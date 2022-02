CHOCHOL JAROCHO

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Los CARNEROS de LOS ÁNGELES obtienen su cuarto súper tazón venciendo a unos bengalies de CINCINNATI que pelearon hasta el final, pero no pudieron ganar, el espectáculo de medio tiempo a muchos les gustó, a mí la verdad nadita, pero en gustos se rompen géneros, el estadio SOFI impresionante… El AMÉRICA logra importante triunfo en torreón derrotando a SANTOS; CHIVAS y CRUZ AZUL humillados en casa… Ayer en la CHAMPIONS salieron chispas, se enfrentaron REAL MADRID vs PSG, y el SPORTING vs el MANCHESTER CITY; hoy juegan ÍNTER de MILÁN vs LIVERPOOL, y el SALZBURG vs el BAYER MÚNICH, lo veré en Namik, enhorabuena para el chef ERIK GUERRERO, así como ARTURO VILLAR y AGUSTÍN MARTÍNEZ, atendieron de lujo a los comensales el pasado 14 de febrero, el menú delicioso; comí en compañía de MANUEL ALONSO, saludos a su heredera CAROLINA, excelente deportista… Todo un éxito la entrega de reconocimientos a distinguidas personalidades veracruzanas, el evento fue organizado por el Colegio Nacional de Abogados Penalistas que preside el Lic. GILBERTO FARÍAS MORALES, llegó acompañado de su esposa MARISOL, organizó también la Barra de Licenciados en Derecho de Veracruz AC que preside MARYCARMEN NARVÁEZ ZAMUDIO; en el presídium se encontraban LIC. TOMÁS MUNDO ARRIASA, llevó la representación personal del diputado federal SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, presidente de la Cámara de Diputados; OCTAVIO RUIZ MARTÍNEZ y le tocó presidir el evento junto a la diputada federal y periodista ROSA MARÍA HERNÁNDEZ ESPEJO, recibió reconocimiento; la GORDITA AHUED MALPICA recibió a nombre de mi madrina BERTHA ROSALÍA MALPICA MARTÍNEZ DE AHUED el reconocimiento otorgado por el Colegio Nacional de Abogados Penalistas, la GORDA agradeció a nombre de su mami; CAMILO CONTANTINO RIVERA asistió, así como LIC. MARÍA LEOBA CASTAÑEDA RIVAS, primera directora de la Facultad de Derecho de la UNAM; una ceremonia emotiva; un gustazo saludar al LIC. JORGE REYES PERALTA en compañía de su esposa LUCY LEO DE REYES, con ellos el abogado JORGE REYES LEO con su esposa ERÉNDIRA FLORES DE REYES, el escultor BERNARDO LUIS SÁNCHEZ, que también recibió reconocimiento; DON ALFONSO SALCES FERNÁNDEZ, lo recibió el periodista PEDRO MUÑOZ, y JOSEFINA LUGO, quien llegó acompañada de su esposo JUAN G. NOVAL REYES y su heredera EIRA NOVAL LUGO; desde aquí nuestro reconocimiento para los organizadores así como a los homenajeados…

Ivonne Caballero de García, Melina Rivera de Unanue, Susa Ogando de Camiña, Jacqueline Fonseca, Clara Arias de Cuenca y Marliz Platas de Ruiz, (damas)…

África Ramírez Pérez, (guapísima)…

Alberto e Ivonne Caballero de García, (feliz 26 aniversario)…

Victoria Yamasaki Rodríguez, (bellísima)…

En el restaurante El Río de la Plata les recomiendo el buffet de miércoles y domingos… Un gustazo tener en este CHOCHOLAZO a distinguidas damas veracruzanas, MELINA RIVERA ROBERT DE UNANUE, SUSA OGANDO DE CAMIÑA, JACQUELINE FONSECA, IVONNE CABALLERO DE GARCÍA, CLARA ARIAS DE CUENCA y MARLIZ PLATAS DE RUIZ, se la pasaron de lujo en el aniversario 26 de PANKY e IVONNE… JORGE FRICKE y ÁFRICA MARÍA RAMÍREZ PÉREZ enamoradísimos y coordinándose a la perfección en el ámbito empresarial, saludos a mi ahijada API GUEVARA… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si te gustan los tacos, Novillero Grill en Mar Adriático esquina Costa Verde… VICTORIA YAMASAKI RODRÍGUEZ guapísima y triunfando en la capital del país… Saludos al diputado federal SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, un gustazo saludarlo en compañía de la diputada local JESSICA RAMÍREZ, es originaria de Minatitlán… VALERIA ARRIETA SALAZAR, una jarocha guapísima, saludos a su hermana VALERIA y su mami FABIOLA SALAZAR… ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ siguen festejando, están más enamorados que nunca, saludos para MÍA ÁLVAREZ, MARTHA DÍAZ y su cuñis GISELA LINARES… JORGE GARCÍA muy chambeador en SMP INTERNATIONAL BY THALÍA, búscalos en Instagram… SÓSTENES y ELSA TAVARES DE BRAVO, un feliz matrimonio… VEVITA SANDRIA presentó su nueva línea de perfumes y lociones de limpieza de cutis PIEL CANELA, le deseamos todo el éxito del mundo, saludos a su abue DOÑA VEVA PÉREZ OSEGUERA, estaremos comiendo langostinos este próximo domingo en compañía de mi adorada JACKIE FONSECA…

