CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA está que no cree en nadie y está enrachado, la última salida en el Azteca golearon 7 a 0 a CRUZ AZUL y en la portería un veracruzano, SEBASTIÁN JURADO, quien no pudo parar la embestida de los aguiluchos… REAL MADRID gana de visitante y golea al CELTA de Vigo… En el béisbol mexicano los favoritos de quien esto escribe DIABLOS y LEONES, en la zona sur TOROS y 2 LAREDOS, en la zona norte… Ayer jugaron CHIVAS vs MONTERREY, y QUERÉTARO vs ÁGUILAS; hoy estarán jugando PUMAS vs TIGRES, y mañana juegan PACHUCA vs ATLAS, y XOLOS vs SANTOS, partidos de la jornada 16… Ya está la temporada de los CHILES en NOGADA… En Namik todo delicioso, a media cuadra del bule en primero de mayo… Guapísima BEGOÑA RUIZ, saludos a su familia… Feliz matrimonio lo forman JUAN y PAULINA MUGUIRA DE LAVIN, saludos hasta la Ciudad de los 30 caballeros… Mañana inicia con comida el XXI Torneo Internacional de Marlín, en esta ocasión dedicado a MARILÚ REQUEJO DE DÍAZ, la güera, saludos al CP. ULISES DÍAZ CHÁZARO, gracias a GOYO CHEDRAUI por la invitación, ahora ya presidente del Club de YATES… Planchadísimo Veracruz, tu mejor opción para lavar y planchar al 2292127516; te recomiendo los tacos de Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina Costa Verde; y a media cuadra, Moichic renta de vestidos… TAVO y LILÍ PÉREZ DE PÉREZ disfrutando vacaciones por el viejo continente en compañía de su familia… En Body Brite todo marcha muy bien, gracias por sus atenciones…

JUAN MANUEL y MELINA RIVERA DE UNANUE realizando excelente trabajo al frente de Boca del Río… Bellísimas las gemelas MARIANA y CARLA GONZÁLEZ LAVALLE, saludos a sus papis… Comí riquísimo en Río de la Plata, les recomiendo los buffets de miércoles y domingos… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en @NACHOCHOLNEW… VALERIA y DANY ARRIETA SALAZAR, herederas de FABIOLA SALAZAR, les mandamos saludos CHOCHOLEROS… Muchas felicidades a los BOMBEROS, cumplieron 149 años de fundación, se le hizo reconocimiento, saludos a TONY CHEDRAUI BOLADO… TERE FRANYUTTI LAMOTHE de las señoras que lucen espectaculares, es muy deportista y empresaria exitosa… OLIVIA CÁRDENAS, rostro de telenovela de la heredera de OLIVIA SUÁREZ… Un gusto saludar a TAVO LAGUNES en compañía de ALEX BLANCO… Un ambientazo y excelente convivencia disfrutamos con la flota CHOCHOLERA de la cancha 5 de Las Palmas Racquet Club, gracias a JORGE DOMÍNGUEZ GALÍ por la invitación, comimos riquísima paella, presentes SALVADOR MANZUR, el LIC. DAVID OSORIO BLANNO, mi Compa TOÑO CAZARÍN, DANIEL MORELL, ARMANDO CAPITAINE, SERGIO “Gigio” SÁNCHEZ GÓMEZ, JESÚS RUIZ, el presidente del club ROGELIO RODRÍGUEZ, el CAP PEYROT, DAVID PERGATE, HÉCTOR GARCÍA, PEDRO CRUZ, OMAR RAMÍREZ y RICARDO TEJEDS, así como CÉSAR CAÑAS; el que faltó fue MIGUEL ALOR por estar de viaje festejando a su esposa, nos veremos Dios mediante en la comida de septiembre, saludos para todos y una vez más gracias a JORGE DOMÍNGUEZ GALÍ… BLANCA LIMA guapísima, saludos hasta el norte de la entidad veracruzana, ella ganó el certamen estatal de belleza en el 2013… Kebagrill la mejor comida libanesa en plaza Sol, reservaciones al 2293087986, y si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en plaza El Dorado…

