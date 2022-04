CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El mexicano SERGIO “Cheko” PÉREZ, ganó un segundo lugar en Melbourne Australia, detrás del inglés LECLCERC de Ferrari; este será un gran año… Ayer se reiniciaron los cuartos de final de la Champions en el SANTIAGO Bernabéu, REAL MADRID pasó sobre CHELSEA y lo dejó fuera de la competencia; también jugaron en Alemania BAYERN MÚNICH que ganó a un VILLARREAL muy entusiasta, los del submarino amarillo pelearon hasta el final; hoy juegan en Madrid ATLÉTICO contra MANCHESTER CITY, y LIVERPOOL vs BENFICA, van a estar muy buenos los partidos… Está por VERACRUZ EVA LONGORIA con su esposo PEPE BASTÓN y su hija MARIANA, están grabando documental en diferentes locaciones del puerto y en Namik para CNN Londres, ERIK GUERRERO ARIAS será entrevistado, cenamos con ellos y LUIS ABELLA, MANUEL ALONSO y el notario ALEX MONTES DE OCA, hasta mariachis hubo; este viernes comeremos con ellos; un gusto conocer a EVA LONGORIA, linda y sencilla, su esposo un excelente amigo desde 1993 en Acapulco cuando realizamos CHICA TV en coordinación con TELEVISA y luego en Veracruz en un evento de CANITEC, le mando saludos al CP. MARIO DÍAZ ÁLVAREZ que en esa época era director de Telever; ayer estuvieron en Papantla y también grabaron lo de la pesca sustentable, estarán por este puerto hasta el fin de semana…

Eva Longoria con los doctores Guillermo y Eblyn Zúñiga Ahuet en su visita a CDZA; la actriz se encuentra filmando en Veracruz su serie “Searching for México”.

Aldhemma Hakim de Ralero y Natalia Bravo Blanco, (encantadoras)…

Andrea Meza, (Miss Universo)…

Monserrath Díaz Roesch y Melissa Lajud Maroño, (guapísimas)…

Mañana jueves 14 de abril, a las 21 horas, se presentará con todo su show en Namik el cantante GERRY… Hoy por la noche llega JACKIE al puerto jarocho… ALDHEMMA HAKIM DE RALERO y NATALIA BRAVO excelentes amigas… Ayer comida CHOCHOLERA de los martes con excelentes amigos… Hoy RAYMUNDO SÁNCHEZ MABARAK y BLANCA FIGAREDO DE SÁNCHEZ, con ellos ALFREDO SÁNCHEZ LÓPEZ y EDITH FRANYUTTI DE SÁNCHEZ, comieron delicioso en Ron & Son, saludos para FLAVIO y MARÍA CRISTINA CHÁZARO DE HERNÁNDEZ, felices con sus nietos… ANDREA MEZA, guapísima MISS UNIVERSO 2020, estará conduciendo junto a XIMENA NAVARRETE Miss Universo 2010, la gran final de MxU este 22 de mayo en SAN LUIS POTOSÍ, las acompañará JUAN SOLER, todo esto producido por LUPITA JONES, directora nacional del certamen a nivel nacional, ustedes lo podrán ver a través de Imagen TV… Guapísimas se dejaron ver MONSERRATH DÍAZ ROESCH y MELISSA LAJUD MAROÑO, estuvieron de boda y se la pasaron increíble… VALERIA ALFARO de las chicas más lindas del puerto, al igual que RENATA CORRONS BRAVO, feliz y enamorada de su galanazo LEONIDES RODRIGUEZ MURILLO… JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO, senador de la República, sigue escalando peldaños rumbo a lo que vendrá en este 2024… El diputado federal y presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados, SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, posicionándose fortísimo, un político con carácter y sabe escuchar, eso al ciudadano le gusta, está organizando eventazo en la CDMX en donde reconocerá el talento de muchos veracruzanos… ISABELLA FIGUEROA despampanante, se declaró lista para las vacaciones de Semana Santa…

