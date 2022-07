CHOCHOL JAROCHO

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA empezó como es costumbre, perdiendo partido importante y empatando otro, hoy hay juego de media semana vs TOLUCA; la tercera fecha del campeonato de la liga MX… El ÁGUILA bien y de buenas, de sus últimos 7 juegos han ganado 6 y perdido uno, hoy el segundo de la serie a las 19:30 horas, ahí estaremos en el BETO Ávila, enhorabuena para DAVID REYES, está lanzando candela y el cerrador YAPSON GÓMEZ espectacular; el más feliz BERNARDO PASQUEL, así como su director general HÉCTOR ETIENNE TORRES FITCH, está trabajando muy bien; hoy UNIVERSITARIOS GRATIS, mañana LADIES NIGHT todas las damas gratis, el viernes los boletos a 70 pesos, el sábado los precios regulares y el domingo todos los NIÑOS GRATIS… Namik ubicado en primero de mayo a media cuadra del boulevard, el restaurante donde encontraras exquisitos platillos elaborados por el Chef ERIK GUERRERO ARIAS… ANA KARINA RAMÍREZ DE RAMOS feliz en compañía de su heredero MAXIMILIANO RAMOS RAMÍREZ, es todo un galanazo, saludos a su esposo IVÁN RAMOS MANGE, aprovecho para saludar a los abuelos el LIC. RAÚL RAMOS VICARTE y COQUIS MANGE DE RAMOS… Un saludo a SERGIO GONZÁLEZ, todo marcha muy bien en Las Anitas… ALBERTO y CLAUDIA DOMÍNGUEZ DE RAMÍREZ felices y orgullosos de su heredero ALBERTO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, culminó brillantemente sus estudios de Kinder…

Maximiliano Ramos Ramírez y Ana Karina Ramírez de Ramos, (felices)…

Alberto Ramírez Domínguez y Alberto Ramírez Capo, (graduación)…

Paulina Moral Cazarín, (encantadora)…

Iker y Adriana Fonseca de Calderón, (vacaciones)…

Anunciaron el alcalde boqueño JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL y su esposa MELINA RIVERA DE UNANUE el programa de actividades de los festejos en honor a nuestra señora SANTA ANA, arrancan este 28 de julio con la actuación de MARÍA JOSÉ y CHUCHO RIVAS, el 29 estará la banda EL RECODO, el 30 al mediodía DORISMAR será la madrina y estará el grupo MERENGLASS, por la noche MARIO BAUTISTA, y el 31, el día de mi santo, estará AARÓN y su grupo ILUSIÓN, la mejor fiesta en lo mejor de VERACRUZ, cheque usted cartelera, habrá un sin número de actividades, presiden estos festejos la doncella del mar PAMELA REYNOLDS VERA y sus princesas ITZEL ENRÍQUEZ ZAMUDIO y DARLA KENISHA CALVIÑO PARDIÑO… PAULINA MORAL CAZARÍN luciendo espectacular, saludos a sus papis… 15 de julio, en la cafetería Don Justo del Sanatorio Español, la exposición plástica BODEGONES, FLORES y PAISAJES, participan MARÍA DEL CARMEN AZAMAR, CONCEPCIÓN BUSTOS, FÉLIX MANUEL CÁCERES, PABLO CRISTINO, PAULINO LARA, SERGIO PRADO, OSCAR RIVERA, HÉCTOR ROMERO, ROGELIO RUIZ, ROCÍO ARACELY VALDEZ, IRMA VELA y LUCÍA DE LA PAZ VELA, gracias a IVONNE MORENO por la invitación, el evento es este viernes a las 18 horas en la Beneficencia Española… IKER y ADRIANA FONSECA DE CALDERÓN vacacionaron en la madre patria, gracias por mi gorra del REAL MADRID… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, si te gustan los tacos, Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE, y a media cuadra se encuentra Moichic, renta de vestidos para todos los gustos… Saludos al DR. ROMÁN GARZÓN LOYO y a su esposa MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN, están felices con su nieta ROMINA, saludos a su mami ROMINA GARZÓN RODRÍGUEZ… En El Río de la Plata los mejores buffet de mariscos miércoles y domingos… Siguen disfrutando de su travesía por el mundo ALEJANDRO y BERNABETH IRIGOYEN, después de tres años retornaron a este puerto y la recepción fue monumental en el Club de Yates VERAMAR, gentil anfitrión como siempre GOYITO CHEDRAUI BOLADO…

