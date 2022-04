CHOCHOL JAROCHO

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! El REAL MADRID se enfila rumbo al campeonato de la liga española después de su gran triunfo sobre el equipo Andalus el SEVILLA, le saca ya 15 puntos al igual que al BARCELONA, aunque este último con dos partidos menos; los MERENGUES con BENZEMA se enfilan al título español… El AMÉRICA cuatro triunfos al hilo con el nuevo entrenador FERNANDO ORTIZ, agarró al equipo en último lugar y hoy están en séptimo; ayer arrancó la jornada 15 del fútbol mexicano, PACHUCA recibió al PUEBLA, NECAXA a TIGRES, MAZATLÁN al SANTOS y TOLUCA a los BRAVOS, hoy estarán jugando SAN LUIS con PUMAS, AMÉRICA contra LEÓN y MONTERREY recibe a ATLAS; mañana jueves jugarán QUERÉTARO vs CRUZ AZUL, así la jornada 5 del fútbol mexicano… En Namik puedes comer bien y ver el fútbol o béisbol en las pantallas panorámicas, además de disfrutar de los shows de GERRY y festejar tu cumpleaños en los privados; ahí festejó PEPE BASTÓN con su esposa EVA LONGORIA y su familia; pide el taco del Chef ERIK GUERRERO ARIAS… Feliz noviazgo lo forman ARMEL CID MUGUIRA y NORA SÁNCHEZ, saludos a sus papás… REBECA ARÉVALO REVA disfrutó vacaciones por el caribe mexicano… Cumplió años la maestra en derecho ALMA ROSA CEBALLOS PEÑA y los festejó en familia en Querrevé, ella es servidora pública, laborando actualmente en el poder judicial federal en la capital del estado; estuvieron sus hermanas la arquitecta KATIA CEBALLOS y la pedagoga KAREN OSSNA CEBALLOS, así como su mami Lic. ALMA ROSA PEÑA, con ellos Lic. SANTIAGO CEBALLOS, saludos para EDGAR QUEVEDO y su esposa WENDY PRIEGO DE QUEVEDO, están muy chambeadores…

Armel Cid Muguira y Nora Sánchez, (noviazgo)…

Rebeca Arévalo Reva, (guapísima)…

Mariana Otero y Alex Basteri, (triunfadores)…

ALEX BASTERI y MARIANA OTERO felices con su línea de ropa que ha sido un exitazo y les mandan saludos a los jarochos, comentaron que muy pronto estarán por este puerto… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si te gustan los tacos, Novillero Grill en mar Adriático esquina Costa Verde… JORGE REYES FLORES todo un galanazo el heredero de JORGE REYES LEO y ERENDIRA FLORES DE REYES, saludos a los abuelos JORGE REYES PERALTA y LUCY LEO DE REYES PERALTA… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de nuestro RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… CARO BALDERAS y DANIEL ABSALÓN comprometidos en matrimonio, felices disfrutando vacaciones… Cumplió años LOURDES HERRERA, mami de la reina de la belleza veracruzana SAMANTHA DEL ÁNGEL HERRERA, MxU VERACRUZ 2021, muchas felicidades… La concentración de la reina de la belleza veracruzana, este 30 de abril en SAN LUIS POTOSÍ, ahí será la gran final de MxU con la presencia de tres MISS UNIVERSO; LUPITA JONES en la producción general y como conductoras XIMENA NAVARRETE y ANDREA MEZA, con ellas JUAN SOLER… SOCORRO RETOLAZA ULLOA cada vez más guapa la reina de la belleza veracruzana en 1995… Este viernes inicia la temporada de béisbol de la liga mexicana, el ÁGUILA de VERACRUZ se declaró listo para iniciar contra los pericos de PUEBLA; BERNARDO PASQUEL tiene listo todo para festejar este inicio de temporada, estará presente mi esposa JACQUELINE FONSECA, así como algunas Reinas; compra tu abono o boleto y llenemos de rojo el estadio BETO ÁVILA… FERNANDA SEDANO, saludos a su galanazo… En El Río de la Plata todo exquisito, saludos para TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ, disfrutaron Miami, con ellos TOÑITO RUIZ ZURITA… MAGO RODAL GÓMEZ disfrutó las vacaciones más que nadie… ADRIANA FONSECA estará en unos días por este puerto jarocho… ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ se declararon listos para los CHOCHOLAZOS de sus herederos que se casan en mayo, saludos a MARIO y MARTHA, así como MÍA ÁLVAREZ con mi adorada JACKIE… Saludos especiales para GONZALO MEDINA, delegado de la FGR…