Jessica Ramírez, Nacho Gómez y Sergio Gutiérrez Luna, (amigos)…

Valeria Arrieta Salazar, (jarocha)…

Enrique y Martha Lagunas de Álvarez, (matrimonio)…

Jorge García y Sóstenes Bravo Bravo, (amigos)…

Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… KIKO AJA OTEGUI y el DR. TOÑO RAMOS DE LA MEDINA, excelente mancuerna están realizando al frente del Sanatorio Español… Saludos a TOÑO y KIKIS AJA DE QUIJANO, feliz matrimonio, saludos extensivos a DON BENJAMÍN y MARISOL OTEGUI DE AJA… CARLOS y CÉSAR VENTA SUÁREZ disfrutando de los CHOCHOLAZOS en compañía de GOYO CHEDRAUI, todo marcha muy bien en GULFMARINE… Saludos a GILDA CELIS DE VENTA, ANA LÓPEZ DE VENTA e IVONNE NAVARRETE DE CHEDRAUI… Del 6 al 8 de mayo, los 50 años del Club de Golf La Villa Rica, tirarán la casa por la ventana en este gran torneo de golf de invitación… FRANCISCO ARIAS y RAMÓN GÓMEZ BARQUÍN forman parte del cuerpo consular veracruzano… Saludos a JUAN JOSÉ y REBECA DE SIERRA… Los cumpleañeros de hoy son LEO MULATO, MIRIAM CÁRDENAS, MISAEL HERNÁNDEZ, MARTHA MONTOYA y MANOLO BRAVO; mañana lo cumplen BELEM ÁLVAREZ DE LAJUD, NENÉ GARDOQUI, MABEL GUERRERO, MARIANA BÁEZ, ROSARIO BALMORI, JORGE VERGARA, LILÍ MORALES, MARÍA ELENA, MONSERRATH REYNAUD, GRETA WELLER LARA y HÉCTOR MAROÑO LÓPEZ; el viernes MARILÚ RODRÍGUEZ HEMADI, ANA DOMÍNGUEZ, SERGIO GIL RULLÁN e ISA KING; el fin de semana PATY LARIOS, JOSÉ ARTURO HERRERA, LORENA CARVALLO, FERNANDO TREJO, JOSÉ CARLOS GUTIÉRREZ y SUSANA RODRÍGUEZ DE MALPICA, a todos muchas felicidades… La ciudadanía quiere a DANTE DELGADO como gobernador, sería candidato por Movimiento Ciudadano; por el PAN JULEN REMENTERÍA, es el mejor posesionado, aunque hay varios más que están trabajando muy bien y tienen muy buena imagen política como JUAN MANUEL UNANUE; en el PRI no veo candidato, aunque PEPE YUNES ZORRILLA está moviéndose muy bien, así como el diputado federal SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, político con carisma, no lo pierdan de vista al presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados; entre los ciudadanos independientes que se destacan y son bien vistos para la sucesión gubernamental veracruzana va a la cabeza JUAN JOSE SIERRA ÁLVAREZ, vicepresidente de COPARMEX nacional, un empresario honesto y preparado con excelentes relaciones a nivel estatal y nacional…

Kiko Aja Otegui y Toño Ramos De La Medina, (disfrutando)…

Carlos y César Venta Suárez con Goyo Chedraui Bolado, (festejos)…

Francisco Arias y Ramón Gómez Barquín, (cuerpo consular)…

Belem Palmeros, Bertha Ahued y Lorena Piñón, (en reunión de amigas)…

Este fin de semana, REY de REYES en el BETO ÁVILA, la lucha libre AAA, habrá eventos desde las 4 de la tarde, saludos a SANTIAGO OSIO y ELÍSEO MORFÍN se están moviendo fuerte para el éxito del evento… En marzo habrá espectáculo en el BETO ÁVILA, después el 22 de abril el inicio de la liga mexicana de béisbol, estén muy pendientes, BERNARDO PASQUEL está trabajando fortísimo para el éxito… XIMENA y ALESSANDRA POO ÁLVAREZ encantadoras, saludos a su hermano GERARDO… Este 24 de febrero CurArte en el Sanatorio Español en su edición 35, exposición plástica FEBRERO… AMOR y LEYENDA con la participación de destacados artistas veracruzanos; también se presentará la obra plástica RASGOS y TRAZOS, la cita es a las 19 horas… Este 19 de febrero REINAS, QUINCEAÑERAS y ALGO MÁS en el salón SONATA, invita el Club de Leones Veracruz dejando huella a beneficio de AMANC, estará participando en este desfile SAMANTHA HERRERA, MxU VERACRUZ portará diseños exclusivos de JOSÉ LUIS FÉREZ y se contará con la presencia del cantante CIPRIANO HERNÁNDEZ, la cita es a las 4:30pm… Hoy estaremos en la tarde de puro, dominó y cenita en El Estribo cantina del GHD… Saludos a MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA, todo marcha muy bien en El BAYO… ERNESTO ARCHIDONA se le recuerda con cariño… El DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS muy chambeador en su clínica SAN ELIAN, siempre a su lado su esposa la Dra. ELIZABETH ZAMBRANO de MARTÍNEZ, estaremos este fin de semana en las picadas y empanadas de los sábados, seguirán al frente del Club Libanés… Gran triunfo del PSG, el parque de los príncipes 1 a 0 sobre el MADRID, viene la vuelta en marzo en el Santiago BERNABÉU… Pregunten por los puros HOJA REAL, los puedes encontrar en El Llagar, Namik, El Estribo Cantina, Mardel y Deli Deli… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como MÁS LATINA 96.5 de FM 📻 de lunes a viernes a las 13 horas y, ahora sí, ADIÓS…