CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El español RAFAEL NADAL gana por décima cuarta ocasión el abierto de Francia, ROLAND GARROS en tres sets despachó al noruego CASPER DUUD, una gran hazaña… MÉXICO no pudo con ECUADOR y el TATA MARTINO ya no sabe ni qué hacer, faltan delanteros que hagan goles; el mundial de CATAR está a la vuelta de la esquina… El ÁGUILA fue barrido en la sultana del norte, hoy están jugando el segundo de la serie en AGUASCALIENTES, regresan al nido este sábado vs OLMECAS, una gira difícil por la zona norte de la República… Namik en el gusto de los veracruzanos, este viernes GERRY y su show, les recomiendo el menú del día preparado por el chef de corte internacional ERIK GUERRERO ARIAS… TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ disfrutando en compañía de su heredera LUMI RUIZ ZURITA, saludos para TOÑITO y ANA LORENA RUIZ ZURITA… Desde la madre patria se reportan MANOLÍN LÓPEZ PARDAVILA y BLANCA CALVIÑO DE LÓPEZ, están disfrutando vacaciones y de fiestas religiosas de la península ibérica, en la curvita se les extraña… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si te gustan los tacos, Novillero Grill en Mar Adriático esquina Costa Verde… Tienen evento y quieres lucir a la última moda sin gastar una fortuna, te recomendamos Moichic renta de vestidos en Costa Verde entre Católicas y Américas… Un gustazo comer con FEDERICO HUESCA, lo conocemos de toda la vida, trae un excelente proyecto que ustedes podrán ver en unos meses, DISTRITO BOCA es una realidad; saludos a CÉSAR VENTA y GOYITO CHEDRAUI, estuvo por MIAMI por trabajo, ya se reincorporó a sus actividades; SÓSTENES BRAVO siempre presente; RICARDO GRAPPIN en compañía de su heredero ROLANDO GRAPPIN, festejó su cumpleaños con amigos, por ahí JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ, su esposa REBECA encantadora…

Toño y Lumi Zurita de Ruiz con Lumi Ruiz Zurita, (familia)…

Manolo y Blanca Calviño de López, (vacaciones)…

César Venta, Sóstenes Bravo y Federico Huesca, (amigos)…

Adriana Agudelo y Javier Cañedo González, (pareja)…

Kebagrill comida libanesa al 2293087986 en Plaza Sol, si prefieres la comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… Saludos para ALEJO RODRÍGUEZ ORTIZ y su novia MARIANA BUJAIDAR, una chica encantadora… Siguen los buenos comentarios del reconocimiento que recibió mi esposa la Doctora en Derecho JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ por la universidad iberoamericana, al mérito académico por doce años de impartir cátedras… Desde Cancún, Quintana Roo, donde radican, se reportan JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ y su pareja ADRIANA AGUDELO, su heredera ADRIANA CAÑEDO AGUDELO creciendo rápidamente… MONSERRATH HOMS DEL VAL guapísima, saludos a su familia… BOKA LAGUNA una realidad… En unos días el torneo MÁSTER DEL GOLFO; y viene FRANCISCO CÉSPEDES al Zócalo de Veracruz este 25 de junio… El 23 de junio inicia el festival Velas Latinoamérica VERACRUZ 2022, culminará el 28 de junio, habrá un sin número de actividades en esta zona conurbada, la economía veracruzana a la alta… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Café Don Justo Andamar en el gusto de los veracruzanos… Saludos para MANOLO, TOÑO y RODRIGO FERNÁNDEZ CHEDRAUI, destacados amigos xalapeños apoyando al Águila de Veracruz, saludos a sus papis MANOLO y ESTELA CHEDRAUI DE FERNÁNDEZ… El gobernador de VERACRUZ CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, asistió al evento del CCE que preside LUIS EXSOME ZAPATA y lo felicitó por la extraordinaria labor que está desempeñando… Ayer estuvimos presentes en desayuno que ofrecieron miembros de MORENA en las instalaciones del gran hotel diligencias, estuvo como invitado el diputado RICARDO EXSOME ZAPATA, gracias por la invitación con motivo del día de la libertad de expresión… También estuvimos en la misa en Catedral convocada por nuestro presidente de la asociación de periodistas RODOLFO HERRERA, hicimos guardia en el busto de DON JUAN MALPICA SILVA, asistió BETO VILLARELLO AHUED y desayuno en el hotel

de FELIPE RUIZ SOSA en el bule; el Hilton Garden patrocinado por el LIC. GILBERTO FARIAS MORALES, tuvo excelente convocatoria…