Jorge Reyes Flores, (galanazo)…

Caro Balderas y Daniel Absalón, (comprometidos)…

Fernanda Sedano, (elegantísima)…

Mago Rodal Gómez, (vacaciones)…

MAROMA RESIDENCIAL en el centro de Boca del Río, llámalos al 2291390676, excelente opción para invertir… PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO y ENRIQUE GUZMÁN, empresarios veracruzanos exitosos… GERRY el cantante veracruzano un éxito en donde se presenta, muchas felicidades por su carisma y sencillez, no como otros que se marean arriba de un ladrillo… VACANORA todo excelente… Saludos a nuestros amigos de la curvita, se destacan RAFAEL DELGADO, ELIGIO CAMIÑA, TAVO RUIZ, PANCHO REQUEJO que está muy enamorado; saludos a JAIME GARCÍA… DANIEL ORTIZ y PEDRO ROMERO, nuestros amigos andaluces disfrutaron de un medio tiempo espectacular, iban ganando los SEVILLANOS al real Madrid al final los merengues sacaron la casta y con gol de BENZAMA se alzaron con el triunfo… Vámonos con los cumpleañeros de hoy, MARCOS MIRANDA COGCO, YDALIA GONZÁLEZ DE BUENO, JAVIER ORTIZ, ISIS PÉREZ DE LEÓN, CINTHIA PÉREZ, GABY BARRAZA, ROSY HOBART, IRMA AGUILAR DE ORTIZ y la reina de la belleza veracruzana en 2013 ESTEFANÍA COBOS LIMA; mañana JORGE ELIZALDE, CLAUDIA KEGEL, SHEILA DOMÍNGUEZ, BETO DOMÍNGUEZ, Camarógrafo CHOCHOLERO; ERIKA VICUÑA, LUPITA LARRAÑAGA, ANGELICA LAZQUIR, ROSY VIDRIO, PATTY MELO, JUAN RAMÓN MARTÍNEZ ÁLVAREZ y MARICARMEN BLANCO; el viernes lo cumplen GERARDO VECI SALGADO, ABRIL ABAUNZA, ASILE ABDELJALEK SEQUERA, DANIELA GONZÁLEZ, MARTHA ANDRADE, YEYO SILVA, ALEJANDRO BARBABOSA y GERARDO HALLAT; el fin de semana el LIC. JORGE REYES PERALTA, JOSÉ LUIS CRUZ, PEDRO GIL, CARY RUIZ, MAURICIO TAMES, MIGUEL ÁNGEL BARRIOS y GABY GANDARA ESPARZA, comprometida en matrimonio con GABRIEL BRAVO VERA, a todos muchas felicidades… Pireyo en el gusto de los veracruzanos, Allende o avenida Miguel Alemán 1565, encontrarás yoghurt, pizza, repostería y quesos LA PAZ, saludos a LUIS MELGOZA y a su esposa CONY PIANA DE MELGOZA… Creditaria – Ghev del Puerto abre sus puertas este próximo viernes en Plaza Costa de Oro, felicidades para JOSÉ ANTONIO ORTIZ RAMÍREZ y asociados, así como a su esposa ILSE GOROZTIETA DE ORTIZ, por motivos de trabajo no podré asistir, pero les deseamos todo el éxito del mundo… Un éxito la comida de los martes en El Llagar… Café Don Justo en Andamar un exitazo, desayunas, comes o cenas delicioso, estarán presentes este año en el béisbol, saludos para MANOLÍN, TOÑO y RODRIGO FERNÁNDEZ CHEDRAUI… Ferchegas también una empresa exitosa… ALFREDO CHEDRAUI LÓPEZ confirmó su visita a la inauguración del béisbol; BERNARDO PASQUEL está echando toda la carne al asador, la inauguración estará espectacular… Desde ayer comenzó VERACRUZ en SAN LÁZARO organizado por el diputado federal y presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, hay exposiciones colectivas de pintura y fotografía, presentaciones de libros, gastronomía, artesanías, danzas y rituales tradicionales, espectáculos de baile y música, será sin dudarlo un eventazo único que no se había realizado en el palacio legislativo, felicidades para el diputado federal, muchos veracruzanos serán reconocidos a nivel nacional…

