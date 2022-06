CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! CHECO PÉREZ logra un segundo lugar importantísimo en AZERBAIJAN detrás de su compañero de equipo VERSTAPPEN, líder de la fórmula uno con 150 puntos detrás con 129 puntos del mexicano SERGIO “Checo” PÉREZ, ambos de la escudería RED BULL; en tercer lugar va LECLERC con 116 puntos de la escudería FERRARI; un gran año está resultando para CHECO PÉREZ este 2022, enhorabuena… Vienen partidos importantes para el AMÉRICA, enfrentarán en julio al CHELSEA, este partido será el 16 de julio en nevada USA; el 20 jugarán en Houston USA contra el campeón de la liga premier MANCHESTER CITY, y el 26 de julio San Francisco USA, se enfrentarán al campeón de la liga española y de la CHAMPIONS REAL MADRID; los equipos grandes de Europa contra el equipo grande de AMÉRICA… El ÁGUILA DE VERACRUZ en plan grande, ya se le ganó la serie a TABASCO y hoy están jugando en YUCATÁN, el fin de semana en Monclova el juego de estrellas en donde los emplumados estarán representados por los pitchers DAVID REYES y JASONP GÓMEZ, así como por el vuelacercas JESÚS “El cacao” VALDEZ; regresan al nido hasta el 25 de junio contra saraperos de SALTILLO… Del 23 al 28 de junio el festival VELAS LATINOAMERICA 2022… También el Torneo de Pesca del Sábalo de Plata en la marina VERAMAR, sede del Club de Yates VERACRUZ, será todo un éxito en su edición 57… REBECA ARÉVALO REVA se ha dejado ver con REYNALDO BERNARDI MANICA, hacen bonita pareja… Un exitazo GERRY en Namik, la comida deliciosa y el ambiente espectacular, la atención personalizada del chef ERIK GUTIÉRREZ ARIAS sin lugar a dudas un plus… Ya viene el CARNAVAL de VERACRUZ del 1 al 5 de julio, hubo papaqui en Boca del Río y fue un exitazo, la presencia del alcalde JUAN MANUEL y su esposa MELINA RIVERA DE UNANUE le dio realce al evento, tuvieron como invitada especial a la alcaldesa del puerto jarocho PATY LOBEIRA DE YUNES, enhorabuena para el POLLO PÉREZ FRAGA que está realizando excelente papel al frente del comité de CARNAVAL…

BRUNO PARDIÑO FERNÁNDEZ todo un galanazo, heredó la belleza de su mami, saludos a ALINA FERNÁNDEZ DE SANTA PAULA, así como a su heredera GALA que está creciendo rapidísimo, su papi MANOLO SANTA PAULA feliz con su bonita familia… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, Novillero Grill en Mar Adriático esquina Costa Verde, y Moichic renta de vestidos… ANDRINA GÓMEZ TIBURCIO luciendo bella, saludos a su papi ALEX GÓMEZ BARQUÍN y a su abue CHARITO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ, siempre recordamos con mucho cariño a RAMÓN GÓMEZ SAÑUDO; saludos a la familia y DOÑA ROSA que siempre está pendiente de los CHOCHOLAZOS… Todo listo para la boda en España, TOXEIRIÑA, este 4 de agosto, de MAR REGUEIRO TESTAS con su galanazo RODRIGO BASURTO… En El Río de la Plata hoy buffet de mariscos… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en @NACHOCHOLNEW… De los matrimonios jóvenes que se llevan muy bien es el formado por GERRY CEBALLOS CORONEL y GABY VILABOA DE CEBALLOS, saludos a ALE CEBALLOS, muy chambeadora en el salón de fiestas Barlovento… Disfrutando del papaqui de Carnaval saludamos a GERARDO con su esposa JANETH NAYEN DE ROSETE con una de sus hijas ALÍA… Todo un éxito el torneo de pesca MÁSTER DEL GOLFO, felicidades para el notario público GERARDO GIL LASTRA, fue el campeón en esta ocasión seguido de JOSÉ GAYA y MARIO LAGOS, por ahí RICARDO SOSA que no pescó ni un resfriado, DON BALTAZAR PAZOS DE LA TORRE le fue muy bien, RICARDO RUIZ MALPICA reciente campeón en Tampico, PACO y JAVIER RUIZ ANITÚA organizadores, así como ABELARDO CASTRO CHACUR… Feliz y enamorado saludamos a ROMÁN ACEVEDO GIORGANA entregó anillo de compromiso a su novia cordobesa CRISTINA SUSTAETA PORRES, hacen bonita pareja, desde aquí los felicitamos y les deseamos que sea para toda la vida…

