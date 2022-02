CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El REAL MADRID sigue liderando la liga española, sacando 6 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, el SEVILLA; en el fútbol mexicano el América no levanta y sigue perdiendo, no sé hasta dónde seguirán aguantando a SOLARI, los jugadores de COAPA nada más no lo quieren; el PUEBLA esta de súper líder, ayer jugaron en la CHAMPIONS el CHELSEA vs el LOSC, y VILLARREAL vs JUVENTUS, hoy juegan el ATLÉTICO de MADRID vs el MANCHESTER UNITED, y el BENFICA vs el AJAX… REY de REYES, a pesar del clima frío, resultó un exitazo y los aficionados gozaron de la lucha libre AAA… Un gusto conocer y platicar con monseñor JORGE CARLOS PATRÓN WONG, obispo de la arquidiócesis de XALAPA, representante de la Iglesia católica con carisma y don de gente impresionante, su llegada a la capital del estado ayudará mucho al reforzamiento de la fe católica, mi agradecimiento a JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ por la invitación; la plática con monseñor JORGE CARLOS fue productiva, gracias por la bendición para quien esto escribe y para mi adorada JACKIE; presente el padre JOSÉ MANUEL SUAZO, vocero de la arquidiócesis de Xalapa, así como BERTHA AHUED MALPICA y BALTAZAR PAZOS DE LA TORRE, sin faltar RAÚL OLIVARES; monseñor JORGE CARLOS envió un mensaje que trasmitimos a través de las redes sociales, BIENVENIDO a VERACRUZ… Este viernes el segundo aniversario de Bonito Café Riviera Veracruzana, felicidades y gracias por la invitación…

Jacqueline Fonseca Castellanos y Veva Pérez Oseguera, (disfrutando)…

Jorge Gutiérrez-Barrios Morales y Frankie Malpica Valverde, (amigos)…

Alicia Torra de Bravo y Gilberto Bravo Torra, (cumplirá 105 años)…

Thalia Arvide, (guapísima)…

También nos comentó que este próximo miércoles 2 de marzo, con el rito de la imposición de la ceniza, inicia el tiempo de la cuaresma, en la arquidiócesis de Xalapa se han tomado todas las medidas de higiene y protocolos… En Namik todo exquisito, primero de mayo a media cuadra del bule, felicitamos al CHEF ERIK GUERRERO por su creatividad y profesionalismo en sus platillos… Guapísimas CLAUDINE THOMAS MEUNIER y sus herederas CLAUDINNE y JULIETTE CASTAGNE engalanan este CHOCHO, saludos a toda la familia de SAN RAFAEL, así como a ARTURO CASTAGNE COUTURIER, papá de las linduras… El 22 de abril inicio de la liga mexicana de béisbol, regresa al puerto en el estadio BETO ÁVILA vs los pericos de PUEBLA, compre sus abonos y no se pierda el espectáculo… Comimos en casa de VEVA PÉREZ OSEGUERA, amiga de toda la vida, todo delicioso, desde los camarones, el caldo largo de jaiba y los langostinos al mojo de ajo, sin faltar los panqués de elote acompañados de vinos, las atenciones de diez, nos recibió con ramo de rosas para JACQUELINE, llegaron también MARISOL y BEGOÑA DE LA IGLESIA, RENÉ SANDRIA con su hijo IÑAKI, saludos a MARISOL y RENATA SANDRIA DE LA IGLESIA, destacadas profesionistas, saludos a OMAR y CHIRIPIN; VEVA una dama muy trabajadora y emprendedora… Estuvo por este puerto JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS MORALES y disfrutó con su novia LETY CORONEL GONZÁLEZ, así como el ING. FRANCISCO MALPICA VALVERDE, festejó a su esposa SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA, un placer saludar a MARGARITA DÍAZ VEGA DE RODRÍGUEZ y encontrarla muy bien de salud… Mañana el DÍA DE LA BANDERA… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si quieres cenar tacos, visita NOVILLERO GRILL en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE… CHIPIS TIBURCIO feliz y enamorado de ADRIANA GIL MAROÑO, excelente amiga que quiero muchísimo… Saludos a CARLOS CEBALLOS PONCE y LUPITA ABASCAL CASTRO, con ellos PEPE y ALEJANDRA RAMOS DE RIVERO, estuvieron en la boda de DIEGO y SOFÍA, saludos también para TEO y YOLANDA RODRÍGUEZ DE MORFÍN… En El Río de la Plata les recomiendo los bufets de hoy y el domingo… ALEX BLANCO, TAVO LAGUNES y SARUR es su lugar preferido…

