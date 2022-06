CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! La selección mexicana sub 20 goleó a Puerto Rico en el PRE mundial de Concacaf, la selección femenil en partido amistoso goleó a PERÚ, CRUZ AZUL, en penales, gana al ATLAS, el campeón de CAMPEONES… En la entrega del balón de ORO, en donde estuvo PABLO MONTERO, lo más destacado fue el mejor jugador de la temporada CAMILO VARGAS del ATLAS, este equipo fue de los más premiados, mejor delantero para el francés ANDRÉ PIERRE GIGNAC de los tigres, DIEGO COCA el mejor técnico, el novato del año JORDAN CARRILLO del santos, mejor lateral KEVIN ÁLVAREZ del Pachuca y así muchos galardonados, el 1 de julio inicia la liga MX… En Namik todo excelente y la atención del Chef ERIK GUTIÉRREZ ARIAS, por ahí estaremos festejando a SALVADOR MANZUR, lo saludé por el beis en compañía de su esposa LUCHY BONILLA DE MANZUR; ganó el juego el águila, hoy están jugando en OAXACA, regresan al nido este 1 de julio vs los toros de TIJUANA; habrá 21 juegos en casa en el mes de cumpleaños…

Beatriz Eugenia Acosta, (guapísima)…

Mariana Osorio, (disfrutando)…

Isabella Figueroa, (espectacular)…

Carolina Balderas Pérez, (jarocha)…

Éxito rotundo el torneo de golf FESTIVAL VELAS LATINOAMÉRICA VERACRUZ 2022, realizado en las instalaciones del campo de golf de la heroica Escuela Naval Militar, agradecimiento especial por todo el apoyo al vicealmirante JUAN MARTÍN ÁGUILAR MORALES, director de la HENM; participaron 66 jugadores, un saludo al comité organizador que estuvo presidido por JOSÉ CARLOS POO GIL, RAFAEL AGUIRRE, Cap. RAFAEL HERNÁNDEZ y JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ, coordinaron todo a la perfección; un gustazo saludar a GERRY POO GIL, apoyaron al evento con tiendas CONTINO y sistemas Contino, así con la comida de premiación con el hotel Howard Johnson, tuvimos el honor de conducir la ceremonia de premiación, los oyeses fueron ganados por NÉSTOR MORA y SILVIA ESPINOZA, en la entrega de premios a los ganadores me acompañó el vicealmirante JUAN MARTÍN ÁGUILAR MORALES, director de la HENM, que por cierto está cumpliendo 125 años de su fundación; el tercer lugar fue para FRANCISCO IÑIGUEZ, RAFAEL MONASTERIO y JORGE CAMPA, iban muy bien uniformados; el segundo lugar fue para JOSÉ DE LEÓN, NÉSTOR MORA y JOSÉ PALOMINO; los campeones fueron SILVIA ESPONOZA, FELIPE MARTÍNEZ y ENRIQUE AMADO; el evento resultó espectacular, todos salieron con regalos con las rifas e inclusive el director de la heroica institución invitó a la sociedad veracruzana a visitar el campo de golf para darle mayor realce a los eventos; ayer culminó con mucho éxito el festival, el Velero GLORIA de COLOMBIA ya partió y hoy partirán los restantes el CISNE BRANCO de Brasil, el LIBERTAD de Argentina, el capitán MIRANDA de Uruguay y el CUAUHTÉMOC de MÉXICO… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, si te gustan los tacos, Novillero Grill en Mar Adriático esa Costa Verde, y a media cuadra Moichic renta de vestidos para esta época de graduaciones, luce espectacular y no gaste una fortuna… Se nota la mano de HÉCTOR ETIENNE TORRES FITCH al frente de la dirección general del ÁGUILA de VERACRUZ, sin dudarlo un gran acierto de BERNARDO PASQUEL… Saludos especiales para FERNANDO PADILLA FARFÁN, está trabajando muy bien a lo largo y ancho del territorio nacional, saludos a su familia… BEATRIZ EUGENIA ACOSTA guapísima… Recordamos con mucho cariño y afecto a su papi DON RAFAEL ACOSTA CRODA, descanse en paz…

Manolo y Alina Fernández de Santa Paula con Bruno y Gala Santa Paula Fernández, (familia)…

José Eduardo y Valeria Sánchez de Díaz con Marcelo y José Eduardo Díaz Sánchez, (familia)…

