CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El ÁGUILA DE VERACRUZ realizó gran campaña en este 2021, felicidades a la directiva que encabeza BERNARDO PASQUEL, todo el equipo técnico y administrativo, sin faltar los jugadores que dieron su mayor esfuerzo para estar en los primeros lugares de la zona sur de la liga mexicana de béisbol, lo único que les puedo decir es muchas gracias por tantas satisfacciones; nos veremos en el 2022 y como dice BERNARDO “se trabajará con todo para que el próximo año nuestro glorioso equipo sea un equipo TRIUNFADOR”… Por otro lado, el AMÉRICA con paso firme en la liga MX, van en primer lugar realizando partidos no muy vistosos, pero ganando los puntos en disputa que a fin de cuentas es lo que importa… En el ambiente CHOCHOLERO del béisbol saludamos a ENRIQUE GARCÍA LOIS en compañía de su heredero ANDRÉS GARCÍA DÍAZ, feliz con su gorra del ÁGUILA, saludos a su mami ROMINA DÍAZ DE GARCÍA; presentes JOSÉ ZARUR con ANDREA GARCÍA, el noviazgo es inminente, la familia los ve con buenos ojos; DANIEL y KARINA ALENCASTER DE MARTÍN asistieron con DANY, su heredero, se la pasaron de lujo; JOSÉ MANUEL CAMIÑA llevó a su heredera ALENA; PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL con las cuatas MICHELLE y PAULA, nos tomamos hasta foto con PACHI, la mascota de los emplumados; JOSÉ ALBERTO y ROCÍO SÁNCHEZ THOMAS DE ÁVILA en compañía de su familia; ya son finalistas en la zona norte TOROS de TIJUANA y MARIACHIS de GUADALAJARA, en la zona sur LEONES de YUCATÁN, espera equipo entre DIABLOS y ÁGUILA de VERACRUZ… El DIABLOS está ya en la final de la zona sur de la liga mexicana… ALEJANDRO RIVERA SANTANDER cumplió años y estuvo muy festejado por su esposa ERIKA y sus herederos; que cumpla muchos años más…

Alejandro y Erika de Rivera Santander, (feliz cumpleaños)…

Renata y Romina Reinoso Ruiz, (bellísimas)…

África María Ramírez Pérez, (mi comadrita)…

Ivette Velázquez Sansores, (encantadora)…

Kebagrill comida libanesa en Plaza Sol al 2293087986, y la comida mediterránea en Plaza El Dorado en Al Bahía… RENATA y ROMINA REINOSO RUIZ, hermanas guapísimas y preparadas… SANTIAGO OSIO súper movido en el equipo operativo del ÁGUILA, nos comentó que vienen excelentes proyectos… Mi comadrita ÁFRICA MARÍA RAMÍREZ PÉREZ guapísima, la recuerdo en 1995 cuando fue reina de la belleza veracruzana, concursando en NB representando a la Antigua, saludos a mi ahijada API GUEVARA RAMÍREZ; ese año ganó el certamen SOCORRO RETOLAZA ULLOA, representando al puerto y el siguiente Ali ganó en Belice el concurso de la reina de la costa maya… En el restaurante El Río de la Plata todo delicioso, mariscos frescos a precios accesibles, hay buffet miércoles y domingos… IVETTE VELÁZQUEZ SANSORES, de las jóvenes jarochas que se destacan en el jet set, saludo a su abue CECY GARCÍA DE SANSORES, recuerdo siempre con mucho cariño a DON GUSTAVO, su esposo, y a sus herederas ROCÍO, IVETTE, BEATRIZ y LETY SANSORES GARCÍA… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Truyet Paris los perfumes franceses equivalentes a tu fragancia favorita, Martí 338 fraccionamiento reforma… MARICARMEN RODRÍGUEZ VÁZQUEZ DE RAMOS, guapísima veracruzana originaria de Fortín de las Flores, reina de la belleza estatal veracruzana en 1987, felizmente casada con JORGE RAMOS y padres de PAOLA RAMOS DE LOMBARDI, en la foto con su heredera CELINA LOMBARDI RAMOS… Planchadísimo al 2292127516… Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE… PATY LONGO, belleza de primer nivel… ABRIL ACOSTA de los rostros más hermosos…

