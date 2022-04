CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA está de vuelta y ganando, una buena noticia para los aficionados… Ayer se reactivó la CHAMPIONS en su fase de cuartos de final, jugaron el MANCHESTER CITY vs ATLÉTICO DE MADRID, y BENFICA vs LIVERPOOL; hoy juegan CHELSEA vs REAL MADRID, y VILLARREAL vs BAYER MÚNICH… Ayer también estuvimos en el recorrido del nuevo Hospital Covadonga y después en el salón Baalbeck estuvimos en la cena de la convención de Tony súper papelerías, gracias a TONY CHEDRAUI MAFUD por la invitación… Hoy estaremos en los festejos del tercer aniversario de Sonora Grill, gracias a ROSY GUDIÑO por la invitación; asistiremos en compañía de mi querida GORDITA AHUED MALPICA y BETO VILLARRELO con su novia ANDREA ROJAS… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si te gustan los tacos, Novillero Grill están deliciosos… Cumplió años mi madrina BERTHA MALPICA MARTÍNEZ DE AHUED y lo festejó en familia, estuvimos presentes en compañía de mi adorada novia JACQUELINE FONSECA, gentiles anfitrionas BERTHA y KARIME AHUED MALPICA, entre los asistentes saludamos a mi tía MARGARITA MALPICA con sus herederos JOAQUÍN, TITA, MAGUIE y JORGE MALPICA, con ellos MARU DEL RAYO DE MALPICA, el ING. FRANKIE con su esposa SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA, NEGRITA GALÍ, JORGITO AHUED con su novia MAGALY BARQUÍN en compañía de su heredero THIAGO AHUED BARQUÍN, MANOLÍN y TUGGY AUBRY con la tía GÜERA VELÁZQUEZ; JORGITO y ALESSANDRA AHUED RODRÍGUEZ, así como ANA FER MENDOZA con CONSTANZA; mi madrina pasó una tarde maravillosa…

Ricardo y Rosamary Miravete de Exsome, (matrimonio)…

Ángel y Tere Vargas de Deschamps con Felipe y Conchita Viyella de Fernández, (disfrutando)…

Manolo y Nena Morfín de Álvarez con Tito Pérez Acasuso y Miranda Álvarez Morfín, (de fiesta)…

Sergio y Gissel Arellano de Pazos, (feliz cumpleaños)…

Les recomiendo los buffets en El Río de la Plata… Estuve en el primer aniversario de Al Bahía, excelentes anfitriones fueron ALEJO RODRÍGUEZ ORTIZ y su novia MARIANA BUJAIDAR, entre los numerosos asistentes estuvieron muchos de los mejores clientes; DR. FERMÍN y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, les encantó Maroma Residencial, un lugar espectacular para vivir en el corazón de Boca del Río, informes al 2291390676; el diputado federal RICARDO EXSOME ZAPATA, saludos a su esposa ROSA MARY MIRAVETE DE EXSOME; FELIPE y CONCHITA VIYELLA DE FERNÁNDEZ, ÁNGEL y TERE VARGAS DE DESCHAMPS, MANOLO y NENA MORFÍN DE ÁLVAREZ en compañía de su heredera MIRANDA ÁLVAREZ MORFÍN y de su galanazo y prometido TITO PÉREZ ACASUSO, SERGIO y GISSEL ARELLANO DE PAZOS, HUMBERTO HERNÁNDEZ MIKEL y familia… Estuve presente en el evento “De mi closet a tu closet” segunda edición, una vez más SOFIA RIGANTI lo realizó con mucho éxito en compañía de TANIA RENDÓN, saludos a MELINA RIVERA ROBERT DE UNANUE, fue la encargada de cortar el listón en compañía de su heredera AITANA UNANUE, con ellas BELÉM ÁLVAREZ DE LAJUD con BELÉM LAJUD; un gustazo saludar a GERRY POO en compañía de su esposa ALE ÁLVAREZ DE POO, así como su heredera PAOLA POO DE RODRÍGUEZ… Viene LUPITA DALESSIO al Baalbeck, se espera un lleno total… En Kebagrill encontrarás la mejor comida libanesa, en Plaza Sol, pedidos al 2293087986… SAMANTHA DEL ÁNGEL HERRERA continúa con la preparación rumbo al certamen nacional de MxU, la concentración el día 28 de abril en la capital del país…VACANORA en el gusto de los veracruzanos; esta semana iré a Yekora en Plaza El Dorado… Saludo para MARIO DELFÍN VÁZQUEZ, realizando excelente labor en el municipio porteño, está apoyando el Carnaval y se declaró listo para el operativo de Semana Santa… Se casaron por la vía civil TOMÁS SIMPSON y RAQUEL COUSILLAS DE SIMPSON… Por Acapulco ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ con su heredera MÍA ÁLVAREZ, es la que más está disfrutando; ALEX BASTERI y MARIANA OTERO se dejaron ver con ADRIANA FONSECA… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW…

Mariana Bujaidar y Alejo Rodríguez Ortiz, (enamorados)…

Sofía Riganti, Paco Maroño, Jacqueline Fonseca, Melina Rivera Robert de Unanue, Aitana Unanue y Tania Rendón, (eventazo)…

