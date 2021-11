CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Ya están confirmado los cuartos de final del fútbol mexicano, el SANTOS le ganó al SAN LUIS 2 a 0, PUEBLA y CHIVAS empataron a 2 y penales ganaron los camoteros 6 a 5; el TOLUCA pierde en casa con PUMAS 2 a 1 y el MONTERREY golea a domicilio a CRUZ AZUL… Hoy arrancan los cuartos de final en el estadio universitario PUMAS vs el AMÉRICA, el partido de vuelta en el AZTECA el sábado 27 de noviembre a las 19 horas; hoy a las 21 horas, ATLAS vs MONTERREY en el estadio de la sultana, el regreso el sábado en el estadio Jalisco a la misma hora; mañana jueves LEÓN vs PUEBLA en el estadio Cuauhtémoc a las 19 horas, el regreso el domingo en el nou camp a las 20 horas, y en la noche del jueves, a las 21 horas, TIGRES vs SANTOS en la laguna, el regreso el domingo a las 18 horas en el estadio universitario… Estuve en compañía de mi novia en los XV años de AMANDA PADILLA BALLESTER, se realizó misa de acción de gracias en San CHARBEL, presentes sus padres FERNANDO PADILLA FARFÁN y BEGOÑA BALLESTER DIEZ, así como amistades y familiares, el padre le habló muy bonito a la quinceañera; de ahí nos trasladamos a Barlovento en donde se ofreció banquete servido por ÁNGEL PERALTA acompañado de su heredero, la tercera generación ya está produciendo; FERNANDO un gran anfitrión, nos presentó a su novia PAULINA HERNÁNDEZ, originaria de Guadalajara; saludé a SALVADOR y LUCHY BONILLA DE MANZUR, llegaron con su heredera, una gran golfista; TOÑO y VANESSA MALPICA DE SIERRA, sus herederos todos unos galanazos; ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE PADILLA con MÍA, desde Xalapa DAVID y CAROLINA LOZANO DE VELASCO CHEDRAUI, EMILIO y DULCE DE RAMÍREZ; JUAN JOSÉ y REBECA MUSLERA DE SIERRA, sus herederos felices, besos para FÁTIMA y REBECA SIERRA MUSLERA, su novio presente JUAN PABLO GUTIÉRREZ CASTAÑON; saludé a BEGOÑA ZÁRRAGA ABASCAL, bella y educada, estaba con ALINA ARIAS BELCHEZ, saludos a sus papis PANCHITO y la PEKA BELCHEZ DE ARIAS; ARMANDO y RAMÓN REYNOSO con su esposa MELISSA GARCÍA DE REYNOSO; LUZ AMELIA BULNES TALAVERA, reina de la belleza veracruzana en 2000, PAULO y BELÉM HAAZ DE DAZA, CARLO PADILLA y muchos invitados del centro del estado, Chiapas y CDMX…

Juan Manuel Diez y Juan José Sierra, (amigos)…

Luis Ángel y Clemens García de Bravo, (matrimonio)…

Margarita Rodal Gómez, (espectacular)…

Carolina Balderas Pérez, (guapísima)…

El vals espectacular, bailó con sus hermanos FERNANDO y OCTAVIO PADILLA, la que más se divirtió fue TRIANA PADILLA BALLESTER; salude también a SERGIO GIL RULLÁN, un gran trabajo en este estado al frente de MC; al otro día, en Coatepec hacienda ZIMPIZAHUA, se realizó otro fiestón con banquetazo en honor de AMANDA, más de 250 invitados, la gran mayoría xalapeños; ahí salude muchas amiguitas de la festejada que estudiaron con ella en la escuela LE CHATELARD en Suiza; JULIO CÉSAR DOMÍNGUEZ, del periódico el NORESTE, anduvo CHOCHOLEANDO; SAMANTHA HERRERA llegó con su hermana, un gustazo saludar a ROBERTO con ANABEL NAVARRETE DE PÉREZ, MARGARITA FARFÁN FAUDON, abuelita de la festejada y mamá de FERNANDO, a quien le agradezco las atenciones; cabe destacar la presencia de varios caballos que se veían a la llegada, todo excelentemente organizado… El pasado lunes, se celebró el 70 aniversario de la independencia del LÍBANO… Vuelve nuestro querido amigo DANTE DELGADO RANNAURO como líder de movimiento ciudadano, partido político que va para arriba debido a su trabajo, esfuerzo y profesionalismo con que se manejan en este estado; SERGIO GIL RULLÁN muy bien… Las noticias de que echan abajo las elecciones que se realizaron en el puerto de VERACRUZ han causado conmoción, al parecer la legislatura nombrará un consejo ciudadano que entrará en funciones el 1 de enero y convocará a elecciones en el primer trimestre del 2022, estaremos pendientes, lo que si les puedo adelantar, ya se están manejando nombres para ese consejo ciudadano…

