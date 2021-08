CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA con su triunfo en el estadio Jalisco sobre el ATLAS se convierten en superlideres de la liga MX; hay doble jornada esta semana, hoy en CIUDAD JUÁREZ reciben a las ÁGUILAS y el domingo van vs XOLOS en el AZTECA… El ÁGUILA de VERACRUZ está jugando en la CDMX vs los DIABLOS ROJOS de MÉXICO, habrá actividad beisbolera este fin de semana en el NIDO de los emplumados si fuere necesario, así como martes 24 y miércoles 25 de agosto, en la otra semifinal LEONES va vs OLMECAS, en la zona norte TOROS vs ACEREROS, y RIELEROS vs MARIACHIS están en la semifinal… Este 2 de septiembre inician los partidos rumbo a CATAR 2022 vs JAMAICA, 5 de septiembre vs PANAMÁ, y 8 del mismo mes vs COSTA RICA, nuestra Selección Mexicana por su boleto rumbo al mundial de CATAR… El DR. FERNANDO MORÁN HUERDO engalanando en compañía de su heredera MARIFER MORÁN MARTÍNEZ, excelente tenista, saludos a su mami VERÓNICA MARTÍNEZ DE MORÁN… En la liga española, REAL MAADRID goleó, BARCELONA ganó, así como el ATLÉTICO DE MADRID… Un saludo a los hermanos BALTAZAR, SERGIO, LUPITA y SERGIO PAZOS DE LA TORRE… ADRIANA FONSECA, mi cuñada, regresa a la pantalla chica en una producción de NICANDRO DÍAZ de Televisa, interpretará a LUCÍA, esto después de 15 años de ausencia con la telenovela EL AMOR CAMBIA DE PIEL, están SUSANA GONZÁLEZ, CARMELITA SALINAS, DAVID CEPEDA, LUIS FELIPE TOVAR y varios más… CRUZ AZUL vs RAYADOS, y CHIVAS vs LEÓN, lo mejor de la jornada 5… TORMENTA tropical GRACE amenaza en convertirse en HURACÁN y podría afectar al estado de VERACRUZ este fin de semana… El restaurante El Río de la Plata excelente en pescados y mariscos…

Dr. Fernando Morán Huerdo y Marifer Morán Martínez, (padre e hija)…

Lupita, Sergio, Luis y Baltazar Pazos De La Torre, (hermanos)…

Graciela Poo Bringas e Ivanna Álvarez Morfín, (amigas)…

Jorge y Marilú Chedraui de Del Rivero, (matrimonio)…

Miércoles 8 de septiembre la PRESELECCIÓN-CASTING de MxU VERACRUZ 2021 en el Gran Hotel Diligencias a las 10 de la mañana, estará presente ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU 2020, así como representantes de la organización nacional; deberán presentarse las jóvenes con dos fotos, una de rostro y una de cuerpo entero en traje de baño, una copia de su acta de nacimiento, copia de identificación oficial con fotografía, una carta de recomendación de su escuela o universidad, comprobante de estudios, CURP, copia de su visa americana vigente, copia de pasaporte, copia certificado de primaria, secundaria y preparatoria, ahí llenarán una ficha de inscripción… PANKY GARCÍA e IVONNE CABALLERO ya de regreso al puerto… Salude al alcalde electo de Boca del Río JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, sigue trabajando en lo que serán sus colaboradores, su esposa MELINA ROBERT DE UNANUE y su heredera AITANA UNANUE ROBERT apoyándolo en todo… Del 26 al 28 de septiembre el XX Torneo Internacional de MARLÍN organizado por el Club de Yates de VERACRUZ dedicado a HUGO MABARAK PALACIOS… ANA NAHUM recibiendo bonitas despedidas de soltera, la última se realizó en BARRA SACRIFICIOS donde se come de maravilla… Saludos de recuperación para JOSÉ MANUEL CAMIÑA OGANDO, estará solo dos días fuera de circulación, su esposa FER AARÚN DE CAMIÑA lo tiene muy consentido, así como su heredera ALENA… BETIÑO SAN MARTÍN ya planeando el regreso de la madre patria… PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL muy chambeadores en el Bolerama Veracruz, estuvimos en TRES99 y las atenciones de JAVIER PERABELES fueron excelentes; enhorabuena para OMAR CANO y su grupo BANDIDO, interpretaron lo mejor de su repertorio… GRACIELA POO BRINGAS guapísima con IVANNA ÁLVAREZ MORFÍN, las nuevas generaciones CHOCHOLERAS… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW…

