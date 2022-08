CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA derrotó a los BRAVOS de Juárez 2 a 1, con 2 golazos de HENRY MARTÍN, el goleador mexicano se enfila rumbo a CATAR; CRUZ AZUL fue goleado al igual que el LEÓN; en partido amistoso BARCELONA goleó 6 a 0 a los PUMAS, TOLUCA golea 3 a 1 a XOLOS, SAN LUIS pierde en casa con el NECAXA 2 a 1, PACHUCA le gana categóricamente a TIGRES 2 a 0; así la jornada 7 del fútbol mexicano; PUEBLA vs PUMAS quedó pendiente para el 23 de septiembre… El glorioso ÁGUILA de VERACRUZ estará abriendo serie en la capital del país hoy miércoles vs los diablos rojos del MÉXICO, primer lugar de la zona sur; el fin de semana estarán jugando en el BETO Ávila, sábado y domingo, y lunes, si fuera necesario; por segundo año consecutivo estamos en los play offs; olmecas de TABASCO irá vs TIGRES de QUINTANA ROO y pericos de PUEBLA vs leones de YUCATÁN, así la zona sur… TOROS de Tijuana van contra rieleros de AGUASCALIENTES, TECOLOTES de los dos laredos vs UNIÓN LAGUNA y ACEREROS de Monclova vs SULTANES de MONTERREY, así la zona norte; el primer play off será del 9 al 18 de agosto, la serie de zona será del 19 al 28 de agosto, la serie de campeonato del 29 de agosto al 6 de septiembre y la serie del rey del 9 al 17 de septiembre y termina la temporada 2022… En Namik comimos delicioso, por ahí saludé a ILSE RIANDE en espera de su primer bebé; el cónsul de España en Veracruz, PANCHO ARIAS, lo atendió personalmente el Chef, salió encantado, saludos a su esposa PEKA BELCHEZ DE ARIAS y sus herederas…

Juan Pablo Castuera Zubieta y Landa con Rosamary Exsome Miravete, (enamorados)…

Mauricio Muñoz y Claudine Castagne Thomas, (próxima boda)…

Hernán y José Mari Porres De La Miyar, (galanazos)…

Lolis Vives Iñiguez y María Perla de Rodríguez, (damas)…

Abrió sus puertas MOLA MOLONA… Comprometidos en matrimonio ROSAMARY EXSOME MIRAVETE y JUAN PABLO CASTUERA ZUBIETA Y LANDA, desde aquí los felicitamos y saludamos al diputado federal RICARDO EXSOME ZAPATA y a su esposa ROSAMARY MIRAVETE DE EXSOME, los más felices con la noticia… Planchadísimo Veracruz al teléfono 2292127516; los tacos de Novillero Grill en Mar Adriático esquina Costa Verde, y a media cuadra Moichic renta de vestidos… Se comprometieron en matrimonio CLAUDINE CASTAGNE THOMAS y MAURICIO MUÑOZ, muchas felicidades… Saludos para el cónsul general de España MANUEL HERNÁNDEZ RUIGOMEZ, realizando excelente papel al frente de la institución… LOLIS VIVES DE KAYSER y MARÍA PERLA DE RODRÍGUEZ, distinguidas damas veracruzanas… Hoy reabre Barra Sacrificios totalmente remodelada… ERIK PORRES BLESA y MARISOL DE LA MIYAR DE PORRES, feliz matrimonio, sus herederos HERNÁN y JOSÉ MARI PORRES DE LA MIYAR grandísimos… FERNANDO PADILLA FARFÁN trabajando fortísimo a nivel nacional, saludos al gobernador de Nuevo León SAMUEL GARCÍA, su esposa MARIANA RODRÍGUEZ CANTÚ realizando excelente labor en favor de los más desprotegidos… Kebagrill, comida libanesa, en Plaza Sol al teléfono 2293087986; si te gusta la comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… PAOLO y BELÉN HAAZ DE HAZAS estuvieron de fiesta el pasado fin de semana… JESÚS y PAULETTE PRÉSTAMO DE MUÑOZ DE COTE felices con la llegada de ELISA MUÑOZ DE COTE PRÉSTAMO, muchas felicidades… Mi cuñado HUGO FONSECA CASTELLANOS cumplió años y los festejó en familia, a su lado su esposa XÓCHITL ÁLVAREZ, así como la Dra. GUILLE CASTELLANOS, asistieron amistades del estado de MÉXICO… Cabagrill ya en el gusto de los veracruzanos en RUIZ CORTINES 525…

Samuel García y Fernando Padilla Farfán, (amigos)…

Paolo y Belén Haaz de Hazas, (presentes)…

Jesús y Paulette Préstamo de Muñoz De Cote con Elisa Muñoz De Cote Préstamo, (familia)…

