CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Los juegos divisionales de la NFL estuvieron espectaculares, están ya en la final de sus respectivas conferencias; primeramente la americana los BENGALÍES de CINCINNATI van contra los JEFES de KANSAS CITY que vencieron en juegazo a los BILLS de BUFALO en tiempo extra, y en la NACIONAL van los 49s de SAN FRANCISCO vs los CARNEROS los RAMS de los ÁNGELES que dejaron en el camino a TAMPA BAY, jugarán en su casa, la cita es el próximo domingo a las 2:00 y 5:30 de la tarde; de estos 4 equipos saldrán los finalistas para el Súper Bowl el 13 de febrero a las 17 horas desde el estadio SOFI de los CARNEROS de los Ángeles… REAL MADRID saca un empate milagroso y ya solo saca 4 puntos al SEVILLA; en el fútbol mexicano PUMAS pierde en casa vs TIGRES, y NECAXA golea en casa a SANTOS; las ÁGUILAS mal y de malas… Mañana MÉXICO vs JAMAICA en la isla, el 30 en MÉXICO recibirá a COSTA RICA, y el 2 de febrero recibirá a PANAMÁ, partido clave para la clasificación de nuestra selección rumbo al mundial de CATAR… El 23 de abril se casan el DR. RAFAEL REVILLA HERRERA y ENIF GARCÍA OROPESA, signan las invitaciones LIC. HORTENCIA HERRERA MENDOZA, el almirante VÍCTOR MANUEL GARCÍA MACEDO y su esposa YOLANDA OROPESA DE GARCÍA, la ceremonia se realizará en la capilla de la hacienda Cielo Tisú, ahí mismo la celebración, gracias por la invitación… Y ya que hablamos de bodas, nos llegó invitación también para la ceremonia de GISELA LINARES MARTÍNEZ y MARIO DÍAZ LAGUNAS, se casan en Oaxaca el 7 de mayo, signan las invitaciones sus padres ALMA BELLA MARTÍNEZ MERAZ y FRANCISCO LINARES JUÁREZ, así como MARTHA LAGUNAS SUÁREZ y MARIO IVAN DÍAZ MANJARREZ, será en el templo de Santo Domingo de Guzmán y el fiestón en el jardín Benjamín en Oaxaca, por ahí estaremos Dios mediante… El restaurante El Río de la Plata excelente, buffet miércoles y domingos, pregunte por los festivales…

Eva Longoria, (estará en Veracruz)…

José Carlos Ceballos Costales y Graciela Poo Bringas, (en El Dictamen)…

Luis Gómez Morán y Belén Zárraga Abascal, (pareja)…

Enrique y Amelita Acosta de Cházaro, (matrimonio)…

JOSÉ CARLOS CEBALLOS COSTALES y GRACIELA POO BRINGAS engalanando este CHOCHOLAZO… El 26 de febrero, la boda de MONSERRATH REYNAUD NAVARRA y DAVID, la unión será en la hacienda Cielo Tisú… Todo un éxito Namik, saludos al Chef que ha venido a revolucionar y enriquecer los platillos veracruzanos DON ERIK GUERRERO; está situado en primero de mayo casi esq. boulevard, ahí comeré mañana con JUAN LAVIN, LUIS ABELLA y MANUEL ALONSO; EVA LONGORIA estará haciendo un reportaje en este restaurante para HISTORY CHANNEL… LUIS GÓMEZ MORÁN se dejó ver en compañía de BELÉN ZÁRRAGA ABASCAL, saludos a sus papis RAFAEL y CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA, así como FERNANDO y ELISA MORÁN DE GÓMEZ… Kebagrill, comida libanesa al 2293087986, y comida mediterránea en Al Bahía en Plaza El Dorado… Muy festejada por su cumpleaños AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, junto a ella su esposo el CP. ENRIQUE CHÁZARO MABARAK, así como sus herederos KIKO y MARÍA ROSA CHÁZARO ACOSTA, saludos a AMELITA FERNÁNDEZ DE ACOSTA, recordamos con mucho cariño a DON JORGE ACOSTA CÁMARA, descanse en paz, así como las FABADAS que nos hacía todos los jueves en su residencia del Fraccionamiento Faros, saludos para MARTHA, MARIBEL, ROCÍO y MARICRUZ ACOSTA FERNÁNDEZ, se los hacemos extensivos a sus esposos e hijos… Abrió sus puertas El Llagar de Oro, quedó espectacular con tres privados de primer nivel, la comida deliciosa, enhorabuena para PANKY e IVONNE CABALLERO DE GARCÍA, el primer cliente fue CÉSAR VENTA seguido de PEPE RIVERO, LACHO GARCÍA, MANOLÍN LÓPEZ PARDAVILA, PANCHO REQUEJO, EUSEBIO SALCES y JURGEN, un gustazo convivir con ellos… Cenamos hace unos días en la residencia de la familia MORALES ELVIRA y gentiles anfitriones fueron OMAR y GABY ELVIRA DE MORALES, degustamos vinazos de la ribera del Duero y de valley napa, OMAR cocinó delicioso, por ahí presente VÍCTOR ARGÜELLES en compañía de su novia Alvaradeña MARIÁN ALMEIDA, llegamos en compañía de mi adorada novia JACQUELINE FONSECA… PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL ya en completa actividad, andan por la CDMX, saludos a mis sobrinas y a DON PEPE y la Dra. LUPITA SPINOLA DE ALCÁNTARA… SAMANTHA HERRERA, MxU VERACRUZ cumpliendo con todos sus compromisos… MARISOL HOYOS, de las jóvenes veracruzanas más guapas, saludos a la Chef KARLA HOYOS, así como a sus papis JUANITO y VICKY DE HOYOS, DON POLO en paz descanse y doña MALENA BARRÍA DE HOYOS, una gran amiga de mi mami…