Paco Gutiérrez de Velasco y Enrique Guzmán, (empresarios)…

El Cantante Gerry, (un éxito)…

Daniel Ortiz, Pedro Romero y Dr. Julio Alcazar, (galanes)…

Del 6 al 8 de mayo el torneo anual de invitación en el Club de Golf La Villa Rica, se cumplen 50 años de historia y tradición medio siglo… Café con causa organiza el DIF BOQUEÑO que preside MELINA RIVERA ROBERT DE UNANUE en coordinación con el gran Café de la Parroquia, FERNANDO, PELIPE y ÁNGELITO FERNÁNDEZ apoyando a BOCA del RÍO con todo este 29 y 30 de abril de 8 de la mañana a 7 de la noche en el estacionamiento que está junto a Plaza BOCA… ESTE 22 de abril CurArte exposición plástica LÚDICA y COLORES en la cafetería don Justo del hospital español, invita IVONNE MORENO, participan un sin número de artistas veracruzanos la cita es a las 17 horas… Este viernes en la librería MAR ADENTRO homenaje al almirante MANUEL RODRÍGUEZ GORDILLO por sus aportaciones al proyecto TONATIUH y el parque nacional REVILLAGIGEDO, participarán el almirante ALBERTO VÁZQUEZ DE LA CERDA, el DR. FÉLIX VAZQUEZ y el DR. JUAN MARTÍNEZ GÓMEZ… Los Puros HOJA REAL los puedes encontrar en Deli Deli, Mardel, Namik, El Estribo Cantina, Querrevé y El Llagar Costa de Oro y Veracruz… ALENA CAMIÑA AARUN, una bebé encantadora… Muchas felicidades para el Ing. EZEQUIEL GUZMÁN ARANGO, hoy está cumpliendo 81 años de vida, desde aquí muchas felicidades de parte de toda la flota CHOCHOLERA de la curvita… Están administrando la vacuna contra el COVID en diferentes instalaciones, inclusive en algunos lugares públicos, aproveche esta excelente oportunidad… Increíble pero apareció la oposición, este pasado domingo en la votación para reformar la constitución en lo que a energía eléctrica se refería y la reforma NO PASÓ, ahí creo que ganó MÉXICO y lo que viene se va poner muy bueno, HAY poder legislativo para mucho tiempo, ahora si a legislar por el futuro de nuestro país, que viva la democracia, DEMOS – pueblo, CRATOS -poder, el poder ejercido por el pueblo… Me gustó mucho la participación de la diputada panista MARY JOSE GAMBOA TORALES este pasado domingo en la cámara de diputados, su mensaje fue fuerte pero con fundamento, inclusive le faltaron al respeto y ella respondió con firmeza y directo a la cabeza… Visitaron este diario PAUL y PERITA GONZÁLEZ de PIMENTEL, así como ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, fueron recibidos por mi querida GORDITA AHUED MALPICA quien les dio un recorrido con una explicación y pudieron conocer la HEMEROTECA en donde está plasmada la historia de VERACRUZ desde 1898… Sabía usted que hay más de 8000 satélites en órbita y millones de basura cósmica creada por el hombre, impresionante lo que hay en nuestra atmósfera baja, hasta este momento no se ha encontrado la forma de limpiar esa basura que los mismos satélites creados por el hombre han formado ya sea por colisiones o por satélites ya en desuso, lo malo que es el costo CARÍSIMO, estamos hablando de miles de millones de dólares, pero hay que hacerlo ya, el futuro nos alcanzó… Éxito los desayunos en casa de la familia MARTÍNEZ ZAMBRANO, ya se volvieron una tradición… HOSPITAL COVADONGA una realidad en esta zona conurbada, felicidades a la familia SÁNCHEZ ANCIRA y SÁNCHEZ SAINZ… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…