Andrea Rojas, (guapísima)…

Marisol y Fabiola De La Miyar Martínez, (gemelas)…

Rossana Nájera, (xalapeña)…

Yazmín Farías, (veracruzana)…

JORGE y MARILÚ CHEDRAUI DE DEL RIVERO felices en la pedida de mano de su hijo DIEGO SIERRA CHEDRAUI, se casa con ANA SOFÍA GARCÍA… Enhorabuena para JAVIER SIERRA MICHELENA… ANDREA ROJAS guapísima, la novia de mi sobrino BETITO VILLARELLO AHUED, hacen bonita pareja y están enamorados… MARISOL y FABIOLA DE LA MIYAR MARTÍNEZ felices en reciente evento social, saludos a ERIK PORRES BLESA, un buen fumador de puros… ROSANNA NAJERA, veracruzana triunfadora y bellísima, al igual que HAYDEÉ NAVARRO… YAZMÍN FARÍAS de las chicas porteñas que se destacan en el jet set… ROBERTO ANDARZA de los galanes veracruzanos, que cuando corre por el bule, muchas chicas, por verlo, casi ocasionan un accidente… Feliz noviazgo lo forman JAIME BEZAURY y ALI ARIZA FERNÁNDEZ, saludos a su mami… NATHALIA ROMANO GARCÍA guapísima en la boda civil de su hermano BERNARDO con AITANA GARCIA FERNÁNDEZ ahora de GARCIA, saludos a su galanazo JUAN PABLO URDAPILLETA… El ING. RAFAEL y REBECA CHÁVEZ DE MORA felices con sus nietos y familia, saludos para todos, en especial para ANDREA y REGINA LEAL MEDINA, con ellas VICTORIA MEDINA y MARÍA DE JESÚS CHÁVEZ… REBECA SEGURA RHAME, belleza cordobesa… CECY CRODA guapísima… LETY HERNÁNDEZ MIRANDA, tenista guapísima… FRANKIE y SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA, estaban desayunando en compañía de mi querida GORDITA AHUED MALPICA, con ellos MARIEL DÍAZ SALMERÓN, así como la negrita GALI MALPICA, festejando a su prima TITA MALPICA, presente ANA MARTÍNEZ POO, se la pasaron de lujo… NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO disfruto los CHOCHOLAZOS en compañía de sus amigas… YUDITH CARRASCO CHIRINOS cada vez más guapa… Saludé a PAQUITO MANTECÓN en DAVY JOHNS, desayune en compañía de JACQUELINE FONSECA… Anunció el gober CUITLÁHUAC GARCÍA que el regreso a clases será intermitente y mixto, diferentes horarios y días, se me hace una medida adecuada, aunque en otro margen de ideas una vez más fuimos noticia nacional, en el programa QUÉ IMPORTA de Imagen TV, ridiculizaron terriblemente a nuestro gober, ya que en una rueda de prensa sobre el COVID -19, dijo algo que no se entendió muy bien, la pregunta es dónde está el representante de comunicación social… Kebagrill, comida libanesa en Plaza Sol, y Al Bahía, comida mediterránea, en plaza El Dorado…

Roberto Andarza, (galán)…

Jaime Bezaury y Ali Ariza Fernández, (elegantes)…

Nathalia Romano García, (jarocha)…

Ing. Rafael y Rebeca Chávez de Mora, Victoria Medina, María de Jesús Chávez, Andrea y Regina Leal Medina, (familia)…

Triste realidad en AFGANISTÁN, el TALIBÁN tomó el poder y los EU después de 20 años regresan a su país… Crisis en el país ISLAMICO… Perfumes Truyet equivalentes a tu preferido, Martí 338, Reforma… PEPE TOÑO MANSUR BELTRÁN, saludos a su bonita familia… LIC. VICENTE PÉREZ AVELLA siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… Se casó KRISTAL SILVA, conductora estelar de TV AZTECA, con LUIS ÁNGEL LORES, estuvieron sus compañeras de NB MÉXICO 2015, presentes ARELY BETZABÉ ESPINOSA y LUPITA JONES… DÉBORA HÁLLAL se declaró lista para MISS UNIVERSO 2021… Un gustazo recibir videollamada de ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ en compañía de MÍA ALVAREZ, ALEX BASTERI y su novia MARIANA OTERO… PEPE y ALE RAMOS DE RIVERO un feliz matrimonio… Los cumpleañeros de hoy son PACO MORALES, MARÍA FERNANDA TRUJILLO, MARÍA MEZA, BETY GAMBOA, VALERIA VÁZQUEZ, IVONNE ANDERSON, NATALIA ULIBARRI y MARCEL; mañana FRITZ RUIZ, ARLETTE AVENDAÑO, MARILY TIBURCIO, SERGIO ROJAS, DEYRICK BARRIENTOS, GUILLERMO YZACUR, CHRISTELLE FUENMAYOR, KONZTY ALLENDE, ERIKA BARRIENTOS, LETY VIVANCO, MARICARMEN SALVATORI BRONCA, ANDRÉS FLORES, JUANITA UTRERA, CLAUDINE REMES MAASBERG y el DR. ESTÉBAN WALISZEWSKI; el viernes SEBASTIÁN HERNÁNDEZ, PATRICIA GONZÁLEZ, MARLENNE COLORADO, GABY CARVALLO, ILSE RODRÍGUEZ, DELIO SALAS, ARTURO PELÁEZ, BRIANDA ANETTE LACARRIERE, ANDREA GAYA y RAFAEL ULIBARRI; el fin de semana RODOLFO HERRERA, LUIS JÁCOME, MARÍA JESÚS VERA, ANAHI PIEDRA, ARELY y TELY HERNÁNDEZ, MARY GARCÍA CRUZ, SUSANA SANOJA, ANDY TORRES GLADYS ASTORGA, ANTONIO DEL RÍO e INGRID REYES, a todos muchas felicidades… 21 de octubre, la gran final de MxU VERACRUZ 2021 con la presencia de DÉBORA HALLAL que nos representará en MISS UNIVERSO… Un gusto saludar a MEMO HERRERA MENDOZA, notario público 55 como siempre muy bien acompañado… Pregunten por los puros HOJA REAL… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…