CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Ya están listos los cuartos de final de la liga MX, grita MÉXICO; el PACHUCA que fue el súper líder de la competencia enfrentará al SAN LUIS hoy miércoles a las 19 horas, el regreso en el estadio HIDALGO el sábado 14, a las 19 horas; los TIGRES universitarios van contra CRUZ AZUL en el Azteca mañana jueves a las 19 horas, el regreso en Monterrey el domingo a las 20 horas; el ATLAS juega mañana jueves a las 21 en el estadio AKRON contra las CHIVAS, el regreso domingo a las 18 horas, y el AMÉRICA enfrentará a PUEBLA hoy en el estadio Cuauhtémoc a las 21 horas, y el regreso en el Azteca a las 21 horas… El ÁGUILA de VERACRUZ hoy jugará su segundo partido contra los pericos de PUEBLA, y el fin de semana recibirán a los guerreros de OAXACA, se deben ganar las dos series, suerte a los emplumados y saludos para BERNARDO PASQUEL, está realizando un gran esfuerzo y están llegando refuerzos, la afición tenemos que responder asistiendo al estadio, saludos para ANDRÉS ESCALERA… En Namik Restaurante todo exquisito, me encanta la hamburguesa o pida el taco del Chef ERIK GUTIÉRREZ ARIAS, están en primero de mayo a media cuadra del bule… XIMENA MALPICA BADA está cumpliendo 18 años de edad, heredera de FELILLO y ÁNGELES BADA DE MALPICA, disfrutaron vacaciones por la madre patria, saludos a MARIÁN MALPICA BADA, le encantó Sevilla, ahorita se están realizando los famosos festejos… Un gustazo encontrarnos en mariscos Villa Rica Club de Yates al CP. ALBERTO y PILAR ACASUSO DE PÉREZ KURI, muchas gracias por sus atenciones…

Ximena Malpica Bada, (feliz cumpleaños)…

CP. Alberto y Pilar Acasuso de Pérez Kuri, (matrimonio)…

Emma Cueto de Álvarez con sus hijas, nietas y nueras, (feliz cumpleaños)…

Ricardo y Maricela Pardo de Cahue, (anfitriones)…

Maroma Residencial una excelente opción para invertir y vivir rodeado de lo extraordinario, manglares en el corazón de Boca del Río, informes al 2291390676… RICARDO CAHUE y MARICELA PARDO DE CAHUE excelentes anfitriones, les encanta el mar, saludos a ISRAEL CAHUE y a su papi, un gustazo conocerlo… En El Río de la Plata disfruté una mojarra espectacular a las brasas, a mi querida JACQUELINE FONSECA le encanta, por cierto, mañana recibe reconocimiento al mérito académico por la Ibero, enhorabuena para mi bella esposa, me siento muy orgulloso de ti mi vida; saludos a sus papis el DR. HUGO FONSECA y DRA. GUILLE CASTELLANOS… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y te gustan los tacos, Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esq. COSTA VERDE… Cumplió años EMMA CUETO DE ÁLVAREZ y los festejó a lo grande en CANCÚN en compañía de su familia, estuvieron sus hijos, nietos, yernos y nueras, se la pasaron de súper lujo, saludos a MANOLO, ANGELO, BELÉM, FABIOLA, ALEJANDRA y RAFAEL ÁLVAREZ CUETO, con ellos todos sus herederos… OCTAVIO y ANDREA ÁLVAREZ DE DE LA PEÑA disfrutaron, así como los futuros esposos TITO PÉREZ ACASUSO y MIRANDA ÁLVAREZ MORFÍN, saludos a IVANNA, también por el caribe; saludos a NENA MORFÍN DE ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL y PAOLA POO DE RODRÍGUEZ con sus hermanos GERRY, XIMENA y ALESSANDRA POO ÁLVAREZ; GERRY y ALE ÁLVAREZ DE POO felices con su familia; MIGUELÓN y BELÉM ÁLVAREZ DE LAJUD disfrutando con BELÉM y MIGUELITO LAJUD ÁLVAREZ, sin faltar ENRIQUE, ELI con 𝙼ARIMAR ANITÚA DE GÓMEZ y EDER GÓMEZ ÁLVAREZ; PACHI y ALE HERNÁNDEZ DE ÁLVAREZ, GUSTAVO y FABY ÁLVAREZ DE CABADA, felices en compañía de FABY y CARLOS CABADA ÁLVAREZ; el EMMA FEST resultó todo un éxito, muchas felicidades…

