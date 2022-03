CHOCHOL JAROCHO

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! REAL MADRID fue goleado 4 a 0 en su casa del Bernabéu por BARCELONA, ANGELOTTI se equivocó y ahí están las consecuencias, una derrota muy dolorosa; REAL MADRID enfrentará en la champions al campeón CHELSEA, un equipo inglés muy difícil, y el AMÉRICA por fin ganó en el Azteca después de mucho tiempo, cortaron la sequía y golearon contundentemente a TOLUCA; PERITA y MARTHA LAGUNAS todavía siguen llorando y lamentando la derrota… La situación en UCRANIA se está complicando y a nivel mundial hay preocupación por lo que está haciendo PUTIN en esa región… La ONU y la OTAN en alerta máxima, aunque hoy UCRANIA está devastada, destruida pero no derrotada, el desplazamiento de millones de UCRANIANOS es preocupante… En El Río de la Plata todo exquisito, ahí estuvo hace unos días SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA, MxU VERACRUZ 2021 en compañía de su mami y pudo constatar las delicias del buffet dominical… De visita en este puerto DANIEL ALBERTO y Lic. ANA MARÍA GUZMÁN DE MARTÍNEZ en compañía de sus herederos DANIEL ALBERTO y JUAN CARLOS MARTÍNEZ GUZMÁN, nietos del ing. EZEQUIEL GUZMÁN ARANGO, están radicando en USA… PEPE CEDEÑO festejó su cumpleaños casi toda la semana, por ahí estuvieron sus amistades, destacándose DIEGO VILLICAÑA, ANA KAREN SÁNCHEZ, ALE CADENA, LAURA ZÁRATE, ALDARA KURI, RAÚL USCANGA y MIRANDA TIBURCIO, así como DENISSE ZURITA, MIKE ALOR, KARINA ALFARO, EDUARDO DE LA VEGA y muchos más… Hoy en Namik “HABLEMOS DE VINO”, segunda ronda de la cata a ciegas, estará espectacular, estaremos disfrutando las delicias del Chef ERIK GUERRERO ARIAS, así como los vinos que cataremos en compañía del sommelier CARLOS FERIA, estará como invitado el Chef CARLOS ARELLANO…

Claudine Remes Maasberg, (guapísima)…

Iván y Eugenia Clemenceau, (disfrutando)…

Valeria Moreno Castagne, Ale Pérez Barroso y Marisol Martínez Sierra, (amigas)…

Sergio Pavón y Marlenne Badillo, (enamorados)…

CLAUDINNE REMES MAASBERG está Preciosa la heredera de DADIN y ELOÍSA MAASBERG DE REMES, recordamos a ELOÍSA como Srita. SAN RAFAEL hace algunos años, después conductora del programa Pasarela allá por 1983 y después titular en el noticiero de Televisa Veracruz, posiblemente mañana nos juntemos en casa de NORMA REYNA CAMACHO algunos compañeros de la época de antaño… IVÁN y EUGENIA CLEMENCEAU están presentes en los CHOCHOLAZOS jarochos… En Kebagrill comida libanesa en plaza Sol al 2293087986, y si te gusta la comida mediterránea, Al Bahía en plaza El Dorado… ALE PÉREZ BARROSO, VALERIA MORENO CASTAGNE y MARISOL MARTÍNEZ SIERRA, saludos a GERARDO URRETA RUIZ, enamoradísimo y muy feliz con sus herederos… El clásico regio para los tigres universitarios derrotó a los RAYADOS del monterrey 2 a 0… El diputado federal SERGIO GUTIÉRREZ LUNA encantado con la comida de Namik, el Chef ERIK GUERRERO lo consintió, estuvo presente la diputada local por MINATITLÁN JESSICA RAMÍREZ, inclusive el diputado grabó historias invitando a visitar Veracruz con motivo de las fiestas del Carnaval que serán del 1 al 5 de julio, y también ya se acerca Semana Santa, habrá feria ganadera, festejos de nuestra señora SANTA ANA, el Festival de la Salsa, así como el FESTIVAL VELAS 2022… SERGIO PAVÓN y la Dra. MARLENNE BADILLO rumbo al altar, están felices y enamorados… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si te gustan los tacos, Novillero Grill… Muchas felicidades para TERE MONTALVO DE CANO, cumplió años y los festejó en familia, saludos a su esposo RAMÓN CANO… EMMA CUETO DE ÁLVAREZ, una de las damas distinguidas de nuestra sociedad… Ya viene el cumpleaños de mi madrina BERTHA MALPICA MARTÍNEZ DE AHUED, habrá festejo familiar…

