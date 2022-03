CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA no levanta y empató con 10 hombres con unas CHIVAS que están peor, en conclusión un clásico de clásicos muy GRIS… En la CHAMPIONS el BAYERN MÚNICH, el LIVERPOOL, el MANCHESTER CITY y el REAL MADRID están ya en cuartos de final, ayer jugaron el AJAX de Holanda vs el BENFICA de Portugal, y el MANCHESTER UNITED de Inglaterra vs el ATLÉTICO de MADRID de España, y hoy jugarán el CHELSEA vs el LOSC, y la JUVENTUS vs el VILLARREAL… Por cierto, el REAL MADRID en la liga goleó 3 a 0 al MALLORCA a domicilio… Múltiples despedidas de MAR REGUEIRO TESTAS, se casa muy pronto con RODRIGO BASURTO, un saludo para ROSY GUDIÑO y MARIANA VÁZQUEZ… En el restaurante Namik comí con mi adorada JACKIE, saludos al Chef ERIK GUERRERO, regresó el delicioso taco de MATAMBRITO… En estos días cumple años SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA, MxU VERACRUZ, se declaró lista para la gran final, en la foto MARTHA LETICIA SUÁREZ BRIANO, reinas de la belleza veracruzana… JOSÉ KERN y MAFER CRUZ , un feliz noviazgo… Planchadísimo Veracruz a 2292127516, si te gustan los tacos Novillero Grill, están en Mar ADRIÁTICO fraccionamiento Costa Verde… PATY LONGO guapísima jarocha presente en los CHOCHOLAZOS… Las hermanitas EMILY y CHRISTELLE THOMAS, muy amigas de ADRIANA HOMS ALONSO de HERNÁNDEZ, saludos a TOÑO LASTRA FACES… En Kebagrill la mejor comida libanesa en Plaza Sol, reserva o pide para llevar al 2293087986, y si prefieres la comida mediterránea en Al Bahía en plaza El Dorado…

Un feliz matrimonio radicando en la CDMX lo forman VÍCTOR y ANDREA TURRENT CABADA DE MENDOZA, saludos a sus papis ALBERTO y CELINA CABADA DE TURRENT… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Exclusiva comida celebraron el cónsul de España en VERACRUZ PANCHITO ARIAS y PANKY GARCÍA, se la pasaron de lujo en compañía de la PEKA BELCHEZ DE ARIAS e IVONNE CABALLERO DE GARCÍA… También CÉSAR VENTA, el famoso compaye, celebró su cumpleaños con amigos en su residencia de Costa de Oro, tiró la casa por la ventana, por ahí su hermano CARLOS VENTA, así como JOSU REMENTERÍA y el cónsul del Líbano en Veracruz, GOYITO CHEDRAUI, sin faltar PEPE RIVERO, TEO SIERRA, FALLO ORTIZ DE ZÁRATE, el GÜERO, KIKO AJA OTEGUI y varios más que disfrutaron excelentes vinos, quien esto escribe no fue requerido, pero de todos modos no hubiera podido asistir por compromisos, ya que estuve en los XV AÑOS de VALERIA MANZUR BONILLA, saludo especial a sus papis SALVADOR y LUCHY BONILLA DE MANZUR, excelentes anfitriones, el fiestón reunió a lo más selecto de la sociedad… Un saludo a RICARDO CAHUE, está muy movido en el sector empresarial… HOY RICKY MARTÍN en concierto en el estadio BETO ÁVILA, llega hoy mismo procedente de Puerto Rico y su presentación ha causado mucha expectación, el lleno será total… Felicidades a la directiva del ÁGUILA de VERACRUZ por traer espectáculos de calidad, por cierto, la temporada arranca este 22 de abril con Madrina de lujo, estén muy pendientes y compren sus abonos, el rey de los deportes regresa a esta zona conurbada saludos a BERNARDO PASQUEL y a toda la directiva… MARGARITA RODAL GÓMEZ disfrutando de los CHOCHOLAZOS jarochos, su mezcal que ella distribuye está delicioso se dejó ver recientemente con TONATIUH POLA ESTRADA, está radicando en Oaxaca y se la está pasando de maravilla; MAGUITO continúa por la capital del país trabajando en lo que más disfruta la TELEVISIÓN…

