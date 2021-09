CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA perdió lo invicto contra TOLUCA y este sábado se jugará en el Azteca el clásico contra CHIVAS, quien va sin director técnico, ya que corrieron a VUCETICH… Cumplió años LOLIS VIVES DE KAYSER y lo festejo con familiares y amistades más allegadas, presentes sus hijos JORGE y FALLO KAYSER VIVES, RACHEL MELGAR DE KAYSER y sus herederas MIRANDA e ISABELLA KAYSER; mi madrina BERTHA MALPICA DE AHUED, comadre de la festejada, mi tía MARGARITA MALPICA MARTÍNEZ con TITA, MAGUIE y JOAQUÍN MALPICA, nos presentó a su novia INDIRA; los hermanos de la festejada asistieron, gusto saludar a CRISTINA, DÉBORA, HORACIO y CARLOS, la pasamos de maravilla; KIKIS LÓPEZ CARVALLO asistió, VEVA PÉREZ OSEGUERA, siempre atenta, con su hijo MEMO SANDRIA, feliz y enamorado de VALERIA MUÑOZ VIVES, besos para PAU; DIAMANTINA VIVES, mi tía güera VELÁZQUEZ y su heredera TUGGY AUBRY DE RODRÍGUEZ, saludos a DOÑA LUCY, me acompañó mi novia JAQUELINE FONSECA; felicidades LOLIS y que cumplas muchos años más… Cumplió años JAVIER DUARTE DE OCHOA, y a muchas personas les causa problema el que yo felicité a un amigo, esa clase de personas las voy a borrar de mis redes sociales, gente que no sabe el valor de la AMISTAD, los amigos son para toda la vida, se está en las buenas y en las malas, la gente que no sabe hacer amigos es la que critica, hay que respetar el espacio de los demás, es triste ver gente que solo critican porque no tienen otra cosa que hacer; hacerles caso es engrandecerlos, la vida es muy corta y hay que disfrutarla… En Kebagrill comida libanesa en Plaza Sol al 2292087986, y si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado…

Jorge Castillo y Paola Romagnoli, (felices)…

Blanca Oropesa, Mercedes Galindo de Beltrán, Perla Hernández de Rodríguez y Mine Hidalgo de Caso, (damas leonas)…

Fátima Ahumada Vázquez, (guapísima)…

Manolo Varela, Guillermo González Díaz y Mickey Franyutti, (amigos)…

JORGE CASTILLO y PAOLA RAMAGNOLI hacen bonita pareja… En breve daremos a conocer las finalistas del evento MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ, les recuerdo que este año será designación por estar el puerto en semáforo rojo; estará presente DÉBORA HALLAL, quien impondrá banda 2021 y será coronada por ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ 2020, suerte a las finalistas… En el restaurante El Río de la Plata les recomiendo los buffets de miércoles y domingos… Mucha actividad en el Club de Leones de Veracruz, A.C. por parte del comité de damas, saludos para MERCEDES GALINDO DE BELTRÁN, BLANCA OROPESA, PERLA HERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ y MINE HIDALGO DE CASO, realizan excelente labor en beneficio de la comunidad… Si deseas lavar y planchar tu ropa, Planchadísimo Veracruz al 2293127516… Novillero Grill en Mar Adriático esq. Costa Verde… FÁTIMA AHUMADA VÁZQUEZ, en los grandes eventos CHOCHOLEROS, es heredera de SANDRA VÁZQUEZ, cónsul de Belice en VERACRUZ… Muy festejado ÁNGEL REYNA… También cumplió años la conductora de TV AZTECA INÉS SAINZ, quien fuera por varias temporadas madrina de los extintos TIBURONES ROJOS; le mandamos saludos a mi amigo FIDEL KURI GRAJALES, todo saldrá muy bien… Gustazo saludar al LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ DÍAZ, ex alcalde del puerto en la época de FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS y DANTE DELGADO RANNAURO, estaba en compañía de MANOLO “el pájaro” VARELA CHÁVEZ y MICKEY FRANYUTTI, de lujo en El Llagar… Un exitazo el torneo MÁSTER DEL GOLFO realizado en la marina el DORADO, fue en honor al siempre recordado VALE RUIZ ANITÚA, descanse en paz… Un noviazgo que va viento en popa lo forman DIMAS ÁLVAREZ THOMAS y SUSY RETOLAZA MORALES… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… PATRICIO FERNANDO GARCÍA y ROMINA DÍAZ ACIERNO, cada vez más bella como su mami MARIRROS ACIERNO… Me di una vueltecita por la región de Los Tuxtlas y la pasamos de maravilla en compañía de mi novia JACQUELINE FONSECA, íbamos con ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, mi sobrina MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS, visitamos Cinco Chorros, está pasando ÁNGEL R. CABADA, tenía más de 30 años de no ir, tiene varios balnearios; de ahí desayunamos en el famoso restaurante El Amate pasando SANTIAGO TUXTLA, de ahí directo a NANCIYAGA, la reserva ecológica de ensueño; nuestro agradecimiento a CARLOS RODRÍGUEZ, las atenciones fueron de diez, tuve el gusto de conocer a su padre y heredó el carácter y amabilidad, saludos a ALE y su heredera ROBERTA, muy amiga de ADRIANA FONSECA; por cierto, me comentó que en estos días estará grabando en esas locaciones naturales ANA DE LA REGUERA; dimos un paseo en lancha, recorrimos la isla de los MONOS, tristemente ya no hay la cantidad que había antes, algo está pasando y no lo supimos, el guía JUAN LUIS excelente, si usted visita esta reserva ecológica pregunte por él, una experiencia sensacional; de ahí visitamos SAN ANDRÉS, el centro muy bien arreglado, el palacio lucía muy bien, muy limpio y tranquilo, comimos en el restaurante MONTE PÍO en compañía del alcalde TAVO PÉREZ GARAY y de su esposa LILY PÉREZ DE PÉREZ, feliz con sus cuatro herederos, hasta con puros salí; conocimos al GIGANTE, nos mandará unos ceniceros muy CHOCHOLEROS; por cierto, LILY es muy amiga de PATY LOBEIRA DE YUNES, a quien le mandó muchos saludos y buenas vibras, en resumen un viajecito sensacional; estaremos regresando en unos días para conocer e inaugurar el teatro de la ciudad que tendrá una capacidad de 400 personas, además una unidad deportiva; aprovecharemos para visitar una fábrica de puros, ando buscando donde hacen los BLUE MAGÍC del grupo presidencial y el famoso salto de EYIPANTLA…