Marián Almeida y Víctor Argüelles, (enamorados)…

Samantha Herrera, (disfrutando Veracruz)…

Marisol Hoyos, (bellísima)…

Un feliz matrimonio lo forman MARIO y AÍDA LARA DE GUEVARA, saludos a mi ahijada API… MELINA RIVERA DE UNÁNUE súper chambeadora en el DIF BOQUEÑO, sin dudarlo un gran apoyo para su esposo el alcalde de Boca del Río JUAN MANUEL UNÁNUE ABASCAL, joven político con mucho futuro… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si te gustan los buenos tacos, Novillero Grill en COSTA VERDE esquina MAR ADRIÁTICO… GERARDO POO ULIBARRI festejó su cumpleaños en familia… Saludos de recuperación a JOSÉ CARLOS POO GIL… También DON TONY CHEDRAUI MAFUD festejó su cumpleaños en familia, siempre a su lado su esposa PILAR BOLADO DE CHEDRAUI y sus herederos TONY, GOYO y MARILÚ CHEDRAUI BOLADO… SANTIAGO CARAMÉS CHAPARRO, presidente de los hoteleros, realizando excelente trabajo al frente de la institución… KIKO AJA OTEGUI realizando excelente papel al frente de la Beneficencia Española, saludos a su esposa MARCEDES MARTÍNEZ SCHLESKE DE AJA, así como al DR. TOÑO RAMOS DE LA MEDINA, director del mencionado nosocomio, en la administración se destaca CARLOS VENTA SUÁREZ, así como FERNANDO GÓMEZ MALPICA… EDUARDO y CAROLINA RINCÓN DE MALPICA, joven y feliz matrimonio, saludos a sus nenitas ANA y LOLA, festejaron recientemente a su mami… Un feliz noviazgo lo forman SOFÍA RIGANTI y JAVIER AILLAUD RODRÍGUEZ, saludos a FRANK… Un gustazo saludar a JUAN BOSCO PÉREZ ACASUSO en compañía de su heredero NICOLÁS, siempre súper atento, educado y saludando efusivamente; su hermanita NATALIA creciendo, su mami JUDITH ZEPEDA DE PÉREZ ACASUSO siempre al pendiente de sus bebés, saludos al CP. ALBERTO PÉREZ KURI y PILAR ACASUSO DE PÉREZ-KURI… MARÍA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ es la heredera del CHINO y MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ, los abuelos felices, FLAVIO HERNÁNDEZ CANO y CRISTY CHÁZARO MABARAK DE HERNÁNDEZ, así como WENCESLAO y LUCY ÁLVAREZ DE RODRÍGUEZ… Los cumpleañeros de hoy son ÁNGELES GARCÍA DÍAZ, JESÚS PEDREIRA, SILVIA CANSECO, CITLALI PÉREZ, LILI DORIA, ALI CONTRERAS, LITZZY SOLIS, BERENICE HERRERA, ROMÁN ACEVEDO GIORGANA y JOSÉ URRETA RUIZ; mañana POLO MORENO, SONIA YOLANDA GONZÁLEZ, ADRIANA AGUDELO, mi compadrito JAVI CAÑEDO le tiene muchas sorpresas; BETY ORTIZ, PATY BLANCO, ALBERTO SEGURA, MIREYA SOSA, BEGOÑA ZURITA, ESTHER TORRES, LETY RÍO, JUAN FERNANDO PERDOMO, SANDRA VIYELLA, RICARDO CUE ISOBA, PATY BARQUÍN DE RUIZ y ROXANA ARMENGUAL; el viernes ALICIA VÁZQUEZ, ANA ALARCÓN, CLARA COBOS, CHARITO CAPITAINE DE CUEVAS, ELVIS LOIS ROMERO y GABY BRAVO DE FONTES, el fin de semana VALERIA GÓMEZ, HILDA BOYLAN y MARIÁN ALMEIDA ARIAS, a todos muchas felicidades… Del 24 al 30 de enero, el festival del CARACOL en el restaurante El Río de la Plata…