Valeria Alfaro, (rostro)…

Renata Cornos Bravo, (alegre)…

Isabella Figueroa, (vacaciones)…

BERNARDO ROMANO y su heredera NATHALIA ROMANO GARCÍA disfrutaron en Punta Mita… DAYANA ROJAS y su galanazo DIEGO YEO felices y enamorados… MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO muy festejada y felicitada por su cumpleaños, tuvieron muchos eventos, unos con amigos, otros en familia, la paso de maravilla con su esposo el ARQ. y político PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO… MELINA RIVERA ROBERT DE UNANUE realizando excelente labor al frente del DIF BOQUEÑO, una gran apoyo sin dudarlo para su esposo JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, realizando también muy trabajo… Excelente el operativo Semana Santa 2022, hay mucha seguridad y eso le da confianza al turista… Este 16 de abril el cumpleaños de mi suegro el DR. HUGO FONSECA… Desayuné con mi suegra GUILLE CASTELLANOS, también y con mi adorada JACKIE… Hemos tenido un sinnúmero de reuniones, desayunamos con mimosas en casa del Dr. FERMÍN y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, después comimos con JOSÉ MANUEL y FER AARUN DE CAMIÑA, también hubo comida familiar con PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL y mis sobrinas COTY, que cumplió XV años, y las gemelas MICHELLE y PAULA… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si de tacos se trata, Novillero Grill en Mar ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE… Vámonos con los cumpleañeros del día de hoy son MARICARMEN MAITRET OBREGÓN, ISAAC PORTUGAL, SARAIT ROURA, SARAH LEVITT, ALEX FRANCOS, ARY DEL VALLE, ANDREA MEUNIER, MARÍA GÓMEZ GUTIÉRREZ, AIMEE HERNÁNDEZ, PAOLA TORROELLA, CHRISTELLE y EMILY THOMAS y EDUARDO VILA; mañana YLIAN MEDINA, diseñadora de imagen de MxU Veracruz; MAURICIO HERNÁNDEZ, MARIO DE DIEGO COUTURIER, SAÚL SANTAMARÍA, OSMAR ALCÁNTARA, LARISSA DÍAZ BELTRÁN, ROBERTO CRESPO, ERNESTO SCHUMANN, ARTURO ARAGÓN, LUZ ALICIA MORENO BRIZUELA y TITO PÉREZ ACASUSO; el viernes CECILIA LUNA, DOMINGA GARCÍA, TOMÁS MÁRQUEZ, TERE MONTALVO, ALINA COBOS, MANOLO DE LA FUENTE VARELA, JORGE ESPARZA, CELIA COBOS, FÁTIMA ZURITA, YALENE RODRÍGUEZ, SOL MAYORAL, ANA RODRÍGUEZ, PACO GARCÍA MANICA y JOANNA CAPITAINE; el fin de semana RAFAEL ACOSTA NUN, DR. HUGO FONSECA, ROLANDO ORTIZ, ALEJANDRA MERINO DE BELCHEZ, KARIME CARLO AHUED, mi sobrina consentida; ese día lo cumpliría mi padrino DON JORGE AHUED DOVALI, así como LYSETTE VARAS, a todos muchas felicidades…

Nathalia Romano García y Bernardo Romano, (padre e hija)…

Dayana Rojas y Diego Yeo, (enamorados)…

Paco Gutiérrez de Velasco Flores con Francisco y Maly Flores de Gutiérrez de Velasco, (feliz cumpleaños)…

Jorge y Finita López de Homs, (matrimonio)…

En el restaurante El Río de la Plata, buffet espectacular… Saludos a KARINA MORALES y rodéate de lo extraordinario en Maroma Residencial está espectacular, en el mero centro de Boca del Río, informes al 2291390676… Para tus fiestas y reuniones, Barlovento… VÍCTOR USCANGA dedicado en cuerpo y alma al rancho, todo marcha muy bien en su familia… PEPE y LUPITA SPINOLA DE ALCÁNTARA felices y contentos, disfrutando la Semana Santa… SCOTTIE SCHEFFLER gana el máster de Augusta… Por allá andaban JORGE y FALLITO MEZA ACOSTA… Un éxito la presentación del libro de NORMA LAZO, escritora y guionista veracruzana en Casa Principal, LA BANALIDAD de los HOMBRES CRUELES… Este 22 de abril, la inauguración de la liga mexicana de béisbol, felicitaciones a BERNARDO PASQUEL… Las actividades en esta Semana Santa: mañana jueves santo 11 am misa en Catedral, a las 18 horas la institución de la eucaristía y de 19 a 22 horas adoración al santísimo; VIERNES 15 de abril viernes santo, a las 9 am VÍA CRUCIS y meditación de las 7 palabras, a las 16:30 ACCIÓN LITÚRGICA de la pasión del SEÑOR; el sábado santo a las 20 horas solemne vigilia pascual, y el domingo 17 domingo de resurrección, misas a las 9 y 11 am, 13 y 19 horas, saludos al obispo de la Diócesis de Veracruz monseñor CARLOS BRISEÑO ARCH, así como al arzobispo de la arquidiócesis de XALAPA monseñor JORGE CARLOS PATRÓN WONG… Del 1 al 5 de julio, el CARNAVAL de VERACRUZ 2022, agradezco al POLLO PÉREZ FRAGA, presidente del Comité de Carnaval, sus atenciones… Reabrió sus puertas el parque Gutiérrez de QUEVEDO, el famoso parque VIVEROS, así como su zoológico, una excelente y atinada decisión del ayuntamiento porteño que preside PATY LOBEIRA DE YUNES… Pregunten por los puros HOJA REAL, los puedes encontrar En Namik, El Llagar, Deli Deli, Querrevé, Mardel y Estribo Cantina… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y en MÁS LATINA 96.5 de FM a las 13 horas de lunes a viernes, y ahora sí, ADIÓS…