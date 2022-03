CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Nuestra Selección MEXICANA ganó de visitante en Honduras por la mínima diferencia, vimos un MÉXICO muy errático, un RAÚL JIMÉNEZ perdido, un equipo mexicano que le falta garra, amor a la camiseta; hoy juegan contra SALVADOR en el Azteca y deben ganar para salir con la moral y autoestima alto; hoy se juega también la calificación directa USA en COSTA RICA, este juego se va poner color hormiga; PANAMÁ recibe al líder CANADÁ, y JAMIACA recibe a HONDURAS en un partido de mero trámite, rumbo a catar, este viernes el sorteo del mundial CATAR 2022… En la entrega de los OSCARES hubo de todo, hasta cachetadas, eso sí, mucho glamour y vestuario, se nombró a CARMELITA SALINAS en el momento en el que se recordó a los fallecidos; lo único, el incidente entre el actor CHRIS ROCK y el ganador del OSCAR a mejor actor WILL SMITH, para mí que fue actuado, pero después el propio WILL con pena y total arrepentimiento pidió disculpas públicas por lo acontecido; en fin, todo fue parte del show en donde EUGENIO DERBEZ se llevó su estatuilla por ser parte de la mejor película CODA; CARLA ESTRADA, la productora mexicana, feliz con los logros de su heredero; en general la 94a entrega del OSCAR tuvo de todo y una vez más con un récord de audiencia impresionante, el teatro DOLBY de LOS ÁNGELES estuvo a reventar y una escenografía espectacular; momento inolvidable cuando fueron presentados AL PACINO, FRANCIS FORD COPPOLA y ROBERT DE NIRO, todo el teatro se puso de pie acompañado de una sonora ovación; la cantante BILLIE EILISH ganadora de Oscar por “NO TIME TO DIE”, GUILLERMO DEL TORO hizo acto de presencia, JANE CAMPION, tercera mujer en ganar Oscar por mejor dirección; TROY KOTSUR el primer actor sordo en ganar un Oscar, importante la solidaridad con UCRANIA; los organizadores del OSCAR anunciaron una investigación y al parecer si habrá sanción, si todo fue real le pueden quitar hasta su OSCAR a WILL SMITH… Hoy nos acompañan LUIS GONZÁLEZ MAROÑO, el famoso MOROCO, con su esposa INGRID ANDERSON DE GONZÁLEZ, disfrutando de los CHOCHOLES…

Luis e Ingrid Anderson de González Maroño, (matrimonio)…

Constanza Capellini Acosta, (guapísima)…

Andrea Rojas y Beto Villarello Ahued, (enamorados)…

Marifer Mora, (espectacular)…

Namik se los recomendamos ampliamente, con atención personalizada del chef ERIK GUTIÉRREZ ARIAS, está ubicado en primero de mayo casi esquina boulevard… Ayer seguramente ganó PORTUGAL a su similar de MACEDONIA DEL NORTE y ese triunfo le dio su pase a CATAR; CRISTIANO RONALDO estará en la copa del mundo al igual que LEO MESSI… La semana que entra la champions MANCHESTER CITY vs el ATLÉTICO de MADRID, BENFICA vs LIVERPOOL, estos partidos el 5 de abril, y el miércoles 6 el CHELSEA vs el REAL MADRID, y el VILLARREAL vs el BAYER MÚNICH, así los cuartos de final de la CHAMPIONS… CONSTANZA CAPELLINI ACOSTA bellísima y muy deportista, saludos a sus papis… Sigue muy festejada por su cumpleaños ROMINA AVELLA GIL, heredera de ALEJANDRO y CLAUDI GIL HANSSEN DE AVELLA, un saludo para los abuelos MARICHUY ALVAREZ y LUIS GIL GIL, se le ha extrañado por los portales del gran hotel Diligencias… ANDREA ROJAS y BETO VILLARELLO AHUED enamoradísimos… Este 5 de junio, la carrera 5 y 10 k que organiza EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, inscríbanse y participen… Continúa con éxito el evento SER MUJERES organizado por HUMBERTO GAYA y CLAUDIA MENDEZ en la galería VERACRUZ, ubicada en Marti… En unos días más me entrevistarán LUIS RAMÍREZ BAQUEIRO e IVÁN CALDERÓN en su programa SIN PELOS, gracias por la invitación….MARIFER MORA, de Tierra Blanca, engalana este CHOCHOL… Ayer jugaron SENEGAL vs EGIPTO rumbo a CATAR… JACKIE FONSECA disfrutó de las delicias de El Llagar en compañía de PANKY e IVONNE CABALLERO DE GARCÍA, estuvieron sus compadres de Tabasco de visita, comimos excelente… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y los mejores cortes en tacos en Novillero Grill, ubicados en Costa Verde, calle MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE… GIANNINA VENTA LÓPEZ y MARIANA RODRÍGUEZ REYNA disfrutando vacaciones en la madre patria… Fue bautizada NAHIA CÁRDENAS SOSA, heredera de GUILLERMO y VALENTINA SOSA DE CÁRDENAS, presentes sus amistades más allegadas, así como su hermanito MEMO, ellos son los nietos del famoso PINGO… SAMANTHA DEL ÁNGEL HERRERA, MxU VERACRUZ rumbo a la gran final, está más bella que nunca y con una preparación excelente… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… SALUDÉ al famoso CACHO NUÑEZ en esta zona conurbada… Un gustazo saludar a las ex Reinas del Carnaval de VERACRUZ, entre ellas PATY AJO, CHARO MARÍA RODRÍGUEZ, PATY HERNÁNDEZ OJEDA, MINERVA FREYRE, YARIZETH SANTAMARIA, MARIANELLA HERNÁNDEZ, PILAR CARLO y ANILÚ ÁLVAREZ, a quien le agradecemos la coordinación de esta reunión con las diputadas DIANA BARRERAS DE GUTIÉRREZ, esposa del diputado federal SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados, realizando un trabajo extraordinario y es muy bien visto por sus paisanos VERACRUZANOS, un saludo a la diputada JESSICA RAMÍREZ, está trabajando muy bien en la legislatura local y siempre acompaña al diputado en sus eventos de trabajo… ARNANDO y CLARA MEDINA DE BRAVO feliz matrimonio veracruzano cumpliendo 39 años de casados… Amigas de toda la vida la forman VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ, PAMEN GARCÍA PIRIZ, ANA MARTHA PANES, CHELY CRESPO y PILI COS MALPICA, disfrutaron del centro histórico… El abierto de MAIMI a todo lo que da, TAYLOR FRITZ quiere ganar nuevamente…

