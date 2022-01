CHOCHOL JAROCHO

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! El REAL MADRID venció categóricamente al ATLÉTICO de BILBAO en Arabia Saudita y se coronaron en la SÚPER COPA de ESPAÑA… En el fútbol mexicano los PUMAS con paso firme, así como PACHUCA y CRUZ AZUL… Cumplió 3 años ALBERTO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ y lo festejó con amigos y seres queridos, se la paso de lujo, saludamos a sus papis ALBERTO RAMÍREZ CAPO y CLAUDIA DOMÍNGUEZ DE RAMÍREZ… El restaurante Namik está ubicado en primero de mayo a media cuadra del boulevard, saludos al Chef ERIK GUERRERO, pregunte por sus recomendaciones y pida el agua del día… BLANCA LIMA guapísima, estuvo por Tlaxcala en los toros, le gusta la fiesta brava; por allá también DANIEL CARBALLAL y amigos con la familia… CLAUDIA MENDOZA, joven señora guapísima… RAQUEL COUSILLAS GARCÍA comprometida en matrimonio con su galanazo TOMÁS SIMPSON… RICARDO AHUED en Xalapa, PATY LOBEIRA en Veracruz, JUAN MANUEL UNANUE en Boca del Río y JUAN MANUEL DIEZ en Orizaba, trabajando al 100… En el restaurante El Río de la Plata hoy buffet y estrenando mobiliario, habrá festivales del 17 al 23 de CEVICHE, el de caracol del 24 al 30 de enero, el de pulpo del 31 de enero al 6 de febrero y el de camarón del 7 al 13 de febrero… Felices de la vida MARIANA DEL PUERTO REINERT y su galanazo SAMUEL TACHER, hacen bonita pareja… MARIFER MORÁN MARTÍNEZ una extraordinaria tenista, entrena casi diario, sin dudarlo llegará muy lejos la heredera del DR. FERNANDO y VERÓNICA MARTÍNEZ DE MORÁN, saludos a la familia… RENATA CORRONS cumplió años y lo festejó en familia y con su novio LEONIDES RODRÍGUEZ MURILLO…

Blanca Lima, (norteña)…

Claudia Mendoza, (guapísima)…

Raquel Cousillas García, (comprometida)…

Marifer Morán Martínez, (tenista)…

Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Ya vienen los cumpleaños de GERARDO POO ULIBARRI, ANTONIO CHEDRAUI MAFUD y AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO… 19 de febrero, REY de REYES, la lucha libre AAA en el BETO ÁVILA… Un gustazo saludar a FERMÍN y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, presidentes del Club Libanés, está reactivado ya como el mejor salón para realizar tus eventos, cenamos en compañía de los doctores WILLIAM y XIMENA MADRAZO DE NOGUERA, con ellos el abogado y constructor JAVIER AILLAUD RODRÍGUEZ y su novia SOFÍA RIGANTI… Le damos la bienvenida al nuevo encargado del restaurante Namik ARTURO VILLAR; comieron MIGUELÓN y BELÉM ÁLVAREZ DE LAJUD en compañía de sus herederos y quedaron fascinados… TRIANA PADILLA BALLESTER cumplió 13 años y lo festejó en familia con sus padres y seres queridos… Anuncian ayuntamientos de esta zona conurbada medidas preventivas por el COVID, evitemos eventos masivos, el contagio está muy alto… JOSÉ MANUEL y FER AARUN DE CAMIÑA felices y enamorados, disfrutando a su nenita ALENA CAMIÑA AARUN, nieta de ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA, así como VICO AARUN y ROSY COUTOLENC… Kebagrill, restaurante de comida libanesa en Plaza Sol al 2293087986, y si prefieres comida mediterránea, en Plaza El Dorado, Al Bahía… ALEJANDRO y CLAUDIA GIL HANSSEN DE AVELLA felices con su heredera ROMINA… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si quieres comer buenos tacos Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE… Aguamala, Ikonic y Carranza Prime en el gusto de los veracruzanos… CAMILA ABELLA destacada arquitecta y muralista cordobesa… Cumplió años PAULINA RODRÍGUEZ REYNA en compañía de sus amigos y seres queridos, por ahí FERNANDO PAZ, ANGÉLICA JIMÉNEZ, LUIS ACOSTA y SERGIO FLORES ORTIZ, con ellos MARÍA JOSÉ y MARIANA RODRÍGUEZ REYNA, hermanas de la festejada, pendiente de todos NORMA REYNA CAMACHO, recordamos con afecto a su esposo JAVIER RODRÍGUEZ, descanse en paz…

