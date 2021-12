CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Estamos a dos días de nochebuena, disfrútela en compañía de su familia y sus seres queridos… Hoy hay rueda de prensa, a las 12 del día, en el estadio BETO ÁVILA con el presidente del ÁGUILA de VERACRUZ, BERNARDO PASQUEL, trae muy buenas noticias para los aficionados al rey de los deportes… Una de las jóvenes más bellas de VERACRUZ es TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI, su galanazo ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA está feliz y enamorado, saludos a sus papis, creo que muy pronto dejarán la soltería… Disfrutando de la comida en el restaurante El Río de la Plata con JACQUELINE FONSECA, hoy llega ADRI con su esposo IKER y familia, pasaremos navidad juntos, saludos al DR. HUGO FONSECA y GUILLE CASTELLANOS… SOFÍA POO BARREDA, heredera de RAMÓN y MARICRUZ BARREDA DE POO, saludos a los peques MARICRUZ y RAMONIN… Planchadísimo Veracruz al teléfono 2292127516, y si deseas los mejores tacos, visita Novillero Grill, en MAR ADRIATICO esquina COSTA VERDE… Muy felicitada por su esposo y familia ERIKA SANTANDER, desde aquí le deseamos que cumpla muchos años más… ANTONINO y ROSSANA ROMERO DE LAGUNES felices y enamorados disfrutaron de La Casona, eventazo organizado por DANIEL NORIEGA y BYRON BARRANCO… Kebagrill comida libanesa en Plaza Sol, reserva al 2293087986, y si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… ROMINA GARZÓN RODRÍGUEZ, guapísima heredera de ROMÁN y MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN…

Tamara Martínez Chiunti, (bellísima)…

Sofía Poo Barreda, (encantadora)…

Erika Santander, (cumpleaños)…

Antonino y Rossana Romero de Lagunes, (matrimonio)…

IVO PALAFOX y LORENA KURI MUSTIELES, presentes en los CHOCHOLAZOS… Un feliz matrimonio lo forman DANIEL y ARACELY CAZARÍN DE MORAL, sus herederas bellísimas… En JUNIO el CARNAVAL de VERACRUZ 2022, MANE DE LA PARRA podría estar en nuestra máxima fiesta… TOÑO y ERIKA HESLEES DE CAZARÍN, matrimonio muy querido en esta zona… MORGANA creciendo rapidísimo, la nieta de ROLANDO y LETY BREMONT DE REYES, saludos a sus papis JOSÉ MIGUEL PEPETTON y LETY REYES BREMONT… BELEM LAJUD ÁLVAREZ bellísima… Siguen los buenos comentarios de la posada de MÁS LATINA en el 96.5 de FM, tuvo excelente convocatoria en el Cantabar Claps de Plaza Vela, la noche se la llevaron VALERIA VERA y LALO DUÁN, así como INÉS MEDINA y MIGUEL ROCHA, me apantalló cantando; ISACC GUTIÉRREZ y MAGUITO DE LOS SANTOS disfrutaron, saludos a PEPE ARENAS y GUSTAVO HERNÁNDEZ, así como a todos los amigos y colaboradores… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco a RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Excelentes los paquetes navideños y de fin de año del restaurante Namik, con la garantía del Chef ERIK GUERRERO, ayer cené en compañía del DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS y su esposa la DRA. ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, hoy partieron rumbo a Ecuador en donde pasarán las fiestas de navidad y fin de año…

Romina Garzón Rodríguez, (bellísima)…

Ivo Palafox y Lorena Kuri, (felices)…

Aracely Cazarín, (guapísima)…

Hoy ahí será la comida de los ex pasarelas, el noticiero social de TELEVER, ya confirmaron ANGIE CASANI, LILIANA GUTIÉRREZ, MARU LEYCEGUI, LILIANA LÓPEZ, ANILÚ ÁLVAREZ y ALICIA MARTÍNEZ, posiblemente llegue ADRIANA FONSECA; los horarios para este 24 y 31 será de 1:30 a 7 de la noche, no abrirán ni 25 ni día 1 de enero… JACKIE se dio un retoque en el pelo con la experta en estos menesteres ILYAN MEDINA, gracias por sus atenciones, ahí también estuvo PERITA DE PIMENTEL, me comentó que su hermano, el contralmirante OSCAR GONZÁLEZ, ya está laborando en la SECMAR en la CDMX…

Mane De La Parra, (feliz navidad)…

Erika Hesless de Cazarín, (siempre alegre)…

José Miguel Pepeton y Lety Reyes Bremont con Morgana, (feliz familia)…

Belem Lajud Álvarez, (jarocha)…

GIORGIO VILLARELLO AHUED disfrutando de Acapulco… GRACIELA POO BRINGAS felices 17 años, saludos a sus abues GERARDO y CHELITA GIL DE POO… Los cumpleañeros de hoy son CONCHITA PASTRANA, TINO RODRÍGUEZ, JESÚS ALONSO SÁNCHEZ BARRÓN, PEDRO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, presidente de los inmobiliarios; SERGIO BRIZUELA y ARTIRERE GIL MAROÑO; mañana jueves LESLY VIDRIO, ISABEL CERCOS, JOSÉ RAMÓN ARELLANO, ANAID GUZMÁN, VICTORIA SÁNCHEZ, ANGÉLICA CORTÉS y MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA, tendrá festejo por sus 50 años; el viernes lo cumplirán AMANDA CANELA, ALBERTO PÉREZ KURI, MIGUEL VIVEROS, FLOR HERNÁNDEZ, MAR BALTAZAR, VICKY QUINTANA, GABRIEL GARCÍA, KAREN ORTIZ, DANIEL ROMANO y NA LUZ GONZÁLEZ; el fin de semana CHUCHO LAJUD, RICHARD VILLAR, AÍDA MENESES y LESSIA GARDUÑO DE GARCÍA; el domingo LUCÍA HERNÁNDEZ JALILL, mejor conocida como LUCIA TAME, ex reina de la belleza y del Carnaval, ex conductora de TELEVER allá por 1983… Pregunten por los puros HOJA REAL, los puedes encontrar en El Llagar, El Estribo Cantina, Namik, Mardel, y Deli Deli… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…