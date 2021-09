CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! MÉXICO va con paso firme en los partidos eliminatorios rumbo a CATAR 2022, lleva dos triunfos seguidos y hoy se enfrenta a PANAMÁ; en el mes de octubre, el día 7, se jugará contra CANADÁ en el Azteca; el 10 de octubre contra HONDURAS también en el Azteca, y el 13 en el ciscarla vs el SALVADOR… En partido amistoso, el AMÉRICA le ganó a las CHIVAS que están de capa caída; este fin de semana, AMÉRICA vs MAZATLAN en el Azteca… PEDRO MOREIRA de visita por el puerto de vacaciones, está disfrutando las atenciones de sus amigos, saludos a BETIÑO SAN MARTÍN, comiendo las delicias de El Llagar… Hoy la preselección, casting de MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ en el gran hotel Diligencias a las 10 de la mañana, estará presente ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ, suerte a todas las participantes; el comité organizador lo encabeza un servidor, así como ESPERANZA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS e IVETTE CORTEZ DE COTRINA, MAYEL DEL VALLE, DULCE URRETA, EVERARDO AVENDAÑO, YLIAN MEDINA, ILSE GOROZTIETA y JOSÉ LUIS FÉREZ… Saludos especiales para DÉBORA HALLAL, MxU que nos representará en Miss Universo 2021 a celebrarse en diciembre, ella estará como invitada e impondrá la banda a la nueva soberana en VERACRUZ… Guapísima IVALANI CAZARÍN VIÑAS… ARANTZA NORIEGA IBÁÑEZ bellísima, es heredera del artista DANIEL NORIEGA y la ARQ. LUPITA IBÁÑEZ DE NORIEGA… Kebagrill, comida libanesa en Plaza Sol; y comida mediterránea en Al Bahía en Plaza El Dorado… PAULINA MORAL CAZARÍN guapísima modelo jarocha, saludos a sus papis…

Pedro Moreira y Beto San Martín, (de fiesta)…

Débora Hallal, (MxU)…

Ivalani Cazarín Viñas, (jarocha)…

Arantza Noriega Ibáñez, (disfrutando)…

Recientemente cumplió MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN, su esposo DR. ROMÁN GARZÓN LOYO y sus hijos le organizaron comidón CHOCHOLERO… Mi correo electrónico es nachogo02@hormail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en las redes sociales @NACHOCHOLNEW… Una bonita pareja enamorada la forman JAIME BEZAURY y ALI ARIZA FERNÁNDEZ… En el restaurante El Río de la Plata buffets de miércoles y domingos, por temporada pida su CHILE en NOGADA de mariscos… MARIFER GARCÍA CADENA, de las jovencitas que se destacan en el jet set jarocho, saludos a sus papis… Cumplió años HORTENCIA HERRERA MENDOZA y los festejos continúan, saludos a su heredero RAFAEL REVILLA y a su prometida ENIF GARCÍA OROPESA, heredera del almirante VÍCTOR GARCÍA MACEDO y YOLANDA OROPESA DE GARCÍA, aprovecho para saludar al almirante FRANCISCO GONZÁLEZ GALINDO, cada vez enamorado de su prometida BLANCA OROPESA, saludos a su heredero el abogado REYNOLDS OROPESA; el notario público 55 LIC. JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA asistió, la pasamos de maravilla… DANIEL MARTÍN LOIS, de los pocos empresarios veracruzanos que la ciudadanía ve con muy buenos ojos, aparte tiene excelente relación con empresarios, líderes sindicales y trabajadores, un joven empresario porteño con mucho futuro… SAMIRA CASTRO GUTIÉRREZ bellísima y encantadora, una joven emprendedora… Los cumpleañeros de hoy son ILI LEÓN, MARIETTA OBAYA, MIRI GONZÁLEZ, SERGIO BAIZABAL, ERNESTO CARVAJAL, MINU PROM y ANA MENDOZA MACCHETTO; mañana lo cumplen FABIOLA NERI, MÓNICA GISPERT, GOLRIA HERNÁNDEZ, ESTEFANÍA MARTÍNEZ, LAURA GUICHARD, LAURA LLAVE, ANABEL RICHARD, JUAN REGUEIRO, KARLA MANICA DE ÁLVAREZ y BETY VICTORIA; el viernes PATRICIA JUÁREZ, REGINA PÉREZ, TOÑO SÁNCHEZ, JESSICA ARENAS, LEONARDO ZALETA, MARISSA DELGADO, MANUEL FLORES, MARIFER LIAÑO, VÍCTOR AGUILAR, OLIVIA SUÁREZ, KARINE ESCAKERA, MARISELA SANTOS, estrenándose como mamá; HUMBERTO ALESSANDRINI, YAMILA BEYRUT y YUSSO BARQUETT; el fin de semana POLÍN MUÑIZ, RICARDO OSTORGA, MARTHA TORRES, MOISÉS HERNÁNDEZ, PEDRO MEDINA, TERESA RODRÍGUEZ, ROSY LARA AUSTRIA y MÓNICA LÓPEZ DE CORTÉS, a todos muchas felicidades…