Un feliz matrimonio lo forman JOSÉ PABLO y CHARITO FERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ, están felices con sus herederos… En el restaurante El Río de la Plata todo exquisito, les recomiendo el buffet de hoy miércoles… Eventazo el festejo del día del EMIGRANTE LIBANÉS, excelente anfitrión el DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS en compañía de su esposa ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, estuvieron presentes miembros distinguidos y expresidentes del Club Libanés, en representación del gobernador de VERACRUZ, asistió JORGE LUIS FERNÁNDEZ BRAVO, así como el alcalde boqueño JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL y MARIO DELFIN VÁZQUEZ, representante de la alcaldesa porteña con ellos DON ANTONIO CHEDRAUI MAFUD, destacado socio del Club Libanés, DON MIGUEL AUDE estuvo presente con su familia, así como GOYO CHEDRAUI BOLADO, Cónsul del Líbano en esta región, JACKIE asistió, así como ROSITA SERUR DE LAJUD con su heredera ROSY LAJUD, el ARQ. TONY ALBA, ex presidente, le tocó a él todos los trámites para la colocación de la estatua del EMIGRANTE LIBANÉS, el MVZ JOSÉ LUIS KARAM asistió, así como FELIPE KURI tesorero y vicepresidente respectivamente; como orador invitado estuvo JORGE SHADID MANZUR con su esposa JUDITH PARRAZAL DE SHADID, sus dos herederos grandísimos; al culminar la ceremonia se brindó con exquisitos vinos y entremés libanés; NABIL MESOUH y RAGUEB MASOUH MARTÍNEZ cubrieron muy bien el evento… SAMANTHA AGUILAR ALEGRE cada vez más guapa, el matrimonio le asentó muy bien, saludos hasta la capital del estado… JORGE FRICKE y ÁFRICA RAMÍREZ realizando extraordinaria mancuerna en el ámbito de la educación, todas sus escuelas e instituciones están trabajando al 100 y están muy bien evaluadas, un gustazo saludarlos recientemente… JUAN MANUEL y MELINA RIVERA ROBERT DE UNANUE los saludé comiendo en el feudo de PANKY en compañía de sus padres y familiares, un saludo para LINDA ROBERT, sigue igual de guapa que cuando la conocí, su nieta AITANA la tiene feliz… Desde España en la madre patria nos acompañan ALEX ORPIANESI y TAMARA ARCHIDONA, saludos a ERNESTO ARCHIDONA, así como RAQUEL… MIREN DESCHAMPS cada vez más guapa la joven profesionista… Ayer cumplieron años el ARQ. ENRIQUE DEL VAL MARTÍN, saludos a LOURDES COBO, así como RAÚL PEIMBERT DÍAZ, destacado comunicador de corte internacional, saludos a su esposa FULVIA CAMARGO, y el abogado DAVID MACEDO SANTOS, se la pasaron de súper lujo… Un saludo especial para JESÚS SOTO y HUGO ZAVALA, ambos laborando en MIGRACIÓN en donde se desempeñan con excelencia… Los cumpleañeros de hoy son ANA MARY BARQUIN DE DÍAZ, su esposo PONCHO DÍAZ DE VEGA le tiene muchas sorpresas preparadas; ROXANA MAYORAL, VICTORIA ZÚÑIGA, ALMA NADER, ALDO WALLS, LALO PÉREZ, PIPILIN PURAS DE MORAL, ARI VILLASANA e IRENE PERUYERO; mañana jueves PAUL PIMENTEL SPINOLA, lo empezaremos a festejar desde hoy en nuestra reunión del puro; YASMÍN VIDAL, MARIANITA OSORIO, RICARDO CANO, ALEX CASTELLANOS, IVONNE SALGADO, MONSERRATH LOIS HEREDIA, SAMANTHA DEL ÁNGEL HERRERA y JUAN CARLOS MARQUÍNEZ; el viernes CHIQUIS CANTÚ MORALES, CLAUDIA TERRONES, MAYRANT ROJAS, ALFONSO CAMPOS LEE, ALINNE ROSAS, JULIETA GARCÍA, REBECA VÁZQUEZ, hasta Cosamaloapan felicitamos a ELIDE CHIUNTI, en San Rafael PAOLA ROMAGNOLI THOMAS y LOURDES COBO DE DEL VAL; el fin de semana RICARDO FLORES, PATY SUSTAETA, MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ, ADRIANA ELIA DÍAZ MEUNIER, NAYIB NAYEN, ROSA CERVANTES y ROSY GONZÁLEZ ACUÑA, a todos muchas felicidades…

ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ preparando las bodas de sus hijos MARTHA y MARIO DÍAZ, ambos se casan en mayo… Muchas felicidades para destacadas alumnas de la escuela DANZARELA ESTUDIO, encabezadas por su directora JAZHEEL HERRERA SAN ROMÁN, fueron aceptadas en el programa intensivo de verano en la institución JOFFREYSCHOOL con base en NUEVA YORK, serán unas extraordinarias embajadoras del talento veracruzano a nivel internacional, en esta escuela van también mi ahijada API GUEVARA RAMÍREZ y AITANA UNANUE RIVERA, enhorabuena… Tremendas declaraciones y balconeada a TELEVISA de Doña CUQUITA, esposa del desaparecido VICENTE FERNÁNDEZ, en donde no autoriza a esa empresa usar el nombre de su esposo, la cosa se puso color hormiga, el monstruo se está desmoronando por malos manejos, veremos el desenlace… DON ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA un feliz matrimonio muy querido en esta zona conurbada, y por supuesto en VENTOSELO de donde son originarios… Saludos para DON ANDRÉS y LITA LOIS DE GARCÍA, su heredera ANDREA GARCÍA LOIS guapísima… Un gustazo coincidir y saludar a ELIGIO en compañía de su esposa BETY CARAMÉS DE LOIS… TOÑO y LUMI ZURITA DE RUÍZ comiendo en familia con sus consuegros, sus herederos presentes, saludos para LUMI, TOÑITO y ANA LORENA… JUAN JOSÉ VENTA SUÁREZ lo saludé con ARMELL DE VENTA y sus papis, saludos para ALESSANDRA, MICHELLE y JUANJO VENTA… Pregunten por los Puros HOJA REAL, los puedes encontrar en Querrevé, Namik, Mardel, El Estribo Cantina, Deli Deli y El Llagar, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIOS…