CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal mis amigos CHOCHOLEROS! Las ÁGUILAS están jugando mejor que nunca y están en un brillante segundo lugar detrás del MONTERREY, pero con un juego menos el AMÉRICA; arrancaron las finales por la serie del campeonato tanto en la zona sur como en la Norte DIABLOS vs LEONES y SULTANES vs TOROS, así el béisbol mexicano… El ARQ. POLÍN GIL EUSA con sus herederas MARITERE, ADRIANA y MARISOL GIL MAROÑO, se extraña a DOÑA TERE MAROÑO DE GIL, siempre alegre y entusiasta, descanse en Paz… En el restaurante Namik todo delicioso, ubicados en primero de mayo a media cuadra del bule… Feliz matrimonio, que se les extraña por este puerto, son ALDO LARRAGA SCHLESKE y SCARLETT DRAGO DE SCHELESKE, radican en la capital del país… La que tengo tiempo de no ver es a la licenciada en turismo JENNY MACHORRO, creo ya está radicando en este puerto… Siguen los buenos comentarios del cumpleaños número 50 de ALEX BASTERI, su compañera de vida, MARIANA OTERO, lo festejó a lo grande, hoy en compañía de ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, así como de MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS, que está muy enamorada de su galanazo… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, si te gustan los tacos, Novillero Grill en Costa Verde esquina Mar Adriático, y a una cuadra Moichic renta de vestidos… Comimos con JORGE FRICKE y ÁFRICA RAMÍREZ PÉREZ, excelentes anfitriones, saludos a PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, la pasamos de maravilla en El Dorado… También estuve en el restaurante Río de la Plata degustando con mi esposa JACQUELINE tacos de pulpo y una campechana; saludé a CHITO CAMACHO en compañía de RAMÓN MAROÑO y LUIS FELIPE…

Arq. Polin Gil Eusa son sus hijas Maritere, Adriana y Marisol Gil Maroño, (felices 82 años)…

Scarlett Drago de Lárraga, (bellísima)…

Martha Lagunas de Álvarez, Enrique Álvarez, Alex Basteri y Mía Álvarez Lagunas, (de fiesta)…

Gilberto Bravo Vera y Gilberto Bravo Torra, (empresarios)…

LUCÍA MÉNDEZ irreconocible con tanta cirugía, era tan bella, totalmente desfigurada, apareció en el homenaje a SILVIA PINAL… Éxito rotundo el Torneo Internacional de Pesca MARLÍN en su edición XXI, tuvo excelente convocatoria y desde la comida de inicio hasta la premiación, el ambiente estuvo sensacional, felicidades al presidente del Club de Yates GOYO CHEDRAUI BOLADO por la excelente organización; todos los pescadores salieron complacidos, saludos hasta TAMPICO, Tamaulipas a la flota CHOCHOLERA, por ahí GILBERTO BRAVO TORRA, GILBERTO BRAVO VERA, el almirante ROMMEL EDUARDO LEDESMA ABAROA, director de API; BALTAZAR PAZOS DE LA TORRE; en esta ocasión estuvo dedicado el torneo a MARILÚ REQUEJO DE DÍAZ, siempre acompañada por su esposo CP. ULISES DÍAZ CHÁZARO; el primer lugar fue para el equipo CHEPAZ, el segundo lugar quedó el equipo DINAMITA, y el tercero el equipo la AFERRADA; felicidades a los campeones PANKY, JORGE, GOYO, PEPE y WALTER… Excelente convocatoria y organización tuvo el 9º. torneo anual de invitación del Club Punta Tiburón, reunió a golfistas de todo el estado y algunos jugadores de estados circunvecinos, el gran campeón de la categoría campeonato fue JONATAN VILLAGÓMEZ, seguido de JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ y FALLO MEZA; en la categoría AA CARLOS SAMUEL RABAGO fue el ganador con 244 golpes; en la categoría A

ISRAEL LÓPEZ con 237 golpes se llevó el primer lugar; en la categoría B el gran triunfador fue FRANCISCO JAVIER ÁGUILAR con 253 golpes; en la categoría C CÉSAR HERNÁNDEZ con 258 golpes se llevó el primer lugar; en la categoría D GUSTAVO ADOLFO GUTIÉRREZ con 286 golpes fue el ganador; en la categoría E ÁNGEL SAMUEL LÓPEZ con 325 golpes fue el triunfador en esta ocasión; en SENIORS OCTAVIO GÓMEZ LANDEROS se llevó el triunfo con 236 golpes y en la categoría de damas la ganadora con 229 golpes fue MACARENA ACEVAL DE MANTILLA; gracias a RAFAEL AGUIRRE por la información…