Paulina Moral Cazarín, (hermosa)…

Dr. Román y Mónica Rodríguez de Garzón, (feliz cumple)…

Jaime Bazaury y Ali Ariza Fernández, (feliz noviazgo)…

Hoy abre sus puertas Alitas y Chelas en Martí esq. Boulevard, pedidos al 2292 983487; abre desde las 17 horas… Saludos al POLLO PÉREZ FRAGA… MONSERRATH DÍAZ ROESCH guapísima, saludos a su galanazo GERARDO ALALUF VILLICAÑA… MIRANDA CUCURACHI GRAHAM bellísima, podría representar fácilmente al estado en el concurso más importante de MEXICO… MAYTE ESTANDÍA MALPICA guapísima en compañía de ADRIANA CAMARGO… Este viernes 10 de septiembre el primer aniversario del bar Deliverance en Martí esq. Alaminos… Confirmado, mi querida JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS pasará las fiestas patrias en esta zona conurbada… LUPITA JONES muy felicitada y festejada por su cumpleaños… Perfumes Truyet equivalentes a tu fragancia favorita, Martí 338… DANIEL BARNILS y BEGOÑA RUIZ, bonita pareja… Impresionantes las lluvias en MÉXICO, principalmente en ECATEPEC… Ahí surgen muchas preguntas, es falta de mantenimiento o que está pasando, el cambio climático nos está rebasando… El problema en la frontera sur es grave, una vez más las autoridades mexicanas está siendo rebasadas, la represión a los migrantes es fuerte, pero el problema no es de MÉXICO, lo causan los mismos migrantes al querer ingresar al país ilegalmente, la autoridad mexicana solo cumple con su deber… LORNA BLANCO guapísima y destacándose en las redes sociales, así como MARTHA RALERO ALVERDI… Terrible lo sucedido en Sao Paulo entre las selecciones de BRASIL y ARGENTINA, la autoridad sanitaria canceló el partido por irregularidades en algunos jugadores argentinos que ingresaron al país ilegalmente, al parecer la albiceleste se quedará con los tres puntos, esperemos la resolución de la conmebol, se me hace una mala decisión, ya que los argentinos son los que cometieron las irregularidades… Estamos exactamente a una semana de las fiestas patrias, creo que habrá grito con las medidas de higiene y sana distancia, se cumplirán 211 años de nuestra Independencia, 211 años de paz, justicia social, libertad; festejos y honremos a los héroes que nos dieron patria… HUMBERTO SOSA destacándose en la serie del rey, fue pieza importante en el primer juego de la serie que ganaron los LEONES de YUCATÁN, a domicilio, a los TOROS de TIJUANA; ayer se jugó el segundo de la serie allá en la frontera norte de nuestro país, hoy descansan y viajan a la península de YUCATÁN para continuar con la serie…

Marifer García Cadena, (guapísima)…

Víctor y Yolanda Oropesa de García Macedo, (matrimonio)…

Rafael Revilla, Hortencia Herrera Mendoza y Enif García Oropesa, (feliz cumple)…

Samira Castro Gutiérrez, (bellísima)…

Múltiples quejas en contra de varios concursos que aparte de tener mala fama, les cobran a las participantes por respirar, es increíble cómo sigan existiendo esa clase de concursos que solo dan mala imagen a las plataformas de belleza, el problema no es del organizador, sino de las chicas y sus representantes que las mal asesoran para estar en esos eventos que no la llevan a nada bueno… KARINA ALENCASTER DE MARTÍN en espera de su tercer baby, un gustazo saludarla… Este próximo 10 de septiembre, a las 12 horas en la capital del estado, en las instalaciones del tribunal de justicia del estado, será develada la estatua del gral. IGNACIO DE LA LLAVE, invita el Colegio Nacional de Abogados Penalistas que preside GILBERTO FARÍAS MORALES, estará como invitado el gobernador veracruzano CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ… Muchos tiradores en contra de JULEN REMENTERÍA por el famoso caso de la carta MADRID, ahí sirvió para ver con quién cuenta el senador veracruzano y quiénes son los agachados, JULEN saldrá bien de esta situación… Todo marcha bien en el Bolerama Veracruz; en Perfumes Le France muchas ofertas en estas fiestas patrias… Tremenda balconeada le dio CIRO GÓMEZ LEYVA de Imagen TV a nuestra máxima autoridad estatal cuando el gober declaró que no habían fallecido niños en VERACRUZ y la cifra oficial es de 29 menores fallecidos, una falla más de los asesores del mandatario estatal, lo mal informan, el caso es que fue una vez más noticia nacional negativa… Lo mejor de la jornada 8 de la liga MX JUÁREZ vs CRUZ AZUL este viernes, TIGRES vs LEÓN el sábado, ÁGUILAS vs MAZATLÁN el mismo sábado, y el domingo PUMAS vs CHIVAS… Saludos a los periodistas RODOLFO HERRERA y FIDEL PÉREZ, a pesar de gente envidiosa y mal intencionada, ellos siguen firmes, se les agradece… MAYEL DEL VALLE y DULCE URRETA a nada de unirse en matrimonio, saludos a sus papis… ROSY y MARIANA MARTELL, guapísimas hermanitas… Saludos para RAÚL AVENDAÑO y LUIS BONILLA… Pregunten por los Puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…