Samantha Del Ángel Herrera y Mario Delfín Vázquez, (MxU Veracruz)…

Desde el caribe mexicano se reportan CLAUDIO y FABIOLA RAYA DE ROMERO, están felices con sus herederas REGINA y RENATA… Los Puros HOJA REAL los puedes encontrar en El Llagar, Deli Deli, Querrevé, Mardel, Namik y El Estribo Cantina… Ayer fue la primer comida CHOCHOLERA de los martes, hubo excelente convocatoria… MARI DAGDUG AHUED guapísima en reciente evento social nacional… Se casaron en punta mita BERNARDO ROMANO y AITANA FERNÁNDEZ… Los desayunos de los sábados en casa del DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ cada vez mejores, habrá vinito en la próxima… Saludos para ANAHÍ… VALERIA ARRIETA, belleza espectacular… El 23 la boda religiosa y fiesta de RAFAEL REVILLA y ENIF GARCÍA OROPESA… Un gusto saludar por Vacanora a JOSÉ MARÍA y GABY CANTÚ DE ZALDIVAR, la heredera de CHUY CANTÚ feliz en Veracruz… ALENA CAMIÑA AARUN feliz de la vida porque ya participó en su primera competencia ecuestre… XKAN un hotel boutique ya en el gusto de los turistas que visitan esta zona conurbada… Gracias por los excelentes puros que me regaló HANNIA TUNCHEAU, candidata al reinado del Carnaval de Veracruz 2022… La sociedad mexicana, en su gran mayoría indignada por lo que quieren hacer al INE, creo que esa iniciativa no pasará en el congreso de la unión… Hoy comeré en Namik, sin lugar a dudas el CHEF ERIK GUERRERO tiene excelentes platillos… En mayo, los 50 años del torneo anual de invitación del Club de Golf LA VILLA RICA… MÉXICO enfrentará a POLONIA, ARGENTINA y a ARABIA SAUDITA en el mundial de CATAR que arranca en noviembre… Próximamente perfumes Le France en Juan Pablo Segundo… El evento SER MUJERES un exitazo… Un gusto saludar a TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ, preparándose para la boda de sus dos herederas LUMI y ANA LORENA RUIZ ZURITA, saludos a TOÑITO… PACO RUIZ feliz por haber corrido en el maratón de Acapulco, su esposa ANA MARY DÍAZ DE RUIZ y sus hijos apoyándolo en este gran momento de su vida… Los cumpleañeros de hoy son DANY GARCÍA, PRISCILA LOIS y MARIO CASTILLO SÁNCHEZ LARA; mañana jueves GUADALUPE RAMÍREZ, JOE BRAVO, GUADALUPE SERRA, RICARDO HERNÁNDEZ, el periodista PEDRO MORALES LUIS, GLORIA TAIBO y HORTENSIA IBARRA; el viernes JOSÉ ALBERTO ÁVILA DÍAZ MIRÓN, VIRI GASPAR, CINDY CASTAÑEDA, MAY DE UGALDE, ALBERTO DE LEÓN y ESVEYDI MERINO; el fin de semana REGINA SONI, MIRIAM GARCÍA, ISABEL ANIDEM, FREDY CRUZ, ENRIQUE KETZALI y MARY DE BERNARDI, a todos muchas felicidades… Ya viene el cumple de CAROLINA BRINGAS DE POO y MANUEL ALONSO, seguro habrá pachangón… KAREN COBOS LIMA guapísima veracruzana, ella es originaria de Poza Rica, pero ya radicando en el puerto, la recuerdo como Srita. Bachiller del norte de la entidad… EMMA CUETO DE ÁLVAREZ, una señora elegante y distinguida, saludos a su familia…

Tomás Simpson y Raquel Cousillas de Simpson, (unidos ante la ley)…

Fabiola De Raya de Romero, (guapísima)…

Mari Dagdug Ahued, (bellísima)…

Valeria Arrieta Salazar, (guapa)…

Mi querida BEBA VILLARELLO AHUED guapísima, anduvo por punta mita… ROLANDO y LETY BREMONT DE REYES, un feliz matrimonio… Del 7 al 10 de abril el máster de Augusta, el torneo de golf más importante del mundo… Ya vienen las grandes ligas, inician mañana 7 de abril, y el béisbol de la liga mexicana, el ÁGUILA de VERACRUZ inicia actividades el 22 de abril con madrina de lujo y un equipazo que estará sin dudarlo en los play offs… Saludos a BERNARDO PASQUEL, se declaró listo para la temporada del béisbol… Saludos a CACHO NUÑEZ, me lo he encontrado muy seguido, al igual que a PACO ROFFIEL… CHICHARITO debe estar en la Selección Mexicana debe estar en CATAR… El diputado federal y presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados, LIC. SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, está organizando eventazo en la cámara de diputados, lo ha denominado VERACRUZ en SAN LÁZARO, donde se reconocerá a distinguidas y distinguidos VERACRUZANOS… NORMA LAZO GARCÍA, escritora y guionista veracruzana, presentará su último libro mañana a las 19 horas en Casa Principal, gracias a PEPE LAZO por su apoyo, será su doceavo libro felicidades… Fueron presentados los candidatos al reinado del Carnaval en la plaza del magisterio, un eventazo espectacular en donde estuvo presente la alcaldesa de este puerto PATY LOBEIRA, por cierto trabajando muy bien y contando con el apoyo de su esposo; saludos al POLLO PÉREZ FRAGA, sus ALITAS están sensacionales y creciendo, ya hay dos sucursales y viene la tercera… ARMANDO BRAVO y la flota CHOCHOLERA de los viernes disfrutando siempre en La Parroquia de los 500 años… Por la nieve mis compadritos TOPY y CLAUDIA, así como JAVI y CARLA con sus respectivas familias… El LIC. JOSÉ LUIS FÉREZ PAXTIAN apoyando con todo a MxU… JESÚS SOTO, reconocido abogado veracruzano, se ha dejado ver muy seguido con el líder MANOLO ALCÁNTARA… En GULFMARINE todo va muy bien, estará patrocinando el torneo de pesca del sábalo de plata… Saludos a GOYO e IVONNE PAZOS DE CHEDRAUI… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…