Muy festejados y felicitados TONY CHEDRAUI MAFUD y PILAR BOLADO DE CHEDRAUI al cumplir 57 años de feliz matrimonio, lo festejaron en familia con sus hijos TONY, MARILÚ y GOYO CHEDRAUI BOLADO, así como con sus nietos y familiares más allegados, deseándoles que sean muchos años más… SERGIO y DIANA DE GUTIÉRREZ LUNA están dedicados en cuerpo y alma al servicio público, hacen bonita pareja y tienen el don de caer bien a la gente… El DR. ROMÁN GARZÓN LOYO feliz y enamorado de su esposa MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN, saludos a su hija ROMINA GARZÓN RODRÍGUEZ… Cuatro generaciones encabezadas por MARINA PALACIOS DE MABARAK, MARINA MABARAK DE ALVERDI, TALINA ALVERDI DE ZAVALA y MARINA ZAVALA ALVERDI, familias muy queridas y de abolengo en esta zona conurbada… Boka Laguna una realidad, excelente opción para invertir… Distrito Boca en unos meses, espérala… Saludos a FEDERICO HUESCA… Los cumpleañeros de hoy son el DR. LUIS ALBERTO MARTÍN CAPISTRAÁ, el empresario ALBERT WITHENSHAW, LUIS DANIEL DORANTES, ISMAEL ESPINOSA, ALI TORRES, MINE MENDOZA y ERIKA HESLESS DE CAZARÍN; mañana JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA, notario veracruzano; PABLO REVILLA, OLIVER OROPEZA, LUIS NARANJO, ARTURO ALDANA, PABLO PEGUEROS, ANNE TADEO, GINES DIEZ, MICH COBO y PAULA CRIPPA; el viernes MARIANA ZAPATA EXSOME, CARMINE RICCIOLINO, MAGALI MARÍN, GEORGINA LARA y MARIO ORTIZ ROVIROSA; el fin de semana JESÚS REYES, PATY LOZANO, CRISTINA TRESS, BLANCA CALVIÑO DE LÓPEZ PARDAVILA, ROMINA DÍAZ, MARILÚ COBOS DE REMENTERÍA, ABRAHAM GUILLÉN, MARTHA ALVERDI DE RALERO y MARISOL RAMOS, a todos muchas felicidades… MÉXICO golea a SURINAM 3 a 0 fallando un penal MARCELO FLORES… El pasado lunes comí un delicioso caldo largo de ROBALO en El Río de la Plata, felicidades a las cocineras; próximo domingo habrá buffet especial para festejar el día del padre… Este viernes estaremos JACKIE y quien esto escribe en la presentación de ballet en donde MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS estará participando… Saludo para el Cap. ISMAEL MEJENES, súper brother del PINGO RICARDO SOSA, el pescador estrella de esta zona y alrededores; Pingo es muy amigo de GERRY POO y MIGUELÓN LAJUD… Ayer en la comida de los martes, ROSARÍN llevó a su galán al partido vs olmecas, no lo ha presentado a la flota… El próximo 15 de abril, en Guadalajara, Jalisco, la boda de TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI y ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA… El regalo perfecto para papá está en Perfumería Le France Andamar, Juan Pablo II y Plaza BOKA; una opción para disfrutar en familia es el Bolerama Veracruz… Un gustazo saludar en el BETO ÁVILA a PEDRO CHARRASCAS RAMÍREZ, está por cumplir 101 años de edad y sigue siendo fiel aficionado al rey de los deportes… Los Puros HOJA REAL los puedes encontrar en Deli Deli, Namik, Querrevé, El Estribo Cantina, Mardel y El Llagar de Veracruz y Costa de Oro… Un gustazo saludar a TOÑITO RUIZ ZURITA en el béisbol, estuvo por el puerto BERNARDO PASQUEL, su palco estaba lleno de empresarios y amigos…

Este jueves 23 de junio la leyenda sigue, abre en Plaza Sol La Casona, gracias a DANIEL NORIEGA por la invitación… Un gustazo poder saludar y tomarme la foto con PABLO SANDOVAL, un peloterazo que jugó mucho tiempo en las grandes ligas, incluso me tocó verlo jugar en 2012 en San Francisco en el primer juego de la serie mundial vs los TIGRES de Detroit, bateó tres jonrones consecutivos empatando la marca de BABE RUTH y en su cuarto turno bateó un sencillo, en ese partido estuvieron con quien esto escribe JAVIER CAÑEDO, ROLANDO REYES, ABELARDO CASTRO, GABRIEL DINKEL y varios más, de eso ya pasaron 10 años… Arrancó la carrera para sucesión presidencial en Toluca, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ y MARCELO EBRARD CASAUBON, todos ellos miembros del partido en el poder y con posicionamiento bastante alto, lo peor es que la oposición no tiene ninguna carta fuerte para dar batalla… Agradecimiento a la maestra LINA DENIS DE RODRÍGUEZ, así como su familia por las atenciones… El CARNAVAL de VERACRUZ a través de Más Latina con un gran equipo de profesionales, les llevaremos desde la quema del mal humor hasta el entierro de JUAN CARNAVAL, pasando por coronaciones y desfiles; además de carro alegórico patrocinado por Namik… Este domingo 19 de junio habrá misa en el crematorio LA LUZ a las 13 horas recordando a PAPÁ… Anunciaron los artistas que vendrán al Carnaval con la presencia de la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES, en representación del gobernador asistió EDUARDO CORTÉS, con ellos el alcalde boqueño JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL y el presidente del comité POLLO PÉREZ FRAGA, siendo NICKY JAM el primero de julio, YURI el 2 de julio, donde le harán merecido homenaje; 3 de julio MODERATTO; los masivos serán en la macroplaza y serán gratuitos, me imagino que lunes y martes habrá artistas sorpresas, estaremos pendientes; este domingo, día del padre, hay papaqui de Carnaval por Independencia… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como MÁS LATINA 96.5 de FM a las 13 horas de lunes a viernes, y ahora sí, ADIÓS…