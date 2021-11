CHOCHOL JAROCHO

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! MÉXICO ganó ayer a CANADÁ rumbo a CATAR, el premundial se reanudará hasta enero del 2022… Excelente la boda de OCTAVIO y ANDREA, la civil se realizó hace unas semanas, la religiosa y fiesta en prestigiada hacienda, saludos a sus papis MANOLO ÁLVAREZ CUETO y NENA MORFÍN DE ÁLVAREZ, así como a OCTAVIO y LIZBETH VAILLARD DE LA PEÑA, por ahí saludamos a ÁNGELO y KARLA MANICA DE ÁLVAREZ, gustazo verlos tan contentos; MIGUELÓN y BELÉM ÁLVAREZ DE LAJUD, saludos a BELÉM LAJUD, con porte, elegancia y distinción, saludos a MIGUELITO; PACHI lo vi desde lejos en compañía de su familia; GERARDO y ALE ÁLVAREZ DE POO felices con sus herederos GERARDO, ALESSANDRA y XIMENA POO ÁLVAREZ; GUSTAVO y FABY ÁLVAREZ DE CABADA asistieron, su heredera FABY muy linda, por ahí cerquita RAÚL REMENTERÍA, FRANKIE y SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA, felices con la llegada de su hija MIRANDA en compañía de SALME VICTORIA CARLO AHUED y FER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, bellísimas; GERARDO NORIEGA llegó con MARTHA PATRICIA IBARRA, muy bailadores; el senador JULEN y PAMELA MOLINA DE REMENTERÍA, su heredero BINGEN REMENTERÍA MOLINA realizando excelente labor en la legislatura estatal, su hermano IKER el soltero más cotizado del estado; BERNARDO y AITANA GARCÍA DE ROMANO muy contentos los recién casados, así como GERRY y GABY VILABOA DE CEBALLOS, también recién casados; MARCO y MÓNICA MOLINA DE BARQUÍN estaban con PONCHO y ANA MARY BARQUIN DE DÍAZ; el vicepresidente de Coparmex a nivel nacional JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ, su esposa REBECA muy elegante, con ellos TOÑO y VANESSA MALPICA DE SIERRA; PACO VILA nos presentó a su novia GISELA THOMAS ARTESAN, hacen bonita pareja.

Paco Vila Del Valle y Gisela Thomas Artesan, (noviazgo)…

Miranda Malpica Rodríguez y Salme Victoria Carlo Ahued, (guapísimas)…

Javier y Marilú Butler de Aillaud, (matrimonio)…

Carlos y Verónica Blanco de Maroño, (disfrutando)…

Asistí con la preciosa JACKIE FONSECA, llevamos 11 meses de feliz relación; el LIC. JORGE REYES PERALTA con su esposa LUCY LEO DE REYES; BERNARDO y MARIGER GARCÍA DE ROMANO, TECO ARTURO CORTÉS; abrazos para MÓNICA LÓPEZ DE CORTÉS por la pérdida de su familiar, descanse en paz; CARLOS y VERÓNICA BLANCO, el gordo VILA, RAMÓN ARBULU, ROMÁN ACEVEDO, muy enamorado de su novia cordobesa; FERNANDO y ADRIANA VILABOA DE OCEJO, VICHIR e ISABEL BAILLERES de NAHUM, ALEX y CECILIA TIBURCIO DE CAGIGAS, JOSÉ CARLOS y CAROLINA BRINGAS DE POO, saludos a GRACIELA POO BRINGAS, encantadora como siempre; la cena exquisita, la atención de súper lujo; TEO y YOLANDA RODRÍGUEZ DE MORFÍN, tíos de la novia, asistieron; BETO y ROCÍO SÁNCHEZ DE ÁVILA, JAVIER y MARILÚ BUTLER DE AILLAUD, ROCÍO RUIZ DE ÁLVAREZ, guapísima de güera, saludos a RAMÓN ÁLVAREZ, su esposo; ROBERTO y MARILÍ ZAVALA DE GARCÍA KURI con GERARDO y ROCÍO ACOSTA DE RODRÍGUEZ; LUIS e INGRID ANDERSON DE GONZÁLEZ MAROÑO, saludos al MOROCO; CHUCHO y ANDRÉA DE BARBES, el DR. ROMÁN y MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN hicieron viaje especial desde la CDMX; en general todos los invitados a este CHOCHOLAZO nos la pasamos de lujo, a los nuevos esposos muchas felicidades y que tengan una eterna luna de miel…