Pamela Peñafiel y Manolo Fernández Romero, (felices)…

Jaime Bezaury y Ali Ariza Fernández, (pareja)…

Sofía Zavala y Adrián Lagunes Coello, (de fiesta)…

Mi querida JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS disfrutando VERACRUZ, le regaló uno de sus libros a MELINA ROBERT DE UNANUE y otro a SAMANTHA DEL ÁNGEL HERRERA, MxU VERACRUZ 2021; saludos a ANILÚ ALVAREZ DE SEDAS, reina del Carnaval en 1996; eran otros carnavales, hoy las redes sociales han ayudado mucho a nuestra máxima fiesta para animar a las chicas a participar, por primera vez en más de 60 años no participaré activamente en el CARNAVAL, hasta 1983 partícipe como espectador y en carros alegóricos a partir del año 1984 como asistente y coordinador invitado por DON ROGER POSADAS LLÓRENTE, llegando a ser presidente del comité en 2001 siendo alcalde el JOSÉ RAMÓN GUTIÉRREZ DE VELASCO, y después Rey del Carnaval en el 2004, al lado de ROSARIO SOUSA; hemos apoyamos a muchas reinas, la gran mayoría ganaron, hubo alguna que no se pudo, en años posteriores 2020 fui nombrado embajador del CARNAVAL, trasmití para TELEVER e independientemente por más de 30 años, la gran fiesta de los veracruzanos continuará y sin dudarlo será un exitazo, este año solo estaré participando en las transmisiones si me invitan en MÁS LATINA 96.5 de FM; el CARNAVAL ha cambiado, espero sea para bien, se los deseo de todo corazón a los organizadores encabezados por el POLLO PÉREZ FRAGA, suerte compadre… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… PAUL PIMENTEL y PERITA disfrutaron la compañía de sus hermanos ELÍAS, LUISA y CARLA PIMENTEL, hasta pastel hubo por el cumpleaños de mi compadrito… PAMELA PEÑAFIEL y MANOLO FERNÁNDEZ ROMERO felices, así como JAIME BESAURY y su novia ALI ARIZA FERNÁNDEZ… ADRIÁN LAGUNES COELLO se dejó ver muy bien acompañado de SOFÍA ZAVALA, favor de confirmar relación al centro de cómputo del CHOCHOL… Saludos a ROGERIO y LENNY COELLO DE HERNÁNDEZ… Este pasado lunes se inauguró el aeropuerto FELIPE ÁNGELES sin haber terminado algunas de las vías alternas que servirán para trasladar a los pasajeros, la ceremonia y fiesta la encabezó el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en compañía de su esposa BEATRIZ GUTIÉRREZ MULLER DE LÓPEZ OBRADOR, estuvo presente toda la cúpula del poder de la cuarta transformación, hacemos público el reconocimiento al glorioso ejército mexicano, ya que dos años realizaron esta monumental obra, cabe destacar que salieron en redes sociales un sin número de MEMES que solo comprueban la gran capacidad de parte de muchos mexicanos de realizar este tipo de situaciones que de verdad hacen reír a la gente, lo importante aquí es saber si con este aeropuerto se solucionarán los problemas y saturación del aeropuerto de la CDMX, eso se verá con el tiempo… CONCHITA TESTAS REGUEIRO guapísima y enamoradísima de su galanazo… FERNANDA SEDANO de nuestra dorada juventud, saludos a su galanazo DANIEL BARQUÍN GONZÁLEZ-SICILIA… Saludos para ARGENTINA BELCHEZ… Este 25 de marzo en la capilla virgen de la ENCARNACIÓN en casa SANTA ANA se realizará a las 17 horas misa solemne a nuestra señora de la ENCARNACIÓ… PIREYO deliciosos los yogurs así como el queso, las pizzas y la repostería está situado en miguel alemán casi enfrente del ISSSTE… Mañana MÉXICO vs USA rumbo a CATAR… Los cuartos de final de la CHAMPIONS el 5, 6, 12 y 13 de abril… Los días 26, 27 de abril, así como el 3 y 4 de mayo las semifinales, la final será en PARIS el 28 de mayo… Hay 5 candidatas al reinado del CARNAVAL de VERACRUZ, ya todas andan trabajando y consiguiendo recursos para aportar votos en los cómputos del carnaval, las inscripciones se cierran el primero de abril, algunas están boteando, otras ya pusieron sus cuentas bancarias en redes sociales, la verdad se están moviendo muy bien con los posibles patrocinadores, ojalá y todo lo recaudado sea para el objetivo principal, ser la reina de nuestra fiesta, que todo lo recaudado entre a las arcas del comité de Carnaval para así poder tener los recursos suficientes para realizar una fiesta digna de los veracruzanos…

