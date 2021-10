CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA ganó y son superlíderes, sacan 6 de ventaja al segundo lugar que es ATLAS, TOLUCA y MONTERREY, todos perdieron; van las águilas a la decimocuarta jornada con muy buen colchón, es un hecho que el AMÉRICA estará en la liguilla, ayer jugaron vs SANTOS, ATLAS jugó vs CRUZ AZUL, hoy hay doble jornada, continúan con más partidos TOLUCA vs NECAXA, LEÓN vs PUMAS, XOLOS vs CHIVAS y TIGRES vs PACHUCA… En el béisbol la cosa está que arde, los DODGERS perdieron sus dos primeros juegos en ATLANTA contra los Bravos, increíblemente en la novena parte baja; en lo particular creo que mal manejado el bulpen de los angelinos al final del partido; ahora están jugando el cuarto juego de la serie en LOS ÁNGELES, esto en la liga nacional; en la americana la serie está a favor de las medias Rojas de BOSTON y los astros de HOUSTON, sigo firmes en mi pronóstico, DODGERS vs ASTROS el 26 que inicia la serie mundial… Estuve en el cumpleaños número SIN CUENTA de ALMA MARTÍNEZ, anfitriona fue su heredera GISELA LINARES MARTÍNEZ, así como la hermana de la festejada LOLIS MARTÍNEZ DE CERVANTES, la pasamos muy bien; presente FERNANDO CERVANTES, gracias por sus atenciones, comimos barbacoa acompañada de frijoles estilo huasteco y un pico de gallo para chuparse los dedos, lo acompañamos con unas chelitas y jaibolitos; entre los invitados ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ con MÍA, MARTHA DÍAZ, feliz porque en diciembre estará volando a SAO PAULO para ver a su galanazo; FRANCISCO LINARES, OSCAR HERNÁNDEZ SIMPSON, súper platicador; LIZETTE AZUARA DE LINARES, en espera de su primer bebé, el más feliz su esposo el CAP. FRANCISCO LINARES MARTÍNEZ, que no estuvo presente por motivos de trabajo; varias cosmetólogas amigas de la festejada asistieron; FERNANDO CERVANTES MARTÍNEZ feliz con su novia EMILI CANO; la cumpleañera recibió desde MIAMI llamada telefónica de su yerno MARIO DÍAZ LAGUNAS, enhorabuena…

Amairani Cruz Ibarra, (MxU Coatzacoalcos 2021)…

Anette Marián Blanco Padilla, (MxU La Antigua 2021)…

Alicia Regina García Soni, (MxU Papantla 2021)…

Un éxito rotundo el nuevo buffet del restaurante El Río de la Plata, gustazo saludar a TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ… Mañana la gran final de MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ, estaremos trasmitiendo a través de MARK COMUNICATION en una producción de DULCE URRETA y MAYEL DEL VALLE; en la escenografía e iluminación SLAP producciones, enhorabuena para JAVIER MANTILLA; el evento será a puerta cerrada solo con los familiares de las finalistas en el gran Hotel Diligencias; tendremos como invitada a DÉBORA HALLAL AYALA, MxU que nos representará en Miss Universo, así como ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ; las finalistas son por COATZACOALCOS, AMAIRANI CRUZ IBARRA; LA ANTIGUA, ANETTE MARIÁN BLANCO PADILLA; PAPANTLA, ALÍCIA REGINA GARCIA SONI; la cuarta finalista del PUERTO DE VERACRUZ, ELIDEE ALBA MARTÍNEZ; por RODRÍGUEZ CLARA, JOSSELIN ACOSTA MÉNDEZ, y de XALAPA, SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA; una de ellas nos estará representando en la plataforma nacional, les deseamos todo el éxito del mundo; gracias a Mariscos Villa Rica, estaremos festejando con todas las finalistas y el comité organizador una cena elaborada especialmente por el CHEF de corte internacional JHOJANS PRIEGO ZÁRATE… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en @NACHOCHOLNEW… BEGOÑA RUIZ, de las chicas más bellas del jet set jarocho… Planchadísimo Veracruz al teléfono 2292127516, y si de tacos hablamos, Novillero Grill en mar adriático esquina costa verde… Joven y feliz matrimonio lo forman GERARDO y MARISOL MARTÍNEZ SIERRA DE URRETA, sus herederos grandísimos, ELISA y EMILIO URRETA MARTÍNEZ… SALVADOR y MARINA MABARAK DE ALVERDI disfrutando vacaciones por la madre patria, visitaron a GERARDO y PATY ÁVILA DE VECI… ADRIANA AGUDELO, bellísima colombiana, saludos a su galanazo JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ y a su bebé ADRIANITA; saludos hasta Cancún…

