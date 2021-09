CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Se cumplieron 200 años de la consumación de nuestra Independencia de MÉXICO, hubo felicitaciones importantes, se destacó la de los cosmonautas de Rusia, así como la del presidente de EU JOE BIDEN, se refirió a nuestro país como un gran amigo… Cumplió años HÉCTOR YUNES LANDA lo festejó en familia… También FRANKIE MALPICA recibió fiesta sorpresa de su esposa SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA, estuvieron presentes la flota de lancheros, saludos a LETY CORONEL, su galanazo JORGE GUTIÉRREZ -BARRIOS está enamoradísimo, saludos a MARÍA DIVINA MORALES DE GUTIÉRREZ-BARRIOS; entre los invitados el abogado JAVIER AILLAUD RANGEL, me impactó su extraordinaria organización, su esposa MARILÚ, de vacaciones por USA, ANA MARTÍNEZ POO, la negrita GALÍ MALPICA estaba un poco desvelada, saludos a CHARITO GÓMEZ BARQUÍN, se la pasaron de lujo, por ahí ARMANDO y ANGÉLICA RAMÍREZ DE MANTECÓN ahí comieron, cenaron y desayunaron; el cumpleaños de FRANKIE inolvidable… VALERIA ALFARO guapísima con las gemelas CHRISTELLE y EMILY THOMAS, bellísimas y encantadoras… VALERIA ARRIETA SALAZAR, joven guapa y distinguida, saludos a su mami FABIOLA SALAZAR… SEBASTIÁN CANO, un joven con futuro en la política jarocha, si todo marcha como va, será Regidor en el ayuntamiento porteño… KAREN NAVARRO, joven diseñadora de imagen… Un feliz noviazgo lo forman JAIME BEZAURY y ALI ARIZA FERNÁNDEZ, hacen bonita pareja…Restaurante Kebagrill, comida libanesa en Plaza Sol al 2292087986, y comida mediterránea en Al Bahía en Plaza El Dorado… RICARDO y DANIELA BASURTO DE RUIZ feliz matrimonio, disfrutando en familia, saludos a RICARDÍN y RENATA RUÍZ BASURTO, estuvieron en la boda de CHIRIS y PATY, saludos a los abuelos MANOLO y ROSALÍA MALPICA DE RUIZ, y el DR. DAVID y GABY DÍAZ DE BASURTO…

Tremendo pachangón en honor de BETO SAN MARTÍN en el privado del restaurante El Llagar, estuvimos presentes en compañía de sus amigos más allegados, saludos a ROXO, los hermanos JOSE MANUEL y BETO CAMIÑA, ROBERTO MOREIRA, PEPE RIVERO, llegó con su concuño RAÚL GARCIA, saludos a su esposa LETY RAMOS DE GARCÍA, PANCHO REQUEJO, LACHO GARCÍA y el pato AGUSTIN RUIZ, RICARDO MOREIRA de los más aguantadores, DAVID RAMÍREZ, MANOLÍN LÓPEZ PARDAVILA y RICARDO CAHUE, PANKY y JORGE GARCÍA siempre de buen carácter y con proyectos nuevos; CÉSAR VENTA muy contento; ABEL VAQUEIRO y JESÚS REDONDO de los que aguantaron hasta el final, un cumpleaños muy CHOCHOLERO para BETO SAN MARTÍN… DANIELA BERISTAIN TERRONES hermosa jarocha… DULCE URRETA y MAYEL DEL VALLE enamoradísimos, su boda en el mes de noviembre, los que se casan este 23 de octubre son CONY PIANA y LUIS MELGOZA, estaremos presentes… En el restaurante El Río de la Plata les recomiendo los miércoles y domingos de buffet… Este jueves 21 de octubre la gran final de MxU VERACRUZ 2021 en el GHD, el evento será a puerta cerrada por la pandemia, solamente estarán presentes familiares y DÉBORA HALLAL, MxU que nos representará en Miss Universo, ella impondrá la banda a la ganadora, y ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ, coronará a la nueva soberana, me están confirmando la presencia de reinas de belleza veracruzana como MARTHA BRIANO, BLANCA LIMA, SOCORRO RETOLAZA, DIANA BOTELLO y más…

Planchadísimo al 2292127516… Los mejores tacos de Veracruz están en Novillero Grill, Mar Adriático esq. COSTA VERDE… El hotel PUNTA AZUL, ubicación privilegiada…. Feliz noviazgo lo forman JUAN CARLOS MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE y MARÍA EUGENIA VIOLANTE SUÁREZ… Por este puerto a la boda de su sobrino estuvo SALVADOR VIDAL, el popular CHAVIRA, dueño del restaurante más emblemático de CANCÚN Lorenzillos, lo saludamos desayunando en el Gran Café de La Parroquia, recordamos anécdotas de la inauguración punta CANA en República Dominicana, lo saludaron WILLY GONZÁLEZ, ex alcalde porteño MARIO DÍAZ ex director de TELEVER y los contadores SANTIAGO CORTINA y RAYMUNDO LUNA; como siempre un gustazo y placer disfrutar de estas reuniones, que como dice el LIC. WILLY, son momentos terapéuticos… FERNANDA FIGUEROA se coronó como la TEEN VERACRUZ en un evento que reunió a las chicas lindas de este estado, asesorándola DIANA ESTEFANÍA BOTELLO MEZA… RODRIGO MORALES y REGINA GARCÍA CHIUNTI presentes… Más Latina la estación de moda en VERACRUZ…

Ayer jugaron NECAXA vs TIJUANA, MAZATLÁN vs JUÁREZ, ATLAS vs PUEBLA, y PACHUCA vs AMÉRICA, hoy hay partidos SAN LUIS vs TIGRES, y QUERETARO vs CHIVAS, el partido de CRUZ AZUL vs LEÓN se jugará el 3 de noviembre, y el de PUMAS vs SANTOS el 4 de noviembre; MONTERREY vs TOLUCA ya se jugó, ganó MONTERREY 2 a 0… Por XEL HA mis sobrinas PIMENTEL disfrutando en compañía de sus papis PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL… El COVID imparable en esta zona conurbada, hay que guardar la sana distancia, usar cubrebocas, evitar lugares en donde haya mucha gente y lavarse constantemente las manos, si a usted le da gripa, está resfriado o siente el cuerpo cortado, quédese en casa y consulte a su médico… Ayer hubo CHAMPIONS y hoy también, lo más importante JUVENTUS vs CHELSEA en Italia… Pregunten por los Puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y ahora sí, ADIÓS…