Alberto e Ivonne Caballero de García con Jacqueline Fonseca, (disfrutando)…

Gianina Venta López-Pardavila y Mariana Rodríguez Reyna, (en la madre patria)…

Guillermo y Valentina Sosa de Cárdenas con Guillermo y Nahia Cárdenas Sosa, (familia)…

Ya viene el torneo anual de invitación del Club de Golf LA VILLA RICA, se cumplen 50 años de este gran torneo… TOÑO NAYEN cumplió años y lo festejó con amigos y familiares…Vetaron la serie de VICENTE FERNÁNDEZ aunque la producción de Televisa sigue grabando la segunda parte… Saludos de recuperación para GOYO BOLADO GUTIÉRREZ… De la conmebol están en catar BRASIL, ARGENTINA, ECUADOR, URUGUAY y PERÚ, va a repechaje en la CONCACAF CANADÁ, USA y MÉXICO van directo, y a repechaje seguramente COSTA RICA, es el que mejor está jugando… PEPE y la DRA. LUPITA SPINOLA DE ALCÁNTARA, feliz matrimonio, súper chambeadores… JULEN REMENTERÍA sigue fortísimo en el PAN para lo que vendrá, ha aprendido el quehacer político y se mueve como pez en el agua, aunque reapareció el jefe YUNES solo lo hizo para demostrar el buen estado de Salud en que se encuentra, acabó así con todos los rumores que andaban por ahí y que lo estaban poniendo en mal, el JEFE YUNES reapareció y viene con más fuerza que antes… Se hizo justicia en el caso de la cuñada de GERTZ MANERO, ALEJANDRA CUEVAS la SCJN absolvió por unanimidad el caso y también canceló la orden de aprehensión en contra de LAURA MORÁN, perdió el fiscal de hierro con todo lo que sabe de muchos no le sirvió de nada, aunque su denuncia fue como ciudadano… Este fin de semana el cumpleaños de mi madrina BERTHA MALPICA MARTÍNEZ DE AHUED, un día antes mi papi estaría de fiesta, descanse en paz; habrá comida familiar… 22 de abril regresa el béisbol de la liga mexicana, el ÁGUILA DE VERACRUZ se declaró listo para la contienda, saludos a SANTIAGO OSIO y BERNARDO PASQUEL… ADRIANA FONSECA estará por este puerto jarocho visitando a su papi y cumpliendo con su agenda de trabajo… Este fin de semana se reanuda la liga MX con la jornada 12… En el restaurante El Río de la Plata hoy buffet, pida su probadita de caldito de caracol… Saludos a las damas rotarías que realizan una extraordinaria labor altruista con gente que más lo necesita, encabezadas por CONCHITA GUZMÁN NAVARRETE siempre activa, alegre y atenta, con ella MERCEDES RUIZ, DRA. CATY VIÑAS, CRISTINA CASILLAS, ELSY AMERENA, LUCERO TOACHE, CINTHYA GUZMÁN, BETY VILLAFUERTE e IRENE TOSTADO, designaron socia honoraria a la diputada DIANA BARRERAS DE GUTIÉRREZ, testigos oficiales fuimos la diputada JESSICA RAMÍREZ, así como PERITA GONZÁLEZ y JACQUELINE FONSECA…