Maricarmen Rodríguez de Ramos, Paola Ramos de Lombardi y Celina Lombardi Ramos, (tres generaciones)…

Paty Longo, (guapísima)…

Abril Acosta, (preciosa)…

ANA DE LA REGUERA, bella actriz veracruzana que realiza excelente labor altruista, saludos a su mami NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO… PABLO TARASCO y YAMIRA LIÑERO GAMBOA, abogados egresados de la universidad panamericana CDMX con excelentes promedios, están enamoradísimos, los más felices sus padres RENÉ y YAMIRA GAMBOA DE LIÑERO… IVALANI CAZARÍN VIÑAS, guapísima y grandísima, la recuerdo a los 9 años cuando fue NB Infantil… Va nuestro pésame para las familias MARTÍNEZ PELLÓN y MARTÍNEZ ANDERSON por el fallecimiento de DOÑA ELOÍSA PELLÓN DE MARTÍNEZ, en especial a DON JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ MARTÍNEZ y sus hijos JOSÉ y MANOLO MARTÍNEZ PELLÓN, desde el cielo LICHY y KETTY MARTÍNEZ PELLÓN rezarán por su mami, las condolencias se hacen extensivas a sus nietos y seres queridos, abrazos para la familia MARTÍNEZ PLATAS, descanse en Paz DOÑA ELOÍSA… RAMÓN y ROCÍO RUIZ DE ÁLVAREZ excelentes amigos del CHOCHOL, con ellos SALVADOR y LUCHY BONILLA DE MANZUR… FERNANDO PADILLA FARFÁN muy chambeador, está muy orgulloso de sus herederos… Deliciosa la famosa TARTA de SANTIAGO que hace PILI FERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ, enhorabuena, me comentó que la puede encontrar en MANJARS… JACQUELINE FONSECA estará este fin de semana por VERACRUZ y Xalapa en viaje de trabajo… Impresionante lo que ha causado MESSI al llegar al PSG, miles de camisas se vendieron el primer día, casi 800 mil, imagínense nada más cuantas podrá llegar a vender y la cantidad de seguidores que se unieron al equipo francés… Los cumpleañeros de hoy son mi compañero de estudios LASALLISTAS JUAN TRUJILLO HERNÁNDEZ, MARIO DÍAZ LAGUNAS, ALEX BASTERI estará de festejos por los ÁNGELES en compañía de su novia MARIANA OTERO; ATHENA GARCÍA, CLAUDIA GÓMEZ, ANA KAREN PIÑEIRO, CÉSAR CUETO, ERMILO CASTILLA ROCHER, JAVIER GÓMEZ, FABIÁN VALLADO e ILEANA PONCE URBINA; mañana KATYA FADANELLI, CARLOS DE OCHOA SANTARELLI, DADIA GUILLÉN, JARED SERAFÍN, MARCELA ESCOBAR, CRISTEL RALERO DE REYES, LOURDES TURRENT y ARLETTE CELIS; el viernes ISABEL GONZÁLEZ-SICILIA DE BARQUÍN, JESÚS VIRRUETA, BARBARA TORT, MARISSA GONZÁLEZ ULIBARRI, MÓNICA TRINIDAD, CARMEN CONTRERAS, ELIANI LÓPEZ, MAURICIO SCHROEDER, ARMANDO MANTECÓN, SONIA LORENZO, MARTHA CASTELLANOS DE MAROÑO e IRUNE ANITÚA; el fin de semana DÉBORA VIVES, habrá comidón en Tlacotalpan; ROGERIO PANO, MINA MARTÍNEZ DE ANDERSON, COSI AILLAUD, TRICIA AGUILERA, JOAQUÍN BASILIO, ANA MARY GARCÍA TRUJILLO, AVEL VAQUEIRO, BAM BAM RAMÍREZ, MIRANDA CUCURACHI GRAHAM, el padre y Dr. JOSÉ MANUEL ASUN JORDÁN, rector de la UCC, EDUARDO VENEGAS y MICKEY MARIS MOLINARI estarán de fiesta, así como FLOR GARCÍA; a todos muchas felicidades y que cumplan muchos años más…

