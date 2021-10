CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Los juegos de la serie divisional estuvieron candentes, las finales por el gallardete de la liga nacional y americana van a estar de película; la serie mundial arranca el 26 de octubre, mis pronósticos son BOSTON vs HOUSTON, liga americana pasa ASTROS, y en la liga nacional DODGERS va contra BRAVOS de ATLANTA; en la serie mundial ASTROS vs DODGERS, esperemos no fallar… Arranqué transmisiones el lunes en MÁS LATINA gracias a FRANKIE MALPICA, de lunes a viernes a las 13 horas; tuvimos como madrina a mi querida GORDITA AHUED MALPICA, así como su heredera BEBA VILLARELLO AHUED con ellas las preciosas KARI y SALME VICTORIA CARLO AHUED, me estarán acompañando en las transmisiones; tocaremos temas de actualidad, el festejo de la semana, el ojo indiscreto, los cumpleañeros, sociedad, deportes y el momento retro; los invitamos a escucharnos todos los días, CHOCHOLEANDO LA NOTICIA, la frecuencia es 96.5 de FM… Felices 51 años de casados para HÉCTOR y NORMA LÓPEZ DE MAROÑO, lo disfrutaron en familia… MÉXICO llega a 11 puntos rumbo a CATAR, y hoy juega en el CUSCATLÁN vs el SALVADOR, una difícil visita rumbo al próximo mundial de CATAR, nuestra selección debe ganar… 24 octubre, el Gran Premio de los EU… SERGIO “checo” PÉREZ, tercer lugar en el Gran Premio de TURQUÍA con RED BULL… 28 de octubre la gran final de los campeones de CONCACAF, AMÉRICA vs MONTERREY… DAYANA ROJAS guapísima y disfrutando los calores… Un éxito rotundo la disco LIT, ubicada en el WTC, gracias por la invitación a JORGE y LUPITA CHÁVEZ DE TORRES, así como EDGAR SIERRA; cortaron también el listón ROBERTO y KARINA DE CALLEJAS, saludos a JAIME SARMIENTO…

Dayana Rojas, (vacaciones)…

Jesús Barbes Navarro y Tyson Fury, (campeones)…

Rogelio y Lenny Coello de Jesús, (matrimonio)…

Karla Graham, (preciosa)…

SLAP, la mejor empresa para ambientar la fiesta o evento masivo, es patrocinador oficial de MxU VERACRUZ; la final este 21 de octubre en el gran hotel Diligencias con la presencia de la reina nacional de MxU DÉBORA HALLAL AYALA, ella nos representará en Miss UNIVERSO este año a realizarse en ISRAEL; impondrá banda a la ganadora, y ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ la coronará , habrá cena de coronación en mariscos Villa Rica elaborada por el Chef de corte internacional JHOJANS PRIEGO CHÁVEZ, por cierto, me comentó que el 29 y 30 de octubre habrá tributo a la cerveza veracruzana organizado por el restaurante 1930, en coordinación con la cerveza Heroica… JESÚS BARBES NAVARRO, empresario veracruzano, con el campeón TYSON FURY, quien defendió exitosamente su título de peso completo del consejo mundial de boxeo… ITALIA vence a BÉLGICA y se lleva el tercer lugar de la liga UEFA de las naciones, y FRANCIA gana esta copa a un ESPAÑA muy joven que le faltó experiencia para ganar… Kebagrill, restaurante libanés al teléfono 2293087986 en Plaza Sol, y comida mediterránea en el restaurante Al Bahía en Plaza El Dorado… Feliz cumpleaños para el DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS, lo festejó con comidón y fiesta disco en el centro libanés; siempre a su lado su esposa ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, muchos invitados, saludos a ROGELIO y LENY COELLO DE HERNÁNDEZ, el ARQ. TONY ALBA, muy bien acompañado de MAGALY PÉREZ FIGUEROA; la fiesta acabó en la disco LIT… Un gustazo saludar al Dr. EDMUNDO GURAIEB en compañía de YOLANDA LAVIN, saludos a su hermana PATY felizmente casada y radicando en la madre patria… KARLA GRAHAM guapísima y muy chambeadora, saludos a sus babys…