Andrea Meza y Ximena Navarrete, (Miss Universo)…

Rafael Delgado, Manuel Hernández Ruigomez y Eligio Camiña, (disfrutando)…

Charo María Rodríguez de Sousa, Minerva Freyre, Paty Hernández de Rey y Emilia Labourdette Perea, (ex Reinas de Carnaval)…

En el restaurante Kebagrill encontrarás la mejor comida libanesa en Plaza Sol al 2293087986, y si te gusta la comida mediterránea, Al Bahía en plaza El Dorado… BOKA LAGUNA una realidad, la zona conurbada Veracruz – Boca del Río creciendo rapidísimo, además tiene el respaldo del grupo Intra… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… 21 de mayo la gran final de MEXICANA UNIVERSAL en SAN LUIS POTOSÍ, nuestra reina veracruzana con grandes posibilidades de traerse al estado una corona, SAMANTHA DEL ÁNGEL HERRERA, será una noche histórica ya que estarán presentes tres Miss Universo mexicanas, LUPITA JONES 1991 de Tijuana Baja California Norte, XIMENA NAVARRETE 2010 de Guadalajara, y ANDREA MEZA 2020 de Chihuahua, estarán en la conducción con un actor invitado, suerte a SAMANTHA que de verdad está luciendo espectacular, estará en el top 5, aunque no tuvo apoyo gubernamental, si la apoyó la iniciativa privada… JAVIER AILLAUD, FRANKIE MALPICA y PANCHO REQUEJO disfrutando de los CHOCHOLAZOS jarochos en la famosa curvita… Saludos a DON RAFAEL DELGADO, así como ELIGIO CAMIÑA, quien ya está disfrutando de la madre patria al igual que JORGE GARCÍA, saludos al cónsul general de España MANUEL HERNÁNDEZ RUIGOMEZ, un diplomático español de carrera, ya se le extraña por este puerto, saludos a su familia… Cuatro ex soberanas del Carnaval de VERACRUZ son CHARO MARÍA RODRÍGUEZ DE SOUSA, MINERVA FREYRE, PATY HERNÁNDEZ DE REY y EMILITA LABOURDETTE PEREA, ya esperan con gusto nuestra máxima fiesta que será del 1 al 5 de julio, el cómputo final para Reyes del Carnaval este próximo 30 de mayo… TAVO SOUSA RODRIGUEZ y JOSÉ MANUEL CAMIÑA fieles a los CHOCHOLAZOS, por ahí llegan RENÉ LIÑERO, ALEX CARÚS y DANY MARTÍN LOIS, la pasamos de maravilla… MIRIAM CARBALLO GALLARDO se perfila como soberana de nuestra máxima fiesta, y reina infantil será FÁTIMA DÍAZ UTRERA, el 30 de mayo se despejará la incógnita… Siguen las quejas en contra de AEROMEXICO, la línea aérea que va para abajo, si va usted a volar hágalo en otra línea, no se arrepentirán… ALEJO RODRÍGUEZ ORTIZ y su novia MARIANA BUJAIDAR enamoradísimos y muy chambeadores… FIDEL PÉREZ, MIGUEL NOVOA y RODOLFO HERRERA destacados periodistas veracruzanos… 21 de mayo en la finca los abuelos estará JUAN SOLER realizando un asado con vinos y muy buen ambiente, saludos a GOYO CHEDRAUI, OTTO MONSIVAIS y CÉSAR VENTA, principales organizadores…

