CHOCHOL JAROCHO

Alex Basteri y Mariana Otero, (feliz noviazgo)…

Mariana Osorio, (guapísima)…

Ana Pimentel, (jarocha)…

Adriana y Jacqueline Fonseca con la Dra. Guille Castellanos, (bellísimas)…

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Terrible y muy triste lo sucedido en el estadio Corregidora de QUERÉTARO, es increíble lo que vimos a través de cientos de vídeos que grabaron aficionados y fueron testigos de las atrocidades que cometieron los pseudo aficionados, una verdadera barbarie; la violencia y saña con que se golpeaba a un ser humano era denigrante, dónde están los valores, la educación y la autoridad, tristemente somos un país POLARIZADO y ahí hay responsables y deben ser castigados; lo sucedido no puede quedar IMPUNE, la federación mexicana de fútbol debe ser implacable junto con la autoridad, y las autoridades correspondientes legislar para imponer penas severas y contundentes a los que alteren el orden público en espacios donde van a disfrutar y a divertirse las familias; PERDIÓ el FUTBOL, PERDIÓ MEXICO… Eventazo en MINATITLÁN donde el diputado federal SERGIO GUTIÉRREZ LUNA estuvo presente, la convocatoria excelente, un veracruzano con futuro, OJO, dije VERACRUZANO; las fuerzas vivas del estado lo ven con buenos ojos, su trabajo al frente de la mesa directiva de la cámara de diputados ha sido impecable… Un saludo especial para ALEJANDRO BASTERI y su novia MARIANA OTERO, nos comentaron que su marca BASTERI está vendiéndose muy bien… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si te gusta comer tacos, Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE, Costa Verde…

Alejandro Montes De Oca y Juan Lavin, (amigos)…

Nacho Gómez, Carlos Venta, José Redondo y César Venta, (felicidades)…

Jorge Lohmann y Natalia Calahorra, (pareja)…

MARIANA OSORIO disfrutando de los CHOCHOLAZOS en compañía de CRISTINNE RODRÍGUEZ y NATALIA BRAVO… En Namik festejó su cumpleaños GERRY RAMOS, estuvieron presentes sus amistades, entre ellos el Ing. FRANCISCO MALPICA VALVERDE acompañado de su inseparable amigo TONY ALBA, destacado arquitecto jarocho, con ellos PACO ROSS, el comunicador ALDO FLORES y ALVARO LARREA, sin faltar MOY MARTÍNEZ CARBALLO, MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ y LUIS ALBERTO MARTÍN CAPISTRÁN; otro de los festejos fue el cumple de JORGE KAYSER VIVES, su novia ARY CHÁVEZ asistió junto con su suegra LOLIS VIVES DE KAYSER, fueron excelentes anfitrionas, entre los asistentes PANCHO LARA, CHARLIE ZENDEJAS, MAURICIO con su esposa ADRIANA FRANYUTTI DE BAYRON, ENRIQUE HOMS y MIGUEL GARCÍA, FALLO KAYSER, hermano del festejado, asistió al igual que SERGIO LIRA, destacado abogado, GANIZ, TOÑO DE LA CAMPA, MONSERRATH HOMS, JUAN CHERIZOLA y muchos más… En El Río de la Plata hoy con delicioso buffet… Muchas felicidades para la escritora veracruzana NORMA LAZO, su libro LA BANALIDAD de los HOMBRES CRUELES un éxito internacional, narradora y ensayista, nace un 30 de enero en VERACRUZ, entre sus publicaciones destacan las NOVELAS “LO IMPERDONABLE” en 2014 “EL DILEMA de HOUDINI” 2009 y “EL DOLOR en un TRIÁNGULO EQUILATERO” en el 2005, fue ganadora del premio nacional de literatura JOSÉ FUENTES MARES en el 2007, ha recibido un sin número de reconocimientos; el libro de cuentos MEDIDAS EXTREMAS del 2014 y los libros de ensayo, las 7 VIRTUDES CONTEMPORÁNEAS y la LUZ DETRÁS de la PUERTA, el SILENCIO de la ESCRITURA, ambos premiados en el certamen internacional de literatura SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ en 2016 y 2011 respectivamente, NORMA LAZO es miembro del sistema nacional de creadores de arte, una veracruzana triunfadora, estará en el mes de abril en MÁS LATINA…

