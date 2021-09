CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Mañana estaremos llegando a los 123 años en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional, muchas felicidades a mi madrina BERTHA ROSALÍA MALPICA DE AHUED por llevar a buen cauce y mantener en tiempos difíciles este gran periódico que ha plasmado la historia de VERACRUZ, MÉXICO y el mundo desde 1898 cuando inició su abuelo DON JUAN MALPICA SILVA y lo continuó su papi DON JUAN MALPICA MIMENDI con quien tuve el gusto de convivir durante muchos años; es un honor ser parte, y como dicen, el chiste no es llegar, es mantenerse; mi reconocimiento para la Lic. BERTHA AHUED MALPICA, mi querida gordita, ha tenido la fuerza, capacidad y tenacidad de su bisabuelo, abuelo y mami para mantenerlo de pie, eres un ejemplo a seguir, una mujer emprendedora, luchadora e inteligente que ha defendido en los momentos difíciles los intereses de EL DICTAMEN, el cual tenemos para muchos años más; saludos a mi querida hermanita KARIME AHUED MALPICA, así como a su hermano JORGE AHUED MALPICA, desde el cielo nos cuidan mi padrino DON JORGE AHUED DOVALI y ELSA AHUED MALPICA, descansen en paz… El AMÉRICA vuela tranquilo de súper líder en la liga MX, vencieron a un débil MAZATLÁN y ahora van contra los choriceros del TOLUCA, y después el clásico contra las CHIVAS que van de mal en peor en este campeonato 2021… Un saludo especial para YUSSEP y su esposa VICTORIA LAGUNES DE BARRAÑÓN, sus herederas ISABELLA y ALESSANDRA BARRAÑÓN LAGUNES están preciosas… Arrancó la CHAMPIONS con interesantes partidos, YOUNG BOYS vs MANCHESTER UNITED, ya con CRISTIANO RONALDO; BARCELONA vs BAYERN MUNICH, MALMO se enfrentó a la JUVE y el campeón CHELSEA al ZENIT; hoy los partidos programados son ÍNTER vs REAL MADRID, LIVERPOOL vs MILÁN, ATLÉTICO de MADRID vs PORTO y el SPORTING vs el AJAX…

Paola Ramagnoli Thomas, (guapísima)…

Emilio Vega Rueda y Susana Rello, (vacaciones)…

Yussep y Victoria Lagunes de Barrañón, (feliz matrimonio)…

Christian Nodal, (un fenómeno)…

Regresó la serie a TIJUANA, los leones de YUCATÁN se debieron coronar ayer, si fuere necesario, hoy debe culminar la serie en el decisivo séptimo juego de la SERIE del REY… Un éxito el concierto de CHRISTIAN NODAL en el WTC en donde se dio cita lo más selecto de la sociedad veracruzana, el joven cantante llegó acompañado de sus padres, un sin número de familias y amigos estuvieron presentes y corearon sus éxitos, hubo un pequeño incidente que se debió a una riña, por lo que paró el espectáculo por unos momentos, en donde la gran mayoría del público no sabía ni qué onda, pero afortunadamente lo continuo rápidamente; un saludo a NORMA REYNA CAMACHO, ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ con toda la familia, saludos a MÍA; MARIO DÍAZ quien se casa con GISELA LINARES en este 2022, y MARTHA DÍAZ enamoradísima de su novio brasileño ODIRLEI BUCCIOL, quien regresó muy contento a sus país en Sudamérica, ya hay planes de la familia en disfrutar de São Paulo y Río de Janeiro en diciembre, un amigo muy agradable… Un saludo muy especial a ELIEL GARCÍA, disfrutará las fiestas patrias por el caribe mexicano, tiene muchos buenos proyectos en puerta… EMILIO VEGA RUEDA disfrutando vacaciones por la madre patria en compañía de su novia SUSANA RELLO y sus padres, están en BURGOS… Un feliz matrimonio lo forman YUSSEP y VICTORIA LAGUNES DE BARRAÑÓN, saludos a sus herederas ISABELLA y ALESSANDRA BARRAÑON LAGUNES, están hermosas… El restaurante El Río de la Plata exquisito todo, están junto al RIVOLI… OLIVIA SUÁREZ festejó su cumpleaños en compañía de amigas y familia, sin faltar su heredera OLIVIA CÁRDENAS y su sobrina DIANA RAMOS… Kebagrill, la mejor comida libanesa en Plaza Sol al 2293087986, y si prefieres la comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… Se cambió para mañana el torneo de pesca internacional MARLIN AZUL en honor de VALENTÍN RUIZ ANITUA, el gran VALE será del 16 al 18 de septiembre en la marina El Dorado…