Manolo y Adriana Hermida de Liaño, (matrimonio)…

JOSÉ LUIS LIMA FRANCO realizando excelente labor al frente de la secretaría de finanzas del gobierno estatal… JULIO HERNÁNDEZ apoyando al ÁGUILA de VERACRUZ… Nuestro buen amigo BERNARDO PASQUEL con todo apoyando al ÁGUILA de VERACRUZ, estará hoy y mañana en la capital del país apoyando al glorioso, y el fin de semana en el BETO ÁVILA… PEDRO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ feliz y enamorado de BRENDA HOWARD, nos preparó deliciosa paella, la mejor que he comido en mi vida, lo mismo opinaron mi esposa JACQUELINE y los anfitriones CHUCHO y ANDREA DE BARBES, con ellos MANOLO y ADRIANA HERMIDA DE LIAÑO, mi compa estuvo muy bailador, saludos para AMEDE y PAOLA ZABALGOITIA DE THOMAS… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… IKER REMENTERÍA MOLINA muy contento en compañía de ALINA FAYAD, hacen bonita pareja… Los cumpleañeros de hoy son ROSARIO SOUSA RODRÍGUEZ, Reina del Carnaval de VERACRUZ 2004; SERGIO PÉREZ CALDERÓN, TETO PÉREZ, nuestro compañero periodista RAÚL LÓPEZ GÓMEZ, el abogado JESÚS SOTO, MAYELA CERVANTES, CECIL COOPER REQUEJO, NAYELI ROMÁN, PAOLA SILVA, RENÉ RAMÓN VALENCIA, ROSA GUADALUPE SARRI, CHUCHO SALGADO, CRISTY FERREIRA y MERCEDES DEL PUERTO BRITO; mañana jueves PAULINA VEGA LARA, ROSA ACOSTA, BRENDA BAIZABAL, GÉNESIS CARBAJAL, DIANA PANTOJA y JULIETA BENVENUTTI; el viernes DALIA GARCÍA PENSADO, lo cumpliría FALLO CAMACHO, descanse en paz; SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, GABY HERMIDA, SERGIO MARTÍNEZ, JOSS CLAUDE, CITLALI SANZ, MARÍA FERNANDA FUENTE, KENYA BOGGS, JORGE XILOTL y PAMELA FERNÁNDEZ ORTIZ, recordamos con cariño a su papi el famoso PACORRO; el fin de semana CESYA GONZÁLEZ, NÉSTOR MORA, PATRÍCIA LÓPEZ, ALE QUESADA, SARAI MORALES, URIEL UTRERA, VERÓNICA ANDRADE, BERTHA GISELA FENTANES, YESSI CASTRO, HERNÁN CALDERÓN, NATALIA RUIZ y ANABEL GIL RULLÁN, a todos muchas felicidades…

Chucho y Andrea de Barbes, (anfitriones)…

Amede y Paola Zabalgoitia de Thomas, (disfrutando)…

Alina Fayad e Iker Rementería Molina, (felices)…

Lic. Tomás Escudero Campos celebrando un año más de vida en compañía de su esposa Bióloga Elvira Quintero Hernández, sin faltar su familia y amigos.

SERGIO GUTIÉRREZ LUNA dio su informe de actividades como presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados, se dieron entrada a más de 2,000 iniciativas, se realizaron 194 dictámenes, más de 1,000 proposiciones, 131 minutas, hubo 72 sesiones, se realizaron 25 foros de parlamento abierto en resumen una gran labor del veracruzano SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, se le quiere al político oriundo de MINATITLÁN… El vigésimo primer torneo de pesca de MARLÍN que organiza el Club de Yates de esta ciudad será en honor de MARILÚ “la güera” REQUEJO DE ÁLVAREZ DE DÍAZ… El gober CUITLÁHUAC GARCÍA apoyando al BEISBOL veracruzano… DISTRITO BOCA una realidad en esta zona conurbada, espérela… En Querrevé todo delicioso, pregunten por los Puros HOJA REAL, también los puedes encontrar en Deli Deli, El Estribo Cantina, Namik, Mardel, 1930 y El Llagar… La serie EL MANIFIESTO sensacional en NETFLIX, se las recomiendo, son 3 temporadas y vendrá una cuarta… CRISTINA CUÉLLAR 26 y 27 de noviembre del 2022 en el salón de Reinas del Club de Leones… Los TIGRES del NORTE el viernes 7 de octubre en las instalaciones de la Expo feria YLANG YLANG, ya pueden comprar sus boletos en Farmacias del Ahorro, en Innova sport y El Palacio de Hierro… A los 73 años de edad fallece la actriz y cantante OLIVIA NEWTON JOHN… Comenzó la búsqueda de la nueva MxU 2023, tú puedes representar VERACRUZ en el certamen nacional… SAMANTHA HERRERA estuvo por este puerto y disfrutó Namik… 10 de septiembre las leyendas del VERACRUZ vs las leyendas del AMÉRICA en el BETO ÁVILA… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…