Goyo Chedraui Bolado, (presidente Club de Yates)…

Javier Cañedo y Adriana Agudelo con Adriana Cañedo Agudelo, (familia)…

Miranda y Saúl Cucurachi Graham, (hermanos)…

Un saludo especial para los contadores MARIO DÍAZ, SANTIAGO CORTINA y RAYMUNDO LUNA, así como para el abogado WILLI GONZÁLEZ DÍAZ; a partir de mañana, mes de la patria y el testamento, acudan a la notaria 1 para realizar su testamento… Este 19 de septiembre habrá simulacro de temblor coordinado por protección civil, saludos para ALFONSO CARDONA, así como para TONY CHEDRAUI BOLADO, comandante del honorable y heroico cuerpo de bomberos… En Cabagrill encontrarás los mejores cortes seleccionados especialmente para ti, están en RUIZ CORTINES 525 frente de la residencia La Paz… JAVIER CAÑEDO disfrutando vacaciones por el viejo continente en compañía su pareja ADRIANA AGUDELO, con ellos ADRIANA AGUDELO, se la están pasando de maravilla… MIRANDA y SAÚL CUCURACHI GRAHAM, hermanos que se llevan muy bien… Arquitectos triunfadores son RICARDO y MARICELA PARDO… EUROQUIMICA tiene una gran variedad de recubrimientos, para su casa, empresa o industria , con una gran experiencia en el mercado, son profesionales y muy recomendables para realizar los trabajos que se requieran… Saludos especiales para LUIS FELIPE FERNANDEZ PALOU… BEGOÑA RUIZ guapísima la heredera de AGUSTÍN RUIZ THEUREL… Excelentes los desayunos CHOCHOLEROS que organiza el DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS y su esposa ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, acudimos mi esposa JACKIE y quien esto escribe… Los cumpleañeros de hoy son MANOLO VARELA, PATRICIA ÁVILA DE VECI, ROSY FABIÁN, ÁNGEL VIVEROS, JUAN MANUEL MUÑIZ, la psicóloga MARIEL ORTIZ, el notario CÉSAR VALENTE MARÍN ORTEGA y KARIM PALOMBA; mañana jueves 1 de septiembre la ex reina del Carnaval AÍDA CUENCA, ANEL VÁZQUEZ, BENJAMÍN AJA, ELIA VÁZQUEZ, FITO AGUIRRE y DANY MACÍAS AZUARA; el viernes MAGUIE MALPICA, CONSUELO ZAMUDIO, NANCY CARRASCO, LEONARDO GARCÍA, JAVIER RIAÑO, LU BANDALA, KARIME CONTRERAS, ANA LILIA PALAFOX, RENATO MARTÍNEZ, FERNANDO MARÍN, CAROLINA LAGUNES, RAFAEL HERNÁNDEZ, KAREN GUERRERO OLSEN, MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN, KARIME CANCINO y LUIS DE LLANO STEVENS; el sábado 3 de septiembre el empresario tuxtepecano GILBERTO BRAVO TORRA, TELLY BUSTAMANTE, RUBÉN BRAVO, CELIA LAGUNES, ALFREDITO REY, FER MARTÍNEZ, JORGE COFFAU KAYSER, RODRIGO GARDNER LÓPEZ y nuestro editor de Sociales en este diario MARIO E. DURÁN; a todos muchas felicidades…

Ricardo Cahue y Maricela Pardo, (enamorados)…

Begoña Ruiz, (encantadora)…

Fermín Martínez de Jesús, Jacqueline Fonseca de Gómez y Elizabeth Zambrano de Martínez, (disfrutando)…

Saludos a JUAN CARLOS PANIAGUA, excelente con su empresa Glaciar venta, instalaciones y mantenimiento de climas y muchos servicios más… Los Puros HOJA REAL los puedes encontrar en Namik, Deli Deli, 1930, Querrevé, El Estribo Cantina y El Llagar… Saludos a TAVO y LILI PÉREZ DE PÉREZ, regresaron felices de sus vacaciones, en Catemaco saludos a nuestro amigo CACO RODRÍGUEZ, lo encuentran en NANCIYAGA un paraíso natural… Este 11 de septiembre el casting de MxU VERACRUZ 2023 en el gran hotel Diligencias a las 11 horas, saludos a la coordinadora estatal ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ… Un feliz matrimonio lo forman CHEMO y CAROLINA SALVATORI DE ESTANDÍA, su heredero JAVIER lleva el nombre del abuelo de CHEMITO, el famoso CHITO, descanse en paz DON JAVIER MALPICA MIMENDI… Saludos a JOSÉ MIGUEL MORALES FORCELLEDO, el famoso PEPETÓN, feliz y enamorado de su esposa LETY REYES DE MORALES, saludos a sus herederos y besitos a MORGANA, disfrutando vacaciones por Punta Mita; saludos a ROLANDO y LETY BREMONT DE REYES… JACQUELINE PEGUEROS y SANTIAGO DEL VAL unidos en matrimonio, nos la pasaron de humo, les deseamos muchas felicidades… SERGIO CHEKO PÉREZ brillante segundo lugar en Bélgica… Saludos para TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI y ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA, así como CLAUDINE CASTAGNE THOMAS y MAURICIO MUÑOZ, ambas parejas comprometidas en matrimonio… PEPE BASTÓN y EVA LONGORIA un feliz matrimonio… ALE GUZMÁN estuvo en el homenaje de su mami SILVIA PINAL… BRIAN RODRÍGUEZ ya es americanista… SAMUEL GARCÍA, gobernador de Nuevo León, será papá, su esposa MARIANA RODRÍGUEZ CANTÚ, destacada influencer, está embarazada… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…