Tavo Sousa Rodríguez y José Manuel Camiña Ogando, (amigos)…

Fátima Díaz Utrera, (será la reina infantil)…

Mariana Bujaidar, (guapísima)…

Marian Malpica Bada, (desde Sevilla)…

Los cumpleañeros de hoy son JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ, ADRIANA AGUILERA, LUPITA MENDOZA, NIDIA MUÑIZ, IRENE VELA, YAMIL GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO MENDOZA, ANGÉLICA BARQUÍN, YELARI FERTO, ANA GABY OFARRIL, RICARDO GUTIÉRREZ DE VELASCO, MARLENNE RUIZ y FABIOLA MERODIO; mañana lo cumplen YULY GÓMEZ TERRONES, JEAN PAUL y CHARA MANSUR BELTRÁN, MAGUIE GARCÍA, TOÑO VARELA, ESBEIDY MARTÍNEZ, GUSTAVO CABADA, MARÍA ELENA BERNARD, HÉCTOR CÁRDENAS, ESBEIDI ROMERO, MÓNICA OROZCO, YAZMÍN SOSA y GERMÁN CASTILLO; el viernes ALFREDO LÓPEZ, MAI IBARRA, JUDITH GONZÁLEZ, JULIAN MANUECO, PALMIRA CELESTE ÁLVAREZ, JACQUELINE MORENO, CARLOS FLORES, ISA RODRÍGUEZ, CLAUDINE THOMAS MEUNIER, MARIANA BARRÍA, CHERY BRAVO y MALU VIDAL; el fin de semana VERÓNICA CARLO, JORGE BLANCO, FER MONTERO, ARIANA CRUZ, GUSTAVO GRANILLO, MALU VÁZQUEZ COLLADO, ALE ALVERDI, RAFAEL PEREA, ALEJANDRO CHANTRES, VANESSA SAADE y LORENA CARREÑO, a todos muchas felicidades… Triste noticia una muerte más de periodista en Cosoeacaque en el sur de la entidad veracruzana, mataron a YESENIA MOLINEDO FALCONI, era la directora general de Portal EL VERAZ.COM, agencia informativa veracruzana, también fue privada de su vida la periodista SHEILA JOHANA GARCÍA OLIVERA, dos mujeres asesinadas en el sur de la entidad veracruzana… El SALSA FEST del 2 al 4 de junio en BOCA DEL RÍO, estarán artistas de corte internacional… Del 23 al 28 de junio festival VELAS LATINOAMERICA 2022 en VERACRUZ… En JULIO los festejos a nuestra señora SANTA ANA… Hoy en Mariscos Villa Rica COSTA de ORO eventazo TODOS por ELLAS a beneficio de MUAC, está apoyando el DIF boqueño que preside MELINA RIVERA ROBERT DE UNANUE, y por la tarde en el CENTRO deportivo veracruzano, tarde pastelera para todas las mamás… 4 y 5 de junio festival gastronómico en el malecón de CATEMACO, sin lugar a dudas un buen pretexto para disfrutar de la región mágica de los Tuxtlas, SABOREANDO CATEMACO… Muchas sorpresas han sucedido en UCRANIA, la visita de la primera dama norteamericana sin lugar a dudas un importante paso para decirles que no están solos, y BONO y THE EDGE de la banda U2 cantando en el metro de KIEV que sirve de refugio para cientos de ucranianos… JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ festejando su cumpleaños al estilo de los grandes artistas internacionales en HOLLYWOOD en compañía de su esposa ADRIANA AGUDELO y su heredera ADRIANA CAÑEDO AGUDELO… Pregunten por los puros HOJA REAL, los puedes encontrar en Mardel, Namik, El Llagar Veracruz y costa de oro, Deli Deli, Querreve y El Estribo cantina del GHD… Este domingo 15 de mayo estaremos en el primer BRUNCH que está organizando Deli Deli costa de oro desde las 10 de la mañana… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en ELDICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…