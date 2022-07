CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El ÁGUILA de VERÁCRUZ está jugando pelota de muchos kilates, hoy el segundo de la serie a las 19:30 contra generales de DURANGO, el fin de semana jugarán en la CDMX contra DIABLOS, serie roja en la capital del país, se han notado los cambios en la dirección general del equipo con la llegada de HÉCTOR ETIENNE TORRES FITCH… Un éxito rotundo la presentación de GERRY en Namik con su tributo a LUIS MIGUEL, la cena excelente y los vinos deliciosos; ahí estuvieron los agentes aduanales y salieron complacidos con las delicias que les preparó el Chef Erik Guerrero Arias… Hoy AMÉRICA vs MANCHESTER CITY, el 26 jugarán vs REAL MADRID… Faltan solo 2 días para mi cumpleaños CHOCHOLERO, y 6 para el de mi adorada JACQUELINE… Cumplió XV años BELÉN LAGUNES DE LA FUENTE, lo festejó con misa de acción de gracias y reunión familiar, saludos a su mami MARILÚ DE LA FUENTE RIVERA y a sus abues MANOLO y LOURDES RIVERA DE DE LA FUENTE… En agosto DISTRITO BOCA, espérela… Estuve en Cabagrill y muy buena cena y ambientazo en RUIZ CORTINES 525, reservaciones al 2295381271… Graduada CHEMITA GARCÍA ORTEGA, heredera de TOÑO GARCÍA e IRASEMA ORTEGA FLORES… EMILIO BLANCO LLORCA todo un galanazo a sus 15 años de edad el heredero de ALEX BLANCO y CELINE LLORCA DE BLANCO, saludos a su hermanita ELISE… Saludos para ALBERTO y CLAUDIA HAAZ DE MARTÍNEZ, así como a su familia… EDER GÓMEZ ÁLVAREZ feliz y enamorado de LILIANA GUTIÉRREZ LÓPEZ-FLORES, festejaron el cumpleaños de EDER con amigos y seres queridos, hacen bonita pareja… En El Río de la Plata se come delicioso, les recomiendo el buffet de los miércoles y domingos… De las jóvenes que se destacan en el jet set jarocho y poblano es SOFÍA GONZÁLEZ LUNA…

Belén Lagunes De La Fuente, (quinceañera)…

Chemita García Ortega, (graduada)…

Liliana Gutiérrez López y Eder Gómez Álvarez, (noviazgo)…

Ana De La Reguera, (exitosa)…

ANA DE LA REGUERA feliz ya que este viernes se estrena la segunda temporada de ANA LA SERIE, muy contenta NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO… Planchadísimo Veracruz al 2292117516; tacos en Novillero Grill ubicados en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE, y a media cuadra, Moichic renta de vestidos… Saludos a FELISA GAVILÁN, joven emprendedora… MILLO GUTIÉRREZ DE CASTRO y su heredera SAMIRA CASTRO GUTIÉRREZ luciendo espectaculares en reciente evento social en la ciudad de las aguas alegres, saludos a DON ABELARDO CASTRO CHACUR… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOSM, síganme en @NACHOCHOLNEW… Éxito rotundo la exposición de personas con discapacidad visual en el Sanatorio Español denominada BODEGONES, FLORES y PAISAJES, saludos a los miembros del Centro de Educación Especial de Trastornos Visuales A.C., visítela, la entrada es gratuita… Este próximo 30 de julio MEMO RUIZ en una noche bohemia en la casa museo de Agustín Lara a partir de las 21:30 horas… MIRANDA KAYSER MELGAR feliz en sus 5 añitos, su abue LOLIS VIVES DE KAYSER encantada con sus nietas, saludos a ISABELLA y a sus papis FALLITO y RACHEL… La tarde pastelera y bingo organizada por CESYA GONZÁLEZ un exitazo… Comí en MARDEL exquisito en compañía de mis amigos MANOLÍN y BLANCA CALVIÑO DE LÓPEZ, con ellos su heredero BORJA, así como los arquitectos RICARDO CAHUE y MARICELA PARDO, la comida de diez, la atención muy buena y una vista espectacular, enhorabuena para ABRAHAM GUILLÉN, me comentaron que Mardel es el único restaurante veracruzano reconocido por la STAR WINE LIST por la calidad de vinos que ofrece… ANDREA REQUEJO ABASCAL guapísima y grandísima, saludos a sus papis KIKO y VIVIANA ABASCAL DE REQUEJO… Este viernes inicia la fiesta patronal en honor a SAN CHARBEL, habrá eucaristía, exposiciones, conferencias impartidas por el rector de la UCC el padre y Dr. JOSÉ MANUEL ASÚN JORDÁN e IVONNE MORENO USCANGA, habrá mañanitas y varias actividades más, los festejos culminarán el 24 del mes en curso… Muy felicitada y festejada la LIC. ALMA ROSA PEÑA CANTELLANO DE CEBALLOS por cumplir un año más de vida, la esposa del LIC. SANTIAGO CEBALLOS, lo festejaron en prestigiado restaurante de la capital del estado…

