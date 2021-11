CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Se acabó la temporada del fútbol mexicano y arranca la liguilla, primero la reclasificación, después de la fecha FIFA… SANTOS vs SAN LUIS, TOLUCA vs PUMAS, PUEBLA vs CHIVAS, y CRUZ AZUL vs MONTERREY; los que esperan rival son AMÉRICA, ATLAS, LEÓN y TIGRES, se va poner buena la liguilla… Siguen los buenos comentarios del torneo de golf en el Club La Villa Rica a beneficio de AMANC, los ganadores fueron amigos los cordobeses encabezados por ROBERTO BALLESTEROS jr, GUILLERMO VÁZQUEZ, RODOLFO BECERRA y LEÓN SÁNCHEZ, tiraron 13 abajo del par, enhorabuena para el organizador URIEL RIAÑO y felicitaciones a ARNULFO ROMERO… Kebagrill, comida libanesa en Plaza Sol al 2293087986; comida mediterránea en Al Bahía, Plaza El Dorado… Cumplieron años las gemelas BEGOÑA y MARÍA JOSÉ RUIZ LÓPEZ, lo festejaron en compañía de sus amistades y seres queridos… También muy felicitado DON JOSÉ LÓPEZ REGO, cumplió 99 años de vida, estuvo muy festejado por sus hijos MANOLÍN, MARICARMEN, ELISA, BETY y ANA LÓPEZ PARDAVILA, lo felicitamos y Dios mediante estaremos en sus 100 años… LAURA AGUILAR y GABRIEL CASTELLANOS unieron sus vidas… En el restaurante El Río de la Plata mariscos y buffet de miércoles y domingo… Estuve en el cumpleaños del ARQ. TONY ALBA CASIS en el Club Libanés, un gustazo saludar a buenos amigos, coordinó todo MAGALY PÉREZ FIGUEROA, novia del festejado…

Frida Benítez, (feliz cumpleaños)…

Begoña y María José Ruiz López, (cumpleaños)…

José López Rego con Manolo, Elisa, Bety y Ana López Pardavila, (felices 99 años)…

Laura Aguilar y Gabriel Castellanos, (matrimonio)…

Les recuerdo estamos en MÁS LATINA 96.5 de FM, enciende la radio de lunes a viernes a las 13 horas… El pasado 7 cumplió años el Lic. LUIS MANUEL BOLADO GUTIÉRREZ, lo festejó en compañía de su esposa LORENA HADAD… Ayer estuvo muy felicitado el destacado agente aduanal MARCO ANTONIO BARQUÍN DE LA CALLE, cumplió 64 años, lo festejaremos este próximo viernes, por lo pronto disfrutó viaje por el vecino país del norte en compañía de su esposa MÓNICA MOLINA DE BARQUÍN y su familia… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si de tacos hablamos, Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE… Felices y contentos TOÑO LASTRA y CHISTELLE THOMAS se comprometieron en matrimonio… Muy guapas en su convivencia mensual las abogadas BLACA OROPESA, ROCÍO SEDAS, GLADYS DE LOURDES PÉREZ-MALDONADO e IVONNE ALCOLEA DE AGUILAR… Por Las Vegas, en la pelea del CANELO, los abogados JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA y su heredero MEMO HERRERA PÉREZ MALDONADO… Gustazo saludar a TOMÁS y LUPITA VARGAS DE MUNDO con su heredera MARIANA MUNDO VARGAS, comprometida con su novio DIEGO BARTOLOTTA… Por el Gran Premio de MÉXICO muchos veracruzanos, saludos a DON GILBERTO BRAVO TORRA, sus herederos GILBERTO y GABRIEL BRAVO VERA, con ellos JUAN REGUEIRO; EMILIO VEGA RUEDA por ahí estuvo, sigue muy enamorado, un gran triunfo de CHEKO PÉREZ, primer mexicano en subir al pódium, el tercero consecutivo; dejó una derrama económica el Gran Premio de MEXICO, 14 mil millones de pesos, más de 300 mil personas asistieron… ALBERTITO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ grandísimo, ya tuvo su primer día de clases, saludos a sus papis TOPY y CLAUDIA DOMÍNGUEZ… Body Brite ya en el gusto de los veracruzanos, la más feliz LILY PÉREZ DE PÉREZ… ESTHER ABASCAL VECI, heredera de TOÑO y TRICIA VECI DE ABASCAL, los abuelos felices con su nieto el más pequeñín… SANDRA VIYELLA OUBIÑA guapísima… Les recuerdo mi correo nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes @NACHOCHOLNEW…

Toño Lastra Faces y Christelle Thomas, (comprometidos)…

Rocío Sedas, Blanca Oropesa, Ivonne Alcolea y Gladys de Lourdes Pérez-Maldonado, (guapísimas)…