Armando y Clara Medina de Bravo, (39 años de matrimonio)…

Ana Panes, Pamela García Piriz, Pili Cos, Valia Rojí, Crespo y Paty Ajo, (amigas de siempre)…

Alex y Claudia Gil de Avella con Romina Avella Gil, (familia)…

Samantha Del Ángel Herrera, (rumbo a la final de MxU)…

Kebagrill, la mejor comida libanesa de la región, si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en Plaza Dorado… Los cumpleaños de hoy son ÁNGEL PERALTA DURANTE, ABRAHAM EXSOME, JUAN GRAPPA, GUILLERMO DRAGO, ROXANA HERNÁNDEZ, MARCOS ELOY USCANGA, GABRIEL GAYTÁN, mi ahijada MARIANA NOVOA, MARIANA MARTELL, DANIEL BARQUIN GONZÁLEZ, VIVIANNE GÓMEZ CORZO y JOSU REMENTERÍA; mañana lo cumplen ANA LIZARRAGA, LUPITA GÓMEZ, JESSICA HERNÁNDEZ, JOSÉ VELÁZQUEZ, CHUY CAMPOS, LUIS ÁNGEL RIVERA, ALFONSO DEL RAYO, CAROLINA DE LA O, KAREN NAVARRO y GISSEL ARELLANO DE PAZOS; el viernes MARCOS MERODIO, MANUEL COTARDO, DIANA GUZMÁN, ADRIANA RAMÍREZ, LUIS GIL GIL, MÓNICA RUIZ y EMMA GUADALUPE TEJEDA; el fin de semana ROSY GUDIÑO, MARTHA DURAZZO, GLORIA AGUILAR, DIANA ANDRADE, MIREYA CABDELARIO, DANIELA USCANGA, BETO AILLAUD RANGEL y MERCY SUÁREZ DEL PUERTO, a todos muchas felicidades… Ayer comidón de despedida para JORGE GARCÍA en El Llagar, ya nos quedamos ahí para la cena y dominó, hoy estaré por el Diligencias, ayer ARGELIA vs CAMERUN… Un éxito rotundo la reactivación de las noches de museo en el Museo Naval MÉXICO… GERARDO y MARISOL MARTÍNEZ DE URRETA, feliz matrimonio… PAMELA FERNÁNDEZ ORTIZ guapísima… Se casan RAFAEL REVILLA HERRERA y ENIF GARCÍA OROPESA este 23 de abril en la hacienda Cielo Tisú, la ceremonia civil a las 18 horas, ahí mismo la recepción a las 19 horas; saludos a sus padres HORTENSIA HERRERA MENDOZA, almirante VÍCTOR MANUEL GARCÍA MACEDO y YOLANDA OROPESA DE GARCIA… Un gustazo saludar a VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ comiendo en compañía de ROSAMARY MIRAVETE DE EXSOME, TERE VARGAS DE LA FUENTE DE DESCHAMPS, FABIOLA SALAZAR y mi querida GORDITA… Perfumes Le France crece en su 25 aniversario, en breve en JUAN PABLO II… El Bolerama Veracruz excelente opción para jugar boliche… Los puros Hoja Real los puedes encontrar en Namik, El Llagar, El Estribo Cantina, Querreve, Mardel y Deli Deli… Esta semana visitaré Vacanora, orillas del río Jamapa y Yekora en Plaza El Dorado… JORGE GALVÁN y ROSY URETA excelente relación… MARISOL y RENATA SANDRIA DE LA IGLESIA, encantadoras, saludos a sus papis y abues… JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, alcalde de Boca del Río, instaló el consejo ciudadano de seguridad y protección ciudadana, una de las una de las acciones que más se quejan y piden los ciudadanos la SEGURIDAD PÚBLICA y la que el gobierno está obligado a proporcionarla, bien por este consejo que sin dudarlo ayudará y apoyará al gobierno boqueño a realizar una gran labor en lo que a seguridad se refiere… Excelente comida ofrecida por los hermanos PANKY y JORGE GARCÍA, estuvimos con DON ELIGIO CAMIÑA, PANCHITO ARIAS, PEDRO ROMERO, PEPE RUIZ, DANY ORTIZ JUAN MANUEL UNANUE, JULIO ALCAZAR y muchos más… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…