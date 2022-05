CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal CHOCHOLEROS! El AMÉRICA está en cuartos de final en compañía de PACHUCA, TIGRES y ATLAS esperan rivales entre PUEBLA y MAZATLÁN, así como GUADALAJARA vs TIGRES, MONTERREY vs SAN LUIS y CRUZ AZUL vs NECAXA, estos últimos 8 equipos están en REPECHAJE; la liga MX está que arde… Hoy el segundo juego del ÁGUILA vs Piratas de Campeche… REAL MADRID es ya el campeón de la liga española… Hoy la final de la concachampions entre SEATTLE y PUMAS universitarios, desde EU… BRAVOS, XOLOS y TOLUCA tendrán que pagar por quedar en los peores lugares, recuerden que no hay descenso…. En Namik encontrarás los mejores platillos de la región elaborados por el CHEF internacional ERIK GUTIÉRREZ ARIAS, están en primero de mayo a media cuadra del boulevard; a EVA LONGORIA, ADRIANA FONSECA y varios famosos les ha encantado… RICARDO MOREIRA muy contento disfrutando de esta zona conurbada… Saludamos a MARIEL HERRERA CABRALES en compañía de ALEJANDRO LARA, estuvieron en la boda de KIARA MAROÑO y la BORREGA… Otra de las bodas relevantes fue la de la ex reina del Carnaval CARMELINA CHÁVEZ PRIEGO, se casó en Catedral con FERNANDO MUÑOZ SILVA, presentes sus padres SALVADOR CHÁVEZ PENSADO y CARMELINA PRIEGO MEDINA, ÁNGEL ABEL MUÑOZ AGUIRRE y REBECA SILVA DE MUÑOZ, con ellos familiares y amigos; de ahí nos trasladamos a la hacienda Cielo Tisú donde se ofreció un fiestón; la cena deliciosa y el bailongo súper bien, gustazo saludar a las ex Reinas del Carnaval de VERACRUZ ANILÚ ÁLVAREZ DE SEDAS, CHARO MARÍA RODRÍGUEZ DE SOUSA, YARIZETH SANTAMARIA, MARIANELLA HERNÁNDEZ, PATY HERNÁNDEZ OJEDA, EMILITA LABOURDETTE, ILEANA CAPELLINI DE MONTINI, KIKIS LÓPEZ CARVALLO, MINERVA FREYRE, MARUCA AGUILERA y varias más; estuve presente en compañía de mi esposa JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ; ahí festejó su cumpleaños mi querida GORDITA AHUED MALPICA, saludos a SANDRA VÁZQUEZ, ALBERTO y DUBHE ZARRABAL DE SCHETTINO… Murió en San Rafael, Veracruz nuestro amigo BETO DE LAS CUEVAS, va nuestro pésame para sus familiares y amigos, en especial a BETO y NANCY DE LAS CUEVAS THOMAS, además de NANCY THOMAS ARTESAN, descanse en paz BETO…

Mariel Herrera Cabrales y Alejandro Lara, (de fiesta)…

Norma Maroño López y Melissa Lajud Maroño, (guapísimas)…

Claudio y Fabiola Raya de Romero, (matrimonio)…

Dany y Karina Alencaster de Martín con Daniel, Héctor y Lara Martín Alencaster, (familia)…