Alberto Ramírez Domínguez, (galanazo)…

DÉBORA HALLAL AYALA, MxU nos representará en Miss Universo, partirá a ISRAEL, 12 y 13 de diciembre… Han criticado al CANELO hasta el cansancio, gente que no sabe lo que es estar arriba de un ring, la preparación física y mental necesaria para brindar un buen espectáculo; el CANELO es un fuera de serie como pocos han brillado en este país… GISELA LINARES y su mami ALMA MARTÍNEZ muy guapas… INGRID GIORGANA, viaje por Europa muy CHOCHOLERO… Muy festejada IVETTE VELÁZQUEZ SANSORES por cumplir un año más de vida, tuvo comida con sus amigos, presentes sus padres el abogado RAÚL e IVETTE SANSORES DE VELÁZQUEZ, así como su galanazo JAIME HOMS ALONSO… Arrancó la telenovela MI FORTUNA ES AMARTE con una producción de NICANDRO DÍAZ, en donde ADRIANA FONSECA participa, esto por el Canal de las Estrellas… Este viernes comida con la flota CHOCHOLERA en El Llagar, y al otro día boda, se casa de la hija mayor de MANOLO ÁLVAREZ CUETO y NENA MORFÍN DE ÁLVAREZ, muchas felicidades… Un exitazo la primera edición VINTAGE de mi closet a tu closet que se realizó en el hotel Fiesta Inn Boca del Río, organizada por SOFÍA RIGANTI, así como la Dra. GISELA AGUILERA, el evento tuvo excelente convocatoria, saludé a ALDHEMMA HAKIM DE RALERO, ROSY URETA, MONSERRATH HOMS DEL VAL con su tía MARILY DEL VAL MARTÍN, AITANA y KIRA GARCÍA FERNÁNDEZ, ESBEYDI REYNA, IVETTE VELÁZQUEZ, BELEM ÁLVAREZ DE LAJUD con su heredera BELEM LAJUD ÁLVAREZ, una modelo natural, saludos a MIGUELÓN LAJUD; comentó SOFÍA que en diciembre tendrá otro evento… Saludos al LIC. JAVIER AILLAUD RODRÍGUEZ… Los cumpleañeros de hoy son el abogado recién casado LUIS MELGOZA GUTIÉRREZ, FERNANDA GUERRERO, MARGARA MELGAREJO, ISA MARTÍNEZ, BELLA LIMÓN, KARLY CRUZ, el GORDO DE AQUINO, ROCÍO CASO, LUIS DE LA CRUZ, ANITA RAQUEL BUENO, MARISOL HOYOS y MAYTE GÓMEZ CARACAS; mañana RUALDO DÍAZ, ADRIANA PARRA, RICARDO CHUA, FELIPE LEDESMA, MARTÍN GONZÁLEZ, JULY GAYA, TANIA ROBLES, PATY GRAHAM, LILIANA PADILLA, ZARA LORENA ICHANTE y PACO GODOY; el viernes el GORDO FÉREZ, MUÑE FACES DE LASTRA, JOSÉ LUIS ENRIQUEZ, LORENA GONZÁLEZ, ANDREA GARCÍA LASTRA, ARELY ESPINOSA, está por llegar su bebé; TONY SEQUERA, MARICRUZ BARREDA DE POO, JOSÉ LUIS PALMEROS, MARIO LAVALLE TOMAMASI, LUIS SCHLESKE, JESÚS HERNÁNDEZ CALVO, TANIA GÓMEZ, MARTÍN SOL y mi compañero de primaria PIRRI VARELA MATEO, las felicitaciones irán hasta Cancún en donde radica con su familia, feliz como abuelo; el sábado lo cumplirán ESTELA VILLANUEVA, INGRID FERRI, DIEGO RAÚL RAMÍREZ, ROUSE MORA, RAFAEL GÓMEZ, KAREN GRISS, LIZ GARCÍA, TRICIA VECI DE ABASCAL y ELY GÓMEZ ÁLVAREZ, a todos muchas felicidades; próximo sábado MARTHA MALPICA VALVERDE DE VÁZQUEZ DEL MERCADO cumpliría un año más, besos y abrazos hasta el cielo, descanse en paz…

Esther Abascal Veci, (encantadora)…

Sandra Viyella Oubiña, (preciosa)…

Gisela Linares Martínez y Alma Martínez, (de fiesta)…

Débora Hallal Ayala, (rumbo a Miss Universo)…

ALIENIGENAS ANCESTRALES, un programa de TV que está tomando mucha fuerza, la idea central es que no estamos solos… 17 de noviembre ALEJANDRO FERNÁNDEZ en concierto… 18 de diciembre LA CASONA regresa con BYRON, NEBULA, ÁNGEL RUIZ y dj MONKY en el WTC, 22 horas, invita DANIEL NORIEGA… Este viernes MEXICO vs USA rumbo a CATAR… SANTIAGO NIETO CASTILLO renuncia a la UIF, unidad de inteligencia financiera, el nuevo titular es PABLO GÓMEZ, diputado… AMLO en NY con JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, embajador de MÉXICO en USA, y el canciller MARCELO HEBRAD, en la ONU… El 15 de noviembre el cumpleaños de PACO VILA… El BUEN FIN arrancó, cuide su aguinaldo… El TUCA FERRETI se excedió en rueda de prensa y habrá sanciones… FERNANDO CERVANTES realizando excelente labor al frente de la Torre Pemex, es una persona preparada con carisma y profesional… El mexicano CARLOS ORTIZ brillante segundo lugar en el torneo de GOLF en el World Wide Technology MAYAKOBA… Pregunten por los puros HOJA REAL, los encuentras en Deli Deli y en El LLlagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y MÁS LATINA 96.5 FM, y ahora sí, ADIÓS…