Alejandra Cadena González y Toño Toca, (enamorados)…

Roberto y Anabel Navarrete de Pérez, (disfrutando)…

Alena Camiña Aarun y José Manuel Camiña Ogando, (felices)…

Saludos especiales para nuestro futuro alcalde de Orizaba JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS, muy amigo de JUAN JOS´W SIERRA ÁLVAREZ, vicepresidente nacional de Coparmex, estuvieron juntos en importante evento en el caribe mexicano, en el encuentro por MÉXICO de COPARMEX, dos gallos fuertes para la gubernatura de nuestro estado… En el restaurante El Río de la Plata hoy delicioso buffet, y los domingos también, le encantó a la reina de MxU VERACRUZ SAMANTHA HERRERA… Los amantes de lo ajeno asaltaron por tercera ocasión el restaurante Mamá Gallina del bulevar, una verdadera impotencia de los empresarios que invierten en esta zona conurbada… Kebagrill, reservaciones o pedidos al 2293087986, y si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… MAGUITO RODAL GÓMEZ espectacular, joven veracruzana talentosa y guapísima… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… CAROLINA BALDERAS PÉREZ guapísima… Feliz noviazgo lo forman TOÑO TOCA y ALEJANDRA CADENA GONZÁLEZ… OSVALDO y LUCILA ALE DE FICACHI realizando excelente labor en la Cruz Roja Mexicana delegación Veracruz… ALENA CAMIÑA AARUN, encantadora, saludos a sus padres JOSÉ MANUEL y FERNANDA AARUN DE CAMIÑA… SOCORRO RETOLAZA ULLOA impresionante belleza, tiempísimo de no verla, está muy chambeadora… EVERARDO AVENDAÑO muy festejado por su cumpleaños… DÉBORA HALLAL AYALA, a unos días de partir a ISRAEL a MISS UNIVERSO 202,1 la gran final 11 y 12 de diciembre… RAÚL PEIMBERT DÍAZ, destacado periodista veracruzano, sigue cosechando triunfos a nivel internacional… Los cumpleañeros de hoy son ROSY MONTALVO, ROSA CAZARÍN, BOBY VEYTIA, ALEJANDRA DÍAZ, CELESTE CRUZ, JOVITA MORALES, MÓNICA SORIANO, TOÑO AGUILAR, RODRIGO ROBLES y SARA MARTÍNEZ DEL PUERTO; mañana jueves KARINA CASTAÑEDA, JESSICA RADELY, BRENDA SALAZAR, MEMO ZIAURRIZ, MARU CANABAL, CAROLINA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ, MARTÍN CAMACHO, DANIEL PORRAGAS y PABLO ZAMUDIO; el viernes MICHELLE MARROQUÍN, RAQUEL ROBLES, LUCY ALANIS, RAÚL COBOS, MARY CANSECO, LEONOR MUÑIZ DE DÍAZ, VILMA DÍAZ DE LÓPEZ, INGEBORG LARA y MELISSA LAJUD MAROÑO; el fin de semana GABRIELA OLMEDO, POMPEYO LOBATO, LUIS RIVERA, CARLOS CAICEROS, SAUL DÍAZ, MIGUEL ELIZONDO, IVANNA CARBAJAL, HUMBERTO MONTALVO, ERIKA MANJARREZ, CUCÚ GARCIA FRANCO y ALBERTO TOLEDO, a todos muchas felicidades… Un saludo especial para el ING. HERMES TEXON, muchas gracias por sus atenciones…

Emilio Ramírez, Salvador Manzur y David Velasco Chedraui, (amigos)…

Débora Hallal Ayala y Everardo Avendaño, (cumpleaños)…

Claudio y Fabiola Raya de Romero, (pareja)…

Irma Terán y Susy Chávez, (encantadoras)…

FERNANDO CERVANTES, capitán de puerto muy profesional… TAMARA HERCE guapísima… El ÁGUILA de VERACRUZ ya en pos temporada contra PERICOS de Puebla, ayer arrancó la serie en la capital poblana, y hoy hay juego allá, el viernes y sábado en el parque COLÓN de la capital del estado de VERACRUZ… CLAUDIO y FABIOLA RAYA DE ROMERO felices con REGINA, su hermanita está por llegar, si no es que ya nació… DULCE MARÍA VALDEZ muy activa tanto en Más Latina como en el restaurante Pampas… En el Bolerama Veracruz todo marcha muy bien… El 3 de diciembre tenemos comida de la flota CHOCHOLERA, solo falta decidir el lugar… Felicidades para todos los miembros de las Fuerzas Armadas que recibieron ascensos… 18 de diciembre, en el WTC, la CASONA la leyenda sigue viva, BYRON, NEBULA, ÁNGEL RUIZ y DJ MONKEY… Este viernes en la UCC sala de escuelas PÍAS, la fundación de la crónica de la Ciudad de Veracruz FUNDACROVER, presentará el programa de trabajo 2022 -2026 se aprovechará este evento para presentar a los integrantes del consejo directivo, la cita es a las 12 horas, invita MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA… Este sábado 27 de noviembre, en el teatro FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS, el evento denominado VELADA DE AMOR, una revista musical, invita IVONNE MORENO… Felicidades a HILDA VERDE por su exposición EL COLOR de nuestra RAZA… Este fin la boda de RAFAEL RUEDA con GLORIA, la misa en Jesús de Nazareth y el fiestón en conocido hotel de Mata de UVA… Ayer se cumplieron 196 años de la consumación de nuestra independencia, cuando una flota al mando del capitán PEDRO SAINZ DE BARANDA, con el apoyo desde tierra del general MIGUEL BARRAGÁN, expulsaron a los españoles de SAN JUAN DE ULÚA, el último reducto de la colonia española, cuadrilla que estaba al mando del general JOSÉ MARÍA COPPINGER… Saludos para SERGIO y ALE ZÁRATE DE MARÍN, felices recién casados… Sigue pasando el tiempo y nada se sabe del CARNAVAL, a las autoridades les importa un comino nuestra máxima fiesta, lo peor de todo es que si habrá CARNAVAL, pero realizado a la carrera, sin artistas de calidad y todo hecho al vapor… Pregunten por los Puros HOJA REAL en Deli Deli, El Llagar y Namik, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y MÁS LATINA 96.5 FM, y ahora sí, ADIÓS…