El 11 de septiembre el CASTING de MxU rumbo al certamen nacional, en el gran hotel Diligencias a las 11 horas, así lo informó la coordinadora estatal ESTEFANÍA RUÍZ IÑIGUEZ… Los cumpleañeros de hoy son YOLANDA HERDEZ, MARIANA DUCRUET, ELSA GUTIÉRREZ, KARIME PALACIOS, MÓNICA OLVERA, LETY BREMONT DE REYES, CONCHITA MOLALA, MARLENNE RAMÓN, MAIRANI GUEVARA, PATY GARCÍA, OFELIA CORREA, ITZIAR GUTIÉRREZ, PILAR ACASUSO DE PÉREZ KURI y ANA FER SAN VICENTE; mañana lo cumplirán JUAN TRUJILLO, TERE VALENZUELA, MARIO DÍAZ LAGUNAS, ATHENEA GARCÍA, CLAUDIA GÓMEZ, ANA KAREN PIÑEIRO, CÉSAR CUETO, ERMILO CASTILLA, JAVIER “Nana” GÓMEZ, FABIÁN VALLADO e ILEANA PONCE; el viernes CARLOS DE OCHOA SANTARELLI, SONIA HERNÁNDEZ, KATHYA FADANELLI, DADIA GUILLÉN, JARED SERAFÍN, MARCELA ESCOBAR, CRISTEL RALERO DE REYES, la abogada GLADYS PÉREZ MALDONADO, LOURDES TURRENT y ARLETTE CELIS; el fin de semana ISABEL GONZÁLEZ-SICILIA, ARMANDO MANTECÓN ROJO, MONSERRATH CASTILLO, BARBARA TORT, MARISSA GONZÁLEZ ULIBARRI, MÓNICA TRINIDAD, CARMEN CONTRERAS, ELIANI LÓPEZ, MAURICIO SCHROEDER, MARTHA CASTELLANOS DE MAROÑO, SONIA LORENZO e IRUNE ANITÚA, ya viene el cumple de DÉBORA VIVES IÑIGUEZ, el rector del Colón padre JOSÉ MANUEL ASÚN y ROGERIO PANO, seguro lo pasará en Acapulco; a todos muchas felicidades… RODOLFO HERRERA festejó su cumpleaños a lo grande, desde aquí le deseamos muchas felicidades…

Saludos para la tía CONCHITA GUZMÁN NAVARRETE con su nieto HARRY GRAPPA HERMIDA, saludos a la familia… En Cabagrill excelentes promociones toda la semana, están en RUIZ CORTINES 525 frente de la Residencia La Paz… Este próximo domingo el Gran Premio de BÉLGICA CHEKO PÉREZ a solo 5 puntos del segundo lugar LECLERC, VERSTAPPEN está muy adelante con 258 puntos y cada vez más cerca del campeonato 2022… CLAUDINE REMES MAASBERG festejó su cumpleaños en el vecino país del norte en compañía de su galanazo JOSÉ MANUEL LIMÓN, están enamoradísimos… BETITO VILLARELLO y ANDREA ROJAS felices con su noviazgo… Glaciar una empresa seria de venta, instalación y mantenimiento de aires acondicionados, contáctalos al 2295 252096 con JUAN CARLOS PANIAGUA… DODGERS y YANKIEES están teniendo extraordinarias temporada en este 2022… Este viernes 26, MAZATLÁN vs AMÉRICA… KAREN DOMÍNGUEZ una excelente representante de vinos… Hoy comeré con FERNANDO PADILLA y varios amigos más, saludos a ARTURO CASTAGNE, DAVID VELASCO CHEDRAUI, así como varios más, será una reunión muy CHOCHOLERA… Pregunten por los puros HOJA REAL, los puedes encontrar en Querrevé Plaza Andamar, Restaurante 1930, Deli Deli, Restaurante Namik, Mardel, El Llagar del Puerto Jarocho y Boca del Río, y en El Estribo Cantina… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…