Elidee Alba Martínez, (MxU Puerto de Veracruz 2021)…

Josselin Acosta Méndez, (MxU Rodríguez Clara 2021)…

Samantha Margarita Del Ángel Herrera, (MxU Xalapa 2021)…

FERNANDA SPINOLA súper chambeadora mi sobrina… Este fin de semana la boda de CONY PIANA y LUIS MELGOZA, estaremos presentes en compañía de mi adorada novia JACQUELINE FONSECA, llegará pasado mañana y habrá parrillada con mis compadritos… Estuve en EL DICTAMEN y vienen buenos CHOCHOLAZOS, muy bien por BETITO VILLARELLO… De lunes a viernes estamos en Más Latina, el CHOCHOL ahora en el 96.5 de FM a las 13 horas… Los cumpleañeros de hoy son NINA WATTS, SEBASTIÁN SOTELO, LEONOR PARDIÑO, PEPE KURI PAZOS, SEGUNDO LOIS, LUBBY SILES, IBRAHIM BUAUN, PAULO CENTELLA, PAOLA ITZEL CARDENAS, GABY AGUIRRE REVA, FERNANDA RALERO ALVERDI, MAFER RASCÓN y ELISA TAGLE; mañana jueves ALEX GARCÍA, YAMILETH AGUIRRE, ARTURO ROSETE, JESÚS YUNES, ADY CÚNEO, MAFER LÓPEZ, GUMERSINDO HIDALGO, LUIS RUIZ, CHARITO FERNÁNDEZ, CARLA GONZÁLEZ ZAMUDIO, VICTORIA YAMASAKI y LIBNI SIMEI MONTIEL; el viernes LILÍ SÁNCHEZ DE RUIZ, PEPE BERMUDEZ, BETY SALAZAR, MITZY CORDERO, JULIO HERNÁNDEZ, MARÍA LUISA BARRAGÁN y RAÚL AVENDAÑO; el fin de semana EMILIA LABOURDETTE, ANA CASTILLO, LIZETTE ÁLVAREZ, HAYDÉE BARRIOS, CARMEN ROSAS, PEDRO CRUZ, CINTHIA RUBIO, GLORIA ORTIZ, HASSIF YAMASAKI y MALU AGRAZ, a todos muchas felicidades…. Recientemente cumplió años CHARITO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ, lo disfrutó en compañía de sus hijos, nietos y bisnietos, desde aquí le deseamos muchas felicidades y que cumpla muchos más… Un gustazo saludar a BETO SILVA, estaba degustando un café con FRANKIE MALPICA… Grill Máster Jarocho en parrilleros fest… Continúan los cursos de octubre organizados por el DIF de VERACRUZ, hoy aprenderán a hacer ROSCA de REYES en las instalaciones del DIF, negrete junto al Club de Leones, informes al 2292 001079 y 78 o al celular 2293616681, todo lo recaudado será a beneficio de las asociaciones contra el cáncer de mama… Este 27 de octubre GRAND OPENING de Body Brite, la mejor tecnología en tratamientos de belleza, serán madrinas MELINA ROBERT DE UNANUE y PATY LOBEIRA DE YUNES, saludos y felicitaciones para LILY PÉREZ DE PÉREZ GARAY, será un exitazo en plaza RÍO de Boca del Río…

Begoña Ruiz (jarocha)…

Gerardo y Marisol Martínez de Urreta con Elisa y Emilio Urreta Martínez, (familia)…

Salvador y Marina Mabarak de Alverdi con Gerardo y Paty Ávila de Veci, (disfrutando)…

Fernanda Spinola, (jarocha)…

Adriana Agudelo, (guapísima)…

MARIANA MUNDO convertida en una gran influencer de las redes sociales… ARANZAZU LASSO ARBULU, de las jóvenes veracruzanas que se destacan en el jet set… ELISA LÓPEZ PARDAVILA, señora distinguida… JULIETA MORA, un gustazo saludarla, originaria de TIERRA BLANCA… RICARDO AHUED BARDAHUIL, alcalde electo de Xalapa, muy activo en redes sociales… TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI, belleza veracruzana espectacular, saludos a ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA, está enamoradísimo de su novia… Hoy hay CHAMPIONS… El ÁGUILA de VERACRUZ volará alto en la liga invernal, jugarán en Xalapa de lunes a viernes a las 19 horas y sábados y domingos a las 18 horas… KAREN COBOS LIMA, joven originaria de Poza Rica… JAVIER DUARTE DE OCHOA cumplió la mitad de su condena y podría solicitar en cualquier momento su libertad condicional… DIMAS ANTONIO VILLARREAL PEÑA feliz y contento con VALERIA CALVO… Hoy a las 7:30pm, en conocido restaurante de jacarandas y Magallanes, exposición fotográfica denominada FÉNIX REGRESA… Mañana curArte en su 33a edición presenta la exposición colectiva DANZA registro platicó en el sanatorio español, invita IVONNE MORENO, entre los artistas participantes EVA RÍOS, ALMA DELIA PARRA, ISIDRO LAISEQUILLA, CONCHITA BROISSIN, LORENA GUTIÉRREZ, PATRICIA GÓMEZ, OLGA VARGAS y varios más, la inauguración será a las 12 del día; en la narrativa de la obra plástica “narrativas visuales” participa FRANCISCO GÓMEZ RUIZ… MAURICIO RUIZ cumplió años y se lo festejaron en familia… Pregunten por los puros HOJA REAL, los encuentras en El Llagar y Deli Deli… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y también en Más Latina de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…