Carolina Pérez y Marijose Rodríguez Reyna, (bellísimas)…

Fidel y Edna Amaya de Kuri, (felices)…

Dany y Gaby Basurto García, (guapísimas)…

Un gustazo en los CHOCHOLAZOS, FIDEL y EDNA AMAYA DE KURI, saludos para FIDEL y ANDRESITO KURI AMAYA… Los mejores tacos en Novillero Grill, y en Planchadísimo, servicio a domicilio al 2292127516… Dos hermanas, herederas del DR. DAVID BASURTO y GABY DÍAZ DE BASURTO, son DANY BASURTO DE RUIZ, saludos a su esposo RICARDO RUIZ MALPICA, y GABY BASURTO DE DÍAZ, muy emprendedora y felizmente casada con ANDRÉS DÍAZ BARQUÍN, recientemente GABY cumplió años… Les recuerdo mi correo electrónico NACHOGO02@HOTMAIL.COM, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en @NACHOCHOLNEW… JEREMY y MARISELA SANTOS DE WEY felices con la llegada de ANTOINE, están radicando en SAINT TROPEZ, allá en Europa… CARLOS y PATY RUIZ DE AUTREY un feliz matrimonio, saludos a la familia, con ellos las hermanas LUMI y ANA LORENA RUIZ ZURITA, herederas de TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ… Hoy llega por la noche mi novia JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS, daremos el grito al estilo CHOCHOLERO con los ÁLVAREZ LAGUNAS, habrá pozole, chiles en NOGADA elaboración especial del GORDO FÉREZ… Ya se fueron todas las imágenes y fotos de las jóvenes que se presentaron a la preselección de MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ, esperaremos indicaciones de nuestra directora nacional LUPITA JONES GARAY; ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ a pocos días de entregar banda y corona; en breve daremos a conocer dónde será la coronación, la banda la impondrá DÉBORA HALLAL, MxU que nos representará en diciembre en Miss Universo 2021 y la coronará ESTEFANÍA… CARLOS y NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO disfrutando el centro de la entidad veracruzana en compañía de su hermano MARIO DE LA REGUERA… BETO y VERÓNICA OROZCO DE TEJEDA, feliz matrimonio, muy amigos de MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA, en mariscos El Bayo todo va muy bien… ALEX BAXTERI con muchos proyectos en puerta… Viene la tercera y última temporada de la serie de su hermano LUIS MIGUEL, también a punto de sacar su propia marca de ropa… PAULINA LAVÍN y MÓNICA CARÚS disfrutando Miami… LUIS y GABY ALVERDI DE LA CRUZ muy felicitados por sus 13 años de matrimonio… Felicidades para HERNÁN CALDERÓN por la inauguración de su nueva empresa Avanza Auto ubicada en Costa Verde, Ruiz Cortines esq. Mar Cantabrico… Un gusto saludar a FERNANDO PADILLA FARFÁN, disfruto de las delicias jarochas… TOÑO SIERRA presente en los CHOCHOLAZOS, TOÑO VÁZQUEZ, de los buenos amigos… Es increíble cómo en las avenidas Ruiz Cortines y Riviera veracruzana, agarran como pista de carreras, han habido un sin número de accidentes… SERGIO MAYER, ex Garibaldi y ahora diputado, hospitalizado, se encuentra delicado pero estable… OSOS con CAUSA a beneficio de AMANC estarán en Plaza Andamar hasta el 5 de octubre, apoyemos esta noble causa y felicitaciones a SUSANA LARA, presidenta de AMANC Veracruz… BRENDA ROJAS se casó en Italia con él amor de su vida STEFANO BARAVELLI a quien tuve el gusto de conocer, vivirán en BOLONIA, Italia…