En El Río de la Plata todo excelente… Saludé a TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ, estaban disfrutando de su familia… Un gustazo conocer y saludar al alcalde de IGNACIO DE LA LLAVE, ANDRÉS CHACÓN, nos invitó a disfrutar las delicias de ese municipio… RICARDO EXSOME ZAPATA muy activo en las acciones legislativas que apoyan esta zona conurbada, muy cerca de él vemos a DANY MARTIN LOIS, y dicen por ahí que al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija… Cumplió 95 años CARLOS SOTO y se lo festejaron con amigos, por ahí TONY CHEDRAUI MAFUD con su heredero GOYO, preparando el torneo de pesca del sábalo de plata que será a finales de este mes; presente el GRAL. SERGIO LÓPEZ ESQUER, el almirante ROMEL EDUARDO LEDESMA ABAROA, director de APIVER; PEPE ALVERDI y SALVADOR ACOSTA… TITO BERISTAIN DE LA PEÑA festejó cumpleaños en familia con su esposa PATY SAUCEDO DE BERISTAIN y sus herederos JORGE, JACQUELINE y RICARDO, asistieron sus nietas y bisnieto, saludos a PAULINA, KIARA, NATALIA y VALENTINA… Tuvimos comidón de despedida con DON ELIGIO CAMIÑA MOREIRA que se nos va a la madre patria en compañía de su esposa SUSA OGANDO DE CAMIÑA, estuvimos comiendo un cocido al estilo único de PANKY, asistieron PANCHITO ARIAS, RAFAEL DELGADO y TEO, por cierto, muchas gracias por la gorra; llegarían DÁMASO y CÉSAR VENTA SUÁREZ; le deseamos a ELIGIO y SUSA un feliz verano en VENTOSELO, por allá estaremos dios mediante muy pronto… NORMA MAROÑO LÓPEZ y su heredera MELISSA LAJUD DE MAROÑO engalanan este CHOCHOLAZO… Saludos a las LILIANAS LÓPEZ y GUTIÉRREZ, ambas ex conductoras de TELEVER… CLAUDIO ROMERO feliz y enamorado de FABIOLA RAYA DE ROMERO, sus dos herederas creciendo… KAREN y ARIZET MIRANDA muy chambeadoras en Te Conté… SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA, MxU VERACRUZ luciendo espectacular en la concentración de MxU en SAN LUIS POTOSÍ, está conviviendo con las finalistas de este evento coordinado por la directora nacional LUPITA JONES GARAY, así como su brazo derecho OFELIA CORREA; la gran final el 21 de mayo, el día 20 habrá junta de coordinadores y estará presente ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, le deseamos todo el éxito del mundo, agradecimiento especial para la reina de la belleza veracruzana en el 2010 DIANA ESTEFANÍA BOTELLO MEZA; nuestro agradecimiento a todas las personas que apoyaron a SAMANTHA, a Moichic renta de vestidos en la avenida Costa Verde entre Américas y Católica…

Jacqueline Fonseca y José Manuel Camiña, (reconocimiento)…

Cap. Ismael Mejenes, Nacho Gómez y Cap. Ángel Fernández Cevallos, (disfrutando)…

Paloma Garciaferro Lajud, (bellísima)…

El regidor del ayuntamiento porteño DANY MARTÍN LOIS en compañía de su esposa KARINA ALENCASTER DE MARTÍN y sus herederos DANIEL, HÉCTOR y LARA MARTÍN ALENCASTER disfrutando en el centro histórico… Planchadísimo Veracruz al 2292127516; si te gustan los tacos Novillero Grill en Costa Verde esquina Mar Adriático… Este 12 de mayo JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ recibirá reconocimiento de la universidad IBEROAMERICANA por 12 años de docencia académica, el evento será a las 12 del día en el auditorio de la prestigiada universidad, en la foto con JOSÉ MANUEL CAMIÑA entregándole su libro de CONSENTIMIENTO COMPARTIDO, estudio de derecho comparado MÉXICO-ESPAÑA… Muchas gracias al CAP. ÁNGELITO FERNÁNDEZ CEVALLOS por las atenciones con quien esto escribe y con el CAP. ISMAEL MEJENES… Me comentó MELINA RIVERA DE UNANUE que el evento CAFÉ con CAUSA fue un exitazo, enhorabuena para el DIF BOQUEÑO y el gran Café de la PARROQUIA; agradecimiento especial para la familia FERNÁNDEZ CEVALLOS, saludos a DOÑA NELLY… PALOMA GARCÍAFERRO LAJUD, radicando en Madrid, felizmente casada… Les recuerdo mi correo nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, sígame en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… En Maroma Residencial estamos para servirte, tu mejor opción para invertir en el centro de Boca del Río, rodéate de lo extraordinario al 2291390676… CLAUDINNE REMES MAASBERG engalanando con su linda mascota… ADRIANA FONSECA CASTELLANOS estuvo feliz en este puerto, su estancia fue en el hotel Fiesta Inn Playa, quedó encantada con las instalaciones y con la atención, FRIDA feliz de la vida en las playas boqueñas… Boka Laguna una realidad a un costado de Boca del Río, aproveche la pre venta… SERGIO GUTIÉRREZ LUNA tiene presencia en todo el estado de VERACRUZ, es el actual presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados… El cónsul general de España encantado en Veracruz, recibió la atención de PANCHITO ARIAS, cónsul de la madre patria en esta región y de ALBERTO PANKY GARCÍA… En Kebagrill todo exquisito, reserva al 2293087986 en Plaza Sol y si prefieres la comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado, por cierto, le encantó a mi cuñada ADRI, gracias a MARIANA BUJAIDAR por las atenciones; también disfrutó Casa Molienda, El Llagar, Namik y varios más, varios desayunos fueron en el hotel Fiesta Inn… Los cumpleañeros de hoy son ENRIQUETA MONREAL, ABBY PARRA, MANOLO FERNÁNDEZ ROMERO, MARILÚ ACEVEDO, OLGA ACOSTA, CARLOS NOTARIO, MARIO TENCLE y mi sobrino JUAN DAGDUG AHUED; mañana EMILIO RALERO, ROBERTO PUJULA, ÁNGELES FRANCO, VÍCTOR CRUZ, HÉCTOR ESCOBAR, LUPITA GONZÁLEZ, JOHNNY LÓPEZ ESCALERA y lo cumpliría ALFREDO REY CAMARERO; el viernes ÁNGELES JIMÉNEZ, ISMAEL ELIZONDO, LUIS EDUARDO TRESS, PAULA FIGUEROA, ANUAR PINTUELES, GABRIEL MAQUEO, MALINALLI LADRÓN DE GUEVARA y BENITO CADENA; el fin de semana LIC. GILBERTO FARÍAS MORALES, LUIS EDER IÑIGUEZ, ALFREDO ROBLES, MARILÚ CARRILLO, ÁNGEL MALDONADO y ANDRÉS DEL PUERTO, a todos muchas felicidades…