Conchita Testas Regueiro, (guapísima)…

Fernanda Sedano, (bellísima)…

Samantha Del Ángel, Jacqueline Fonseca y Anilú Álvarez, (guapísimas)…

Pepe Cedeño, (cumpleaños)…

El lunes pasado fue el día internacional del síndrome de DOWN… Hoy se inscribe WILLY, el que más brilla al reinado del Carnaval, tendrá distintivo PLATA, la cita es en el zócalo a las 11 de la mañana… Este 26 de marzo se reanudan las famosas NOCHES DE MUSEO, están cordialmente invitados a partir de las 17 horas en el Museo Naval MÉXICO, invita la Primera Región Naval… Un éxito rotundo el evento organizado por MARCOS LEÓN denominado CÍRCULO DE MUJERES… Los cumpleañeros de hoy son GABY DEL PUERTO DE MARTÍNEZ, JUDITH GÓMEZ, EDGAR VARGAS, ROSARIO RIVAS, CUAUHTÉMOC VELÁZQUEZ, PATY HERRERA, SANDRA VÁZQUEZ, MIREN DESCHAMPS, PEPE MEDINA, MAR LARA, JAIME DEL VAL, ISIDRO LAISEQUILLA y OSVALDO JARAMILLO; mañana lo cumplen MAYEL MORALES DEL VALLE, MEL IBARRA, MARTHA AVENDAÑO, DANIELA VILLALOBOS, ROXANA GUZMÁN y ANNYA ARANO; el viernes JULIO ALCAZAR, MONI DÍAZ, JAYDA ROJAS, ROCHY IZA, LILIANA GÓMEZ, ALO TAMARIZ, TANIA GORRIZ, LIDA TIBURCIO, ESTEFANY FIERRO, HUGO DELFÍN, MARU CISNEROS, BEGOÑA BALLESTER y LULI BLANCO DE DESCHAMPS; el fin de semana TUGGY AUBRY DE RODRÍGUEZ, OLIVIA DEL BOSQUE, LIZ AGUILAR, JORGE QUINTAS, JOSÉ OLIVARES, JUAN CARLOS HERRERA, HAZZEL MARABOTO, DR. TOÑO NAYEN y NURI PIMENTEL, a todos muchas felicidades… Me daré una vuelta a los restaurantes Vacanora, Yekora y Tempestad, gracias a JUANITO por la invitación… Felicidades a la Chef veracruzana KARLA HOYOS, se encuentra en POLONIA realizando comidas humanitarias a través de WORLD CENTRAL KITCHEN en donde realizan aproximadamente unas 500 mil comidas diarias para los refugiados de UCRANIA, una veracruzana que pone el nombre de nuestro estado muy en alto… Regreso de Acapulco nuestro buen amigo JOSÉ MANUEL CAMIÑA… Pregunten por los puros HOJA REAL en Namik, El Llagar, Querrevé, Mardel, Deli Deli y El Estribo Cantina… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…