Paola Ruiz, (bellísima)…

Aarón Terrazas, (deportista)…

Magaly Pérez Figueroa y Tony Alba Casis, (felices)…

PAOLA RUIZ ADAME, feliz y enamorada de MARIO GAMEZ… AARÓN TERRAZAS GUTIÉRREZ, un joven destacándose en el golf internacional… NICOLÁS PÉREZ ZEPEDA cumplió tres años y lo disfrutó en familia, cada vez que lo veo saluda muy efusivamente, es un niño feliz y muy bien educado, enhorabuena para sus papis JUAN BOSCO y JUDITH ZEPEDA DE PÉREZ ACASUSO, el nieto NICOLÁS salió al abuelo, CP. ALBERTO PÉREZ KURI y PILAR ACASUSO DE PÉREZ KURI… Este fin de mes diferentes eventos de TAVO y LILY PÉREZ DE PÉREZ, en San Andrés se inaugurará el teatro de la ciudad y en esta zona conurbada, LILY abrirá importante negocio que será apadrinado por MELINA ROBERT y PATY LOBEIRA… Ayer se festejó un aniversario más del encuentro de dos mundos, el día de la raza 529 años del descubrimiento de AMÉRICA… 7 de noviembre el Gran Premio de MÉXICO, sin dudarlo un gran atractivo… En el restaurante El Río de la Plata excelente el arroz a la tumbada, comí con mi adorada GORDITA AHUED MALPICA… GABRIEL URIBEZALGO CRODA e ILEANA CAPELLINI DE URIBEZALGO están felices y enamorados… Guapísima PAULINA RUIZ MEUNIER, heredera de mi compadrito PACO RUIZ REYES y CAROLINA MEUNIER DE DEL RAYO… EXPO ENERGÍA del 12 al 15 de octubres el WTC de Boca del Río, el discurso de bienvenida lo dio el gobernador del estado CUITLÁHUAC GARCÍA JIMENEZ, estuvieron como conferencistas la secretaria de energía ROCÍO NAHLE GARCÍA, presente el secretario de desarrollo económico y portuario del estado de VERACRUZ, LIC. ENRIQUE NACHÓN GARCÍA, habrá un sin número de conferencias y actividades con temas de energía renovable, del sector eléctrico y de hidrocarburos; el evento es auspiciado por el gobierno de Veracruz, la SEDECOP y la AEEV… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Los cumpleañeros de hoy son BETSY TORRES, KELLY SULTANA, JUAN PABLO ROMERO, MAR LÓPEZ, FERNANDO FUENTES, TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI, su galanazo ADRIÁN DIEZ le tiene preparadas muchas sorpresas; CRISTIAN VARGAS, MARIANA MELGOZA, CLAUDIA MEZA, GRETA KNOPFELMACHER y LALO SANTOS; mañana lo cumplen DORIS GUTIÉRREZ, RAFAEL SALDAÑA, EDGAR ACOSTA, ISIDORO ABURTO, SHEILA RICALDE, ROXANA GUEVARA, MARILÚ ROSAS, DANI SAQUI, VIRIDIANA MALFAVÓN, PAULA PINEDA, GABY VILABOA DE CEBALLOS y MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CORAL; el viernes ISNA RAMÍREZ DE VERA, VANESSA RUIZ, KITZIA CRUZ, GLORIA RULLÁN y CARLOS GÓMEZ MALPICA; el fin de semana BIBI PEREDA, JAEL FARÍAS, EDUWIGES ACOSTA, MARILú DE LA FUENTE RIVERA, PABLO ROBLES BARAJAS, JAVIER GONZÁLEZ SOBREVALS, ANA CAROLINA RODRÍGUEZ, ROMINA GONZÁLEZ y PATRICIA PRIETO, a todos muchas felicidades…

Nicolás Pérez Zepeda, (tres años)…

Tavo y Lily Pérez de Pérez con Valentina, Barbie, Ana Lucía y Tavito, (familia)…

Dr. Fermín y Elizabeth Zambrano de Martínez, (fiesteros)…

Gabriel e Ileana Capellini de Uribezalgo, (matrimonio)…

La jornada 13 de la liga MX se reanuda mañana con el partido QUERETARO vs TIJUANA, el viernes jugarán NECAXA vs PUEBLA, y MAZATLÁN vs ATLAS; el sábado MONTERREY vs LEÓN, PACHUCA vs SANTOS, SAN LUIS vs AMÉRICA, y CRUZ AZUL vs TIGRES; el domingo PUMAS vs JUÁREZ, y TOLUCA vs CHIVAS… CLAUDIA CRODA DE MUGUIRA guapísima cordobesa en compañía de su heredera CHANTAL MUGUIRA DE BELLO, saludos a MAURICIO MUGUIRA y JORGE BELLO… THALIA AZUARA SÁNCHEZ se reportó desde DUBAI en donde estuvo en expo internacional… Cumplió tres añitos ROMINA B. GARZÓN y lo festejó en familia, saludos a su mami ROMINA GARZÓN RODRÍGUEZ, un saludo al chino, los más felices los abuelos DR. ROMÁN y MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN… Este viernes tendremos desayuno en el Grand Fiesta Americana con los amigos CHOCHOLEROS, estará dando una plática el ex secretario de turismo ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO… DANY MARTÍN LOIS y KARINA ALENCASTER felices con la llegada de LARA, sus hermanitos DANY y HÉCTOR muy contentos… Se cumplieron 198 años de la creación del heroico colegio militar, enhorabuena para todos los oficiales los miembros del ejército mexicano… Estuve en el programa SACÚDETE, el más movido de la radio en VERACRUZ de LALO DURÁN y VALERIA VERA… Saludos hasta Houston para el periodista RAÚL PEIMBERT DÍAZ, se hacen extensivos a su esposa FULVIA CAMARGO DE DÍAZ… Habrá desfile de catrinas gigantes por día de muertos, anunció PEPE SALVATORI ARJONA, director de turismo municipal… A nada de salir la convocatoria para elegir los Reyes del Carnaval 2022, es casi un hecho que habrá nuestra máxima fiesta en este 2022, la vacunación en mayores de 18 años va por viento en popa y todos los adultos mayores están vacunados, hay algunos que por necedad no lo han hecho, ojalá y no sea de fatales consecuencias… Muchas felicidades para MARÍA ROSA CHÁZARO ACOSTA, cumplió años recientemente y lo festejó en familia, saludos a KIKO y AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO… Pregunten por los puros HOJA REAL en Deli Deli y El Llagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden los CHOCHOLAZOS están en EL DICTAMEN rumbo a los 124 años, y ahora sí, ADIÓS…