Ana De La Reguera, (actriz jarocha)…

Andrés García, Pachi, Michelle Pimentel y Nacho Gómez, (disfrutando)…

Pablo Tarasco y Yamira Liñero Gamboa, (feliz noviazgo)…

Ivalani Cazarín Viñas, (jarocha)…

Saludos a AMÉRICO ZÚÑIGA MARTÍNEZ, siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… Increíble lo que vimos el pasado lunes en el muelle de la armada de MÉXICO, trailers cargado de víveres y ayuda humanitaria para Cuba o Haití, y mientras los damnificados de la zona norte de la entidad veracruzana sufriendo por el paso del huracán GRACE, hay varios centros de acopio en el puerto jarocho, y la ciudadanía está respondiendo al 100, ya que nuestro gobierno prefiere ayudar a otros países que a los connacionales, es INCREÍBLE; todos nos quejamos, nos indignamos, pero nadie hace nada y me incluyo, estamos en una zona de confort, enhorabuena para el CCE que preside LUIS EXSOME, así como la familia GAYA COLLADO y COLLADO COUTURIER, se están moviendo rápido en los centros de acopio para apoyar a GUTIÉRREZ ZAMORA y TECOLUTLA, APOYEN es muy bueno pero no lo arruinen tomándose la foto, denigrante esta clase de pseudo políticos que se aprovechan de esta contingencia para su beneficio personal; también aplaudimos a los que apoyaron desinteresadamente… En Deli Deli y El Llagar encontrarás los PUROS HOJA REAL… Hoy el juego de estrellas entre la liga MX y la MLS los mejores mexicanos contra los mejores estadounidenses…. Un gustazo estar en uno de los festejos de JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ, veracruzano triunfador, enhorabuena para REBECA MUSLERA DE SIERRA, gran anfitriona, saludos a JUAN, REBECA y FÁTIMA, así como SANTIAGO SIERRA MUSLERA, el más pequeño de la dinastía, la pasamos de diez; después de la comida con el padre FEDERICO, MANOLO LIAÑO, siempre atento y amable, recuerdo con cariño a su padre DON TOÑO LIAÑO SÁNCHEZ; mi tocayo NACHO ABAROA siempre el rey de la fiesta, CUCO POO GIL estuvo presente, el Dr. CERECEDO siempre un gustazo saludarlo, PEPE HERNÁNDEZ SALVATORI excelente amigo; todos disfrutaron de las atenciones; mi vecino FERNANDO ALESANDRINNI asistió, así como SHARZY MOLINA y ALONSO LÓPEZ CANTERO, sellaron su amor con romántica declaración en la que fuimos testigos, les deseamos muchas felicidades y que esa bonita relación sea para toda la vida… 25 años de casados cumplieron ISAAC TERRAZAS y RUTH MORALES DE TERRAZAS, saludos a sus herederos AARÓN y ALLAN TERRAZAS MORALES… En la liga MX, el súper líder AMÉRICA va contra LEÓN, CHIVAS vs NECAXA, TOLUCA vs PUMAS y CRUZ AZUL vs PACHUCA… Ya viene el torneo de MARLÍN internacional organizado por el Club de Yates del 26 al 28 de agosto, hay extraordinarios premios… APOYEMOS a nuestros hermanos damnificados de la zona norte del estado, en SORIANA Ruiz Cortines hay centro de acopio… El regreso a clases será híbrido, clases presenciales y en línea, todos los jóvenes y niños a estudiar… ÁFRICA RAMÍREZ PÉREZ me invitó mañana a la inauguración de un KINDER de la organización PIAGET, será inaugurado por el alcalde electo JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…