Rebeca Arévalo Reva, (bellísima)…

Roberto y Marilí Zavala de García Kuri, (de fiesta)…

Toño y Vanessa Malpica de Sierra, (elegantes)…

Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @nachocholnew… REBECA ARÉVALO REVA cada vez más guapa, saludos hasta la capital del estado donde radica por trabajo… MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS ya vacunada con dos dosis, sus papis felices, saludos a ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ… Nació MORGANA, heredera de JOSÉ MIGUEL PEPETÓN y LETY REYES BREMONT… GABRIEL BRAVO VERA entregó anillo de compromiso a GABY GÁNDARA, amigos y familiares estuvieron presentes… Feliz noviazgo lo forman el abogado JAVIER AILLAUD RODRÍGUEZ y SOFIA RIGANTI… JORGE GALVÁN y ROSY URETA al parecer iniciando bonita relación… SMP ibternational by THALÍA llegó a VERACRUZ, micro pigmentación capilar, previa cita al 2296884101…18 de diciembre en el WTC la CASONA regresa con más fuerza, BYRON, NEBULA, ÁNGEL RUIZ y DJ MONKY, se va poner bueno… En el restaurante El Río de la Plata excelente buffet miércoles y domingos… Planchadísimo al 2292127516, y si prefieres la comida mexicana, visita Novillero Grill en Mar Adriatico esquina Costa Verde… Estamos en Más Latina 96.5 de FM, el CHOCHOL está en la radio… Saludos para FLAVIO HERNÁNDEZ CHÁZARO, felizmente casado con MARISOL BARQUÍN DE HERNÁNDEZ, sus herederos hermosos, saludos a los abuelos… El 27 de noviembre la boda de RAFAEL RUEDA PINEDA y GLORIA OBRADOR DOMÍNGUEZ, la ceremonia eclesiástica será a la 1pm en Jesús de Nazareth y el fiestón en MATA de UVA… CIRO GÓMEZ LEYVA muy fuertes declaraciones en el noticiero, dice nada más las cosas como son… Este 4 de diciembre el cumpleaños de MARCELA YLLANA DE COSSIO, ahí estaremos JACKIE y yo en la casa de la playa, saludos a la familia… Namik restaurante se está poniendo de moda, excelente comida al estilo del Chef ERIK GUERRERO… La comida CHOCHOLERA de la flota que se realizó en El Llagar fue un exitazo, estuvimos PEPE RUIZ, MARCO BARQUÍN, LUIS MANUEL BOLADO, GERARDO y ARMANDO MANTECÓN, PACO y el GORDO VILA, faltaron muchos, pero ya quedó fijada la siguiente, 3 de diciembre, lugar por confirmar, y el 28 de diciembre ya con toda la flota competa… Kebagrill excelente comida libanesa, y Al Bahía, comida mediterránea, al 2293087986… Saludos a CLAUDIO ROMERO, gracias por los detallazos…

Jesús y Andrea de Barbes, (presentes)…

Dr. Román y Mónica Rodríguez de Garzón, (en Veracruz)…

Luis Manuel y Paola Poo de Rodríguez, (recién casados)…

Belém Lajud Álvarez, (preciosa)…

Los cumpleañeros de hoy son GUILLERMO LOYO, ARGELIA SARMIENTO, JORGE FABIAN, AMAIRANI AMARO, MARILOLI LEZAMA, SARALI NORIEGA, LESLIE CAMACHO, CRISTINA FEEHILY, VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ, EDNA SAQUI, JUANA MARÍA ARRIBAS FERNÁNDEZ, felicitaciones hasta ORDES ciudad hermana de VERACRUZ; LAURA BELTRÁN, ADRIANA BLANCO, MARIANA BARRIOS, LUIS FEIJOO, el CRIVER cumple aniversario; mañana el abogado RENÉ LIÑERO BAQUEIRO, ÁNGELO ÁLVAREZ, PATY REBOLLEDO, ROCÍO LEDEZMA, ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, JESÚS JIMÉNEZ, FER RUIZ, ALBA ESTHER VILLA, EDUARDO ACIERNO, SCARLETT MERCADO y MARÍA TERESA MALPICA DE ESTANDIA; el viernes ANA MIRIAM GUZMÁN, ALMA RAMÍREZ, JOSÉ LUIS GUZMÁN, CRISTINA MAZABA, CARLOS GONZÁLEZ, LIZBETH MORALES y MICKEY GUTIERREZ DE VELASCO; el fin de semana OCTAVIO FERMAN, RACHEL MARÍA DE KAYSER, OCTAVIO BRAVO, HOMERO TEJEDA , ALFREDO GRAHAM, GABRIELA SANTIESTEBAN, CARLOS ZAMORA, RODRIGO BALBIN, BLANCA LIMA QUIROZ y ARIANA GUITAR, a todos muchas felicidades… Martinique eventazo mañana THE BEST FIRST ONE TO TRY a las 18 horas el SHOWROOM, gracias a KARLA DÍAZ por la invitación… Eclipse total de luna la madrugada de este viernes…Uno de los aviones de AEROMEXICO tuvo fallas y se prendieron los focos rojos, mucha gente vuela por esa aerolínea y se quejan de las tarifas altísimas… Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de VERACRUZ, ayer rindió su tercer informe de labores en TLACOTALPAN… PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL cerrando en 2021 a tambor batiente… JOSÉ MANUEL CAMIÑA y FERNANDA AARUN DE CAMIÑA, feliz matrimonio, saludos a ALENA, le encanta el deporte ecuestre… Pregunten por los puros HOJA REAL en Deli Deli, El Llagar y en Namik Restautante, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y en MÁS LATINA 96.5 de FM, y ahora sí, ADIÓS…