Adriana Abdeljalek y Marilú Acevedo, (profesionales)…

En El Río de la Plata el buffet de mariscos hoy y los domingos está espectacular… A TOÑITO RUIZ ZURITA le gusta el béisbol, por ahí me lo encuentro muy seguido… MARIANA OSORIO una de las excelentes reporteras en la época del PIRI cuando fue director de TELEVER, tengo rato de no verla… DISTRITO BOCA DEL RÍO en breve… ERIKA y MÓNICA DE UNANUE estuvieron ayer en Boca del Río, se vivió la experiencia ENTOS EXPERIENCE en BEAUTY MARKER, mayores informes al 477-729 -1834 o 2227 -708 -6145, saludos a MELY… ESTEFANÍA ABREGO DE VALENCIA, una joven mamá muy deportista, saludos a la familia en especial a su esposo ALFONSO VALENCIA… BEGOÑA ZÁRRAGA ABASCAL cumplió 16 años, es heredera de RAFAEL y CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA… Saludos al ARQ. RICARDO CAHUE y MARICELA PARDO, son excelentes anfitriones… JOSÉ MANUEL y FERNANDA AARÚN DE CAMIÑA preparando maletas, en breve estarán volando a la madre patria con la sobrina ALENA, les deseamos buen viaje y saludos para ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA… ISABELLA FIGUEROA guapísima, ella radica en la capital del país, es una excelente cantante y modelo, saludos a su papi FERNANDO FIGUEROA… CAROLINA BALDERAS PÉREZ de las veracruzanas que han destacado en el jet set nacional… Una familia que me dio gusto saludar en la puesta en escena de EL MAGO DE OZ fueron MANOLO y ALINA FERNÁNDEZ DE SANTAPAULA, su heredera GALA bailó muy bonito, gustazo saludar a su hermano BRUNO… JOSÉ EDUARDO y VALERIA SÁNCHEZ DE DÍAZ felices en su matrimonio, sus herederos grandísimos, saludos a JOSÉ EDUARDO y MARCELO DÍAZ SÁNCHEZ, los abuelos felices, saludos a SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ… MELINA RIVERA DE UNANUE desarrollando un excelente papel al frente del DIF BOQUEÑO, está muy activa y feliz de la vida sirviendo a BOCA DEL RÍO, en la foto con mi esposa JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ, estuvo feliz por el puerto y me acompañó a todos los CHOCHOLAZOS… RENÉ y LUPITA DE JÁCOME disfrutaron del espectáculo de FRANCISCO CESPEDES y hasta foto hubo… LULÚ VERDE guapísima disfrutando las playas de Cancún… EUSEBIO SALCES rato de no verlo, saludos a su mami LOURDES HOYOS y su abue MALENA BARRÍA DE HOYOS… JUAN y VICKY DE HOYOS felices y orgullosos de sus herederos… El campeón JULIO FURCH fue intervenido quirúrgicamente y estará fuera dos semanas del ATLAS… ADRIANA ABDELJALEK de las encargadas del registro civil más guapas del estado, en la foto con MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ, reina de la belleza mexicana… LUPITA JONES estará muy pronto por este puerto para dar a conocer quién será quien lleve las riendas de MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ….

Nacho Gómez, Vicealmirante Juan Martín Aguilar Morales, José Carlos Poo Gil, Rafael Aguirre, José Antonio Gutiérrez y Cap. Rafael Hernández, (exitoso torneo de golf)…

Melina Rivera de Unanue y Jacqueline Fonseca de Gómez, (guapísimas)…

Beatriz Gutiérrez Muller de López y Almirante José Rafael Ojeda Durán (exitoso Festival Velas Latinoamérica Veracruz 2022)…

Paul y Paty Loya de Graham, (matrimonio)…

Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMO; síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Un gusto tener en los CHOCHOLAZOS jarochos a la señora BEATRIZ GUTIÉRREZ MULLER DE LÓPEZ OBRADOR en una de sus visitas a este puerto saludando junto con el almirante secretario de marina JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, lo felicitamos por el éxito del festival LATINOAMÉRICA Veracruz 2022… JORGE BUENO y LUIS PONTÓN estuvieron por esta zona conurbada… PAUL y PATY LOYA DE GRAHAM felices y enamorados radicando en el norte del continente americano… Hubo rumbata de carnaval, hubo comentarios encontrados… Muchos cambios en el CARNAVAL de este año, esperemos sea para bien; quitaron el desfile náutico, quitaron un paseo, el Carnaval es la máxima fiesta de los veracruzanos y mucha gente se nos ha acercado que están un poco inconformes, trataré de platicar con el POLLO PÉREZ FRAGA pero dudo que se pueda hacer algo, ya todo está muy avanzado, tristemente mucha gente planeo sus vacaciones en estas fechas de CARNAVAL y muchos, los que tienen recurso económico, partirán; los que no tenemos nos quedaremos como siempre, inclusive trabajando, este año estaré trasmitiendo el segundo desfile de carros alegóricos a las 10 de la mañana a través de MÁS LATINA 96.5 de FM, sé el gran esfuerzo que está realizando el POLLO PÉREZ FRAGA al frente del comité, la verdad un esfuerzo sobre humano, SIN DINERO no se puede hacer una fiesta de esta magnitud, lo digo con conocimiento de causa pues he apoyado al carnaval desde 1984, inclusive fui presidente del comité en el 2001 y Rey del Carnaval en el 2004, ojalá y todo salga como mandan los cánones… Los cumpleañeros de hoy son JORGE HINOJOSA, PAOLA RAMOS, JUAN CARLOS CASSOU, PEPITO MORALES, ANA CALDERÓN DE LA BARCA, SABRINA ZÁRATE, LUIS PELÁEZ y DARIO CORTÉS GARCÍA; mañana lo cumplen TOÑO GONZÁLEZ, SEBASTIÁN BRAVO, RAMÓN SÁNCHEZ, ALESSA MORA, LAURA ROJAS; el fin de semana ANTONIO MORALES, MIGUEL LAMOTHE, MARU CHÁVEZ, JOSÉ ANTONIO SAQUI, GIOVANNA BARCELATA y RICARDO GUZMÁN, saludos hasta NY; a todos muchas felicidades… IKER y ADRIANA FONSECA DE CALDERÓN partirán de vacaciones rumbo al viejo continente, sin dudarlo se la van a pasar muy bien enhorabuena… RAMÓN ÁLVAREZ FONTÁN realizando un extraordinario papel en el gobierno federal… Pregunten por los puros Hoja Real en Querrevé, Namik, Deli Deli, Mardel, El Llagar y El Estribo Cantina… MIRIAM CARBALLO GALLARDO espectacular en los papaquis… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en ELDICTAMEN decano de la prensa nacional, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…