Claudine Remes Maasberg, (encantadora)…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (coordinación)…

Adriana Fonseca Castellanos, (en Veracruz)…

Mañana celebraremos un aniversario más de la batalla de Puebla en 1862, se estarán cumpliendo 160 años de ese hecho histórico… Muchas felicidades para LUPITA RUZ, SERGIO VÁZQUEZ, YOLANDA ZAMORANO, HONORATO VELÁZQUEZ y muchos maestros más de la danza, cumplieron 50 años de estar en este arte y fueron reconocidos… Saludos a RENÉ y LUPITA, disfrutaron de las atenciones de PANKY e IVONNE CABALLERO DE GARCÍA… ALEJANDRO CARÚS a punto de abrir la cantina de Kamila tendrá cigar room en la Riviera Veracruzana… Hoy tengo desayuno en el faro Venustiano Carranza con motivo del festival velas que será del 23 al 28 de junio, mi agradecimiento al almirante SANTIAGO JORGE MORGADO GÓMEZ, comandante de la primera región naval… Cumplieron 5 años de casados MIGUEL SALVADOR RODRIGUEZ AZUETA y MAYTE CALATAYUD GRANDE DE RODRIGUEZ… 60 años de casados cumplieron GERARDO y CHELITA GIL DE POO, lo festejaron en familia, saludos a GERRY, CUCO, ALEX y RAMÓN POO GIL, asistieron con sus esposas e hijos… JOSÉ LUIS LIMA FRANCO, secretario de finanzas del gobierno estatal, estuvo en Más Latina, dio notas importantes que beneficiarán a VERACRUZ y a los veracruzanos, es buen aficionado al béisbol… ALONSO GAITÁN impresionante en el jardín central del ÁGUILA… En grande los festejos por el día del trabajo… JAVI AILLAUD y SOFÍA RIGANTI enamoradísimos… Ya viene el torneo de pesca del sábalo de plata a finales de mayo… Después del 2 al 4 de junio el festival de la salsa en BOCA del RÍO, evento que el gobernador del estado está apoyando con todo a JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, alcalde boqueño… Del 23 al 28 de junio el festival VELAS… Del 1 al 5 de Julio el CARNAVAL de VERACRUZ, estaré participando en las coronaciones y desfiles, uno en el carro de ex REYES y en el de Más Latina, algunas trasmisiones, y cerraremos con los festejos de nuestra señora SANTA ANA en julio… Este 6 de mayo, a las 16 horas en la iglesia de nuestra señora SANTA ANA habrá misa en memoria de LUCY PALAFOX DE LÓPEZ ESQUER, esposa del GRAL. SERGIO LÓPEZ ESQUER al cumplirse un año de su fallecimiento… Pregunten por los Puros HOJA REAL en Deli Deli, Namik, El Llagar, Querrevé, Mardel y El Estribo cantina… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…