… Este próximo domingo el CASTING de MxU en el gran hotel Diligencias, 11 horas, estará presente la coordinadora nacional OFELIA CORREA, así como la coordinadora estatal ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ; ayer cumplió años LUPITA JONES GARAY, directora general y primer Miss Universo mexicana… Los cumpleañeros de hoy son MARU ARJONA DE SALVATORI, MAYRA SUÁREZ, PALOMA GARCÍA DEMONTE, PILAR COS, REGINA ZIAURRIZ DE VÁZQUEZ, CLAUDIA LORENZO, TABATHA TENOPALA, KARLA DENISSE CARAVEO, KITSIA ABDRADE, YURANI PLATAS, LORENA BRAVO, ANNY GARCÍA, NENY FIERRO, THELMA GARCÍA, TOÑO ALCALDE y ADRIANA VÍCTORIA; mañana lo cumplen MARIETTA OBAYA, MIRI GONZÁLEZ, SERGIO BAIZABAL, ERNESTO CARVAJAL, MINU PROM y ANAFER MENDOZA; el viernes MÓNICA GISPERT, GLORIA HERNÁNDEZ, LAURA LLAVE, ANABEL RICHARD, JUAN REGUEIRO, KARLA MÁNICA DE ÁLVAREZ y BETY VICTORIA; el fin de semana PATY VILLALPANDO, REGINA PÉREZ, YARI DE HEMSWORTH, ANTONIO SÁNCHEZ SOLER, JESSICA ARENAS, LEONARDO ZALETA, MARISSA DELGADO, MANUEL FLORES, MAFER LIAÑO, VÍCTOR ÁGUILAR, OLIVIA SUÁREZ, MARISELA SANTOS ABASCAL, KARIME ESCALERA, HUMBERTO ALESANDRINNI, YAMILA BEYRUT y YUSSEF BARQUET, a todos muchas felicidades…

Karen Guerrero Olsen, (jarocha)…

Estefanía Ruiz Íñiguez, (casting 11 septiembre)…

Martha Ruiz fe Querol y Marali Duarte, (presentes)…

José Manuel y Fernanda Aarun de Camiña con Alena Camiña Aarun, (familia)…

RAFAEL NADAL el español fuera del US OPEN, fue eliminado por el norteamericano FRANCES TIAFOE en octavos de final… BLANCA LIMA en Paris, así como mi suegrita DOÑA GUILLE en compañía de su hija ADRIANA FONSECA CASTELLANOS… Este 22 de septiembre, a las 18 horas, la gala benéfica a 2022 que organiza el DIF BOQUEÑO que preside MELINA RIVERA DE UNANUE en coordinación con LIVERPOOL en el FORO BOCA, un evento a beneficio del DIF de BOCA del RÍO… Ayer en la champions jugaron el CELTIC con el REAL MADRID el PSG vs la JUVE, el SEVILLA con el MANCHESTER CITY y el DINAMO vs el CHELSEA… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y en MÁS LATINA 96.5 de FM a las 13 horas de lunes a viernes, y ahora sí, ADIÓS…