Mariana Torio y Oscar García Franco, (felices)…

María Teresa Malpica de Estandía y Negra Galí Malpica, (primas)…

Octavio Lagunes y Paulina Lagos Malpica, (de fiesta)…

Ayer se celebró el día internacional de la mujer, muchas felicidades para todas, el papel de la mujer en este siglo XXI es importantísimo, quedó atrás el famoso lema detrás un gran hombre, hay una gran mujer, ahora es al lado de un hombre hay una gran MUJER, felicidades y sigan cosechando éxitos… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y sígame en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… ANA PIMENTEL reapareció en los CHOCHOLAZOS, saludos a MICHELLE CONTRERAS… Kebagrill comida libanesa en Plaza Sol, reserva al teléfono 2293087986, y si prefieres comida mediterránea, AL BAHÍA en Plaza El Dorado… Disfrutando la CDMX, y a su mami la Dra. GUILLE CASTELLANOS, encontramos a las hermanitas ADRIANA y JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS, hubo desayuno y comida, saludos al DR. HUGO FONSECA… ALEJANDRO MONTES DE OCA, destacado notario veracruzano, disfrutando de las delicias del restaurante Namik en compañía de JUAN LAVIN, sus puros HOJA REAL están en camino, saludos a su esposa PAULINA MUGUIRA DE LAVIN… Viene el cumpleaños de CÉSAR VENTA SUÁREZ este fin de semana, así como el de CARLOS VENTA SUÁREZ, su hermano, a fin de mes, los vi comiendo con su familia en El Llagar de Oro, saludos para ANA LÓPEZ DE VENTA y GILDA CELIS DE VENTA… Vienen en mayo las bodas de MARIO y MARTHA DÍAZ LAGUNAS, y ya están preparando también los XV años de MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS, habrá fiestón en el 2023… Comimos con ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ALVAREZ en Antón Lizardo en la JIRIBILLA, todos delicioso, enhorabuena para PACO MALPICA, se los recomiendo ampliamente; lo que si me di cuenta y no me gustó mucho, la MAREA ha subido bastante, ojalá sea solo por la temporada… El 5 de junio la carrera 5 y 10 K organizada por EL DICTAMEN en su aniversario 123, estará sensacional, inscríbanse…

Mar Regueiro Testas y Mariana Vázquez, (damas)…

Felicitaciones para Marlen Laroch Becerra y Oscar Hernández Mora unieron sus vidas por lo civil el pasado 3 de marzo del 2022.

Este domingo 13 de marzo el día del EMIGRANTE libanés, se invita a toda la comunidad LIBANESA descendientes y amigos, la cita es a las 12 del día en el monumento ubicado en el boulevard Manuel ÁVILA CAMACHO, invitan los presidentes del Club libanés el DR. FERMÍN y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ… MARIO y HUGO DELFÍN VÁZQUEZ trabajando al 100, jóvenes veracruzanos con futuro… Muy buen ritmo de trabajo trae el alcalde boqueño JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, el apoyo de su esposa MELINA ROBERT DE UNANUE ha sido total… Salieron las convocatorias para los reinados del CARNAVAL de VERACRUZ y los jóvenes veracruzanos se han empezado a mover, en breve habrá inscripciones, por lo pronto WILLY el que más brilla, alzó la mano y quiere ser rey, mañana dará rueda de prensa en El Estribo del gran hotel Diligencias; se extraña independencia peatonal, esperemos que ahora que todo MÉXICO está en semáforo VERDE se activen las actividades en el centro histórico… JORGE LOHMANN y NATALIA CALAHORRA un feliz noviazgo… MARIANA TORIO y OSCAR GARCÍA felices y enamorados… GABY VERA DE BRAVO sigue muy felicitada por su cumpleaños… Saludos a TERE MALPICA DE ESTANDÍA su esposo CHEMO, enamoradísimos con su nieto JAVIER… Un feliz noviazgo lo forman OCTAVIO LAGUNES y PAULINA LAGOS MALPICA, nieta de BICHA ORTIZ DE MALPICA, saludos a JORGITO y NANCY CARREÑO DE MALPICA, así como MARIO y GEORGINA MALPICA DE LAGOS… MARIANA VÁZQUEZ, muy linda en compañía de MAR REGUEIRO, guapísima rumbo al altar, se casará próximamente con su galanazo RODRIGO BASURTO… Me mando ARMANDO BRAVO foto con la flota lasallista, por ahí BICHIR NAHUM, CARRILES, ALEX SCHLESKE, PEPE OLANO, REYES SIMÓN, ENRIQUE PÉREZ DE LA CANAL y TOÑO QUIJANO, se juntan los lunes a tomar el café… También este pasado fin de semana estuvo muy felicitado nuestro líder ferrocarrilero DON VÍCTOR FLORES MORALES, lo disfrutó en compañía de su familia y seres queridos… También el LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN cumplió años y lo festejó en compañía de su familia y seres queridos, siempre a su lado su esposa ROSITA BORUNDA DE HERRERA y sus herederos FIDEL, ROSITA y JAVIER HERRERA BORUNDA… Hay algunos periodistas en redes sociales que están siendo muy fuertes en sus comentarios, antes cuando estaban en televisión con programas de red nacional no eran tan agresivos y veraces, como lo son en redes sociales… Ayer cumplió años el ex director de TELEVER Televisa Veracruz CP. MARIO DÍAZ ÁLVAREZ, saludos a su esposa MAYTE COBO DE DÍAZ y sus herederas MAYTE, ANABEL y DANIELA DÍAZ COBO… Este miércoles 9, y por decreto, se celebra el Día Nacional de la hotelería en México, felicito a todos mis amigos hoteleros de esta zona conurbada y del estado de VERACRUZ, así como a TITO BARQUÍN por su experiencia y que pronto publicará su libro sobre El Turismo… Una tristeza lo que están viviendo y sufriendo los UCRANIANOS, están solos contra los RUSOS, pronto serán aplastados por esa potencia mundial que contra viento y marea y en medio de un sinnúmero de sanciones internacionales APLASTARA en breve a UCRANIA… Mandamos saludos para el arzobispo de la arquidiócesis de XALAPA monseñor JORGE CARLOS PATRÓN WONG… Los puros HOJA REAL los pueden encontrar en Namik, El Llagar, El Estribo Cantina, Mardel, Deli Deli y pronto en Querrevé… Por cancún GABRIEL BRAVO disfrutando con amigos… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…