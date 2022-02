CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA perdió en el Azteca 3 goles a 2 contra el SAN LUIS que no había ganado ningún juego, no había anotado gol, así la situación con las ÁGUILAS; SOLARI peligrando al frente de los de COAPA… PUEBLA y ATLAS de líderes, dos equipos de los llamados modestos en MÉXICO lideran la liga MX… El REAL MADRID sufriendo, le gana al GRANADA y continúa de líder… Este domingo el Súper Bowl LVI desde el estadio SOFI de Los Ángeles, bengalíes de CINCINNATI vs los RAMS de Los ÁNGELES, lo veremos en casa de PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL; comimos en el Bolerama Veracruz delicioso unos nachos, hot dog y pizza, de lujo jugando boliche, saludos a mi sobrina COTY PIMENTEL, sin faltar MICHELLE y PAULA… Este 19 rey de reyes en el BETO ÁVILA, se cumplen 30 años de la lucha libre AAA, por ahí estaremos CHOCHOLEANDO, saludos a SANTIAGO OSIO y ELISEO MORFÍN, gente de confianza de BERNARDO PASQUEL… En Namik todo listo para festejar el día del amor y la amistad, hay excelentes opciones, enhorabuena para el Chef ERIK GUTIÉRREZ… DANIEL BARQUÍN y FERNANDA SEDANO un feliz noviazgo… Otro noviazgo que va viento en popa lo forman JUAN PABLO MORALES y MARICARMEN SOBRINO LÓPEZ…

MUERE el músico, periodista y amigo MARIO OROPESA, descanse en paz… En El Río de la Plata buffet los miércoles y domingos, pregunté por el festival del camarón… Todo un éxito resultó “De mi closet a tu closet” organizado por SOFÍA RIGANTI, cortaron el listón con ella la DRA. GISELA AGUILERA GARCÍA, MIRIAN GUTIÉRREZ GÓMEZ DE SALAZAR, SOFÍA YUNES, CARO DE TORRE, ROSY GUDIÑO y varias más, como siempre excelente convocatoria y éxito rotundo, saludos a TANIA RENDÓN… Kebagrill, comida libanesa en Plaza Sol al 2293087986, y si prefieres la comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado, saludos a ALEJO y su novia MARIANA BUJAIDAR… Cumplió años ELOÍSA MAASBERG DE REMES y lo festejó en compañía de DADIN REMES CABADA, lo disfrutaron en compañía de su hija CLAUDINNE REMES MAASBERG, y desde Nueva York recibió llamada de su hijo EDUARDO, muchas felicidades… También muy festejada ANGELINES LASTRA DE MANTECÓN, comió en compañía de su esposo LIC. GERARDO MANTECÓN ROJO en Plaza El Dorado, con ellos JUAN CARLOS y ANGELINES MANTECÓN DE FERNÁNDEZ, así como sus herederos y GERARDO MANTECÓN LASTRA… Este 19 de febrero desfile de modas a beneficio de AMANC organizado por el Gordo Férez, Reinas y quinceañeras estarán modelando, una invitada especial es SAMANTHA HERRERA, MxU VERACRUZ… Siguen de luna de miel MAYEL y DULCE URRETA DE MORALES, disfrutaron de PARIS… Un éxito el torneo nacional de golf ZONA SUR realizado en los clubes VILLA RICA y PUNTA TIBURÓN, contó con la presencia del presidente de la federación mexicana de golf FERNANDO LEMMEN… BELÉN FERNÁNDEZ DEL PUERTO DE VÁZQUEZ engalanando este CHOCHOL, saludos a su bonita familia, en especial a PILI FERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ, hace una tarta de Santiago deliciosa…

RICARDO y GABY MOLINA DE MOREIRA siempre presentes… El DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS y su esposa ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ excelentes anfitriones en su residencia de Boca del Río, nos recibieron junto a JACKIE FONSECA, desayunamos picadas y empanadas, presente FERMÍN MARTÍNEZ JR, estaba festejando su cumpleaños en compañía de su novia KARLA OLIVA MORALES… Hermosa nenita PAULA RUIZ WELLER, la nieta de EVITA LARA VALERIO, saludos a GRETA, así como a su familia… FERNANDA SUERO guapísima… Planchadísimo Veracruz al 2292127516… Los cumpleañeros de hoy son MIGUEL LEPE, VIRIDIANA BALDERAS, DALIA DOMÍNGUEZ, ALONDRA RAMOS, GABY ALVERDI DEL PUERTO DE LA CRUZ, ELISA LÓPEZ PARDAVILA, ROBERTO MOLINA PEÓN y TOÑO LÓPEZ; mañana jueves MIGUEL VÁZQUEZ, RODRIGO MOLINA CALVO, LITA GARCÍA COUCEIRO, MEMO ESPINOZA, MIRNA JAUREGUI, RODRIGO NAVARRO, GRETEL AMEIJEIRA y TERE ZAVALA DE AGUILAR; el viernes ALEX VALENCIA, IVETTE CASTILLO, MONSERRATH MARTÍNEZ, AMÉRICA SÁNCHEZ, RAFAEL BERNAL, ADYARI DEL PRADO, IZCALLI CALDERÓN, KARINA ROSALES, MAFER CESTA, REGINA LAMBERT y BEGOÑA FERNÁNDEZ; el fin de semana BENITO GONZÁLEZ ULIBARRI, ADRIANA GRAPPA GUZMÁN, ERICKA DIECKMANN, PEPE BARRANCA, YAMILLE CAHID, ALFREDO NELSON JUÁREZ, LUIS MORALES, TERE GARCÍA, KAREN PERALTA, ROXANA MURO MAYANS y JOSÉ SALVATORI BRONCA, a todos muchas felicidades… Pregunten por los Puros HOJA REAL en El Llagar, Mardel, Namik, Deli Deli y El Estribo…

JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL trabajando muy bien en BOCA del RÍO, saludos a su esposa MELINA RIVERA ROBERT DE UNANUE, besos para AITANA… Saludé a RAMÓN ÁLVAREZ FONTÁN comiendo en compañía de sus hijos RAMÓN y RODRIGO ÁLVAREZ RUIZ, saludos a su mami ROCÍO RUIZ DE ÁLVAREZ… Muchas felicidades para BERNARDO y PATRICIO GÓMEZ RUIZ, cumplieron 19 años, son herederos de RAMÓN y HEIDI RUIZ DE GÓMEZ, saludos a CHARITO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ, recordamos con mucho cariño a su esposo RAMÓN GÓMEZ SAÑUDO, descanse en paz… Saludos a DOÑA ROSA… MARILÚ DE LA FUENTE festejando a su quinceañera… ISABEL MARTÍNEZ CARLO muy festejada por su cumpleaños, saludos a RICARDO y MARISOL CARLO DE MARTÍNEZ… JOSEFINA LUGO destacada periodista cumplió años y lo festejó en familia… El cineasta mexicano GUILLERMO DEL TORO recibe 4 nominaciones de los OSCARES 2022 por su película “El callejón de las almas perdidas”… Increíble las dudas que han surgido con el hundimiento del famoso TITANIC, la tecnología y la investigación sacan a relucir muchos acontecimientos que no han sido aclarados… El patinador artístico DONOVAN DANIEL CARRILLO SUAZO está calificado para Juegos Olímpicos de invierno… Ayer Ron & Son cumplió tres años, felicidades para CRISTINA CHÁZARO MABARAK DE HERNÁNDEZ y RAYMUNDO SÁNCHEZ MABARAK… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM, y ahora sí, ADIÓS…