Leonides Rodríguez Murillo y Renata Corrons, (enamorados)…

Marirros Acierno Milchorena y Romina Díaz Acierno, (guapas)…

María José Rodríguez Reyna, (nuevas generaciones)…

Este viernes cumplirá 105 años DOÑA ALICIA TORRA DE BRAVO, muchas felicidades y saludos para GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO… THALIA ARVIDE, belleza alvaradeña, saludos a su heredera que más bien parece su hermana… Mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Un feliz noviazgo veracruzano lo forman RENATA CORRONS y LEONIDES RODRÍGUEZ ZORRILLA, hacen bonita pareja… Kebagrill la mejor opción para disfrutar comida libanesa en plaza SOL, reserva al 2293087986, y si prefieres la comida mediterránea, Al Bahía en plaza El Dorado… MARIRROS ACIERNO MILCHORENA reaparece en los CHOCHOLAZOS en compañía de su heredera ROMINA DÍAZ ACIERNO, un saludo a FALLO FUSTER PÉREZ, están radicando en la madre patria… MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ REYNA guapísima y destacándose en el jet set jarocho, saludos a sus hermanitas PAULINA y MARIANA, así como a su mami NORMA REYNA CAMACHO… Saludé a PATY MARCIAL DE FIGUEROA, está radicando en Miami, les dejó saludos a toda la flota de EX TELEVER… Hoy hay CHAMPIONS, lo veré el fútbol en las pantallas de Namik… ROCÍO RUIZ REYES DE ÁLVAREZ, excelente amiga, saludos a sus papis SANTIAGO y HURY REYES DE RUIZ… PATY LONGO guapísima… Este sábado tendremos la comida de los compañeros LASALLISTAS en el municipio de Alvarado, por ahí estaré, saludos a MANOLO FERNÁNDEZ RIVERO y ABEL GUTIÉRREZ RUIZ, principales promotores de estas reuniones… Un feliz matrimonio lo forman EDUARDO y CAROLINA RINCÓN DE MALPICA, saludos a sus herederas LOLA y ANA; aprovecho para saludar a los abuelos MARIO y MARIBEL PATRÓN DE MALPICA… Por la capital del país están disfrutando ALEX BASTERI, quien me comentó que su marca BASTERI va muy bien, en compañía de su novia MARIANA OTERO, con ellos ARTURO ELIAS AYUB, ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, y MAURICIO VEGA…

Rocío Ruiz de Álvarez, (elegante)…

Paty Longo, (espectacular)…

Carolina Rincón de Malpica, (encantadora)…

Mariana Otero, Alex Basteri, Arturo Elías Ayub, Enrique y Martha Lagunas de Álvarez, (de fiesta)…

Felices en este puerto EDGAR QUEVEDO y WENDY PRIEGO, fue muy bien recibido su restaurante Querrevé de plaza Andamar, en breve ya encontrarán ahí los puros HOJA REAL… Gracias a TRIUMPH Riviera veracruzana por la invitación a la presentación de la NEW TIGER 1200 GT este próximo 11 de marzo… Por la madre patria, FLAVIO SERGIO HERNÁNDEZ CANO, el GORDO VILA DEL VALLE, ARMANDO MANTECÓN ROJO y el MOROCO LUIS GONZÁLEZ MAROÑO, están disfrutando a lo grande… En el Bolerama Veracruz todo marcha muy bien… Ya vienen los 25 años de perfumería Le France, muchas felicidades para PAUL y PERITA… Ayer cumplió años RENÉ JÁCOME GIL, muchas felicidades… Éxito rotundo los cursos impartidos por el DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS, siempre a su lado su esposa Dra. ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ… Los cumpleañeros de hoy son EMILY FORCAUT, LUPITA FERRER, MARY SANTAMARÍA, RAMÓN DIDIER VÁZQUEZ y LILIANA RÍOS; mañana jueves ALEJANDRA PEÑA, PATY PITALUA, REBECA REMENTERÍA, MARÍA DE JESÚS GUTIÉRREZ, SARA HERNÁNDEZ, LILIAN KEGEL ORTIZ y el tenista cordobés SANTIAGO GONZÁLEZ; el viernes LILIANA FOUCHET LUNA, EDUARDO HERRERA VALDIVIA, CERES BETANCOURT y PILAR LASTRA BARQUÍN; el fin de semana JORGITO AHUED MALPICA, DANIEL BELLO, ERIKA FLORES, LIZBETH RÍOS, REBECA GARCÍA, ERIKA CARLO y BEATRIZ ÁLVAREZ DE SEDANO, a todos muchas felicidades… Muchas gracias a ELVIRA DEL CARMEN TEJERA, columnista en este diario, por los comentarios tan oportunos sobre mi papi el mayor de infantería IGNACIO GÓMEZ MORALES con motivo del día del ejército mexicano, efectivamente formó parte de las Fuerzas Armadas desde 1949 cuando ingresó al heroico colegio militar, y también maestro fundador e instructor militar en el Tecnológico de VERACRUZ, maestro de educación física en el gobierno del estado con el Cap. ABEL CARO CARRIÓN; el mayor IGNACIO GÓMEZ MORALES siempre es y será recordado por su disciplina, educación y don de gente, descanse en Paz… Cumplí 11 años en Twitter, una excelente red social… Pesama, excelente taller automotriz, saludos para todo el equipo de mecánicos… AARÓN TERRAZAS jugando excelente al golf en el ámbito profesional, después de tres torneos, tiene 199 puntos y está en el top ten del PGA tour LATINOAMÉRICA… El programa de ALIENIGENAS ANCESTRALES en History Channel, extraordinario… Saludos a RAMÓN y TERE MONTALVO DE CANO… Después de más de 50 años de la muerte de BRUCE LEE, hay muchas dudas de cómo fue su muerte… El abierto mexicano de tenis otro rollo con la presencia de RAFAEL NADAL… Saludos al tenista veracruzano SANTIAGO GONZÁLEZ, hoy entra en acción en este gran torneo el cordobés… Guapísimas todas las finalistas de MxU que buscan la corona para representar a nuestro país, saludo a LUPITA JONES, directora nacional de esta plataforma; la representante veracruzana es SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA, se declaró lista para este evento… Tremendo fiestón realizó EMILIO VEGA en la capital del país, gentil anfitriona fue su novia SUSANA RELLO… PORFIRIO MUÑOZ LEDO hace a través de redes sociales declaraciones muy fuertes y graves, uno de los actores políticos más influyentes de los últimos años… DIEGO SIERRA CHEDRAUI se casó este pasado fin de semana con su novia, ahora esposa, ANA SOFÍA GARCÍA DE SIERRA… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM, y ahora sí, ADIÓS…