Marisela Santos y Antoine Wey Santos, (mami y baby)…

Paty Ruiz de Autrey con Ana Lorena y Lumi Ruíz Zurita, (encantadoras)…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (MxU Veracruz)…

Carlos y Nena de la Reguera de Maroño con Mario de la Reguera, (disfrutando)…

Los cumpleañeros de hoy son SANDRA CORTE VAILLARD, PERLA RODRÍGUEZ, SAMY MORA, EDITH CERVANTES, GILDA NAVARRETE DE CELIS, CÉSAR HERNÁNDEZ, HARRY GRAPPA, MARÍA LUISA RUGARCIA DE POO, MIMÍ UTRERA, TANIA DE LA PEÑA y ERÉNDIRA CAZARÍN; mañana HÉCTOR BETANCOURT, BRIANDA CARMONA, INA GÓMEZ, AMIRA GALINDO, EFRAÍN RALERO PURAS, MAYRA BESARES PARES, OCTAVIO LAGUNES, OMAR DÍAZ, FALLÓ GIL y LIZETTE ROCHA; el viernes CLAUDIA ARAUZ, ADRIANA CARVAJAL, ALVARO VARGAS, RUTH PULIDO, ARGELIA GONZÁLEZ, el chef estrella de Mariscos Villa Rica JHOJANS PRIEGO ZÁRATE; PATY FONSECA, CLAUDIA NAVA, PILAR LASO, NATALIA HERNÁNDEZ y RUBÉN APARICIO; el fin de semana JOAQUÍN MALPICA, seguro festejo en Tlacotalpan; RODRIGO MARTÍNEZ, CARLOS SEGARRA, GABY CARMONA, SANDRA OSORIO, ANA DÍAZ GARCÍA, CAMILA HALLAT y PATY LÓPEZ; a todos muchas felicidades, y ya viene el santo de las LOLITAS, estaremos este domingo en el CHOCHOLAZO de LOLIS VIVES IÑIGUEZ que le organizan sus herederos JORGE y FALLO KAYSER VIVES… Muy felicitada MARILÍ ZAVALA TRÁPAGA, feliz y enamorada radicando en Cancún… CARLOS VIVES muy activo en la posada DOÑA LALA en la Perla del Papaloapan… Las Alitas y Chelas abre de miércoles a domingo, de 5 a 12 de miércoles a sábado, y domingos de 12 a 8 pm, está ubicado en Colón casi esq. Navegantes, servicio a domicilio al 2292 083487… Saludos a ALFONSO ENRÍQUEZ, el famoso POLLO BOUSSART, y el empresario y político boqueño SERGIO PAZOS NAVARRETE… No se pierden la columna VIVIR en el GOLFO que escribe RODOLFO HERRERA… Hoy hay invitado especial al grito de independencia, en los 211 años de nuestra máxima festividad, el presidente cubano estará en palacio nacional… Truyet, tu perfume favorito pero más barato, en Martí 338… ROBERTO MOREIRA disfrutando de su familia en este puerto… En Mamá Gallina todo marcha muy bien… LUPITA JONES tuvo comida con representantes de la belleza mexicana como ANDREA TOSCANO y KRISTAL SILVA, con ellas DÉBORA HALLAL… Hoy cumplen 61 años de dar auxilio turístico carretero los famosos ÁNGELES VERDES, quienes apoyan a los turistas nacionales y extranjeros en todas las carreteras del país los 365 días, gracias por recordármelo TITO, experto en turismo y radicando en Xalapa… 211 años se cumplen de nuestra independencia de México… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…