Leonides Rodríguez Murillo y Renata Corrons, (enamorados)…

Dr. Fermín y Elizabeth Zambrano de Martínez, (matrimonio)…

Sofía Riganti y Javier Aillaud Rodríguez, (enamorados)…

El salón de fiestas Barlovento excelente lugar para fiestas y reuniones… PABLO FEHER GALI muy felicitado por sus 31 años, la más feliz su mami la negrita GALÍ MALPICA, su primo FRANKIE de vacaciones con la familia, saludos a SUSY RODRÍGUEZ de MALPICA y a MIRANDA MALPICA RODRÍGUEZ…. ANDREA GARCÍA LASTRA, de las jóvenes veracruzanas más guapas, saludos a ROBERTO y MARYPAZ LASTRA DE GARCÍA… GOYITO BOLADO DEL PUERTO se incorpora al club CHOCHOLERO de fumadores de puro… Los cumpleañeros de hoy son NATALIA GONZÁLEZ VILLARREAL, MARIO CORTÉS, VÍCTOR MANUEL PERALTA, CLAUDET PALOMBA, ALEJANDRO LARRAGA SCHLESKE y PAOLA SIERRA CHEDRAUI; mañana JOSÉ FABIÁN, GRACE PONDS, GILBERTO ZAMORANO, AURORA AGUIRRE, SERGIO GONZÁLEZ SOBREVALS, CÉSAR DOMÍNGUEZ, RICARDO FIGUEREO, LUPITA CHACCUR, MELISA GARZÓN MATTEWS y MARALI DUARTE FERRÁEZ; el viernes BETITO VILLARELLO AHUED, ROSARIO VALVERDE, ANA GABRIELA PANTOJA, ENA LOBATO, KENIA CADENA y SERGIO FLORES SOSA; el fin de semana GUADALUPE MORANDO, DULCE GALLEGOS, VANESA ROIZ, LUIS BONILLA y GABRIELA GALLARDO, a todos muchas felicidades… Caso DJOKOVIC increíble, expulsado de Australia, les valió gorro que fuera el número uno del mundo, el presidente español lo criticó, nada tenía que ver y metió su cuchara, un protagonismo sin ton ni son; el abierto de Francia ROLAND GARROS ya le advirtió o se vacuna o tampoco jugará, una nación australiana acabó con el número uno del mundo, lo que no pudieron hacer en la competencia, la política se entromete y acaba con una carrera… Saludos especiales para la coordinadora general del CHOCHOL, mi querida JACQUELINE FONSECA, todo está funcionando a la perfección… MARISOL ÁGUILA y su esposo MAURICIO MELÉNDEZ de vacaciones… CECY CRODA guapísima del centro de la entidad veracruzana… LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, quien fuera presidente de MÉXICO en el periodo de 1970 al 76, cumplió 100 años de vida, el presidente más longevo en la historia de nuestro país… Saludos a SANTIAGO CEBALLOS… Un éxito la ropa de ALEX BASTERI, saludos a su novia MARIANA OTERO… MARTHA DÍAZ LAGUNAS rumbo a Brasil, allá se casará con su galanazo… GABRIEL BRAVO y GABY GÁNDARA más enamorados que nunca… SALVADOR MANZUR feliz y enamorado de su esposa LUCHY BONILLA DE MANZUR…

Triana Padilla Ballester y Fernando Padilla Farfán, (feliz cumpleaños)…

Alena Camiña Aarun y José Manuel Camiña Ogando, (papi e hija)…

Alejandro Avella Álvarez, Romina Avella Gil y Claudia Gil de Avella, (familia)…

Fernando Paz, Angélica Jiménez, Luis Acosta, Paulina Rodríguez Reyna y Sergio Flores, (feliz cumple Pau)…

Saludos para PEPE TOÑO y JESSICA ARELLANO DE MANSUR, felices con sus tres herederas… El Carnaval de VERACRUZ en junio o julio, todavía no definen fecha… Inicia la jornada tres del fútbol mexicano, mañana SAN LUIS recibirá a los BRAVOS, el viernes MAZATLÁN vs TOLUCA, y PUEBLA vs XOLOS, el sábado jugarán CHIVAS vs QUERÉTARO, LEÓN vs PACHUCA, y AMÉRICA vs ATLAS, así como el CRUZ AZUL vs MONTERREY; el domingo PUMAS vs TIGRES, y SANTOS vs NECAXA… En la VINATA los mejores precios… Este fin de semana estaré en casa de OMAR y GABY ELVIRA DE MORALES, sin dudarlo la pasaremos muy bien… Saludos a ISOLINO y GABY DEL PUERTO DE MARTÍNEZ… Un gusto saludar a TITA MALPICA, estaba festejando a buenas amigas, entre ellas GRETCHEN MARITZA GARCÍA con su heredera CAMILA VAZQUEZ GARCÍA y MARU NOLASCO, desayunaron en Te Conté… Murió TACHITA, descanse en paz la mamá de CHOCHOLITO… JAVIER CAÑEDO y ADRIANA AGUDELO enamoradísimos… Arrancaron los festejos en honor al patrono de VERACRUZ San SEBASTIÁN, los eventos serán en Catedral… Un gustazo saludar a nuestro buen amigo el diputado federal SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados, estaré en breve visitando el congreso de la unión, gracias a nuestros amigos periodistas RODOLFO HERRERA, MIGUEL LUNA MODESTO, MIGUEL RUEDA RUIZ y GABRIEL AYIL… Pregunten por los puros hoja real, los puedes encontrar en Namik, El Llagar, Mardel, El Estribo Cantina y Deli Deli… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí ADIÓS…