Millo Gutiérrez de Castro y Samira Castro, (distinción)…

Andrea Requejo Abascal, (bellísima)…

Lic. Francisco Arias y Alberto Ramírez Capo, (festejos)…

ROBERTO AHUED LOMELI muy festejado por su cumpleaños, así como PAMELA MOLINA DE REMENTERÍA, esposa del senador JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO, lo festejó en familia con sus seres queridos… ROSARIO GÓMEZ BARQUÍN también muy festejada, saludos a su mami CHARITO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ, y DOÑA ROSA… En Al Bahía se come delicioso, están en plaza El Dorado; y comida libanesa en Kebagrill de plaza Sol, reserva al 2293087986… PANCHITO ARIAS festejará a su papi en unos días, el destacado abogado y notario DON FRANCISCO ARIAS GONZÁLEZ sus 85, su nuera la PEKA BELCHEZ DE ARIAS y sus nietas por el viejo continente… El TOPY RAMÍREZ CAPO sigue festejando su cumpleaños, saludos a su esposa CLAUDIA DOMÍNGUEZ… HECTOR y ERIKA GUERRERO DE CAZARÍN felices con la llegada de su heredero MATÍAS, saludos a los abuelos… FELILLO MALPICA VALVERDE sigue muy felicitado en esta ocasión con su heredera MARIÁN MALPICA BADA, joven encantadora como su mami, saludos a ÁNGELES… Los cumpleañeros de hoy son MARISSA OBRAJERO, ELIZABETH LÓPEZ, HUGO CAPETILLO, ELIA MONTERO, ORLANDO MIRAVETE, MARTHA RALERO, PAULINA VILABOA y CARY ANDERSON DE MARTÍNEZ; mañana PEPE LUIS LAZO, JORGE GARCÍA, ARA DÍAZ, MARIANA LEÓN, MEMO RERGIS, TAVO PÉREZ GARAY, MONSE RENTERÍA, ELSY PÉREZ GAZQUE DE MOLINA y LIZET MARÍA; el viernes ALICE PALACIOS, ALFREDO GANDARA, PEPE TOÑO MANSUR BELTRÁN, LAUREANO BRIZUELA, LINES REDONDO DE VENTA, MARICELA PARDO, MARILYN CHAGOYA TRIANA, JOSELYN CAMPILLO, ANEL FABIÁN, NACHO AGUILERA, NANCY MANTECÓN y quien esto escribe, se recibe toda clase de regalos; el fin de semana GABRIELA REMES, ÁNGEL RUIZ, KARLA CONTRERAS, OLGA ALVA, OLGA VARGAS, CHIPI RULLÁN, JULEN REMENTERÍA, quien tendrá pachangón en su residencia del estero este próximo viernes, y MIRIAM CARBALLO GALLARDO; a todos muchas felicidades… Saludos a MARIANO ACOSTA… Un éxito el derby de jonrones y el juego de estrellas de las ligas mayores… BERNARDO PASQUEL un empresario exitoso, nos tiene muchas sorpresas muy pronto… ELÍSEO MORFÍN trabajando muy bien en la promoción del ÁGUILA de VERACRUZ… Saludos para SALVADOR MANZUR DÍAZ, felizmente casado con LUCHY BONILLA DE MANZUR, está ya de vacaciones… CARLOS RAMÍREZ CAPO feliz y enamorado de su esposa VANESA LOBEIRA DE RAMÍREZ… KIKO y MERCEDES MARTÍNEZ DE AJA, un matrimonio muy querido en esta zona, saludos a sus papás DON BENJAMÍN y MARISOL OTEGUI DE AJA, disfrutando de la madre patria en compañía de TOÑO y KIKIS AJA DE QUIJANO… GONZALO MEDINA realizando excelente labor al frente de la FGR delegación Veracruz… ARTURO LARA se dejó ver por este puerto en compañía de amigos…

Héctor y Erika Guerrero de Cazarín con Matías Cazarín Guerrero, (familia)…

Miranda Kayser Melgar, (5 años)…

Marián Malpica Bada y Félix Malpica Valverde, (disfrutando)…

Héctor Etienne Torres Fitch, (director general del Águila)…

El problema del AGUA en el norte y centro de la República está alcanzado niveles muy graves, los focos rojos se han prendido… El tren maya con todo y los amparos se sigue construyendo; problemas y más problemas en nuestro país… SASHA DIEZ BARROSO sigue adelante con su demanda en contra de LUIS DE LLANO, lo que pide SASHA es una disculpa pública e indemnización que donará a una institución que proteja a la mujer… Muchas felicidades por su cumpleaños para VÍCTOR GUTIÉRREZ, heredero de SERGIO y DIANA DE GUTIÉRREZ LUNA… Pregunten por los puros HOJA REAL en Deli Deli, Namik, Mardel, Querreve, El Estribo Cantina y El Llagar… ALE CEBALLOS y MONSERRATH DÍAZ guapísimas… Barlovento eventos el mejor lugar para organizar y disfrutar tu evento… Este 28 de julio el archivo de INDIAS Veracruz- Sevilla las dos orillas están invitando a la ceremonia de presentación del programa 2022-2026 y firma de convenios de donación y colaboración en materia cultural el evento será el jueves 28 de julio a las 19 horas en el auditorio de la asociación de agentes aduánales de esta ciudad, gracias al CP. VÍCTOR GARDOQUI ZURITA por la invitación… El dominicano JUAN SOTO de los nacionales de WASHINGTON gana el derby de jonrones en las grandes ligas dejando en el camino a JULIO ORTIZ una final dominicana… DANY NOGUEZ excelente con sus cápsulas deportivas… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí ADIÓS…