Mario y Aída Lara de Guevara, (matrimonio)…

Kiko Aja Otegui y Jorge García, (amigos)…

Carolina Rincón de Malpica, (feliz cumple)…

María Rodríguez Hernández, (nenita)…

Muchas felicidades para MARTHA SUÁREZ DE LAGUNAS, cumplió 78 años la mami de MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, saludos a ENRIQUE ÁLVAREZ y su heredera MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS, y ayer DON ISAIAS LAGUNAS cumplió 78 años… Terrible lo que está pasando en nuestro país con respecto a la libertad de expresión, se está volviendo el PERIODISMO la profesión más peligrosa en nuestro país, muchos políticos se acercan a los periodistas para que los promuevan y los den a conocer, una vez encumbrados se olvidan de cómo iniciaron, nuestras condolencias para los familiares y amigos de los periodistas ASESINADOS… JAVI CAÑEDO SALINAS cumplió 9 añitos, el festejo en la isla de Cancún en compañía de sus padres JAVO y PAULINA SALINAS DE CAÑEDO, saludos al feliz abuelo JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ… ALIDA por este puerto jarocho, disfrutó de las delicias de La Parroquia… GOYITO CHEDRAUI BOLADO ya totalmente recuperado, regresó a los CHOCHOLAZOS… Muchas felicidades para SOFÍA RUIZ DÍAZ, heredera de PAQUITO y ANA MARY DÍAZ DE RUIZ, cumplió 16 años… Se casó ILSE RIANDE SAGAÓN… SAMANTHA ALEGRE guapísima xalapeña… Pregunten por los Puros HOJA REAL en Namik, El Llagar, Deli Deli, El Estribo Cantina y Mardel… Recordamos siempre con cariño a EMMA CUETO DE ÁLVAREZ, es probable que coma este viernes con esta familia… Muchas felicidades para SILVIA RICÓN DE CAMIÑA, cumplió años y lo festejó con su familia, saludos a ALBERTO CAMIÑA OGANDO, feliz con su heredera JULIA CAMIÑA RICÓN… Cumplió años ayer YUDITH CARRASCO CHIRINOS… Felicidades para ANA LORENA RUIZ ZURITA, recibió anillo de compromiso de su galanazo MAX RODRÍGUEZ BARROSO, el momento inolvidable fue en MADRID, saludos a TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ… Saludos especiales para el notario público ALEJANDRO HERNÁNDEZ GALLARDO, lo recuerdo con cariño cuando era secretario particular del ex gobernador DON AGUSTÍN ACOSTA LAGUNES, los saludos se hacen extensivos a su esposa MARTHA ARGÜELLES DE HERNÁNDEZ… Ya vienen los cumpleaños de KIKIS AJA DE QUIJANO, ADRIANA GIL MAROÑO y LUPITA ABASCAL CASTRO… KARIME AHUED MALPICA muy activa en los CHOCHOLAZOS jarochos… 22 de abril, la inauguración de la liga mexicana en el BETO ÁVILA… Ya se entregó el escrito para el cambio de lugar de la estatua del PIRATA DE LA FUENTE y los nombres de las calles aledañas al estadio de fútbol para que lleven los nombres de los famosos deportistas veracruzanos BETO ÁVILA y el pirata LUIS DE LA FUENTE, idea de GILBERTO FARÍAS MORALES… Saludos a FERNANDA SÁNCHEZ MORA, AITANA GARCÍA DE ROMANO, JANETH USCANGA, MARÍA FALCÓN, REGINA VELASCO DE REMENTERÍA y THALÍA AZUARA SÁNCHEZ de nuestra sociedad veracruzana… MAURICIO y CLAUDIA CRODA DE MUGUIRA un feliz matrimonio cordobés… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM, y ahora sí, ADIÓS…