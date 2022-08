CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA borra de la cancha a unos PUMAS que ni con DANY ALVES pueden, goliza contundente de 3 a 0 en ciudad universitaria, y REAL MADRID también sacó importante triunfo contra ALMERÍA y está ya en la primera posición que creemos no dejará en esta nueva temporada… El glorioso ÁGUILA de VERACRUZ se despidió de esta temporada perdiendo con los DIABLOS Rojos de México, segunda campaña consecutiva que están en post temporada… Enhorabuena para BERNARDO PASQUEL, está realizando junto con su directiva un excelente trabajo, nos veremos Dios mediante en 2023… Presente en el Beto Ávila RODRIGO BARROSO CAÑEDO, quedó encantado con el puerto jarocho… Un gustazo saludar al gobernador de VERACRUZ CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, apoyando el domingo pasado a los emplumados, iba muy bien acompañado de bella joven, también presente con amigos el secretario de finanzas LIC. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO, una persona muy agradable y profesional en su trabajo; desde la capital del país llegó el empresario mexicano ALFREDO HARP HELU, dueño de los pingos, acompañado de su nieto ALFREDO HARP ANAYA, disfrutaron del béisbol de la liga mexicana; en la zona norte ya pasaron SULTANES de Monterrey, va contra TECOLOTES de los 2 laredos, felices los MANSUR BELTRÁN, y TOROS de TIJUANA vs ACEREROS de Monclova; en la zona sur DIABLOS ya pasó e irá seguramente vs TIGRES de Quintana Roo, y LEONES vs PERICOS de Puebla, así los plays offs de la liga mexicana… Deliciosa la comida en Namik, primero de mayo a media cuadra del bule… Saludos para CHEMO y TERE MALPICA DE ESTANDÍA, disfrutando vacaciones, saludos a su familia… CHEMITO y CAROLINA SALVATORI DE ESTANDÍA felices con su heredero JAVIER, saludos a la tía MAYTE ESTANDÍA… Planchadísimo Veracruz al 2292127516; si te gustan los tacos, Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE, y a media cuadra, Moichic Renta de vestidos…

Chemo y Tere Malpica de Estandía, (feliz matrimonio)…

Nacho Gómez, José Luis Lima Franco y Bernardo Pasquel, (en el béisbol)…

Ana Fernanda y María Paulina Rivera Zaragoza, (primera comunión)…

Fernanda Lagunes con Deborah, (vacaciones)…

Realizaron su primera comunión ANA FERNANDA y MARÍA PAULINA RIVERA ZARAGOZA, la ceremonia religiosa se realizó en la iglesia de nuestra señora SANTA ANA, presentes sus padres ALEJANDRO y ERIKA ZARAGOZA DE RIVERA, así como los padrinos CARLOS GRANADOS MARTÍN DEL CAMPO y MARICELA MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, SERGIO JOSE TALAVERA CONTRERAS y ROSA MARÍA GÓMEZ LIRA; posteriormente se realizó desayuno a orillas del río Jamapa… FERNANDA y DÉBORAH LAGUNES disfrutando vacaciones por el viejo continente… Comí delicioso en Río de la Plata, pida el vuelve a la vida o el salmón a las finas hierbas, el buffet de los miércoles y domingos espectaculares… Muy felicitada MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO por tomar posesión como nueva presidenta de TOASTMASTER Riviera veracruzana, siempre a su lado apoyándola su esposo PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO… PAMELA AUDIRAC guapísima… Muy festejada por su cumpleaños LILIANA GUTIÉRREZ MÉNDEZ DE ARROYO, su esposo TALI ARROYO le dio muchos regalos… Hubo degustación en El Llagar de los jamones ibéricos BEHER, un gustazo saludar a JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ, nos presentó a LUIS MIGUEL BARRAGÁN y ALEJANDRA MOLINA, un gusto saludar a ALBERTO y JORGE GARCÍA, MANOLO LÓPEZ PARDAVILA y el ARQ. RICARDO CAHUE, muy chambeador en la venta de los departamentos de Maroma Residencial… CÉSAR VENTA presente en los CHOCHOLAZOS, así como ALEX CORS y PEPE RIVERO, el ambiente como siempre espectacular…