Monserrath Homs Del Val, (guapísima)…

Cuitláhuac García Jiménez y Luis Exsome Zapata, (aniversario)…

América Delgado y Paco Pérez, (enamorados)…

El festival de la salsa un exitazo rotundo, los llenos espectaculares, el ambiente sensacional, BOCA DEL RÍO bailó al ritmo del festival en el SALSODROMO más grande de Latinoamérica, enhorabuena para el gobierno del estado y ojalá apoyen así al CARNAVAL de VERACRUZ, de lo contrario, todo lo avanzado se viene abajo; nuestro reconocimiento al alcalde boqueño JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, saludos a su esposa MELINA RIVERA DE UNANUE… PACO PÉREZ feliz y enamorado de su novia AMÉRICA DELGADO KAYSER… PEPE y la Dra. LUPITA SPINOLA DE ALCÁNTARA disfrutando de los CHOCHOLAZOS… PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL felices con el éxito que están teniendo las tiendas de Le France en Plaza Andamar, Plaza BOKA y la de JUAN PABLO II… SAMANTHA ÁGUILAR ALEGRE, xalapeña emprendedora… Muy felicitado PEPE GÓMEZ por cumplir 22 años de informar con su periódico QUEQUI en el caribe mexicano, prometió muy pronto estar por VERACRUZ… XIMENA POO ÁLVAREZ, de las jóvenes jarochas que se destacan en el jet set, saludos a sus hermanos GERRY y ALESSANDRA POO ÁLVAREZ, y sus papis GERARDO y ALE ÁLVAREZ DE POO… RAUL DÍAZ CRUZ cumplió ayer 20 años con su noticiero 7 días, la televisión del futuro hoy… Este domingo 12 de junio gran PAPAQUI de Carnaval en la colonia Carranza de Boca del Río a las 19:30 horas, estará toda la corte real… SOFÍA RIGANTI un éxito más con su evento de mi closet a tu closet… NADIA PIANA guapísima… Hubo elecciones en AGUASCALIENTES, DURANGO, HIDALGO, OAXACA, QUINTANA ROO y TAMAULIPAS… La cumbre de LAS AMÉRICAS va sin CUBA, VENEZUELA y NICARAGUA, así lo anunció JOE BIDEN, es ya oficial; habrá cumbre sin esos países… Un gustazo saludar a LETY DELGADO DE RAMOS en su aniversario número 80, comió en compañía de sus hijos, un gustazo saludar a LETY, ALE y MARICRUZ, las tres guapísimas con sus respectivos esposos… ALFONSO MAYANS lo saludé en compañía de su familia… GOGOFIX una App que debes conocer en auto lavado y aspirado con servicio personalizado…

Nadia Piana, (espectacular)…

Sofía Riganti, (exitosa)…

Ximena Poo Álvarez, (bellísima)…

Samantha Aguilar Alegre, (Xalapeña)…

Los cumpleañeros de hoy son LUPITA REYES, OTHON HERNÁNDEZ, RAFAEL SOSA ACOSTA, CLARISSA SÁNCHEZ, CONY PIANA DE MELGOZA, KRYSTEL ESCALANTE, RICARDO LANDA, FERNANDO CASAS, FLORENCIA ARANO, MÓNICA VASCONCELOS y ELSA BASANTE; el viernes lo cumplirán ALICIA MARTÍNEZ HUERDO, HÉCTOR GÓMEZ, CINTHIA GUZMÁN TOACHE, KARLA BANDERAS VAILLARD, LILIANA RIVERA, RICARDO RUIZ MALPICA, ADRIANA MASS, ELISA RUSTRIAN, MARTHA REVA HAYÓN, ILIANA HERNÁNDEZ, SANTIAGO DEL BARRIO, MARÍA SABINA SOSA y DENISE IZQUIERDO DE BOLAÑOS; el fin de semana ROSALYN DICK RINCÓN, JIMENA CORRAL, JESICA CANO, DIMAS CADENA, MONSE VALENCIA y LUIS CERVANTES GÓMEZ, a todos muchas felicidades… MIRANDA MALPICA RODRÍGUEZ por este puerto disfrutando a sus papis… El Acuario de VERACRUZ trabajando con normalidad… El ARQ. TONY ALBA feliz y enamorado de su novia MAGALY PÉREZ, están por el caribe mexicano… Los Puros HOJA REAL los puedes encontrar en Mardel, Deli Deli, Namik, El Estribo Cantina, El Llagar Veracruz y Costa de Oro, sin faltar Querrevé… Desde San Andrés Tuxtla se reporta KATY RAMÍREZ, le mandamos saludos, así como a MARIÁN ALMEIDA, está muy chambeadora… El diputado federal SERGIO GUTIÉRREZ LUNA haciéndose presente en diferentes eventos sociales, deportivos y culturales, es bien visto por los veracruzanos, su trabajo al frente de la mesa directiva de la cámara de diputados ha sido extraordinaria… Este 19 de junio en History Channel los secretos guardados de PLAY BOY… PACO MANTECÓN SERRANO festejó su cumpleaños con amigos y con su novia NANCY RUIZ, la flota CHOCHOLERA del puro presente JOSÉ MANUEL CAMIÑA, RENÉ LIÑERO, TAVITO SOUSA, ALEX CARÚS, JUAN CARLOS MARQUÍNEZ, ERIK PORRES, PAUL PIMENTEL, GOYO BOLADO, DANIEL MARTÍN y varios más… Muchas felicidades para ROBERTO y MARY PAZ LASTRA BARQUIN DE GARCÍA, están cumpliendo 35 años de matrimonio… PAULINA RUIZ MEUNIER una modelo natural destacándose en las redes sociales… Agreden a periodista en MISANTLA Veracruz, BENITO GONZÁLEZ CARABARIN, director del periódico Liberal, fue golpeado, pateado y detenido por estar cumpliendo su trabajo, el abuso de autoridad fue de policías estatales, hay muchas quejas en contra de esa dependencia… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…