Dimas Álvarez Thomas y Susy Retolaza Morales, (feliz noviazgo)…

Romina Díaz Acierno y Patricio Fernando García, (elegantes)…

Alfonso y Rocío Ziaurriz de Delgado, (turisteando)…

ALFONSO y ROCÍO ZIAURRIZ DE DELGADO, turisteando, saludos a sus papis… Muy festejada por su cumpleaños LUCY LEO DE REYES PERALTA, su esposo el destacado jurisconsulto JORGE REYES PERALTA como siempre consintiéndola al máximo, estuvieron sus hijos JORGE y ERÉNDIRA FLORES DE REYES, ERNESTO y PAULINA REYES DE LEVET con sus herederos, todos los nietos felicitaron a su abuelita… La DRA. ESPERANZA HERNÁNDEZ LENZ cumplió 96 años y hubo comidón; saludé a IVONNE CABALLERO DE GARCÍA, la esposa del famoso PANKY, se está preparando para correr en el maratón; en El Llagar un gusto saludar a LESSIA GARDUÑO DE GARCÍA, TOÑITA EXSOME, como siempre muy elegante; TERE LASTRA, NORMA PÉREZ, ESPERANZA DELGADO, ALEJANDRA GARCÍA, CONCHITA BELLO, GERMANIA ZARRABAL, BERTHA y MELISA ZARATUZA SUSANA CASAL, y LUCY SANCHEZ, todas elegantísimas festejando a la DRA. ESPERANCITA … El REAL MADRID viento en popa en la liga española… Continúa el camino a CATAR MÉXICO, enfrentará el 7 de octubre contra CANADÁ, el 10 contra HONDURAS y el 13 contra el SALVADOR… PLEAMAR club de playa allá por MATA de UVA, un club de playa paradisíaco en donde podrás disfrutar de comida tradicional, está pasando ANTÓN LIZARDO… Salude a EMILY THOMAS paseando a su mascota en compañía de PEDRO GRACIÁN… Saludos a CHRISTELLE THOMAS y su galanazo TOÑO LASTRA… Terrible la situación de los HAITIANOS en su peregrinar rumbo a EU, fueron recibidos a latigazos con la caballería de la patrulla fronteriza, el problema es que se regresaron a MÉXICO y los problemas serán para nuestro país, porque a su país HAITÍ no quieren regresar; los presidentes de URUGUAY y PARAGUAY mis respetos, tuvieron los suficientes pantalones para encarar la situación que viven países que son gobernados por dictadores en Sudamérica…

Lucy Leo de Reyes Peralta junto a su familia, (feliz cumpleaños)…

Guayin, Cristina, Débora, Lolis, Carlos y Horacio Vives Iñiguez, (cumple Lolis)…

Dra. Esperanza Lenz Del Río con amigas, (feliz cumple)…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (MxU Veracruz)…

JULEN REMENTERÍA, senador de la República, con todo contra los médicos cubanos que vinieron a MÉXICO, se investigará sin lugar a dudas… FLORENCIA ARANO más guapa que nunca… HAYDEÉ NAVARRA guapísima como siempre la xalapeña… JADE FRAZER una actriz muy completa, al igual que GABY CARRILLO, saludos a las jarochas DANY NOGUEZ y MAGO RODAL… PATY LONGO espectacular… JUDITH GEA con su mami , hija y nieta… Las Alitas del Pollo, excelentes están en Colón esq. Ernesto Domínguez, pedidos al 2292083487… Saludos a mi querida NEGRITA GALI MALPICA… ISABELLA FIGUEROA radicando en la CDMX… CÉSAR y ANA LÓPEZ DE VENTA, disfrutando de los calores veracruzanos… Cumplió años SALVADOR MANZUR ABED y lo festejó en familia… Enhorabuena para DON OLEGARIO VÁZQUEZ RAÑA y familia… Saludos a JANETH USCANGA… FANNY MONDRAGÓN disfrutó vacaciones… ANDREA MEZA, Miss Universo 2020, Mexicana Universal de CHIHUAHUA… Cuatro años se cumplieron del fallecimiento de VICENTE RODRÍGUEZ COUCEIRO, hace unos días RUBÉN CONZATTI le llevó flores a su mesa de El Estribo en donde todos los días comía… SEBASTIÁN CANO con todo en la nueva administración del puerto jarocho… JESSICA CANO podría representar a VERACRUZ en concursos internacionales, tiene belleza, estatura y preparación profesional… Hoy inicia el otoño con nortecito, estén preparados… JOSÉ MANUEL CAMIÑA muy chambeador, anda por Aguascalientes… BETIÑO SAN MARTÍN metido de lleno en Mamá Gallina… MANE DE LA PARRA tiempísimo de no venir al puerto, o tiene mucha chamba o no ha podido venir… KIKO y AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO disfrutando vacaciones por Europa en compañía de KIKO y MARÍA ROSA, con ellos el gran ROBY… Pregunten por los puros HOJA REAL… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y ahora sí, ADIÓS…