Paco y Maly Flores de Gutiérrez de Velasco, (Toastmaster)…

Alfredo Harp Helu, (diablos rojos)…

Pamela Audirac, (guapísima)…

En breve DISTRITO BOCA, espérela… El abogado DAVID MACEDO SANTOS presente en los CHOCHOLAZOS, saludos a su papi el general RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, por ahí disfrutando mi querida GORDITA AHUED MALPICA… Les recomiendo Cabagrill, comida para todos los gustos en Ruiz Cortines 525, frente de la residencia La Paz… RICARDO y MARICELA PARDO DE CAHUE, arquitectos muy chambeadores… Tremendo evento que movió hasta los últimos rincones del estado, el que realizó el diputado federal y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados LIC. SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, estuvo hasta el presidente de MORENA, MARIO DELGADO y muchos compañeros diputados federales, así como líderes sindicales, empresarios y jóvenes que le apuestan fuerte a VERACRUZ; SERGIO está muy pegado al secretario de gobernación ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, gran amigo de FERNANDO PADILLA FARFÁN, muy contento con su relación… Me dio gusto saludar a DAVID VELASCO CHEDRAUI, feliz y enamorado de su esposa CAROLINA DE VELASCO, estuvieron en la comida del gobernador de Tabasco por su cumpleaños… TONATIUH POLA ESTRADA reportándose desde Huatusco, está enamorado… PACO PÉREZ y AMÉRICA DELGADO KAYSER rumbo al altar en este fin de año… BETO VILLARELLO AHUED feliz y enamorado de su novia ANDREA ROJAS… Kebagrill, comida libanesa, en Plaza Sol al 2293087986; si te gusta la comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… ALEJO y LOLY ORTIZ DE RODRÍGUEZ SOBEÓN excelentes amigos del CHOCHOL… Los cumpleañeros de hoy son JUANITO CASO, la NENA GÓMEZ, el POLLO PÉREZ FRAGA, CRIS MORENO, JUAN SANTIAGO CARVAJAL, el creador de jarochos; JACY MEZA, PEPE LORENZO, LOURDES GARIBAY, IRENE ARAGÓN y MARILÉ DE FLORENCIA; mañana jueves lo cumplen PACO MORALES, LUZ AMELIA BULNES TALAVERA, MARÍA ELENA CASANOVA, IVONNE ANDERSON, MARÍA MEZA, BETY GAMBOA, VALERIA VÁZQUEZ, NATALIA ULIBARRI KLOSS DE HAAZ y MARCEL VAN EYCK; el viernes MARILY TIBURCIO, MEMO YZACUR, SERGIO ROJAS, ERIKA BARRIENTOS, FRITZ RUIZ, CHRISTELLE FUENMAYOR, KONZTY ALLENDE, LETY VIVANCO, MARY CARMEN SALVATORI BRONCA, ESTEBAN WALISZEWSKI, ANDREA FLORES, JUANITA UTRERA y CLAUDINE REMES MAASBERG; el fin de semana RAFAEL ULIBARRI, PATY GONZÁLEZ, MARLENNE COLORADO, GABY CARVALLO, ILSE RODRÍGUEZ, DELIO SALAS, ARTURO PELÁEZ, BRIANDA ANETTE LACARRIERE y ANDREA GAYA, a todos muchas felicidades…

Ricardo y Maricela Pardo de Cahue, (enamorados)…

Bertha Ahued Malpica y David Macedo Santos, (amigos)…

Cuitláhuac García Jiménez, (gobernador)…

Beto Villarello Ahued y Andrea Rojas, (noviazgo)…

Tremendo fiestón y hasta mariachis en el bautizo de JULIA CAMIÑA RICON, ahí estuvieron los Puros HOJA REAL y los puedes encontrar en Querrevé, 1930, Deli Deli, El Estribo Cantina, Namik, Mardel y El Llagar… Viene el premio estatal de periodismo que otorga la CEAPP, entre los nominados están MIGUEL NOVOA MENDOZA, BEATRIZ ZABALETA PÉREZ, OSCAR PEDRO REYES CASTELÁN, VIOLETA PACHECO GARCÍA, ESAÚ VALENCIA HEREDIA y RAÚL OLIVARES PÉREZ, cabe destacar que todos tienen una gran trayectoria en el periodismo veracruzano, cualquiera de ellos será un digno ganador y represente… El equipo de ANÁLISIS que decidiremos quién será el ganador está conformado por ARACELY BAIZABAL ANDRADE, ELADIO CASTRO, ROGERIO PANO REBOLLEDO, DIEGO HERNÁNDEZ TEJEDA, HUGO GALLARDO SAN GABRIEL, RAÚL DÍAZ CRUZ, HÉCTOR BOCKER, IGNACIO GÓMEZ BRAVO y nuestro presidente de la asociación de periodistas RODOLFO HERRERA, quien estará como observador y moderador, él no votará; ya tenemos en nuestro poder todas las semblanzas para analizarlas y dar un resultado con total imparcialidad; el día de mañana nos reuniremos el equipo de análisis, y el 26 del mes en curso se entregará y se dará a conocer el resultado a los miembros de la CEAPP, saludos para SILVERIO QUEVEDO, presidente de la CEAPP; ALEJANDRA HERRERA y PATY GONZÁLEZ, comisionados de la misma institución… La famosa comida de los martes deliciosa… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL jarocho está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…