Romina Garzón Rodríguez y Romina Garzón Jr., (lindas)…

Aída Cuenca, (ex reina)…

Marisela Santos de Wey y Antoine Wey Santos, (encantadores)…

AÍDA CUENCA, ex Reina del Carnaval de Veracruz en el 2011, está presente en los CHOCHOLAZOS… COSI AILLAUD guapísima… ANTOINE WEY SANTOS todo un galanazo, saludos a su mami la odontóloga MARISELA SANTOS ABASCAL, así como a su abue la Dra. MARISELA ABASCAL DE SANTOS… LUISA PÉREZ BISTENI, guapísima la joven tuxpeña, saludos a su familia… PAMELA DÍAZ UTRERA, la Reina Infantil del Carnaval veracruzano luce espectacular, la jovencita cumplió con todos sus compromisos, no como otros y otras que inventaron mil pretextos para no salir en los desfiles de Carnaval… JAVI AILLAUD lo vimos muy elegante el fin de semana en compañía de su novia SOFÍA RIGANTI, hacen bonita pareja… Ayer fue el día del abogado, muchas felicidades para todos, sabemos que lo disfrutaron en familia… MIRANDA MALPICA RODRÍGUEZ ya rumbo a AUSTRALIA… Hoy es cumpleaños de MARIMAR COBO BARQUÍN, lo festejará en familia, saludos a sus papis DON JOSÉ LUIS COBO y MARIBEL BARQUÍN DE COBO, desde Xalapa su tío TITO BARQUÍN GORNÉS le desea muchas felicidades… KARLA BANDERAS VAILLARD trabajando muy bien con sus terapias… Los cumpleañeros de hoy son ELISA CABALLERO, EDNA HAAZ, KELY RUIZ, YEDITH CABALLERO, JORGE LEÓN, MARIMAR COBO, CLAUDIA VALERIO y MICHELLE EVANS; mañana lo cumplirán la ARQ. ROSARIO BARROS LLORENTE, ÁNGEL PERALTA MARTÍNEZ, OLI GÓMEZ, LUIS CARLOS ACUÑA y CAROLINA BALDERAS; el viernes TOÑO DE LA FUENTE, ERICK URIETA, ENRIQUE GALINDO, EDER GÓMEZ ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ NAVARRO, PAULINA SALINAS, ALICE SIADOUS DE MORENO, LORENA GONZÁLEZ, ULISES RAMOS, PAULINA CABALLERO, MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ, FABY CUERVO, VANESA SANDOVAL, ADA SUNI ARZAMENDI, JACQUELINE HERRERA, LORENA CALVO, OFELIA ORTIZ y ALBERTO TOPY RAMÍREZ CAPO; el fin de semana LARISSA AZNAR, CARLOS SORIANO, TANIA JIMÉNEZ, IRASEMA ORTEGA FLORES, NANCY GÓMEZ, JORGE HUBARD y ROSSANA ORTEGA, a todos muchas felicidades… ALEJO RODRÍGUEZ ORTIZ y MARIANA BUJAIDAR, una feliz pareja enamorada… DJOKOVIC gana el abierto inglés en WIMBLEDON… NADAL abandonó la competencia… TOÑO LASTRA FACES y CHRISTELLE THOMAS formalizaron su matrimonio, muy pronto su enlace matrimonial…

Cosi Aillaud, (sensacional)…

Luisa Pérez Bisteni, (tuxpeña)…

Pamela Díaz Utrera, (belleza)…

Darla Kenisha Calvillo Pardiño, Pamela Reynolds Vera e Itzel Enríquez Zamudio, (Doncella y princesas de Santa Ana)…

DISTRITO BOCA una realidad, espérela el 15 de agosto… La XEW hace reconocimiento a la primera actriz SILVIA PINAL… MÉXICO eliminado también del PRE mundial femenil, el fútbol mexicano en serios problemas… El TOUR de FRANCIA en su máximo esplendor, culmina este próximo 24 de julio… MAGO RODAL y DANY NOGUEZ triunfando en la capital del país… A fin de mes MANE DE LA PARRA en LA CASONA en un show para recordar, por ahí estaremos… CRISTY CHÁZARO DE HERNÁNDEZ muy felicitada por su cumpleaños, saludos a FLAVIO HERNÁNDEZ CANO… NORMA MAROÑO LÓPEZ guapísima nuestra vecina, saludos a sus papis… ROSA ETHEL la coordinadora de MxU Tabasco guapísima y muy elegante… Felicidades a LUPITA JONES GARAY por el éxito obtenido en USA, pronto estará en VERACRUZ dando posesión a quien llevará las riendas de MxU… Cenamos delicioso en La Gran Dictadura, gracias por las atenciones a WILLY GONZÁLEZ AUBRY, participó activamente en la gran fiesta de los veracruzanos hace 25 años, al igual que el TUCÁN TEJEDA y KARIM PALOMBA… Va nuestro pésame a la familia PICHARDO FERNÁNDEZ por el fallecimiento de su mami la LIC. DOLORES FERNÁNDEZ CONTRERAS, DOÑA LOLITA como le decíamos sus amigos, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, descanse en paz… Siguen los buenos comentarios por los 50 años en el béisbol mexicano de JOSÉ ANTONIO MANSUR GALÁN, sus herederos y familiares felices con los reconocimientos que su señor padre ha recibido… Faltan exactamente 9 días para mi cumpleaños y 13 días para el de mi esposa JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ… Se casan ANA LAURA DE LA LLAVE MABARAK y RODRIGO MARTÍNEZ ANDERSON este 27 de mayo 2023, felicidades… Pregunten por los Puros HOJA REAL, los puedes encontrar en Querrevé, Deli Deli, El Llagar, Namik, Mardel y El Estribo Cantina… Este 16 de julio, en Namik, GERRY tributo a LUIS MIGUEL, no se lo pueden perder… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como MÁS LATINA 96.5 de FM, de lunes a viernes 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…